En résumé Note de l’expert Les Plus Jeu rapide en 1080p pour les écrans à taux de rafraîchissement élevé

Fonctionnalités Nvidia (DLSS 3, Reflex, RTX Video Super Resolution, Broadcast) efficaces

Très économe en énergie

Encodage AV1

Même prix que la RTX 3060 Ti Les Moins 8 Go de mémoire

Peu attrayante pour les jeux en 1440p

Le DLSS affecte négativement la qualité de l’image en résolution 1080p

Amélioration à un chiffre des performances brutes, essentiellement à la baisse, par rapport à la 3060 Ti

Nécessité d’utiliser l’adaptateur 8 broches vers 12VHPWR (inclus)

Chère pour un GPU 1080p Notre verdict La GeForce RTX 4060 Ti (8 Go) apporte le superbe DLSS 3 de Nvidia, mais elle est décevante en tant que mise à jour de la 3060 Ti et alternative gaming en 1080p. Et, les décisions techniques de Nvidia la rendent peu intéressante pour les joueurs en 1440p, contrairement à son prédécesseur.

Prix lors du test

GeForce RTX 4060 Ti (8GB) : $399 (8GB)

À première vue, la carte graphique GeForce RTX 4060 Ti (8 Go) de Nvidia, vendue 439 €, semble être un succès retentissant.

Son prédécesseur, la GeForce RTX 3060 Ti de 2020, était l’un des meilleurs GPU de la série RTX 30, offrant des performances de jeu impeccables en 1080p et spectaculaires en 1440p à un prix raisonnable.

La nouvelle RTX 4060 Ti s’en tient à peu près au même prix tout en intégrant les dernières fonctionnalités de la série RTX 40 de Nvidia, comme le DLSS 3, Reflex, RTX Video Super Resolution, le meilleur ray tracing de sa catégorie, l’encodage AV1, une efficacité énergétique étonnante, et bien plus encore.

Mais si l’on retire le capot, les choses ne sont pas aussi claires.

Nvidia a pris des décisions techniques (réduction du nombre de cœurs et modification du sous-système de mémoire) qui permettent à la GeForce RTX 4060 Ti d’atteindre une résolution de 1080p, mais qui malheureusement la rendent peu attrayante pour les jeux en 1440p. Résultat ? C’est une mise à niveau générationnelle médiocre au niveau de la puissance pure.

Décider d’équiper cette carte graphique d’une mémoire de 8 Go signifie qu’elle ne sera pas en mesure de faire tourner tous les jeux avec des effets visuels maximisés, même en 1080p, de l’aveu même de Nvidia.

Et bien que l’ajout des images générées par l’IA DLSS 3 soit certainement le bienvenu, les technologies de suréchantillonnage d’image créent des artefacts visuels perceptibles à une résolution 1080p moins riche en pixels. Ceci rend les avantages de DLSS, au niveau de l’amélioration des performances, moins pertinents.

La question est donc de savoir si vous êtes prêt à payer 439 € en 2023 pour un appareil de ce type : une carte graphique 1080p avec 8 Go de mémoire.

Caractéristiques techniques et perfomances

Dans son annonce, Nvidia a révélé quelques détails de haut niveau pour la GeForce RTX 4060 Ti 8 Go, mais n’a pas fourni d’informations techniques plus approfondies.

La voici comparée à la RTX 3060 Ti :

Correction : Le cache L2 de la 3060 Ti devrait être de 4 Mo et non de 4 Ko.

Quelques détails clés sautent aux yeux. Tout d’abord, la RTX 4060 Ti, basée sur la nouvelle architecture GPU “Ada Lovelace” de Nvidia, est extrêmement économe en énergie et procure des vitesses d’horloge GPU et mémoire bien plus élevées qu’auparavant. Bravo, Nvidia !

Ensuite, cette nouvelle carte contient en fait beaucoup moins de cœurs CUDA, tenseurs et RT que la RTX 3060 Ti qu’elle remplace. Pour cette raison, la 4060 Ti peut être plus lente que son prédécesseur dans certaines situations, et présenter des performances moyennes dans l’ensemble.

Dans le meilleur des cas, la RTX 4060 Ti est 15 à 20 % plus rapide que la RTX 3060 Ti, mais les performances sont essentiellement statiques d’une génération à l’autre, dans un plus grand nombre de jeux et de résolutions.

Le fait que ce GPU présente des améliorations au niveau de la vitesse, compte tenu de la réduction du nombre de cœurs CUDA, est une marque de Lovelace, surtout si l’on tient compte de la très faible consommation d’énergie. Cependant il reste très plat en tant que mise à niveau générationnelle.

Brad Chacos/IDG

Enfin, Nvidia a ajusté le sous-système mémoire de la GeForce RTX 4060 Ti pour mieux refléter la configuration Radeon Infinity Cache d’AMD, en plaçant un gros cache L2 sur la puce, tout en abaissant le bus mémoire à 128 bits.

Nvidia a aussi conservé une capacité de mémoire identique à celle de son prédécesseur, soit 8 Go de GDDR6, à une époque où les jeux modernes peuvent en consommer plus, même en résolution 1080p. Et quand il s’agit de la capacité VRAM, soit vous en avez assez, soit vous n’en avez pas…

La configuration de la mémoire empêche la GeForce RTX 4060 Ti d’être une alternative de jeu en High/Ultra 1440p viable à long terme, et aussi dans de nombreuses situations aujourd’hui.

Un exemple illustrant le fonctionnement de la mémoire traditionnelle d’un GPU, sans un cache L2 “on-die” (intégré) plus important. Nvidia

Image comparative montrant comment le cache L2 plus important des GPU Nvidia de la série RTX 40 (“Ada Lovelace”) permet de réduire considérablement le nombre d’accès à la mémoire traditionnelle. Nvidia

Maintenant que nous avons testé la RTX 4060 Ti, nous pouvons confirmer qu’elle ralentit bien à la résolution plus élevée de 1440p. En fait, elle n’arrive même pas à tenir tête à la RTX 3070 à 1440p.

Nous nous attendions à ce qu’une nouvelle carte rivalise au moins avec un ancien GPU, qui était plus cher qu’elle il y a 2,5 ans, mais la RTX 4060 Ti ne parvient pas à franchir cette barre…

Nvidia semble mettre en avant la 4060 Ti pour l’efficacité énergétique de Lovelace et l’ensemble des fonctionnalités GeForce de la société, qui sont, il faut le reconnaître, sensationnels (DLSS 3, RTX Video Super Resolution, Nvidia Broadcast, l’incriyable encodage AV1, le ray tracing de 1ère classe, le Nvidia Reflex…). Bien d’autres fonctions sont disponibles, et elles sont toutes excellentes.

Brad Chacos/IDG

Nous testons la GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition de Nvidia, une itération à double fente, un design maison qui a fait ses preuves, et qui est magnifique. Elle est plus argentée que les modèles de niveu supérieur, avec un seul port HDMI et trois DisplayPort.

Brad Chacos/IDG

Le bémol ? Bien que la carte ne nécessite qu’un seul connecteur à 8 broches pour l’alimentation, Nvidia l’équipe d’un câble 12VHPWR, donc il se faut d’utiliser un adaptateur court, inclus.

C’est un peu gênant si vous utilisez un boîtier avec une surface transparente. Les pales du ventilateur sont aussi beaucoup moins denses que sur les modèles FE précédents, bien que cela n’affecte pas ses capacités en refroidissement, comme vous le verrez plus loin.



Brad Chacos/IDG

Trêve de bavardages. Passons aux jeux !

Notre méthode de test

Nous analysons les cartes graphiques sur un PC AMD Ryzen 5900X utilisé exclusivement pour l’analyse des GPU. Nous testons à présent avec la BAR PCIe redimensionnable (également connue sous le nom de Smart Access Memory sur les systèmes Ryzen) active, car la plupart des PC gaming modernes, sortis ces quatre dernières années, prennent en charge cette fonction d’optimisation des performances, soit en mode natif, soit via une mise à jour du micrologiciel de la carte mère.

Nvidia recommande d’activer l’option Hardware-accelerated GPU scheduling (planification de processeur graphique à accélération matérielle en français), dans Windows. Elle permet à la série RTX 40 d’exploiter au maximum ses capacités, ce que nous avons fait. La plupart du matériel a été fourni par les fabricants, mais nous avons acheté le stockage nous-mêmes.

AMD Ryzen 5900X, paramètres de base

Refroidisseur AMD Wraith Max

Carte mère MSI Godlike X570

32 Go de mémoire G.Skill Trident Z Neo DDR4 3800, XMP actif

Alimentation Corsair HX1500i (et adaptateur optionnel 12VHPWR 600W pour les GPU Nvidia)

x2 SSD SK Hynix Gold S31 de 1 To

Nous soumettons une variété de jeux couvrant différents moteurs, types, fournisseurs (Nvidia, AMD et Intel) et API graphiques (DirectX 9, 11, DX12 et Vulkan), afin d’essayer de représenter une gamme complète de performances potentielles. Chaque jeu est mis à l’épreuve à l’aide de son benchmark, vérifié par l’outil FrameView de Nvidia, avec les préréglages graphiques les plus élevés possibles (sauf indication contraire), en désactivant VSync, les plafonds de fréquence d’images, le ray tracing en temps réel ou les effets DLSS, et FreeSync/G-Sync, ainsi que toute autre technologie spécifique au fournisseur, comme les outils FidelityFX ou Nvidia Reflex. Nous avons aussi activé l’anticrénelage temporel (TAA) pour pousser ces cartes à leurs limites.

Nous exécutons chaque test au moins trois fois et indiquons le résultat moyen pour chaque. En dehors de l’e-sport, nous avons limité nos benchmarks aux résolutions 1440p et 1080p, car la 4060 Ti n’est vraiment pas conçue pour les jeux en 4K.

Nous étudions les fonctionnalités telles que le ray tracing et le DLSS dans une section séparée, car les fonctionnalités d’upscaling comme le DLSS et le FSR concurrent d’AMD modifient l’apparence des jeux pour les faire tourner plus rapidement.

Performances de jeu de la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti à 1080p

Nvidia qualifie la RTX 4060 Ti de “championne des performances à1080p”, alors commençons par là.

Cliquez-droit pour ouvrir ce tableau dans un nouvel onglet et le voir en plus grand. Brad Chacos/IDG

Toutes ces cartes graphiques montrent d’excellentes performances en 1080p avec les effets visuels au maximum, tout comme la Radeon RX 6600 de dernière génération.

Nous avons inclus les résultats de la Radeon RX 6700 XT. Ce GPU AMD dispose de 12 Go de VRAM et d’un bus 256 bits, ce qui permet d’éviter les problèmes liés à la configuration de la mémoire de la RTX 4060 Ti. Cette dernière devance généralement son prédécesseur, la RTX 3060 Ti, bien que la marge est mince voire négligeable dans la plupart des jeux, tels que le montre les FPS moyens indiqués à la fin du tableau.

La seule exception ? Le légendaire Counter-Strike : Global Offensive, l’un des jeux les plus joués de la planète.

Les GPU GeForce RTX série 40 n’ont jamais réussi à battre leurs prédécesseurs dans CSGO, probablement en raison des largeurs de bus mémoire beaucoup plus étroites que Nvidia a imposées à cette génération. Si l’on exclut CSGO et ses taux d’images extrêment élevés des résultats combinés, l’avance de la RTX 4060 Ti se creuse, atteignant 130 fps en moyenne contre 119 pour la RTX 3060 Ti, soit un gain global dérisoire de 9 %.

Performances de jeu de la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti à 1440p

Nous avons également analysé ces cartes en résolution 1440p, en ajoutant la RTX 3070 et la RTX 4070 pour faire bonne figure.

Cliquez-droit pour ouvrir cette image dans un nouvel onglet et mieux apercevoir les résultats Brad Chacos/IDG

Une fois de plus, toutes ces cartes graphiques affichent des performances respectables, et encore, la RTX 4060 Ti se rapproche inconfortablement de son prédécesseur. Si l’on tient compte des taux d’images élevés de CSGO et des performances plus lentes de la série RTX 40, la 3060 Ti est en fait en tête du taux d’images moyen.

C’est un peu trompeur car la RTX 3060 Ti est tellement plus véloce que la RTX 4060 Ti à 1440p qu’elle fausse l’image globale. Si l’on écarte CSGO, la RTX 4060 Ti est environ 7 % plus vive que la RTX 3060 Ti. C’est toujours ça de pris.

La RTX 3070 écrase la RTX 4060 Ti avec une moyenne de 13,7 % avec CSGO inclus, ou de 5 % sans CSGO. Ne pas être capable de battre une carte vieille de 2,5 ans est profondément embarrassant pour le nouveau GPU de Nvidia, et indique pourquoi la nouvelle configuration technique de la RTX 4060 Ti la rend inadaptée pour des performances de jeu à 1440p sur le long terme.

À ce propos, regardez la Radeon RX 6700 XT dans les deux résolutions. Ses performances moyennes sont similaires à celles de la RTX 3060 Ti qui est à portée de main de la RTX 4060 Ti, mais elle est dotée de 12 Go de mémoire et d’un bus plus large de 256 bits.

Si vous craignez que 8 Go de VRAM ne suffisent pas pour les jeux modernes, ou si vous voulez jouer en 1440p sans renoncer au DLSS et à d’autres fonctions Nvidia, cette carte mérite d’être considérée, surtout à un prix moins élevé que le nouveau GPU de Nvidia. En ce qui concerne la capacité VRAM, soit vous en avez assez, soit vous n’en avez pas.

Le DLSS 3 Frame Generation est un véritable accomplissement pour la RTX 4060 Ti, il suffit de l’activer et de regarder le taux de trame s’envoler.

Performances du ray tracing, du DLSS et du DLSS 3

La RTX 4060 Ti est donc une évolution générationnelle médiocre dans la puissance de jeu traditionnelle. Nvidia semble miser sur l’efficacité énergétique (nous y reviendrons), le ray tracing et, compte tenu de la nature des mesures de performances dévoilées par Nvidia, sur la puissance des capacités DLSS améliorées par l’IA.

Heureusement, la plupart des jeux que vous avons soigneusement sélectionnés incluent des options de ray tracing et d’upscaling d’image (Nvidia DLSS/AMD FSR). Nous testons les jeux en mode natif, en natif avec RT sur Ultra, avec RT sur Ultra et DLSS/FSR sur Balanced pour évaluer chaque expérience.

MAIS !

Il convient de noter que nous pensons que l’upscaling de l’image DLSS/FSR semble terrible à la résolution 1080p pour laquelle cette carte graphique a été conçue. L’upscaling d’image consiste à effectuer un rendu interne d’une image à une résolution inférieure, puis à utiliser l’IA et/ou des astuces logicielles pour upscaler l’image finale afin qu’elle corresponde à la résolution que vous avez choisie. Cela vous permet d’obtenir des performances plus rapides avec une perte minimale, voire nulle, de la qualité de l’image, du moins dans les résolutions 1440p et 4K, plus riches en pixels.

L’activation de la mise à l’échelle de l’image n’est pas si simple à 1080p. À ce niveau, la technologie de conversion ascendante de l’image utilise tellement moins de pixels que les images qui apparaissent à l’écran peuvent sembler floues et irrégulières, même avec des préréglages DLSS/FSR de qualité supérieure. L’image interne utilisée pour le rendu des jeux à une résolution de 1080p avec DLSS Balanced activé est inférieure à 720p, et c’est ce qu’elle semble être à notre avis, bien que DLSS semble supérieur à FSR d’AMD à cette résolution.

Nous n’achèterions pas une carte graphique 1080p en pensant à l’upscaling, point final.

Malheureusement, la fidélité inférieure de l’image upscalée rend également l’exécution du ray tracing plus difficile à 1080p, car elle réduit l’amélioration des visuels que le ray tracing peut apporter. Le meilleur éclairage du monde n’a pas l’air génial lorsqu’il est associé à des modèles flous et irréguliers. Mais en cas de besoin, l’image est suffisamment bonne.

L’upscaling de l’image n’est qu’une partie de la proposition de valeur DLSS avec la série RTX 40. Cette génération marque aussi l’introduction de DLSS 3 Frame Generation, qui exploite les cœurs tenseurs et l’accélérateur de flux optique amélioré des GPU Lovelace de Nvidia pour insérer des images entièrement générées par l’IA entre chaque image rendue de manière traditionnelle.

Il s’agit d’un véritable accomplissement pour la RTX 4060 Ti. Il n’est pas nécessaire d’activer le suréchantillonnage de l’image DLSS 2 et de réduire la fidélité de l’image pour exécuter DLSS 3. Il suffit d’activer la génération d’images et de regarder le taux de rafraîchissement s’envoler, en particulier dans les jeux utilisant le processeur comme Microsoft Flight Simulator. C’est fantastique.

Cela dit, le DLSS 3 n’est pas tout à fait prêt à l’emploi. L’insertion de cadres d’IA peut parfois entraîner des artefacts visuels dans certains jeux, en particulier autour des éléments de l’interface utilisateur. Et comme vous ne pouvez pas réellement contrôler les entrées pendant ces images générées par l’IA, une latence se rajoute.

Le DLSS 3 exige des développeurs qu’ils intègrent également Nvidia Reflex pour résoudre ces problèmes, ce qui permet souvent aux jeux d’être légèrement plus réactifs que lors d’un rendu natif. Toutefois, cela ne se traduit pas par le saut de réactivité auquel vous vous attendez normalement, lorsque vous augmentez vos taux de rafraîchissement.

Cela veut dire que la sensation du jeu peut ne pas correspondre à ce qu’attendent votre cerveau et vos mains. Par exemple, un jeu peut tourner 50 % plus vite lorsque la génération d’images est activée, mais la sensation de réactivité n’est que de 10 à 20 % plus rapide.

Le DLSS 3 donne aux jeux un aspect incroyable, mais ce détail est assez étrange et mérite d’être souligné.

Cliquez-droit pour ouvrir cette image dans un nouvel onglet et mieux voir les résultats. Notez que Watch Dogs ne prend pas en charge le FSR, d’où le 0 FPS pour les GPU AMD dans ce cas. Brad Chacos/IDG

Nous avons testé le ray tracing et le DLSS en 1440p et 1080p, mais nous ne révélons que les résultats en 1080p ci-dessus, en raison de contraintes de temps et du fait que vous ne devriez considérer la RTX 4060 Ti que pour les jeux en 1080p.

Comme vous pouvez le voir, la RTX 4060 Ti maintient l’avance de Nvidia en matière de ray tracing sur ce segment, bien qu’elle ne l’étende pas fonctionnellement au-delà de ce que la 3060 Ti était déjà capable de faire il y a quelques années.

Nous avons testé en Ultra, mais si vous réglez certains paramètres graphiques en High ou Medium alors vous pouvez vous approcher des 60 i/s en 1080p dans de nombreux jeux, même si le ray tracing est activé et que le DLSS est désactivé. Le DLSS 3 change la donne lorsqu’il est disponible, mais notez qu’il ne l’est actuellement que dans une cinquantaine de titres.

Quelle est l’efficacité énergétique et thermique de la RTX 4060 Ti ?

Elle est excellente.

Nous avons analysé la consommation d’énergie en faisant tourner en boucle le benchmark F1 22 à 4K pendant environ 20 minutes après avoir fait tous les autres benchmarks (pour chauffer le GPU) et en notant la valeur la plus élevée sur notre compteur Watts Up Pro, il mesure la consommation d’énergie de l’ensemble de notre système de test.

La partie initiale de la course, où toutes les voitures concurrentes sont affichées simultanément à l’écran, est généralement la plus exigeante. Là , il n’est pas question d’un test du pire scénario. Cela concerne un jeu lié au GPU fonctionnant à une résolution liée au GPU, afin d’évaluer les performances lorsque la carte graphique se fait violence.

Si vous jouez à un jeu qui sollicite aussi le processeur, alors vous risquez de voir votre système dépenser plus d’énergie. Considérez-vous comme averti.

La GeForce RTX 4060 Ti ne consume absolument pas d’énergie malgré des taux de rafraîchissement élevés, 83W de moins que la RTX 3060 Ti, malgré des performances 7 à 9 % plus élevées. Et cette consommation au ralenti est absolument extraordinaire.

Brad Chacos/IDG

Nous avons testé les températures en laissant l’utilitaire GPU-Z ouvert pendant le test de consommation d’énergie de F1 22, en notant la température maximale la plus haute à la fin.

Ce n’est pas une surprise. Le minuscule design à deux fentes de la Founders Edition permet à ce GPU ultra-efficace de rester froid. Les modèles 4060 Ti customisés avec des refroidisseurs gigantesques pourraient être davantage discrets. La FE a des niveaux de bruit corrects, mais n’est pas silencieuse. Cependant, il n’est pas nécessaire de s’améliorer uniquement au niveau des températures.

Prix et disponibilité

La GeForce RTX 4060 Ti de 8 Go est disponible chez Nvidia à partir de 439 €, mais vous pouvez la trouver chez d’autres commerçants tels que Amazon, Grosbill, Cybertek, Top Achat ou encore Materiel.net. Il y a aussi des modèles MSI, Asus, Gigabyte…

Conclusion

Faut-il craquer pour la GeForce RTX 4060 Ti ?

Tout dépend de votre réponse à la question posée en début d’article, êtes-vous prêt à payer 439 € en 2023 pour un appareil de ce type : une carte graphique 1080p avec 8 Go de mémoire ?

La GeForce RTX 4060 Ti offre une efficacité énergétique absolument exceptionnelle, des performances de ray tracing de premier ordre, un encodage AV1 moderne et un jeu rapide en 1080p pour les moniteurs à taux de rafraîchissement élevé. Le tout soutenu par la suite logicielle époustouflante de Nvidia : DLSS 3 Frame Generation, Nvidia Reflex, RTX Video Super Resolution, et Nvidia Broadcast, qui ne sont que quelques-unes des fonctionnalités disponibles sur la RTX 4060 Ti. Le DLSS 3 n’étant disponible que sur le dernier GPU de Nvidia dans ce segment de prix.

Si vous êtes encore sur une GTX 1060 ou une RTX 2060, la RTX 4060 Ti sera une fantastique mise à jour.

Elle sera cependant difficile à revendre pour de nombreuses personnes, tout comme les RTX 4080, 4070 Ti et 4070 l’ont été jusqu’à présent dans cette génération apparemment perdue.

Brad Chacos/IDG

Nvidia présente la GeForce RTX 4060 Ti comme “une championne des performances en 1080p”, et si vous avez suivi notre dissection technique et nos benchmarks, c’est exactement ce qu’elle est.

Les choix de Nvidia dans la configuration de la mémoire et du GPU empêchent ce GPU d’étaler ses muscles à 1440p, bien que vous puissiez certainement jouer à 1440p si vous n’avez pas peur de modifier les paramètres graphiques. Ce problème étant exacerbé par les 8 Go de mémoire embarquée…

Comme Hardware Unboxed l’a récemment souligné, 8 Go de mémoire ne suffit pas pour faire tourner tous les jeux modernes au maximum, maintenant que les développeurs profitent des 16 Go de mémoire partagée de la Xbox Series X et de la PlayStation 5.

Dans les premiers teasers de performances de la RTX 4060 Ti, Nvidia a dû réduire les paramètres graphiques dans A Plague Tale : Requiem et Resident Evil Remake même en 1080p, tandis que des jeux récents comme The Last of Us et Hogwarts Legacy ont également du mal avec 8 Go en basse résolution, à moins de baisser les paramètres.

La génération d’images est vraiment plaisante, mais le suréchantillonnage DLSS de Nvidia perd un peu de son éclat en 1080p (tout comme le FSR d’AMD) à cause du nombre limité de pixels disponibles à cette résolution. Nous ne ferions pas tourner de jeux en 1080p avec DLSS ou FSR actifs, à l’exception de la fonction spécifique DLSS 3 Frame Generation. Et même dans ce cas, si DLSS 3 a connu un départ fulgurant, il n’est actuellement disponible que dans une cinquantaine de jeux.

De plus, la 4060 Ti est une mise à niveau très peu inspirante d’une génération à l’autre en ce qui concerne la puissance brute du GPU, ne dépassant la 3060 Ti que de 9 % à une résolution de 1080p et de 7 % à 1440p. Elle possède moins de cœurs CUDA, RT et tenseur que son prédécesseur, ce qui est décevant. Elle perd nettement face à la RTX 3070 à 1440p, ce qui est encore plus décevant.

Alors.. Êtes-vous prêt à payer 439 € en 2023 pour une carte graphique 1080p avec 8 Go de mémoire ? Pas nous, surtout avec les avantages DLSS/FSR minimisés dans ce segment.

Compte tenu des performances globales de la RTX 4060 Ti, nous ne pensons pas non plus que la version 16 Go sera très attrayante lorsqu’elle sera lancée en juillet.

Si vous devez acheter maintenant, d’après nous il est préférable d’investir dans une Radeon RX 6600 avec un moniteur 1080p/60Hz, ou opter pour la Radeon RX 6700 XT et ses 12 Go de mémoire avec un bus 256 bits si vous envisagez de jouer en 1440p, craignez que 8 Go de VRAM ne suffisent pas en 1080p et n’avez pas peur de renoncer au DLSS 3.

Étant donné que la RTX 4060 Ti n’offre pas d’amélioration tangible par rapport à la RTX 3060 Ti et qu’elle est plus lente que la RTX 3070, vous pourriez également vous procurer l’une ou l’autre de ces GPU en solde, afin de profiter des formidables fonctionnalités de Nvidia. Néanmoins, notez qu’elles ne prennent pas en charge le DLSS 3 et qu’elles sont aussi limitées à 8 Go de mémoire, alors attendez les promos.

Nous vous recommanderions de patienter, car Nvidia a déjà annoncé une RTX 4060 avec DLSS 3, AV1 et une efficacité énergétique extrême pour le mois de juillet.

De plus, les rumeurs annoncent qu’AMD pourrait lancer une Radeon RX 7600 d’une minute à l’autre. Ce prix est beaucoup plus acceptable pour jouer en 1080p avec 8 Go si vous n’avez pas besoin de l’ensemble des fonctionnalités de Nvidia.

La GeForce RTX 4060 Ti aurait été plus attrayante si elle avait proposé 16 Go de mémoire pour le même prix et abandonné l’option 8 Go, ou si elle avait proposé 8 Go de mémoire avec le même niveau de performance pour moins cher.



En l’état, les mises à jour de la série RTX 40 de Nvidia restent au mieux peu inspirantes et ce GPU tombe malheureusement dans une sorte de no man’s land. Cherchez ailleurs.

Adaptation du test réalisé par Brad Chacos et paru sur PCWorld.