En résumé Note de l’expert Les Plus Conception compacte

Prise en charge de Matter et Sidewalk

Alexa intégrée

Agit comme un prolongateur Eero Les Moins Légèrement plus petit que l’Echo Dot

Pas de capteurs de mouvement ou de température

Qualité sonore médiocre

Une impression de bas de gamme Notre verdict L’Amazon Echo Pop n’est pas beaucoup plus petit ou moins cher que l’Echo Dot, mais sa qualité audio est en deçà, il en fait moins et semble bon marché. Notre conseil : achetez plutôt un Dot.

Avec son nouvel Echo Pop, Amazon propose une enceinte connectée dont l’apparence, les performances audio et les fonctionnalités sont inférieurs à ceux du modèle Dot, à peine 10 € plus cher.

Sans compter qu’elle est dépourvue de quelques-uns des capteurs domestiques importants, nous ne savons pas vraiment ce qui a motivé la création de ce dernier haut-parleur Echo d’Amazon, ni à qu’il est censé s’adresser.

L’Echo Pop a presque exactement la même taille et, à 39,99 €, son prix de vente n’est inférieur que de 10 € à celui du Dot.

Car, même si en plus de prendre en charge les réseaux de voisinage Sidewalk d’Amazon et la nouvelle norme de Matter, il sert de prolongateur pour les routeurs Wi-Fi maillés Eero d’Amazon, l’Echo Dot le fait aussi, et avec un aspect beaucoup plus haut de gamme…

Design

Avec ses 3,9 x 3,3 x 3,6 pouces, l’Amazon Echo Pop est à peu près de la même taille que l’Echo Dot. Son design demi-sphérique, dans la pratique, n’enlève qu’un demi-pouce de profondeur et un cheveu de hauteur.

En revanche, il est considérablement plus léger que le Dot avec ses 196 g contre 340 g. En contre partie, cette perte de poids donne l’impression que l’Echo Pop est un produit bas de gamme bien moins robuste. Pour ne rien arranger, il est presque entièrement en plastique, à l’exception de la façade plate recouverte de tissu.

Malgré son design en demi-sphère, l’Amazon Echo Pop est à peine plus petit que l’Echo Dot. Ben Patterson/Foundry

Il n’est pas non plus doté d’un anneau lumineux Alexa à proprement parler, mais d’un fin voyant situé sur le bord supérieur de l’enceinte.

Derrière ce dernier, on trouve un trio de boutons servant à augmenter et diminuer le volume, ainsi que couper le micro. En revanche, il est dépourvu de bouton physique Action, qui permet normalement (entre autres) d’arrêter les alarmes et de mettre l’enceinte en mode configuration. Par ailleurs, cette fonction peut être exécutée en tapotant simplement sur la partie supérieure de l’appareil.

À l’arrière de l’Echo Pop, un port pour son câble de charge (fourni) est évidemment intégré.

Sans grande surprise, il n’y pas de prise audio de 3,5 mm, c’était déjà le cas de la cinquième génération de l’Echo Dot qui avait abandonné la prise auxiliaire. Heureusement, s’il n’est pas possible de connecter un haut-parleur secondaire à l’Echo Pop à l’aide d’un câble, il est toujours possible de le faire via Bluetooth.

Configuration

Pour les utilisateurs possédant déjà d’autres enceintes Echo, la mise en service du Pop est un jeu d’enfant. Il suffit de la brancher, d’attendre quelques minutes qu’Alexa vous indique lorsque l’enceinte est prête à être configurée.

Si vous ne connaissez pas encore la scène Echo ou Alexa dans son ensemble, vous devrez télécharger l’app Alexa et, si ce n’est pas déjà fait, ouvrir un compte Amazon. Vous serez invité à saisir les informations d’identification de votre routeur Wi-Fi, étape que vous n’aurez à effectuer qu’une fois, même si vous décidez de connecter de nouveaux haut-parleurs Echo dans le futur.

Performances

Avec l’aide d’Alexa, l’Echo Pop est compatible avec vos appareils domestiques connectées gérés par commandes vocales. Notez que le nombre de dispositifs pris en charge s’élargie grâce à Matter, la nouvelle norme qui promet d’unifier (à terme) tous les écosystèmes domestiques, comme Alexa, Apple HomeKit, Google Home et Samsung SmartThings.

De la même façon que le Dot et la plupart des enceintes Echo actuelles, l’Echo Pop fait office de contrôleur Matter. Cependant, il ne peut pas connecter les appareils Matter à Internet. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un routeur Thread border, tel qu’une enceinte Amazon Echo, un Apple HomePod, HomePod mini, une Apple TV 4K de troisième génération, un Google Nest Hub Max, un Nest Hub de deuxième génération, ou encore un Nest Wifi Pro.

L’Echo Pop fonctionne également avec Sidewalk, le réseau de voisinage naissant d’Amazon qui permet à plusieurs Ring, Echo et autres appareils de travailler ensemble, créant ainsi un réseau de faible puissance et de longue portée suffisamment large pour couvrir tout un quartier.

Avec l’aide du Sidewalk, les utilisateurs peuvent installer, par exemple, des détecteurs de mouvement, des lumières connectées et d’autres dispositifs en extérieur, sans craindre qu’ils soient hors de portée du Wi-Fi.

Les avantages de cette technologie sont toutefois plus théoriques que pratiques, alors sachez qu’il est facile de désactiver la fonctionnalité Sidewalk de l’Echo Pop si vous le souhaitez.

Même si vous ne profitez pas du support Matter ou Sidewalk de l’Echo Pop, vous pouvez toujours prendre en charge plus de 100 000 appareils avec Alexa, soit par des commandes vocales, soit par des routines que vous aurez préalablement configurées.

L’Amazon Echo Pop dispose de boutons pour augmenter le volume, couper le micro et baisser le volume. Ben Patterson/Foundry

Fonctionnalités

Pour la plupart des produits de la gamme Echo, Amazon a récemment ajouté la possibilité de servir de prolongateur de portée pour ses routeurs Wi-Fi maillés Eero, et le Pop ne fait pas exception à la règle.

Chaque Echo Pop ajoutera jusqu’à 100 m2 de couverture à votre installation Eero, un bonus appréciable compte tenu de son prix avantageux.

Comme avec les autres enceintes Echo, échanger avec Alexa en lui posant un large éventail de questions est possible. Tout comme configurer l’assistant vocal pour écouter les bruits suspects, tels que les bris de verre ou les sirènes de détecteurs de fumée, notamment grâce à la fonction gratuite Alexa Guard, régler des alarmes ou des minuteries, ou même faire des achats sur Amazon.

Alexa propose aussi sur le Pop la plupart des fonctions de communication disponibles sur les autres modèles Echo, comme demander à se connecter à un appareil situé dans une autre pièce pour écouter à distance, ou encore faire une annonce qui sera diffusée sur tous les autres appareils Echo de votre maison.

Outre cela, Alexa peut passer des appels téléphoniques gratuits vers des lignes fixes ou encore être reliée à votre compte cellulaire pour passer des appels et y répondre via votre numéro de téléphone.

Toujours grâce à l’application Alexa, vous pouvez vous connecter à votre service de streaming musical préféré, à l’instar Amazon Music, Apple Music et Podcasts, Spotify (y compris la fonctionnalité Spotify Connect), Deezer, Tidal, Pandora… Notez que Qobuz et YouTube Music ne figurent pas sur la liste.

Une fois connectée à votre compte, Alexa peut lire un titre, un album, un artiste ou un genre. Une autre option consiste à ajouter la lecture de musique en tant qu’action dans une routine.

Très similaire aux autres enceintes Echo, il y a quelques fonctions clés que le Pop ne prend pas en charge.

Par exemple, elle ne dispose pas du capteur de mouvement intégré que l’on trouve dans le dernier Echo Dot, et il lui manque aussi le capteur de température, tous les deux utilisés pour déclencher des routines Alexa, pour allumer les lumières lorsqu’une personne entre dans la pièce ou activer un ventilateur lorsque la température ambiante atteint un certain niveau.

L’Echo Pop ne dispose pas non plus d’un hub domestique Zigbee pour contrôler directement les appareils de la marque.

Qualité du son

Sur le papier, on pourrait penser que le Pop et son haut-parleur de 1,95 pouce ont l’avantage sur l’Echo Dot et son dispositif de 1,75 pouce. En réalité, le son du Pop est bien inférieur, et ce n’est pas peu dire, étant donné que les performances audio du Dot sont plutôt médiocres.

En passant d’un haut-parleur à l’autre, il a produit un son plat et étincelant, avec une réponse dans les basses à peine perceptible. Chez le Dot, a contrario, résulte un son plus profond et ample, avec de meilleurs détails dans les aigus. Ainsi, sa reproduction audio flirte avec la haute fidélité.

L’Echo Pop ressemble à un haut-parleur Bluetooth bon marché, parfait pour simplement écouter vos morceaux plutôt que d’en profiter pleinement.

Prix et disponibilité

L’Amazon Echo Pop, sorti au mois de mai 2023, est actuellement disponible chez Amazon, au prix de 54,99 € mais également chez Boulanger. En comparaison, l’Amazon Echo Show 5 lancé le même jour est à plus de 100 €. Pour ce qui est de l’Echo Dot, son prix de base est affiché à 64,99 € mais il est aujourd’hui en promo à moins de 40 €.

Conclusion

Si l’Echo Pop était vendu au prix de 25 €, alors il pourrait en valoir le détour et serait plus attrayant. Mais, pour le coût, il n’est qu’à 10 € de moins que le Dot, bien plus robuste, sonore et performant… Ce qui en fait une déception.

Adaptation du test réalisé par Ben Patterson et publié sur TechHive de langue anglaise

Fiche technique