L’iPhone 12 à prix fou !

Vous souhaitez acquérir un iPhone de dernière génération à un prix abordable, et non ruineux auquel le fabricant (les concurrents aussi) veut nous habituer ? Et bien, votre patience va enfin payer (sans jeu de mots) !

L’iPhone 12 sorti en 2020, de 128 Go de couleur bleue, est disponible à seulement 461,49 € en reconditionné et parfait état chez Back Market.

C’est donc l’occasion rêvée de vous offrir ou d’offrir à votre adolescent un smartphone récent, débloqué tout opérateur, rapide et puissant à un prix cassé.

En comparaison, le même modèle est à 478,99 € chez Certideal.

Saisir ce bon plan Back Market

Le changement le plus notable en comparaison à son prédécesseur est l’écran, qui s’adapte parfaitement au cadre en aluminium, sans espace ni bosse, et c’est également le cas à l’arrière. Il est également 11 % plus fin sans incidence sur la taille de l’écran.

Cet écran plat de 6,1 pouces est protégé par le verre Ceramic Shield qui donne une meilleure résistance aux chutes, toutefois cela n’inclut pas de protection contre les rayures. L’indice IP68, bien qu’il ne soit pas techniquement différent de celui de l’iPhone 11, a été amélioré avec l’iPhone 12. Apple affirme qu’il peut survivre à un plongeon dans 6 mètres d’eau pendant 30 minutes avant que l’eau ne commence à s’infiltrer dans ses composants. Il s’agit d’un cas d’utilisation assez restreint, mais cela signifie qu’il peut survire plus que probablement aux dommages causés par l’eau au quotidien.

Au cœur de l’écran Super Retina XDR se trouve un panneau OLED personnalisé. Son principal attrait réside dans les noirs qu’il affiche, ils sont profonds et sombres, ce qui contraste fortement avec les noirs qui paraissent presque gris sur les écrans LCD, et cela est encore plus évident avec le mode sombre d’iOS.

Il prend également en charge la lecture HDR10 et Dolby Vision, mais son taux de rafraîchissement est limité à 60Hz. Ce qui en soit n’est pas vraiment un inconvénient car quel que soit le taux, l’écran OLED Super XDR de l’iPhone 12 est phénoménal.

Au cœur de l’iPhone 12 se trouve le processeur A14 Bionic d’Apple, l’un des premiers sur le marché des smartphones à être conçu selon le processus 5nm afin d’offrir non seulement des performances accrues, mais aussi une meilleure efficacité énergétique.

À l’arrière, vous trouverez la technologie de recharge MagSafe (similaire à celle des MacBook), ainsi qu’une puce NFC. L’iPhone 12 peut tenir une journée sans avoir besoin d’être rechargé, mais cela dépend beaucoup de l’utilisation.

Foundry

Côté photo, il y a un capteur principal de 12 Mp et un ultra grand-angle de 12 Mp, les images prises à l’aide du principal sont lumineuses, détaillées et éclatantes, avec une excellente reproduction des couleurs, et les performances en basse lumière se sont nettement améliorées par rapport à celles de l’iPhone 11. C’est un appareil photo polyvalent qui peut produire des résultats vraiment incroyables, surtout lorsqu’il est associé aux diverses fonctionnalités logicielles proposées.

L’objectif ultra grand-angle peut capturer 4 fois plus de scènes que l’objectif principal. Les couleurs sont généralement identiques, ce qui ne permet pas de savoir immédiatement quel capteur a été utilisé. En revanche, les images sont un peu plus floues dans les conditions de faible luminosité, en raison de l’ouverture f/2,4.

Enfin, il est possible de prendre des photos de nuit vraiment impressionnantes avec l’iPhone 12. L’appareil photo frontal de 12 Mp reste inchangé par rapport à l’iPhone 11, avec la même ouverture f/2,2 et la possibilité de basculer numériquement entre les modes large et grand-angle avec un seul objectif.

Pour ne pas manquer cette offre reconditionnée (parfait état), rendez-vous sur Back Market. Sachez aussi que la version Product RED (parfait état) de 256 Go est à seulement 487 €.

N’oubliez pas que Back Market vous permet un retour gratuit sous 30 jours si vous n’êtes pas satisfait, et met à votre disposition une garantie commerciale de 12 mois !