En pocas palabras Puntuación Pros Gran autonomía de batería a este precio

La tasa de refresco de 90 Hz es suficiente

Rendimiento decente

Lente principal sólida Contras Pantalla con una resolución de solo HD+

Lentes traseras secundarias mejorables

No compatible con 5G Nuestro veredicto Hay pocas cosas que se le puedan exigir a un móvil de gama de entrada, pero el TCL 40 SE las cumple prácticamente todas. La gran decepción es una pantalla con baja resolución, pero se compensa con la batería de larga duración, un rendimiento óptimo y una cámara principal que sorprende para bien.

Del último móvil de una marca que patrocina la selección española de fútbol, esperas que tenga la inteligencia de Pedri, la garra de Gavi, la rapidez de Balde y la seguridad de Rodri. Pero por menos de 200 €, puede entenderse si no brilla en todos los departamentos y no gana el Mundial de los smartphones.

Así es el TCL 40 SE, que salió a la venta el pasado mes de abril y hemos tenido la oportunidad de probar durante varias semanas. Mis expectativas antes de tenerlo en mis manos eran pocas: móvil barato, con especificaciones algo sencillas y de un fabricante que no tiene la reputación de otras empresas como Samsung o Apple.

Y, ahora que ya ha terminado mi periodo de prueba, debo decir que salgo de él con más sorpresas positivas que negativas, precisamente quizás porque no esperaba mucho de este terminal. No te pierdas nuestro análisis del TCL 40 SE, un móvil económico con mucha batería, buena cámara principal, pero una pantalla mejorable.

Diseño y calidad de fabricación

Diseño ergonómico y ligero

Carcasa de plástico sencilla pero resistente

Ranura para dos tarjetas SIM y una microSD

Nos gusta empezar las reviews por lo que nunca debemos hacer en la vida real: juzgar el exterior. En este caso, es importante puesto que, aunque no deberías basar la compra de un smartphone solo por su estética, el diseño también nos habla de su resistencia, su ergonomía y su practicalidad.

Al sacar el móvil de la caja, me sorprendió lo ligero que se sentía en mis manos. Estoy acostumbrada a los 204 gramos de mi iPhone 13 Pro y, aunque puede no parecer mucha diferencia, esos 14 gramos menos se notan. Mis manos también tuvieron que acostumbrarse a unas dimensiones distintas, especialmente por ser más alto, pero no tardaron en hacerlo.

Y aquí terminan mis comparaciones con un smartphone que costó casi diez veces más. Resulta más conveniente tener presente otros modelos de nuestra clasificación de los mejores móviles baratos, por ejemplo. Y lo mucho que le podemos exigir a este precio es que sea resistente y no presente huellas y manchas con facilidad.

La carcasa del TCL 40 SE es de plástico, lo que significa que no se dañará con tanta facilidad como si fuera de cristal (una funda antichoques también ayuda, claro). Ello no compromete demasiado la estética, pues es bastante elegante en el color gris que he probado (también disponible en acabado morado, menos discreto).

TCL no especifica certificación IP, por lo que suponemos que no es resistente al agua ni al polvo.

Este móvil de TCL se agarra con facilidad y los bordes curvos del marco alrededor de la pantalla ayudan a ello. Es, por lo tanto, un dispositivo fácil de manejar, aunque prácticamente siempre me he tenido que ayudar de las dos manos para sostenerlo bien al usarlo.

En cambio, los botones en el lateral derecho del terminal sí que son más fáciles de usar con solo una mano. Se trata del botón de volumen y otro de desbloqueo, que a su vez sirve de lector de huellas. Es lo suficientemente ancho como para colocar el dedo pulgar cómodamente y que no dé error al desbloquear el móvil (o, al menos, no a menudo).

Dominik Tomaszewski / Foundry

Al otro lado, tenemos la ranura para dos tarjetas SIM y una tarjeta microSD. En la parte superior, encontramos un altavoz y un micrófono, mientras que en la inferior hay otro altavoz, el puerto USB-C para la carga y un puerto jack de 3,5 mm para auriculares.

Si le damos la vuelta al móvil, veremos el módulo de cámaras con una distribución particular. Las cámaras se encuentran dentro de un rectángulo en la esquina superior izquierda. Dentro de él, hay otro rectángulo para la cámara principal, una lente secundaria y el flash, mientras que hay una tercera lente debajo.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Las dimensiones son ideales para consumir contenido audiovisual, pero a estas alturas pedimos algo más que 720p”

Pantalla y altavoces

Pantalla de solo 720p

Tasa de refresco de 90 Hz suficiente

La calidad del sonido estéreo es la esperada

Sin dejar a un lado el diseño del TCL 40 SE, pero centrándonos ahora en la pantalla, el panel ocupa prácticamente toda la superficie frontal del terminal. Los biseles siguen presentes, pero son delgados y no enturbian la experiencia visual.

Tampoco lo hace el notch en forma de gota de agua que encontramos en la parte superior y que sirve para albergar la cámara frontal. Es cierto que hay otros métodos más modernos para ganar algún milímetro más de pantalla, pero no se echan de menos.

Estamos ante una pantalla de 6,75″. Usa tecnología IPS, aunque lo que más chirría es que la marca siga apostando por una resolución HD+ (1600 x 720, 260 ppi). Es cierto que no afecta mucho en el día a día, pero se nota más cuando quieres ver vídeo.

Las dimensiones son ideales para consumir contenido audiovisual, pero a estas alturas pedimos algo más que 720p. Y no es por puro capricho: hay otros modelos de gama baja con Full HD+, como el Moto G62 o el Nokia G60. En cambio, no hacen falta los 120 Hz del Xiaomi Redmi Note 10 Pro, pues los 90 Hz del TCL 40 SE son más que suficientes.

Por lo demás, la visualización de la pantalla es bastante buena. No te debería extrañar que sea más difícil ver qué hay en ella cuando hay mucha luz solar (ajusta el brillo al máximo para mejores resultados si no funciona la función automática), mientras que en interiores todo se ve bastante bien.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Como decíamos en el apartado anterior, el TCL 40 SE tiene dos altavoces, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Si usas el móvil en modo apaisado para ver series y películas, eso significa que tendrás audio en ambos lados y conseguirás un sonido estéreo.

La calidad del audio es la que se puede esperar de un móvil de menos de 200 € o, incluso, de un móvil a secas. No lo vas a usar para escuchar música en voz alta mientras haces cosas en casa (ni mucho menos, en una fiesta al aire libre), pero será suficiente para disfrutar de contenido multimedia mientras estás estirado/a en el sofá.

Preferirás la experiencia cuando conectas unos auriculares al móvil, aunque los graves seguirán brillando por su ausencia. No he notado apenas diferencia entre el sonido usando cascos por cable o Bluetooth, pues en ambos casos es bastante nítido y limpio (aunque ello también dependerá de la propia calidad de los cascos, claro).

Te será suficiente para navegar por Internet, usar las redes sociales, contestar a e-mails y ver algún vídeo de vez en cuando”

Especificaciones y rendimiento

Chipset MediaTek Helio G37

4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento

Rendimiento decente con algunos cuelgues y retardos

Mi primera experiencia con el TCL 40 SE no fue buena.

De las primeras cosas que hago al recibir un nuevo móvil para probar es asociarlo a mi cuenta de Google y descargar las aplicaciones que luego utilizaré para las pruebas de benchmarking.

Me costó varias veces poder iniciar sesión en la Play Store exitosamente, pues esta se cerraba de forma inesperada. Finalmente lo conseguí y a partir de aquí mi experiencia con el último móvil de TCL fue menos tropezada.

Primero, vemos qué dicen las pruebas de Geekbench y GFX Bench de la potencia de este terminal, que usa el chipset MediaTek Helio G37 junto con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

loading=”lazy”

Estas cifras quizás no te digan nada, pero nos ayudan a compararlos con otros dispositivos teóricamente similares y a un mismo rango de precios. A nivel de rendimiento, se mantiene a la altura de la generación anterior, el TCL 30 SE. En cambio, ambos son superados por otros modelos de Moto, Nokia y Xiaomi que salieron incluso hace más tiempo al mercado.

En el día a día, lo que te interesará saber es que el TCL 40 SE ofrece un buen rendimiento, siempre teniendo en cuenta el precio que has pagado por el móvil. Te será suficiente para navegar por Internet, usar las redes sociales, contestar a e-mails y ver algún vídeo de vez en cuando.

El chipset utilizado no incluye núcleos de alto rendimiento y eso se nota cuando algunas aplicaciones tardan en cargarse o cuando intentas usar más de una a la vez. Aunque no siempre ocurre, a veces las apps se cuelgan o cierran repentinamente.

De nuevo, no puedes esperar más de un terminal que cuesta menos de 200 €. Y tampoco puedes exigirle que sea el ideal para los gamers. Ni lo es ni lo pretende ser. No negamos que vayas a poder jugar a títulos como Call of Duty: Mobile e incluso con una calidad gráfica decente, pero seguramente prefieras conformarte con juegos más sencillos.

Cámaras

Buena cámara principal de 50 MP (f/1,8)

Lentes de profundidad de 2 MP (f/2,4) y macro de 2 MP (f/2,4) prescindibles

La cámara frontal de 8 MP (f/2,0) cumple con las expectativas

Las cámaras del TCL 40 SE no han cambiado demasiado respecto al modelo anterior, lo que significa que seguimos sin tener un ultra gran angular ni un teleobjetivo. Algunos móviles baratos ya ofrecen este tipo de lentes, así que no entendemos que TCL no haya dado el paso aún.

Por ahora, deberás conformarte con una cámara principal/macro de 50 MP (sensor de 1/2,55″, f/1,8), una cámara de profundidad de 2 MP (sensor de 1/5″, f/2,4) y una cámara macro también de 2 MP (sensor de 1/5″, f/2,4). Delante, tenemos una cámara frontal de 8 MP (sensor de 1/4″, f/2,0).

Dominik Tomaszewski / Foundry

No hay mejor forma de comprobar la capacidad de las lentes de un smartphone que salir a la calle y empezar a disparar. Estos han sido algunos de los resultados:

En términos generales (y nunca olvidando el contexto: un móvil de menos de 200 €), la cámara del TCL 40 SE está bien. Los resultados, siempre y cuando se den unas condiciones de luz buenas, son aceptables, con colores equilibrados y buena definición. Quizás haya algo de sobresaturación para tu gusto, aunque es ya el estilo preferido de marcas Android como Samsung.

Todo esto cambia, como era de esperar, cuando empiezas a tirar de zoom. La configuración de cámara no incluye un teleobjetivo, por lo que el zoom que se consigue es digital. Y eso, por mala suerte, significa que las fotos con zoom (de hasta x4) son inservibles.

Es especialmente el caso cuando usas zoom de noche. El modo noche en general está bastante bien. Como puedes ver en la foto de noche de un arbusto, la imagen queda bastante bien iluminada (el entorno real era completamente oscuro). Pero si haces zoom, no sirven de nada. Las fotos quedarán más iluminadas que la realidad, pero completamente borrosas.

El modo noche, que es una novedad en el TCL 40 SE, se activa automáticamente cuando intentes hacer una foto en un entorno muy oscuro. No hay forma de activarlo manualmente. Además, deberás mantenerte quito/a durante un buen rato para que el resultado quede bien. También debería hacerlo el objeto al que retratas (aunque si lo que retratas es una bici como en mi caso, el resultado puede ser bastante chulo).

Como decía antes, además de la lente principal, este smartphone tiene una lente macro y una de profundidad. La primera tampoco puede activarse de forma manual, sino que el móvil detectará que quieres hacer una foto de muy de cerca y te presentará solo entonces un botón para que puedas usarlo. ¿El resultado? Sin más. Seguramente no la vayas a usar.

La lente de profundidad funciona algo mejor y las fotos en modo retrato, aunque nada del otro mundo, son algo más resultonas. Se mantiene la misma calidad en los colores y la definición, aunque se nota demasiado dónde empieza el difuminado.

Eso también ocurre cuando usas el modo retrato en la cámara frontal, aunque en este caso es todavía más evidente puesto que se usa software para conseguir el efecto bokeh y no una lente extra. Fíjate, sino, en la selfie que me hice, en la que hay algún mechón de pelo que no ha detectado bien.

TCL también ha incluido un modo Pro para que puedas ajustar el ISO, la saturación, la exposición, los blancos y negros y el enfoque por ti mismo/a. Sinceramente, no creo que vayas a usarlo, y si realmente te preocupan estos valores, quizás prefieras un smartphone más potente y con mejores cámaras.

La captura de vídeo es de 1080p a 30 fps máximo tanto en la cámara de delante como la de detrás. No hay mucho que comentar sobre su calidad. Está bien y te servirá para guardar momentos especiales y compartirlos con tus amistades y familiares por redes sociales y WhatsApp.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Autonomía de la batería y carga

Autonomía para todo el día

Carga lenta (3 horas del 0 % al 100 %)

Solo se incluye un cable en la caja

El TCL 40 SE tiene una batería de 5.010 mAh en su interior. Ese dato quizás no te diga mucho, pero significa que podrá satisfacer tu necesidad de tener batería durante todo el día sin demasiados problemas. De hecho, en las pruebas prácticas ha sido así.

El test de batería Work 3.0 del programa PCMark dio un resultado de 7 horas y 25 minutos, pero eso es sometiendo al móvil a unas circunstancias muy exigentes que seguramente poco se acerquen a tu realidad del día a día. Está bastante por detrás de su predecesor (11 horas y 12 minutos) y también de otros rivales como el Moto G53 o el Redmi Note 11.

En la vida real, pude hacer un uso moderado del smartphone durante todo un día fuera de casa (eso incluyó usarlo para redes sociales, alguna llamada, fotos…) e irme a la cama sin necesidad de cargarlo (aunque sabiendo que lo podría hacer a la mañana siguiente antes de volver a salir).

Me ha sorprendido positivamente la autonomía de este móvil, de nuevo, teniendo en cuenta que cuesta menos de 200 €. En cambio, su capacidad de carga es más bien pobre. Tardé 3 horas en cargarlo desde cero (10 % en 15 minutos; 20 % en 30 minutos), por encima de la media de muchos Android actuales.

El TCL SE 40 podrá satisfacer tu necesidad de tener batería durante todo el día sin demasiados problemas”

Por otro lado, en la caja solo encontrarás un cable USB-C para la carga y deberás usar un adaptador de corriente que tengas en casa (puedes comprar uno a buen precio en Amazon), aunque esto ya se ha convertido en norma en el sector.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Software y aplicaciones

Android 13 con TCL UI 5.0

Interfaz pulida, pero sencilla

Sin bloatware

El software es clave en un smartphone por cuatro motivos principales. Por un lado, podemos valorar la calidad o practicalidad de un terminal según si ofrece más o menos funciones de software y a qué nivel.

En este sentido, el TCL 40 SE apuesta por las funciones básicas que todos y todas conocemos, mientras que no incluye bloatware (solo las apps de Google que probablemente querrás utilizar). También hay varias opciones de personalización (desde ajustes del panel a optimización en los juegos), como la posibilidad de clonar apps.

Como decíamos anteriormente, este móvil permite desbloquear la pantalla con el sensor de huellas dactilares que encontramos en el botón lateral. Aunque su uso es óptimo, a menudo me he encontrado con que la función quedaba deshabilitada durante unos minutos por haberlo intentado fallidamente varias veces, cuando en realidad solo había sostenido el móvil con la mano y apoyado otro dedo (o el mismo) en el botón por error.

El reconocimiento facial que ofrece tampoco es perfecto, pero tiene un rendimiento dentro de las expectativas. Con buenas condiciones de luz, el desbloqueo se produce de forma bastante rápida y sin errores, aunque la cosa cambia en entornos oscuros.

Por otro lado, el funcionamiento global del móvil puede venir determinado por ese software. Más allá de las funciones, si la interfaz no fluye con rapidez o no es intuitiva, la experiencia de usuario será pésima y será difícil de recomendar.

Durante el tiempo que he probado el móvil, no he tenido demasiados problemas en navegar por la interfaz sin tropiezos y las funciones están donde esperarías que estuvieran.

Foundry

Personalmente, le doy importancia a la estética y a que una interfaz sea más o menos bonita (para gustos, los colores). Había prometido no volver a sacar el tema de Apple, pero estoy demasiado acostumbrada al buen gusto con el que cuidan de estos detalles.

Si tú no le das tanta relevancia como yo, entonces no te molestará el diseño de la TCL UI 5.0 (sobre Android 13), la versión de la capa de personalización de la compañía que incluye este modelo. Son pequeños retoques sencillos, pero indudablemente se reconoce como Android. Los menús se adaptan a los colores del fondo de pantalla, como es habitual, y también hay modo oscuro.

Y por último, el software debe ofrecer seguridad y privacidad. La biometría es una forma de hacerlo. Otra es mediante actualizaciones periódicas. TCL no especifica hasta cuándo recibirá la última versión de Android ni las actualizaciones de seguridad, pero dudamos que se acerque a los 4 y 5 años que ofrecen otras marcas como Samsung.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Precio y disponibilidad

El TCL 40 SE es un móvil de gama baja, por lo que no debería sorprenderte que cueste solo 140 €. No puede comprarse directamente en la tienda de la marca, pero por suerte lo encontrarás en muchas otras como MediaMarkt, PcComponentes, Carrefour o Electropolis.

Comprar TCL 40 SE

Por el momento, solo está disponible en España y desconocemos cuándo lo estará en América Latina (si llega a comercializarse allí algún día).

Te costará encontrar un smartphone más asequible. El móvil de TCL rivaliza con otros modelos como el Xiaomi Poco M4 Pro 5G, el Moto G62 o el Nokia G60 5G, aunque te recomendamos echar un vistazo a nuestro ranking de los mejores móviles económicos para conocer las diferencias.

Veredicto

Quienes se estén planteando comprar un móvil de menos de 200 € entenderán que tienen que hacer ciertos sacrificios. Pero si te conformas con un buen rendimiento, una pantalla modesta y una cámara principal algo resultona, el TCL 40 SE puede ser un modelo a considerar.

El diseño por el que ha apostado la marca es el esperado en un terminal en este rango de precios. De la pantalla, en cambio, se podría haber exigido una resolución algo mejor (hay competidores que la ofrecen), pero TCL lo compensa con una autonomía de la batería para todo el día.

¿Hay mejores móviles en el mercado? Sí. ¿Hay mejores móviles de gama baja? También, pero eso no desmerece el TCL 40 SE. Simplemente, es una de entre tantas opciones.

Lista de especificaciones