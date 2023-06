En pocas palabras Puntuación Pros Gran rendimiento en juegos a 1080p

Contrasumo eficiente

Codificación AV1, DisplayPort 2.1 (opcional)

Relación de precio y prestaciones

Solo necesita conector de alimentación de 8 patillas

La tarjeta de referencia es casi silenciosa Contras El rendimiento del trazado de rayos es deficiente

Las funciones de escalado (FSR/DLSS) se ven mal a 1080p

8 GB de VRAM

En 1080p, tendrás que ajustar los gráficos de Ultra a Alto Nuestro veredicto Tras años de terribles precios de las gráficas para PC, la Radeon RX 7600 de 299 € es un soplo de aire fresco dentro del mercado gaming. Ofrece buenas experiencias en juegos a 1080p, en un paquete de bajo consumo y a un precio asequible.

Precio en el momento de escribir esta review

$269

Por fin podemos alabar el lanzamiento de esta tarjeta gráfica desarrollada por AMD.

La nueva Radeon RX 7600 de 299 € (a la venta desde el pasado 25 de mayo) ofrece un fantástico rendimiento con juegos a 1080p que pueden mantener bien alimentado incluso un monitor de alta frecuencia de refresco en un paquete diminuto, silencioso e increíblemente eficiente desde el punto de vista energético.

Y lo que es mejor, mientras Nvidia sigue imponiendo mejoras de rendimiento generacionales un tanto estancadas o precios desorbitados en sus tarjetas gráficas rivales de la serie GeForce RTX 40, la campeona económica de AMD ofrece una enorme mejora de la velocidad de fotogramas por apenas 60 € menos que el precio de lanzamiento de su predecesora.

Los juegos asequibles requieren compromisos, y la Radeon RX 7600 no es buena manejando el trazado de rayos como veremos a continuación, sobre todo porque las tecnologías de muestreo de imágenes como FSR 2.0 y DLSS de Nvidia no se ven muy bien a una resolución de 1080p.

Pero no te equivoques: aparte de las potentísimas (y caras) Nvidia RTX 4090 y Radeon RX 7900 XTX, esta modesta GPU es la primera de esta generación a la que merece la pena prestar atención, y la primera tarjeta gráfica nueva de menos de 300 € por la que poder entusiasmarse desde que la pandemia sumió al mundo en el caos. En serio.

Vamos allá.

Características y diseño

Arquitectura con aceleradores IA dedicados

Tamaño compacto de la tarjeta

Velocidad de reloj de 2625 MHz

Valor TDP de 165 W

AMD ha fabricado la Radeon RX 7600 utilizando los mismos núcleos gráficos RDNA 3 que debutaron en las GPU insignia de la serie 7900. Esta nueva arquitectura ofrece aceleradores de IA dedicados, codificación AV1, DisplayPort 2.1 (la serie RTX 40 tiene 1.4a), trazado de rayos de segunda generación y hardware Infinity Cache, entre otras cosas.

¿Qué la diferencia a esta de la RX 7900? Mientras que las GPU más avanzadas utiliza un diseño de chip de última generación que flanquea al chip principal con controladores de memoria, este chip económico se ciñe a un único chip tradicional de 6 nanómetros (204 mm2) que lo contiene todo.

AMD

Como puedes ver, la Radeon RX 7600 incluye más hardware por un precio más bajo que la anterior (que sigue siendo buena) Radeon RX 6600. Aumentan las velocidades de reloj de la memoria y la GPU, el número de procesadores de flujo y aceleradores RT, y los aceleradores de IA hacen su debut como parte del impulso de AMD a la IA.

Alerta de spoiler: la Radeon RX 7600 ofrece una auténtica mejora generacional de rendimiento, a diferencia de la GeForce RTX 4060 Ti de Nvidia que tiene un precio similar.

La Radeon RX 7600 es la tarjeta gráfica que los jugadores con poco presupuesto siempre han deseado; ve a comprarla… a menos que quieras trazado de rayos”

Al igual que la 4060 Ti (y la Radeon RX 6600 anterior), la Radeon RX 7600 está equipada con 8 GB de memoria GDDR6 y un bus de 128 bits. Esto significa que esta tarjeta gráfica está diseñada para jugar a 1080p, una expectativa razonable para una tarjeta gráfica asequible como ésta.

Se puede jugar a 1440p si se reducen algunos ajustes, pero puedes alcanzar el límite rápidamente con la forma en que los juegos modernos consumen la VRAM. La caché Infinity de AMD también ayuda a mantener el ritmo a 1080p. Si pasas a 1440p, se enviarán más datos a través del bus de 128 bits. No querrás que eso ocurra.

La Radeon RX 7600 debería ejecutar sin problemas la gran mayoría de los juegos con ajustes en modo ‘Ultra’ y altas frecuencias de cuadro a una resolución de 1080p, pero es posible que algunos juegos especialmente exigentes en memoria, requieran un pequeño ajuste de los gráficos para que quepan en el búfer de memoria de 8 GB.

Keith May, colaborador habitual de PCWorld, ha estado probando la Radeon RX 7600 Sapphire Pulse personalizada e informa de que Hogwarts Legacy y The Last of Us (dos de los juegos que más consumen VRAM) se disparan a valores altos sin dejar de tener un aspecto espectacular. De nuevo, es un compromiso razonable a este precio.

La tarjeta de referencia Radeon RX 7600 es tan pequeña que la comparamos con la RTX 4060 Ti y un plátano Brad Chacos/IDG

Cuando se le preguntó por la capacidad de 8 GB, Aaron Steinman, de AMD, dijo: “Seguimos creyendo (y las pruebas lo corroboran) que incluso los juegos modernos más exigentes ofrecen una experiencia muy buena para jugar a 1080p. Y la memoria es cara”.

Esta GPU consume algo más que su predecesora, pero ofrece un rendimiento muy superior y el mejor uso de la energía en reposo que hemos visto nunca: es maravillosamente eficiente.

La alimentación se realiza a través de un único conector de 8 patillas, sin necesidad de utilizar un adaptador 12VHPWR como en la 4060 Ti.

La tarjeta de referencia enviada por AMD no sólo tiene un grosor razonable de dos ranuras, sino que también es adorablemente diminuta, con sólo 20 cm de longitud. A pesar de su pequeño refrigerador, la tarjeta de referencia funciona casi en silencio, otra prueba más de la eficiencia de la GPU 7600.

La tarjeta de referencia incorpora un único puerto HDMI y tres de esas veloces conexiones DisplayPort 2.1. Sin embargo, esto es opcional; los socios de AMD pueden utilizar DisplayPort 1.4 en tarjetas 7600 personalizadas para ahorrar dinero.

Brad Chacos/IDG

Si lo tuyo es el streaming, agradecerás la inclusión de codificadores AV1 de última generación, sobre todo ahora que YouTube y OBS admiten subidas AV1. Hemos probado el nuevo codificador RDNA 3 AV1 de AMD en la Radeon RX 7900 XTX y es fantástico.

Las opciones Record & Stream del software Adrenalin de AMD también son mucho mejores que antes, como hemos visto en la misma evaluación del “profesor de streaming” EposVox, que destaca lo siguiente:

“AMD incluye su propio software de grabación y streaming con sus GPU, similar a Nvidia Shadowplay. Pero es mucho mejor que Shadowplay en casi todos los aspectos. Más ajustes, más capacidades, más funciones. Nvidia tiene que actualizar Shadowplay cuanto antes.”

No te lo pienses. No te duermas con el software Adrenalin de AMD. Nvidia tiene (y merece) mucho mérito por sus excelentes funciones de software, como DLSS 3, Reflex y Nvidia Broadcast, pero Team Red tiene su propio software beneficioso.

Incluso hay una placa trasera a pesar de su asequible precio Brad Chacos/IDG

Smart Access Memory aumenta el rendimiento de los sistemas modernos de forma más fiable que cualquier combinación de chips Intel y Nvidia. Una nueva función Smart Access Video mejora el rendimiento de codificación de DaVinci Resolve hasta en un 32 % en sistemas Ryzen + Radeon.

FSR 2.0 le da una dura batalla a DLSS de Nvidia, mientras que Radeon Super Resolution trae la tecnología FSR 1.0 más simple directamente dentro del controlador de AMD para permitirle aumentar el rendimiento a través de la ampliación en cualquier juego. Radeon Boost y Anti-Lag mantienen bajas las temperaturas y la latencia.

También puedes usar Adrenalin para hacer overclocking o incluso undervolt en tu tarjeta gráfica. Lo único que falta es un competidor de DLSS 3 Frame Generation, pero AMD está trabajando en ello con FSR 3.0, cuyo lanzamiento está previsto para este año.

Rendimiento de la gráfica

Más de 75 fps de media a 1080p

Pobre manejo del trazado de rayos y escalado

La mejor en su gama con Cyberpunk 2077

Probamos las tarjetas gráficas en un PC AMD Ryzen 5900X utilizado exclusivamente para realizar pruebas comparativas de GPU. Realizamos las pruebas con la función PCIe Resizable BAR (también conocida como Smart Access Memory en los sistemas Ryzen) activada, ya que la mayoría de los PC de juego modernos lanzados en los últimos cuatro años admiten esta función de mejora del rendimiento.

Ya sea de forma nativa, o bien, a través de una actualización del firmware de la placa base, Nvidia también recomienda activar la opción “Programación de GPU acelerada por hardware” en Windows para que la serie RTX 40 pueda estirar al máximo sus fuerzas, así que también hemos hecho ese ajuste.

La mayor parte del hardware fue suministrado por los fabricantes, pero compramos el almacenamiento nosotros mismos. Esta es la configuración:

AMD Ryzen 5900X, configuración de fábrica

Refrigerador AMD Wraith Max

Placa base MSI Godlike X570

32 GB de memoria G.Skill Trident Z Neo DDR4 3800, XMP activo

Fuente de alimentación Corsair HX1500i (y cable opcional 12VHPWR 600 de 20 $ para GPU Nvidia)

SSD SK Hynix Gold S31 x2 de 1 TB

Probamos una gran variedad de juegos que abarcan varios motores, géneros, proveedores (Nvidia, AMD e Intel) y API de gráficos (DirectX 9, 11, DX12 y Vulkan), para tratar de representar una gama completa de potencial de rendimiento.

Cada juego se ha probado con su propio benchmark de juego, comprobado con la herramienta FrameView de Nvidia, con los preajustes gráficos más altos posibles a menos que se indique lo contrario, con VSync, límites de velocidad de fotogramas, trazado de rayos en tiempo real o efectos DLSS, y FreeSync/G-Sync desactivados.

También hemos tenido en cuenta cualquier otra tecnología específica del fabricante, como las herramientas FidelityFX, o Nvidia Reflex. También hemos activado el antialiasing temporal (TAA) para llevar estas tarjetas al límite.

Ejecutamos cada prueba de rendimiento al menos tres veces y obtenemos el resultado medio de cada una de ellas. Fuera de los deportes electrónicos, hemos limitado nuestras pruebas a resoluciones de 1440p y 1080p.

Con esta configuración de memoria, la Radeon RX 7600 es una tarjeta gráfica de 1080p, pero merece la pena mostrar también lo que se obtiene a 1440p, tanto por razones prácticas, como para ver cómo escala el rendimiento de la GPU al aumentar la resolución.

Probamos funciones como el trazado de rayos y DLSS en una sección aparte, ya que las funciones de escalado como DLSS y FSR, rival de AMD, modifican el aspecto de los juegos para que se ejecuten más rápido.

Normalmente presentamos nuestros datos en una serie de gráficos de barras por juego, pero debido a la falta de tiempo, hoy los mostramos en forma de tablas y los complementamos con comentarios adicionales sobre el rendimiento.

Rendimiento en juegos de la AMD Radeon RX 7600 a 1080p

Se trata de una tarjeta gráfica diseñada para jugar a 1080p, así que empecemos por ahí.



Brad Chacos/IDG

Como puedes ver, la Radeon RX 7600 ofrece un juego espectacular a 1080p incluso con la configuración Ultra, con 80 fotogramas por segundo o más en todos los juegos excepto en el excepcionalmente bello Red Dead Redemption 2 al máximo absoluto, e incluso en ese caso, sigue alcanzando la marca dorada de los 60 fps.

Si excluimos Counter-Strike: Global Offensive, la Radeon RX 7600 alcanza una media de 107 fps en todos nuestros juegos, lo que supone un aumento generacional del 35 % respecto a su predecesora.

La nueva RTX 4060 Ti de Nvidia, de 500 € es más rápida que la RX 7600 en otro 20 % de media si lo que quieres es llevar aún más lejos un monitor 1080p de alta tasa de refresco, pero cuesta 200 € más que la oferta de AMD.

La Radeon RX 7600 ofrece mucho rendimiento por poco dinero, ¡y es la que lleva la delantera en rendimiento en Cyberpunk 2077!”

La Radeon RX 7600 ofrece mucho rendimiento por mucho menos dinero, ¡y es la que lleva la delantera en rendimiento en Cyberpunk 2077

Ten en cuenta, sin embargo, que gracias a su capacidad de memoria de 8 GB, es posible que tengas que reducir los gráficos de Ultra a Alto en juegos modernos especialmente intensivos en VRAM, como Hogwarts Legacy y The Last of Us.

Los juegos siguen viéndose muy bien en Alto y ese compromiso es mucho más bienvenido en una tarjeta gráfica de 299 € que en una de 500 €.

Rendimiento en juegos AMD Radeon RX 7600 a 1440p

El siguiente paso: mayor resolución.

Brad Chacos/IDG

La Radeon RX 7600 puede usarse para jugar a 1440p, como demuestran nuestras pruebas, con una media de más de 75 fps en todos los juegos, solo por debajo de 60 fps en Cyberpunk 2077 y Watch Dogs Legion. Pero los 8 GB de VRAM y el minúsculo bus de 128 bits obligan a reducir la configuración gráfica en muchos juegos modernos (incluido Watch Dogs), y la demanda de memoria no hace más que aumentar.

Observa cómo la Radeon RX 6700 XT (que tiene 12 GB y un bus de 256 bits) supera a la nueva 7600 en Cyberpunk 2077 en un 10 % después de quedarse atrás a 1080p. En promedio, la 6700 XT fue un 12 % más rápida que la 7600 a 1080p, pero salta a una ventaja del 20 % a 1440p.

La RTX 4060 Ti, la única otra GPU moderna de menos de 500 € disponible hasta el momento, vuelve a ser mucho más rápida que la 7600 por a cambio de tener que pagar más, pero como tiene una configuración de memoria igual de escasa, tampoco debería tenerse en cuenta para jugar a 1440p.

Rendimiento de AMD Radeon RX 7600 en trazado de rayos y FSR

No te conviene usar la Radeon RX 7600 para el trazado de rayos ni activar el FSR para aumentar el rendimiento.

Por supuesto, esta GPU incorpora la segunda generación de hardware RT de AMD, que brilló en la monstruosa Radeon RX 7900 XTX, pero como se puede ver en los puntos de referencia a continuación, no aporta nada en este hardware más asequible, especialmente sin una ayuda de FSR para la conversión ascendente. Dicho esto, el trazado de rayos es más un “plus” que un “imprescindible” en las GPU económicas.

En mi opinión, no deberías usar FSR (ni DLSS) en una tarjeta gráfica 1080p. Como ya vimos que sucedía con la Nvidia RTX 4060 Ti, el escalado de imagen funciona de maravilla en resoluciones superiores a 1440p y 4K, pero el escalado de juegos a 1080p desde una resolución interna de 720p da como resultado imágenes irregulares y borrosas. Es feo y no merece la pena gastar más fotogramas.



Brad Chacos/IDG

Hemos incluido los datos de FSR/DLSS para que puedas consultarlos, pero te recomendamos que desactives tanto el trazado de rayos, como el escalado en esta tarjeta.

Si lo deseas, puedes activarlo con ajustes más bajos en juegos con trazado de rayos más ligero como F1 22 y Hitman, pero no creemos que el impacto en el rendimiento merezca la pena por los efectos visuales que ofrece el trazado de rayos con ajustes medios.

También hay que tener en cuenta que sólo las tarjetas de la serie RTX 40 son compatibles con DLSS 3, y Watch Dogs Legion no es compatible con FSR.

Bajo mi opinión, no deberías usar FSR ni DLSS en una gráfica de esta gama a resolución 1080p”

Teniendo en cuenta la escasa calidad del trazado de rayos de AMD y nuestro consejo de no aumentar la resolución, puede que merezca la pena considerar la GeForce RTX 4060 Ti de 479 € si necesitas esos efectos de iluminación de vanguardia, aunque te recomendamos que esperes a ver qué tal se comporta la RTX 4060 de 300 € cuando salga a la venta en julio.

Potencia y temperatura

Niveles de ruido muy bajos (casi silenciosos)

Consume un 15 % más que su predecesora

Eleva el rendimiento un 35 % frente a la anterior

Al igual que la RTX 4060 Ti, son excelentes, aunque no tanto como la eficiencia de Nvidia.

Probamos el consumo de energía poniendo en bucle la prueba F1 22 a 4K durante unos 20 minutos después de haber probado todo lo demás (para calentar la GPU) y anotando la lectura más alta en nuestro medidor Watts Up Pro, que mide el consumo de energía de todo nuestro sistema de pruebas.

La parte inicial de la carrera, en la que todos los coches que compiten aparecen simultáneamente en pantalla, suele ser la más exigente. No se trata de una prueba en el peor de los casos, sino de un juego que se ejecuta a una resolución limitada por la GPU para medir el rendimiento cuando la tarjeta gráfica está sudando la gota gorda.

Si estás jugando a un juego que también exige mucho a la CPU, es posible que el consumo total del sistema sea mayor. Considérate advertido.

Brad Chacos/IDG

Sí, la Radeon RX 7600 consume un 15 % más de energía que su predecesora en los picos de carga, pero a cambio ofrece un aumento del rendimiento medio del 35 %, un resultado magnífico.

Por el contrario, la RTX 4060 Ti es sólo un dígito más rápida que la RTX 3060 Ti. Y aunque las mediciones de consumo en reposo de la RTX 4060 Ti nos parecieron descabelladas, AMD lo hace ligeramente mejor aquí. ¡Te encanta verlo desde los dos bandos!

Probamos la temperatura dejando GPU-Z abierto durante la prueba de consumo de energía F1 22, y anotamos la temperatura máxima más alta al final.

La pequeña RX 7600 de referencia de AMD alcanza temperaturas mucho más altas que las otras GPU que hemos probado, pero no te dejes engañar: 75 grados centígrados sigue siendo una temperatura bastante baja para una tarjeta gráfica y, a cambio de esas temperaturas más altas, AMD te ofrece unos niveles de ruido casi totalmente silenciosos.

La Radeon RX 7600 de referencia funcionó más silenciosamente que cualquier otra GPU que probamos aquí y fue prácticamente inaudible sobre el resto de los ventiladores de nuestro sistema.

Unos ventiladores silenciosos ofrecen una experiencia diaria mucho mejor que unos niveles de calor innecesariamente bajos, y el diminuto diseño de la tarjeta de referencia puede caber en muchos más PC que las otras tarjetas más largas. ¡Me la quedo sin dudarlo!.

Precio

La tarjeta gráfica AMD Radeon RX 7600 llega al mercado a un precio recomendado fijado por el propio fabricante de 299 €. Es posible que puedas adquirirla en algún punto de venta, aunque lo más lógico es que los fabricantes socios de AMD saquen sus propias versiones, las cuales te resultarán más fácil de conseguir.

Por poner algún ejemplo, la versión RX 7600 MECH de MSI con 8 GB de memoria gráfica GDDR6 tiene un precio actual en Amazon de 309,90 €. Por su parte, la XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7600 con similares especificaciones cuesta 299 €.

El modelo Sapphire PUlse AMD Radeon RX7600 tiene un precio similar y la puedes encontrar en PcComponentes por 299,90 €. Echa un vistazo al análisis que te hemos ofrecido recientemente.

Veredicto

Si buscas una tarjeta gráfica de bajo consumo y suficiente potencia para alimentar un monitor 1080p de alta frecuencia de refresco, la Radeon RX 7600 es una opción espectacular. Es una excelente tarjeta gráfica asequible.

También es capaz de jugar a 1440p, pero sus 8 GB de VRAM y el pequeño ancho de banda del bus de memoria hacen que tenga algunos problemas con esa resolución a medida que los juegos sean más exigentes.

Algunos juegos ya son demasiado exigentes, como Hogwarts Legacy y The Last of Us, que superan la capacidad de memoria de 8 GB incluso a 1080p.

En nuestras pruebas experimentales, la reducción de la configuración a Alto da como resultado una experiencia muy jugable que se ve y se ejecuta muy bien. Eso es aceptable en una GPU asequible como la RX 7600, pero inaceptable en una tarjeta gráfica de 400 € como la nueva RTX 4060 Ti de Nvidia, que ofrece una configuración de memoria similar.

A una resolución de 1080p, la RTX 4060 Ti funciona un 20 % de media más rápido que la Radeon RX 7600, pero por un 48 % más de dinero. Teniendo en cuenta que la Radeon RX 7600 ya ofrece un rendimiento excepcional en los juegos a 1080p, no hay que pensárselo dos veces.

Brad Chacos/IDG

A menos que quieras jugar a juegos con trazado de rayos. Los aceleradores RT de segunda generación de la Radeon RX 7600 ofrecen un rendimiento prácticamente injugable en esta tarjeta económica.

Teniendo en cuenta que las tecnologías de muestreo de imágenes como FSR y DLSS son terribles a resolución 1080p, no puedes usarlas para recuperar rendimiento después de activar el trazado de rayos; tu juego se verá peor incluso con esos rayos volando por ahí, aunque el trazado de rayos es más un “plus” que un “imprescindible” a este precio.

Si quieres el trazado de rayos y las funciones de generación de fotogramas de DLSS 3, puedes considerar la 4060 Ti, pero yo aconsejaría esperar a ver qué tal rinde la RTX 4060 de 299 euros en el momento que se ponga a la venta con previsión para el mes de julio.

Por otra parte, si no te interesa DLSS 3 ni el trazado de rayos, pero quieres una configuración de memoria más potente para estar mejor preparado de cara al futuro y poder probar más juegos a 1440p, la Radeon RX 6700 XT de última generación ofrece 12 GB y una gran memoria de 256 bits por un poco más de dinero.

Por otro lado, si quieres codificación AV1 junto con trazado de rayos y un sólido rendimiento en juegos a 1080p -especialmente en juegos DirectX 12 modernos-,la Arc A750 de Intel es otra opción convincente, sobre todo ahora que Intel ha rebajado su precio.

El Arc A750 es actualmente nuestra mejor elección para juegos a 1080p con trazado de rayos. Es comparable a la Radeon RX 6600 en juegos, pero lleva una firme ventaja en las categorías antes mencionadas, superando a veces incluso a la RTX 3060.

¿En resumen? Tras años de vagar por un páramo de GPUs y meses de tolerar los lanzamientos de la serie RTX 40 de Nvidia, la Radeon RX 7600 es un soplo de aire fresco.

Ofrece una mejora de rendimiento realmente generacional (35%) por menos dinero que su predecesora (18%), junto con funciones modernas como la codificación AV1 y DisplayPort 2.1, todo ello en un paquete pequeño, silencioso y asequible.

Es la única GPU que nos ha entusiasmado de esta generación, aparte de los buques insignia que se venden por precios que superan los cuatro dígitos.

La Radeon RX 7600 es la tarjeta gráfica que los jugadores con poco presupuesto siempre han deseado; ve a comprarla… a menos que quieras trazado de rayos.

Artículo original publicado en inglés en PCWorld.com.