Comment l’aspirateur-robot RS2 d’EZVIZ peut résoudre vos problèmes de nettoyage

Comment choisir son robot-aspirateur ? Si, comme beaucoup, votre maison comprend un mélange de moquettes, de tapis et de sols durs, alors vous aurez besoin d’un aspirateur-robot capable de traiter tous les types de revêtements de sol sans trop d’efforts. Il doit être doté d’une forte aspiration pour les tapis, d’une serpillière efficace pour les sols durs et de capteurs qui lui permettent de faire la différence entre les deux.

C’est pourquoi le nouveau robot aspirateur laveur phare d’EZVIZ, le RS2 pourrait changer la donne pour de nombreux foyers.

Certains robots ont besoin d’une aide supplémentaire pour passer du mode aspirateur au mode serpillière. D’autres ont besoin d’être préparés avant de pouvoir nettoyer. Il vous faudra peut-être ranger les objets laissés sur le sol et déplacer les tapis de son chemin afin qu’il puisse passer la serpillière sans les humecter. Enfin, il y a l’ennuyante tâche de les débarrasser des poils et cheveux restés coincés et le séchage de la serpillière.

Au final, vous risquez de faire autant de travail avant et après le nettoyage que si vous aviez simplement récurer les sols vous‑même. Mais ce n’est pas le cas avec le RS2.

Robot-aspirateur 2-en-1, le RS2 combine plusieurs technologies robotiques, telles que l'installation et le détachement automatique de la serpillière, l'auto‑nettoyage, le séchage à l'air libre, ainsi que la cartographie avancée.

Il est fabriqué par EZVIZ, une entreprise de sécurité domestique de confiance qui met son expertise en matière de domotique au service de nouveaux produits qui facilitent la vie à la maison. Le RS2 est le modèle phare de sa première gamme d’aspirateurs-robots. Il s’agit d’un robot aspirateur laveur autonettoyant, avec serpillière intégrée, conçu pour tous ceux souhaitant un nettoyeur automatique efficace et ayant différents types de revêtements à la maison.

Voici ce qui distingue le RS2 de ses concurrents :

Le RS2 est un aspirateur-robot puissant, avec une aspiration de 4 000 Pa. Au niveau de la puissance, il se situe dans le haut de la gamme. Alors que certains aspirateurs-robots sont plus performants sur les sols durs, il est largement compétent pour nettoyer correctement les tapis.



Contrairement à quelques rivaux qui se contentent d'essuyer le sol, le RS2 est équipé de serpillières doubles qui tournent à 180 tours/minute pour un nettoyage en profondeur.



Si vous craignez de devoir surveiller de près le RS2 pour vous assurer qu'il ne passe pas la serpillière alors qu'il est censé utiliser son mode aspiration, soyez tranquille. En effet, grâce à sa fonction de détection ingénieuse, il est capable d'éviter les tapis quand il utilise la serpillière. Et lorsqu'il se trouve sur une moquette, il se sépare de ses serpillières pour les protéger et les nettoyer correctement, et augmente sa puissance d'aspiration.



Ce n'est pas la seule manière dont il s'entretient. Il retourne régulièrement à la station d'accueil, où les poils et cheveux coincés sont automatiquement retirés. Une fois le cycle de nettoyage terminé, la station d'accueil procède à la vidange, au séchage du robot et au remplissage de son réservoir d'eau pour le prochain cycle.



Les faibles besoins d'entretien du RS2 s'étendent à votre maison. Il ne vous sera pas nécessaire de ranger tous les objets qui jonchent le sol avant qu'il démarre. Grâce à son système de navigation connecté (radar et laser) et à la caméra 3K qu'il abrite, il peut identifier et éviter un certain nombre d'obstacles courants qui se trouvent couramment parterre, comme les poubelles, pèse-personnes ou les chaussettes.

Le RS2 possède d’autres caractéristiques qui vous allégerons, notamment la possibilité de le contrôler par commande vocale via votre assistant Google Home ou votre enceinte connectée Alexa d’Amazon.

De plus, sa caméra embarquée vous permet de tirer parti du RS2 pour garder un œil sur vos animaux de compagnie et de votre maison en cas d’absence.

Vous pouvez vous procurer le RS2 sur Boulanger. Le RS2 est le premier robot aspirateur et laveur d’EZVIZ. Deux autres robots seront lancés dans le courant de l’année : le RE5, un aspirateur robot et une serpillière combinés à un prix abordable, et le RC3, un nettoyeur de tapis spécialisé.