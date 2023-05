En pocas palabras Puntuación Pros Puedes crear muchas soluciones posibles con el sistema de construcción

Mundo muy grande, emocionante y lleno de secretos

No es para nada una secuela cansina Contras La Nintendo Switch entorpece la experiencia

Escasas actuaciones por voz

Esquema de control extraño Nuestro veredicto Con Breath of the Wild, Nintendo marcó la pauta para su entonces nueva consola híbrida. Seis años después, la secuela Tears of the Kingdom marca el inicio del capítulo final de la consola. Y es un digno final, pues no nos ofrecen aventuras tan grandes, elaboradas y sorprendentes muy a menudo.

Comenzaré esta review con una confesión. Algunos incluso podrían llamarlo blasfemia. No me encantó The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

2017 fue un gran año para los videojuegos y me cuesta elegir mi favorito, pero probablemente me decantaría por Horizon: Forbidden West, Nier: Automata o What Remains of Edith Finch. ¿Breath of the Wild? Quizá entre los diez primeros.

Una secuela en toda regla

Puesto que Breath of the Wild no me enamoró, no he estado prestando mucha atención al hype extremo que ha habido alrededor de su secuela, Tears of the Kingdom. Tenía la ida preconcebida de que sería el mismo juego con nuevas misiones, una idea que resulta ser tan acertada como errónea.

Nintendo

En general, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una secuela fiel. El mundo y muchos de sus habitantes y localizaciones son, en gran medida, reconocibles. Lo mismo ocurre con los gráficos, el diseño y gran parte de la mecánica del juego. Es, simplemente, más de lo mismo, pero más refinado y con una nueva gran aventura en la que Link debe embarcarse.

En otras palabras, perfecto para los fans.

Pájaro, pez y entre medias

Pero Tears of the Kingdom también es más que “más de lo mismo”. Porque, por encima y por debajo de las llanuras de Hyrule, hay dos nuevas zonas muy diferentes que explorar: el cielo y el inframundo.

En el cielo, donde comienza la aventura, encontrarás plataformas flotantes que requieren astucia y habilidad para recorrerlas. Bajo tierra, te espera una gigantesca caverna negra como el carbón llena de veneno mortal, peligrosos enemigos y valiosos tesoros.

Nintendo

Tres áreas que ofrecen experiencias completamente diferentes: desde aventuras clásicas de Zelda, pasando por puzles y plataformas, hasta emoción y escalofríos. No importa en qué zona estés, da la sensación de que algo emocionante aguarda tras cada esquina.

Y eso es una gran mejora respecto al reino de Hyrule más bien vacío que ofrecía Breath of the Wild.

¡Usa la fuerza L…ink!

Pero no es el mundo tripartito lo que más destaca en Tears of the Kingdom, sino los nuevos poderes de Link. Un brazo mágico que puede mover y conectar objetos grandes y pequeños, la capacidad de unir objetos a armas y escudos, el poder de rebobinar el tiempo y la capacidad de ascender a través de entornos sólidos.

Estos poderes y características son un hilo conductor a lo largo de toda la aventura. En particular, poder construir con el brazo mágico suele desempeñar un papel fundamental tanto en las tareas secundarias como en la solución de los puzzles. O para crear objetos como aerodeslizadores, globos y coches que Link puede usar para moverse por el mundo abierto y libre.

Nintendo

Gracias a estos nuevos poderes, a menudo hay varias soluciones alternativas a los problemas a los que se enfrenta Link. En una época en la que los juegos son cada vez más lineales, es ideal que la habitualmente conservadora Nintendo haya conseguido crear un sistema tan libre, funcional y razonablemente fácil de usar en el que la creatividad puede fluir.

No te limites a pensar fuera de la caja, búrlate de ella

Mientras intentaba resolver un rompecabezas, a menudo me daba cuenta de que había un camino más fácil que el que había empezado. Después de todo, construir un tren propulsado por cohetes con cinco vagones y un mástil es mucho más divertido que atar un tablón de madera a un gancho.

Tan solo con echar un vistazo a YouTube, me he dado cuenta de que no soy el único que construye creaciones deliciosamente exageradas. Tras solo una semana del lanzamiento, hay muchos vídeos de todo tipo, desde soluciones realmente inteligentes y creativas hasta creaciones un poco más extrañas.

El hecho de que se estén creando armas de destrucción masiva, dispositivos de tortura y penes que escupen fuego era de esperar, pero el hecho de que los jugadores también estén utilizando la física y diferentes materiales para crear vehículos más avanzados y energéticamente eficientes es sorprendente.

Nintendo

Será emocionante ver lo que crean los jugadores en el futuro, y espero que Nintendo incluya un sistema similar tanto en Mario World como en Animal Crossing.

Armas y enemigos rotos

Uno de los pocos aspectos del juego anterior que fueron criticadas de forma unánime era lo rápido que se rompían las armas. Algo que se ha trasladado en Tears of the Wild. La nueva posibilidad de combinar objetos al menos alivia algo tan molesto, ya que resulta razonablemente fácil crear tus propias armas personalizadas rápidamente.

Sin embargo, las armas siguen siendo igual de duraderas que unos palitos de helado masticados, así que hay que jugar con los menús para mantener el inventario organizado. Además, las armas que necesito tienden a romperse en el momento menos oportuno.

Por otro lado, eso añade un toque extra a las batallas, además de obligarme a probar y descubrir constantemente nuevas combinaciones de armas, en lugar de confiar en herramientas similares a lo largo de todo el juego.

Nintendo

Con todas las combinaciones de armas y las grandes oportunidades para crear trampas, es una pena que la inteligencia de los enemigos sea más o menos inexistente. La mayoría de los malos tienen dos modos: correr desarmados o perseguir a Link.

Correr alrededor de mis creaciones, por ejemplo, no es algo que puedan hacer. Ahora bien, las batallas pueden seguir siendo razonablemente desafiantes cuando, por ejemplo, muchos enemigos atacan con armas diferentes, pero yo esperaba más.

El elefante en la habitación

Frente a todas las soluciones inteligentes y los elementos refinados, hay también un pequeño elefante en la habitación: los gráficos. Por un lado, me maravilla lo bien que se ve y fluye Zelda: Tears of the Kingdom, especialmente en modo portátil. Ya sea corriendo por pueblos acogedores, campos floridos o cuevas espeluznantes, hay un montón de detalles impresionantes allá donde gire la cámara.

El hecho de que la tasa de refresco siga rondando los 30 es realmente impresionante teniendo en cuenta el hardware.

Por otro lado, está el tema del hardware. Incluso comparado con juegos de Playstation 4 de hace años, como Horizon y God of War, Tears of the Kingdom no tiene mucho que ofrecer en cuanto a calidad visual.

Ahora Zelda está renderizado con la resolución y la actualización de imagen que esperaba, pero es difícil ignorar el hecho de que si alguien más hubiera lanzado un gran juego con las mismas deficiencias gráficas, habría sido objeto de burlas y críticas.

Pero ahora el juego ha salido para Switch, y Nintendo no puede hacer nada al respecto. El refresco de la imagen puede ser brusco a veces, los objetos pueden aparecer demasiado cerca del jugador y muchos detalles finos pueden resultar molestos.

Pero está claro que Nintendo ha trabajado duro para llevar la Switch al límite con una resolución dinámica muy trabajada, técnicas de reescalado y otros atajos técnicos para que el mundo se vea lo mejor posible, lo mejor posible.

¡Wah! ¡Hah! ¡Ya!

Pero no es solo la falta de rendimiento lo que perjudica la experiencia de Tears of the Kingdom. La, a falta de una palabra mejor, tacañería de Nintendo también lo hace. Porque, por muy emocionantes que sean las escenas y magníficos los entornos que pinta la Switch, la inmersión tropieza cada vez que un personaje abre la boca.

A excepción de los interludios principales, lo único que se oye es “¡Hey!”, “¡Woho!”, “¡Oi!”, “¡Ye!”, y otros gritos sin sentido. El resto de la conversación es puro parloteo.

Comprendo que no todo el mundo tenga voz propia. Para ser sincero, eso es algo que valoro bastante positivamente. Pero cuando incluso la gran mayoría de las tareas principales se transmiten a través del parloteo, el ambiente baja considerablemente.

Si fuera para ahorrar espacio, podría entender la decisión de prescindir del chat, pero con 16 GB, Tears of the Kingdom no llega ni a la mitad del tamaño de los juegos más grandes de la consola.

Nintendo

Ahora bien, el tamaño del archivo puede ser la peor medida para determinar lo bueno que es un juego, pero cuando probablemente sea el último gran juego real de Switch, Nintendo podría haber hecho algo más de ruido…

Me habría encantado ver más voz, mejor calidad de sonido, más texturas de alta resolución, escenas de mayor calidad… o algún material adicional divertido. Al fin y al cabo, Zelda: Tears of the Kingdom cuesta desde 69,99 € / MXN$1,599 / US$69.99, algo más que el resto de títulos de Nintendo.

¿Es ya el juego del año?

Por otro lado, no hay duda de que Zelda: Tears of the Kingdom vale lo que cuesta. Hay tantos secretos que descubrir y creaciones que inventar que los que quieran hacerlo todo tendrán que esperar hasta que la próxima consola de Nintendo llegue a las estanterías. Aunque no sea hasta 2025.

Como ya he dicho, creo que Zelda: Breath of the Wild estaba bastante sobrevalorado y lejos de ser un claro número uno en la lista de juegos del año. Seis años después, me cuesta ver otro título a la altura de Tears of the Kingdom cuando se resume el año en el mundo de los videojuegos.

La delicadeza, la libertad y el ingenio que Nintendo ha incorporado a la aventura hacen que pueda perdonar fácilmente unos gráficos anticuados, unos enemigos estúpidos y algunos problemas de control.

Enhorabuena Nintendo, esta vez también has conseguido que me suba a bordo. La verdad es que no me lo esperaba.

Precio y disponibilidad

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene un precio inicial de 69,99 € / MXN$1,599 / US$69.99 por una copia digital. Lo puedes comprar directamente desde la web de Nintendo.

En España, también está disponible en tiendas como El Corte Inglés, Fnac o MediaMarkt, mientras que en México lo encontrarás a la venta en sitios como Doto o Sam’s Club.

Para más información, consulta nuestra guía de compra de Tears of the Kingdom.

Artículo original publicado en sueco en M3.se.