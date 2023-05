En résumé Note de l’expert Les Plus Large éventail de mesures

Matériel de belle qualité

App très complète Les Moins Prix Notre verdict La Withings Body Comp est une balance connectée qui vous fournira toutes les informations fitness dont vous avez besoin, ainsi que des données de santé supplémentaires sur votre cœur et vos nerfs. Entre le pèse-personne et l’application, Withings offre une expérience de haute voltige.

Prix lors du test

$199.95

Les meilleurs prix : Withings Body Comp

Vendeur Prix Withings $199.95 Voir offre

La dernière gamme de balances connectées de Withings se compose de trois modèles : Body Scan, Body Comp et Body Smart.

La Body Scan se situe en haut de l’échelle, car dotée d’une poignée rétractable et d’électrodes supplémentaires, elle vous fournit une analyse segmentaire de la composition corporelle et mesure le rythme cardiaque. En contrepartie, elle est aussi très coûteuse.

Le plus abordable, à un prix pourtant élevé, est la Body Smart qui est aussi pleine de ressources.

Enfin, il y a la Body Comp, que nous testons ici, et qui se situe en milieu de gamme. En plus de tous les relevés de forme physique auxquels s’attendre, il indique notamment l’âge vasculaire et un score concernant la santé nerveuse.

Design

Plus grand que certains concurrents

Alimentation par piles

Affichage clair de toutes les mesures clés

La Body Comp présente un design simple et attrayant, avec une plate-forme en verre trempé reposant sur une base en plastique. Elle est disponible en noir ou en blanc, nous l’avons testée dans ce dernier coloris.

Il convient également de noter que nous disposons de l’ancien modèle, donc son écran est monochrome. Sa dernière version embarque un affichage couleur, ce qui est toujours mieux…

Si vous n’avez jamais essayé que des balances bon marché auparavant, vous remarquerez immédiatement que celle-ci est solide.

Elle affiche une bonne gamme de mesures sur la balance elle-même, et pas seulement le poids et l’IMC comme le font certaines balances

Elle est alimentée par quatre piles de 1,5 V, incluses et qui devraient durer 15 mois pour une pesée quotidienne.

Avec ses dimensions de 32,5 x 32,5 cm, il s’agit d’un pèse-personne assez imposant, ce qui peut en faire une option plus confortable pour certains utilisateurs. En comparaison, la Renpho Smart Body Fat ne mesure que 28 x 28 cm.

Lorsqu’on déballe la Body Comp, on remarque ses larges pieds en plastique à fixer en dessous, notamment pour une utilisation sur de la moquette.

Emma Rowley / Foundry

Toutefois, précisons que c’est sur un sol dur que vous obtiendrez probablement les résultats les plus précis. Quoi qu’il en soit, le plus important est la constance, pesez-vous au même moment de la journée et au même endroit pour obtenir des résultats significatifs.

Son grand écran monochrome se trouve à l’avant. Il affiche une large gamme de mesures, pas seulement votre poids et IMC comme le font certaines concurrentes. Les données sont faciles à lire, tout est clair, contrairement à certaines balances faisant clignoter les valeurs avant qu’on puisse les déchiffrer.

Emma Rowley / Foundry

Dans son app compagnon, vous aurez la possibilité de modifier ce qui s’affiche à l’écran.

Installation

Installation rapide

Connectivité Wi-Fi et Bluetooth

Une fois l’application téléchargée et installée, le tout gratuitement sur iOS ou Android, vous n’aurez plus qu’à créer un compte et suivre les instructions de configuration sur l’écran de l’appareil.

Lors de notre test, l’association de la balance à notre compte et la connexion à notre réseau Internet se sont déroulées sans embûche. Le tout est d’avoir votre nom et votre mot de passe Wi-Fi à portée de main et d’approcher la balance de votre routeur pendant la configuration.

Sachez que la Body Comp fonctionne très bien même si votre signal Wi-Fi est faible, car elle est compatible avec la technologie Bluetooth. En revanche, vous n’obtiendrez pas les relevés optionnels de la météo et de la qualité de l’air qui s’affichent à la fin de votre pesée, mais cela ne devrait peut-être pas vous manquer.

Performances

Promesse d’une précision de pesée

Large choix de mesures

Qu’attendez-vous d’une balance connectée ? De toute évidence, la précision est un facteur important. Les pèse-personnes Withings promettent une fiabilité, pour ce faire la marque revendique une précision de 0,09 kg pour son Body+.

Il est difficile de tester cette justesse, sauf en la comparant à d’autres balances, ce que nous avons fait. Mais nous pouvons également affirmer qu’après l’avoir testée à plusieurs reprises, elle renvoie toujours les mêmes chiffres.

Néanmoins, si vous déplacez votre balance, les chiffres sont susceptibles de changer légèrement, d’où l’importance de l’utiliser au même endroit à chaque fois. Pour la plupart des gens, à l’exception des athlètes, une précision à 100 % n’est pas essentielle. Ce qui est important, c’est de se peser régulièrement et d’observer les tendances à long terme.

Mis à part le matériel de haute qualité, l’une des principales différences entre un pèse-personne Withings et un concurrent bon marché est l’expérience haute qualité de l’app

Montez sur le pèse-personne pieds nus et le Body Comp vous fournira tout un tas de mesures comme votre poids (en kg, st et lbs, ou lbs), IMC, pourcentage de masse musculaire, graisseuse et osseuse, ainsi que la graisse viscérale.

Cette dernière est importante car il s’agit de celle qui entoure les organes et elle est considérée comme plus dangereuse que la graisse sous-cutanée. Vous pouvez, par exemple, être en surpoids tout en ayant un niveau sain de graisse viscérale.

L’app vous indique vos mensurations et les évalue. Mais si vous commencez un programme de remise en forme, il est possible de désactiver les plages recommandées dans l’application. Vous pourrez ainsi enregistrer les modifications apportées à votre poids sans rappel quotidien.

Il y a ensuite les données de santé cardiaque. La Body Comp affiche votre fréquence cardiaque, vous donne un âge vasculaire et calcule la vitesse du pouls pour la rigidité artérielle.

Enfin, il y a la santé nerveuse. La Body Comp analyse les glandes sudoripares de vos pieds pour déterminer l’état de vos nerfs.

Si vous souffrez de diabète, cette fonction est utile car elle permet d’avertir à l’avance des problèmes nerveux auxquels vous risquez d’être confrontés.

Dans l’ensemble, Withings a tendance à fournir plus de données que besoin.

Enfin, Withings vous donne un score global d’amélioration de votre santé. Il est difficile de dire à quel point il est significatif, mais les personnes qui essaient de prendre davantage soin d’elles pourraient trouve encourageant de le voir augmenter grâce à leurs efforts.

Application

App complète

Informations relatives à la pesée peuvent être envoyées sur le mauvais compte

Mis à part le matériel de haute qualité, l’une des principales différences entre un pèse-personne Withings et un concurrent bon marché est l’expérience haute qualité de l’app.

Si vous devez payer plus cher pour un pèse-personne, c’est l’une des principales raisons de le faire. Elle est bien conçue, avec une page d’accueil affichant vos dernières mesures, qui, lorsque vous cliquez dessus, lancent des graphiques de tendance.

Dans l’ensemble, Withings a tendance à fournir plus de données que besoin

Toutes les informations sont faciles à lire et à comprendre, et chaque catégorie comporte de nombreuses explications. Dans la rubrique “Poids”, vous trouverez des articles sur la manière d’obtenir le poids le plus précis possible, sur ce qu’est un poids sain, sur la thyroïde, la prise de masse et bien d’autres choses encore.

Foundry

Ce n’est pas le genre d’éléments que vous obtiendrez sur une balance bas de gamme, qui adoptera probablement une approche plus dépouillée, avec des graphiques de base et aucune information pour vous aider à interpréter les résultats.

En adhérant au service Withings+, vous profiterez d’un essai gratuit de trois mois pour voir si cela vous intéresse, avant de payer 9,95 € par mois ou 99,50 € par an. Ce que vous obtenez en échange, c’est un peu plus de structure dans votre parcours de santé, une participation à des modules de six semaines pour vous former et vous fixer des objectifs en matière de nutrition, de santé cardiaque, d’activité et de gestion du sommeil.

D’autres profils, jusqu’à 6, sont aussi simples à configurer. Néanmoins, lors de nos tests, les informations relatives aux pesées ont été envoyées à plusieurs reprises au mauvais compte. Ce problème ne devrait se poser que si deux utilisateurs ont un poids similaire.

Prix et disponibilité

À 199,95 € chez Withings et Amazon, la Body Comp est l’une des balances connectées les plus chères du marché.

Il n’est certainement pas nécessaire de dépenser autant si vous ne voulez que l’essentiel, car des modèles fiables sont disponibles pour environ 50 €. N’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs balances connectées.

Cependant, si vous disposez d’un tracker Withings ou recherchez une meilleure expérience de l’application qu’un pèse-personne économique, la Body Comp est une bonne solution. Nous la recommandons à tous ceux qui souhaitent disposer d’une gamme complète de mesures de la condition physique et d’un suivi de la santé cardiaque et nerveuse.

Pour un suivi plus approfondi de la fréquence cardiaque, nous vous conseillons le Body Scan, à près de 400 €, qui offre aussi l’avantage de fournir une analyse segmentaire de la composition corporelle. Ainsi, au lieu d’avoir des informations sur la masse graisseuse et musculaire, vous en obtiendrez sur la composition de vos bras, jambes et votre torse.

Si vous souhaitez simplement un appareil axé sur la forme physique, le Body Smart, qui coûte environ la moitié du prix du Body Comp, répondra à tous vos besoins à l’exception de l’âge vasculaire et de données sur votre santé nerveuse.

Conclusion

Il s’agit tout simplement d’un excellent pèse-personne connecté pour une expérience supérieure, tant au niveau du matériel que de l’application. Le seul problème que nous ayons rencontré lors des tests est une retransmission de nos données au mauvais compte.

Bien que vous n’ayez pas besoin de dépenser autant, une balance Withings est l’étalon-or de la qualité et la Body Comp est un excellent modèle, complet et qui fournit des informations supplémentaires sur votre santé.

Adaptation du test réalisé par Emma Rowley et publié sur Tech Advisor de langue anglaise