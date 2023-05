En résumé Note de l’expert Les Plus Design compact

Qualité sonore décente

Prise en charge du Dolby Atmos

Caisson de basses inclus Les Moins Basses insuffisantes pour les grandes pièces

Fonctions connectées limitées

Concurrence moins chère Notre verdict La Denon DHT-S517 offre un audio solide avec le Dolby Atmos, ce qui la rend particulièrement adaptée au visionnage de films. Cependant, le caisson de basses inclus ne convient qu’aux petits espaces et l’ensemble de l’installation manque de fonctions connectées.

Prix lors du test

$449

La Denon DHT-S517 est une barre de son, combinée à un caisson de basses, qui ne vous coûtera pas les yeux de la tête. Elle offre de nombreuses possibilités de connexion à votre téléviseur et est facile à utiliser, même si vous n’êtes pas très familier avec ce genre de technologie. De plus, elle prend en charge le Dolby Atmos, vous permettant ainsi de vivre une expérience audio spatiale.

Toutefois, ce marché de l’audio est très encombré, car de nombreux concurrents proposent aussi ce genre de systèmes à des prix tout aussi, voire plus, abordables. La question est donc de savoir si la Denon a toutes les capacités pour les surpasser ?

Design

Légère et compacte

Boutons de commande physiques sur le dessus

Télécommande pour gérer l’allumage, le volume et les modes EQ

La Denon DHT-S517 partage un design très similaire à celle du Denon DHT-S416, avec une finition générale assez sobre.

L’arrière est en plastique noir mat, tandis que l’avant est recouvert d’un tissu gris pour conserver une apparence soignée, avec le logo Denon au centre. Des voyants LED situés sur la face avant indiquent les niveaux de volume et de basses. Ils clignotent également en différentes couleurs comme pour vous indiquer de quelle manière la barre de son est connectée et quand le mode Atmos est activé.

Hannah Cowton / Foundry

Si vous disposez d’un téléviseur de petite taille, la bonne nouvelle est que la Denon DHT-S517 ne l’éclipsera pas. Elle est raisonnablement compacte, bien qu’elle mesure un peu plus d’un mètre de long, et pèse 2,5 kg, ce qui la rend suffisamment légère pour être fixée au mur. Sur le dessus se trouvent les boutons d’alimentation, de volume, de connexion Bluetooth et de source d’entrée.

Le caisson de basses, lui, se connecte sans fil à la barre de son, mais il doit toujours être branché pour être alimenté. Il partage la même conception discrète.

L’installation de la Denon DHT-S517 est un jeu d’enfant

La Denon DHT-S517 est vendue avec une télécommande qui permet de contrôler l’alimentation, le type de connexion, le volume, les basses et les modes d’égalisation. Bien que tout soit clairement indiqué, la télécommande est un peu fragile et pourrait être dotée de boutons plus prononcés et de couleurs vives pour offrir une meilleure accessibilité.

Hannah Cowton / Foundry

Connectivité et configuration

Connexions eARC et optiques

Bluetooth 5.0

Pas de véritables fonctions connectées

L’installation de la Denon DHT-S517 est un jeu d’enfant, une fois connectée, tout fonctionne sans problème.

L’arrière de la barre de son comporte une entrée HDMI ARC (canal de retour audio), un port pour accueillir un câble optique, un port HDMI supplémentaire, un port d’alimentation et un emplacement USB-C pour les mises à jour d’usine.

Vous voudrez utiliser la connexion eARC pour votre téléviseur si vous souhaitez bénéficier des avantages du Dolby Atmos, ou pour le contrôle du volume des enceintes.

Hannah Cowton / Foundry

Pour regarder un film via un lecteur multimédia, assurez-vous qu’il prend en charge le Dolby Atmos et que le contenu que vous regardez est optimisé pour cette technologie. Vous saurez que cette technologie est activée en jetant un œil à son voyant qui deviendra bleu. S’il devient vert, alors cela signifie que la sortie sonore est Dolby Digital.

Bien que la barre de son ait une connectivité sans fil Bluetooth, elle n’est pas compatible avec Google Chromecast ou AirPlay, et ne peut donc pas s’associer à des enceintes connectées de la sorte ou être utilisée pour diffuser du son. Elle n’est pas non plus compatible avec Google Assistant ou Alexa, rendant ainsi le contrôle vocal impossible.

En outre, sa connexion Bluetooth ne prend en charge que le codec A2DP, sans support LDAC ou aptX. Pour une qualité sonore optimale, il est préférable d’opter pour une connexion filaire.

Qualité sonore

Prise en charge impressionnante du Dolby Atmos

Caisson de basses adapté aux petits espaces

Trois modes EQ

Il est indéniable que la Denon DHT-S517 est une barre de son solide pour son prix. Elle comprend sept haut-parleurs impressionnants, avec un canal central dédié, un haut-parleur de milieu de gamme, un tweeter à chaque extrémité ainsi qu’une paire orientée vers le haut pour alimenter les effets Atmos.

Le tout est combiné au caisson de basse inclus, qui gère les basses fréquences.

Hannah Cowton / Foundry

La prise en charge du son surround Dolby Atmos fonctionne bien. En regardant Avengers : Infinity War sur Disney+, les coups de feu et les machines semblaient se répercuter dans toute la pièce, améliorant l’expérience par rapport à Spider-Man : Far From Home, qui ne bénéficiait pas de cette technologie.

Les dialogues sont équilibrés par rapport à la musique et aux effets sonores, et les détails sont présents là où ils ne le seraient pas sur les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur.

Nous n’avons pas non plus été époustouflées par les basses

Le haut-parleur est cependant mieux adapté à une TV et moins impressionnant en tant que lecteur de musique. Alors que les chansons pop et rock sont bien équilibrées et étonnantes, les notes aiguës dans certains genres étaient difficiles à entendre.

Nous n’avons pas non plus été époustouflées par les basses. Les deux enceintes sont probablement suffisantes pour un petit appartement, mais même ainsi, nous avions tendance à les régler à fond pour en avoir assez.

Si vous souhaitez que vos films et votre musique fassent trembler la pièce et que vous disposez d’un espace plus grand, vous devrez alors opter pour une barre de son et un caisson de basses plus grands et puissants.

Hannah Cowton / Foundry

Il existe des modes EQ dédiés aux films et à la musique, ainsi qu’un de nuit qui réduit automatiquement les basses et le volume à des niveaux socialement acceptables, et un mode “pur” pour un son relativement inchangé.

Trois niveaux d’amélioration des dialogues sont aussi disponibles, pour contrôler essentiellement les médiums et ils peuvent être utiles si vous avez du mal à distinguer les bruits de fond. Nous avons trouvé que l’activation de cette fonction rendait les voix trop aiguës et grinçantes, elle n’est donc pas nécessaire.

Prix et disponibilité

Le prix officiel de la barre de son Denon DHT-S517 est de 399 €, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, la marque la propose 100 € moins cher soit à 299 €. Vous pouvez aussi l’acheter chez Fnac et Darty.

Ce prix réduit en fait une option très intéressante pour une barre de son avec Dolby Atmos. Cependant, elle n’est pas aussi bon marché que la Creative Stage 360, qui dispose également de Atmos et d’un taille compacte.

Hannah Cowton / Foundry

Conclusion

Si vous désirez bénéficier de l’expérience Dolby Atmos sans vous ruiner, la barre de son Denon DHT-S517 est un excellent choix, en particulier pour améliorer l’expérience de visionnage et de jeux.

Elle n’est pas parfaite, les basses ne sont pas les plus puissantes et elle manque de fonctions connectées telles que la prise en charge de Chromecast et d’Alexa. Néanmoins, il s’agit d’un dispositif facile à installer et qui offre un son impressionnant à un prix raisonnable.

Adaptation du test réalisé par Hannah Cowton et publié sur Tech Advisor de langue anglaise

