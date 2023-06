En résumé Les Plus Belle autonomie

Grands angles de vision

Audio Surround puissant

MagicUI 6.1 Les Moins Qualité médiocre de l’appareil photo

Écran IPS à 60 Hz seulement

Absence de 4G et d’indice d’étanchéité

Chargement lent Notre verdict La tablette Pad 8, avec son généreux écran de 12 pouces, fait partie des appareils abordables à recommander surtout si votre utilisation principale se limite à la consommation de contenu…

La tablette Pad 8, avec son design très réussi et son généreux écran de 12 pouces, fait partie des appareils bon marché à recommander. En revanche, il lui manque encore quelques éléments pour rivaliser avec les concurrentes de sa catégorie.

Design

Design arrondi

6,9 mm d’épaisseur

Absence d’étanchéité et de lecteur d’empreintes digitales

Cette tablette Honor est l’une des plus belles et des mieux finies que vous puissiez acheter à un prix si raisonnable. Elle vient concurrencer la Galaxy Tab A8 de Samsung ou la Pad Air d’Oppo, toutes à moins de 299 €.

La Pad 8 est un modèle très axé sur le divertissement et les loisirs, sans pour autant négliger le béaba de la productivité lorsque nécessaire. Ses bords arrondis et ses flancs plats lui confèrent un aspect et un toucher haut de gamme que l’on retrouve généralement sur des modèles Premium comme l’iPad d’Apple.

Elle est également dotée d’une finition métallique dans un ton bleuté, avec un seul capteur photo de 5 Mp à l’arrière d’une qualité primaire pour un produit de 2023.

Cette tablette se distingue par sa légèreté, puisqu’elle ne pèse que 520 grammes, et son épaisseur de 6,9 mm, ce qui la rend assez facile à transporter. Lorsque vous la prenez en main, vous remarquerez facilement son écran de 12 pouces en diagonale et ses bordures étroites de 7,2 mm.

Alfonso Casas / Foundry

Avec ces chiffres, elle pourrait être un outil très recherché par les utilisateurs qui exigent du divertissement, comme la consommation de contenu vidéo, audio ou même le gaming.

Elle dispose d’un total de 8 haut-parleurs pour offrir un son stéréo puissant et enveloppant, répartissant le travail entre 4 aigus et 4 basses. Il n’y a aussi que 4 zones de sortie sur les côtés. Sous chacune d’entre elles, Honor affirme disposer de deux haut-parleurs, un pour chaque mode.

La Pad 8 est un modèle très axé sur le divertissement et les loisirs, sans pour autant négliger le béaba de la productivité lorsque nécessaire

Elle est équipée d’un système DTS:X Ultra avec reconnaissance des scènes audio pour changer de mode sonore en fonction de l’application ouverte ou d’une autre utilisation que vous en faites.

D’après notre expérience, la puissance audio est élevée et assez proche de l’idéal recherché, avec des basses et des aigus qui sonnent plutôt bien, ce qui a aussi un impact positif sur la qualité des appels vidéo et des conversations vocales.

Alfonso Casas / Foundry

L’absence de lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller l’écran ou de certification IP pour garantir la résistance à l’eau et à la poussière est décevante.

Pour cause, vous devrez recourir à un système de reconnaissance faciale plutôt basique, ou utiliser d’autres méthodes comme un code PIN pour garder un certain contrôle sur qui va utiliser la tablette et les données qu’elle contient.

Alfonso Casas / Foundry

Écran

Écran LCD de 12 pouces

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Résolution 2K 2000 x 1200 ppp

La dalle de la Pad 8 est de type IPS et non AMOLED, ce qui est compréhensible puisqu’il s’agit d’un produit de milieu de gamme. Toutefois, cela n’empêche pas les images et vidéos d’être affichées avec beaucoup de couleurs, tout en conservant de bons angles de vision.

Pour les plus exigeants, il faut savoir que le taux de rafraîchissement de l’écran reste à 60 Hz, loin des valeurs plus recherchées de 90 Hz ou 120 Hz que l’on trouve sur des modèles comme le Xiaomi Pad 5, un peu plus cher. Cela peut pénaliser certains aspects comme la fluidité d’affichage.

Le rapport hauteur et largeur de la tablette Pad 8 est de 5:3, avec une densité de pixels tout aussi sobre de 194 ppp. On constate que l’écran ne supporte pas le HDR10 ou le Dolby Vision, ce qui confirme une certaine faiblesse.

Alfonso Casas / Foundry

Sa résolution est de 2000 x 1200, avec une luminosité moyenne de 400 nits, même si lors de nos tests au colorimètre nous avons obtenu des résultats inférieurs ne dépassant pas 379 nits.

Dans la réalité, cela signifie que l’affichage en extérieur laisse à désirer et que vous aurez du mal à l’utiliser en plein soleil.

Si elle n’est pas vendue avec un stylet, la Honor Pad 8 ne prend en charge qu’un pencil capacitif, beaucoup moins précis qu’un actif, mais essentiel pour son type d’écran.

Alfonso Casas / Foundry

Dans tous les cas, elle est très orientée vers le divertissement et la consommation de contenu plutôt que la création, donc si vous cherchez un produit avec lequel travailler ou créer, nous vous conseillons de vous tourner vers des tablettes haut de gamme.

Caractéristiques techniques et performances

Puce Snapdragon d’entrée de gamme

Prise en charge des jeux simples

Pas d’emplacement microSD

Honor a équipé sa tablette d’un processeur octa-core Snapdragon 680 4G, une puce qui, en 2022, était en tête de la gamme des smartphones bon marché. En fait, il s’agit du même processeur que celui utilisé pour le Pad Air d’Oppo.

Cela lui permet de surpasser la Galaxy Tab A8 de Samsung dans les tests de gestion du processeur et du cœur. Par la suite, dans les graphiques associés à GFX Bench, les résultats sont déjà très homogènes.

Dans tous les cas, elle est très orientée vers le divertissement et la consommation de contenu plutôt que la création

Son processeur est accompagné de 4 Go de RAM (+ 2 Go de RAM Turbo) et de 128 Go d’espace de stockage. Honor ne propose pas d’autre choix au moment de l’achat, ce qui est dommage étant donné que la Pad 8 ne dispose pas d’emplacement pour carte microSD permettant d’étendre le stockage.

loading=lazy>

En ce qui concerne le jeu, les tests parlent d’eux-mêmes. Si les titres sont exigeants, vous constaterez que le taux d’images par seconde est très faible et ressentirez surtout les sauts d’image et les ralentissements désagréables, même avec des paramètres d’effet faibles.

Pour profiter de jeux allant au-delà des jeux d’arcade, alors préférez une tablette plus imposante.

Appareils photo

Qualité basique de 5 Mp seulement

Mauvaise résolution pour les appels vidéo

Plage dynamique médiocre

En général, peu d’utilisateurs de tablettes de milieu de gamme attendent une qualité photo exceptionnelle. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’elle doive être médiocre comme c’est le cas de ses capteurs frontal et arrière de 5 Mp.

Alfonso Casas / Foundry

Honor n’indique pas de données supplémentaires sur la distance focale offerte par chaque objectif, preuve évidente que leur présence est circonstancielle. Ils ne servent qu’à effectuer des fonctions de communication de base ou scanner des documents, par exemple.

Nous avons testé l’appareil photo principal à l’extérieur et avons rapidement constaté qu’en cas de bonne luminosité, les résultats sont satisfaisants

Nous avons testé l’appareil photo principal à l’extérieur et avons rapidement constaté qu’en cas de bonne luminosité, les résultats sont satisfaisants. Néanmoins, en zoomant sur l’image, vous serez confronté à la réalité : l’apparition de bruit.

Nous avons essayé de numériser des documents et bien que l’appareil photo parvienne à capturer et à recadrer les feuilles correctement, nous avons constaté qu’il ne disposait pas de la reconnaissance de texte ou de la possibilité de créer un PDF de l’image capturée.

Par ailleurs, via l’application photo, vous trouverez des modes de prise de vue spécifiques tels que le HDR, ainsi qu’une poignée de filtres et de modes beauté pour arranger vos images.

Autonomie et charge

Batterie de 7 250 mAh

Longue autonomie

Chargement lent

À ce stade, disons que l’autonomie offerte par le Honor Pad 8 est parmi les meilleures de sa catégorie, donc si cet aspect est décisif pour vous, vous en serez ravi.

Sous le capot, elle abrite une batterie d’une capacité nominale de 7 250 mAh. Avec les tests effectués et basés sur l’outil PCMark, nous avons réussi à dépasser les temps d’utilisation de 13 heures et 23 minutes, un résultat détonnant.

Elle surpasse ainsi ses principales concurrentes comme la Galaxy Tab A8 et ses 8 heures et 36 minutes, la Nokia T21 avec 9 heures et 23 minutes, ou encore l’Oppo Pad Air qui s’arrête à 8 heures et 49 minutes d’utilisation.

Alfonso Casas / Foundry

Le fait qu’il n’y ait pas de support de données mobiles 4G ou 5G, elle ne fonctionne qu’avec une connectivité sans fil wifi, et que l’écran IPS dispose d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement, affecte positivement l’optimisation de la batterie.

Sous le capot, elle abrite une batterie d’une capacité nominale de 7 250 mAh

Pour ce qui est de sa vitesse de chargement, Honor inclut un adaptateur de 22,5 W dans la boîte et un câble compatible. Naturellement, cela ne garantit pas des vitesses de charge rapides et vous devrez faire preuve de patience pour atteindre une capacité de 100 %.

Lors de nos tests, nous avons réussi à passer à 23 % en une demi-heure avec notre chargeur. Puis, avec un chargeur davantage puissant, nous avons constaté une recharge plus véloce, bien que la marque déconseille d’utiliser un chargeur tiers.

Logiciel et mises à jour

MagicUI 6.1 sur Android 12

Collaboration multi-écrans

Mises à jour Android limitées

L’évolution de MagicUI 6.1, la couche de personnalisation qu’Honor applique à ses appareils fonctionnant sous Android, a évolué au point de fournir des outils et fonctionnalités utiles pour la productivité.

Nous pensons notamment à Phone Collaboration, l’application qui rend possible l’interaction entre votre smartphone Honor et la Pad 8, avec le multi-écran pour faire glisser du contenu, des vidéos et des fichiers du mobile d’un appareil à l’autre.

Il est dommage que nous n’ayons pas pu tester cette fonctionnalité avec un ordinateur portable de marque pour voir comment fonctionne l’écosystème, mais nous imaginons de nombreuses similarités avec le Super Device d’Huawei.

Alfonso Casas / Foundry

La gestion du multi-tâche, pour ouvrir simultanément jusqu’à quatre fenêtres d’application, est également intéressante.

Le fonctionnement de l’interface en mode sombre, ainsi que le mode de lecture d’ebook à activer pour lire des textes plus confortablement, sont d’autres avantages mais moins importants car tous les modèles en sont déjà dotés.

Honor souligne que sa tablette Pad 8 est conforme à la certification TÜV Rheinland qui, par des processus logiciels, protège la rétine face à l’émission de lumière bleue.

Enfin, la marque garantit un nombre maximum de 2 mises à jour du système d’exploitation Android et une année supplémentaire pour celles liées à la sécurité. C’est une évolution, mais un chiffre bien en deçà de ce que proposent d’autres marques concurrentes.

Prix

Le prix officiel actuel du Honor Pad 8 sur le site de la société, ainsi que dans d’autres points de vente officiels, est de 249,90 € avec la configuration unique de 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et en finition Blue Hour.

En prime, Honor vous permet d’acquérir avec cet achat une série de produits supplémentaires de la marque avec une réduction significative comme la montre Honor Watch GS 3 à 179,90 €, au lieu de 199,90 €, ou encore des Honor Earbuds 3 Pro à 149,90 € et non plus 199,90 €.

N’hésitez pas aussi à jeter un œil à notre comparatif des meilleures tablettes de l’année et des modèles pas chers.

Conclusion

Nous retiendrons de la Pad 8 des éléments tels que son superbe design, la qualité de son écran pour le divertissement et la puissance sonore de ses haut-parleurs.

Son autonomie est assez surprenante, avec plus de 12 heures de lecture vidéo en continu, bienvenue lors de longs déplacements, ou même sur plusieurs jours pour une utilisation légère.

Son autonomie est assez surprenante, avec plus de 12 heures de lecture vidéo en continu

Vous devriez aussi apprécier la façon dont la tablette interagit avec les autres produits Honor pour former un écosystème.

En revanche, la puissance graphique n’est pas suffisante pour gérer les jeux gourmands en GPU. De plus, elle prend en charge l’utilisation d’un stylet, mais uniquement en mode passif, avec une précision très rudimentaire.

Il n’y a pas de connectivité 4G et les connexions sans fil sont assez basiques avec la prise en charge du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 5.1. Vous l’aurez compris, cette tablette est plus adaptée à un usage élémentaire.

Adaptation du test réalisé par Alfonso Casas et publié sur Tech Advisor de langue espagnole

Fiche technique