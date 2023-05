Reacondicionados o usados: ¿Cuáles son mejores y por qué?

Todavía existe mucha gente que sigue comprando teléfonos con contrato de operador para no tener que desembolsar una gran cantidad de dinero en un teléfono nuevo. Sin embargo, no decimos nada nuevo si afirmamos que no suele salir bien de precio.

Si echamos cuentas y sumamos la cantidad total que gastaremos en cuotas durante 12 o 24 meses, la cifra final suele ser más que si hubiéramos comprado el teléfono directamente en tienda, con el aliciente de que estarás atado al operador durante le período del contrato.

En cualquier caso, no todo el mundo puede permitirse comprar un teléfono nuevo, y no existe la opción de adquirir un iPad, un portátil u otro dispositivo tecnológico con contrato.

Dicho esto, la mejor opción para muchos pasa por comprar tecnología reacondicionada de segunda mano. Eso sí, asegúrate de encontrar un vendedor bien valorado que ofrezca el producto que quieres en buenas condiciones si no quieres llevarte disgustos después de la compra.

Sin embargo, hay otra opción: los dispositivos reacondicionados.

Tanto los minoristas, como los fabricantes, empiezan a entender que muchos compradores no sólo quieren precios más bajos, sino también que sus compras sean más ecológicas.

Por eso verás cada vez más modelos reacondicionados en lugares como Amazon, Apple, tiendas de telefonía y tiendas de tecnología en general.

Pero, ¿qué significa realmente un producto reacondicionado?

Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para que puedas tomar una decisión cuando quieras llevar a cabo tu próxima compra.

Reacondicionados vs usados: ¿cuál es la diferencia entre ambas?

Restaurar algo, en el sentido tradicional, significa arreglarlo para mejorar su aspecto y, tal vez, su funcionamiento.

Por desgracia, cuando se trata de tecnología, reacondicionado puede significar cosas diferentes dependiendo de dónde lo compres.

Puede significar que se trata de un dispositivo usado que ha sido revisado y limpiado, del que se han borrado todos los datos del propietario anterior, clasificado según su estado, empaquetado con un cargador y un cable USB, y puesto a la venta.

No se lleva a cabo ningún tipo de reacondicionamiento más allá de la limpieza física.

Jim Martin / Foundry

Sin embargo, hay algunos minoristas (y fabricantes) que reacondicionan teléfonos y otros dispositivos. Sustituyen las baterías, los componentes defectuosos y, a veces, incluso la pantalla y la carcasa para que no se pueda distinguir entre este teléfono y otro nuevo.

Apple y Samsung ofrecen en sus tiendas online teléfonos reacondicionados de este tipo, pero pueden parecer bastante caros en comparación con los aparatos reacondicionados de otros lugares.

Si compras un teléfono reacondicionado, a continuación te ofrecemos una serie de tiendas bien consideradas por los usuarios según su clasificación:

Por desgracia, no todos utilizan un sistema estándar comparable. El “muy bueno” que pueda indicar un determinado vendedor, puede ser diferente del de otro, o pueden utilizar etiquetas del tipo A, B, C para representar “Como nuevo”, “Excelente” y “Bueno”.

Esto significa que debes leer atentamente la descripción de cada uno para saber qué significa cada una, y así estar seguro del estado en el que recibirás el producto.

La mayoría te indicará el estado de la batería (en porcentaje) si no ha sido sustituida, pero conviene comprobarlo si no está especificado: no querrás acabar con un teléfono que dure medio día antes de necesitar una recarga. Muchos vendedores no dan una cifra exacta, pero garantizan un mínimo del 80 %.

La principal diferencia entre comprar un móvil reacondicionado y uno de segunda mano es que con uno reacondicionado deberías tener cierta garantía.

Todos los distribuidores mencionados ofrecen una garantía de 12 meses, por lo que estarás cubierto si el artículo que compras se estropea.

Pagarás más que por un dispositivo equivalente de un vendedor privado que puedas encontrar en sitios como Wallapop, Milanuncios o eBay, pero comprar de este modo significa que tendrás que arreglártelas por tu cuenta si el teléfono presenta problemas al cabo de unas semanas.

Existe cierta protección si has comprado el artículo en ebay utilizando PayPal, pero ninguna si lo haces a través de los otros sitios mencionados.

BackMarket

Los dispositivos reacondicionados suelen ser un poco más caros que los de segunda mano, pero esto se debe al coste de ofrecer una garantía, y a cualquier limpieza y reparación que se realice. Obviamente, el precio también se reflejará en la calidad que elijas: los dispositivos en perfecto estado costarán más que los que tengan defectos estéticos.

Dispositivos Apple reacondicionados

Si compras un iPhone, iPad, MacBook o cualquier otro dispositivo reacondicionado en la Apple Store de productos reacondicionados, parecerá nuevo.

Al ser un fabricante, Apple puede sustituir piezas más fácilmente y ofrecer un dispositivo “como nuevo” al que se le han instalado componentes originales y baterías nuevas.

Son imposibles de distinguir de un dispositivo nuevo y además reciben la misma garantía que un dispositivo Apple nuevo, lo que los convierte en la forma más segura de conseguir un iPhone, iPad, Mac u otro dispositivo con descuentos.

La mala noticia es que el descuento suele ser de solo un 15 % sobre el precio de venta al público, lo que no supone un ahorro tan grande como comprar un dispositivo usado de segunda mano.

Apple Store

Amazon Reacondicionados

Amazon también vende productos reacondicionados en su tienda Reacondicionados, incluidos smartphones, portátiles, tabletas, consolas y ordenadores de sobremesa.

No es lo mismo que Apple: Amazon no suele intervenir. En su lugar, “los productos de Amazon Reacondicionados son inspeccionados y probados por proveedores cualificados para que funcionen y parezcan nuevos, y están respaldados durante un período de un año por la garantía de Amazon”.

Los dispositivos renovados no serán indistinguibles de los nuevos, pero el anuncio debe proporcionar detalles sobre qué esperar, como “Este producto está en “Excelente estado”. No muestra signos de daños estéticos visibles desde una distancia de 30 centímetros” y “La batería de este producto supera el 80% de su capacidad con respecto a la nueva” Los accesorios pueden no ser originales, pero serán compatibles y totalmente funcionales. El producto puede venir en una caja genérica

Por lo tanto, es necesario leer los detalles para comprobar el estado y la salud de la batería.

Amazon

Además, el ahorro que se ofrece puede ser bastante considerable.

La compañía también dispone de un apartado de devoluciones de clientes de productos sin usar que pueden tener el embalaje dañado, pero que por lo demás son nuevos. Los artículos se clasifican para que puedas elegir si estás dispuesto a aceptar un artículo que pueda tener arañazos o daños, o si sólo estás dispuesto a comprar algo con el embalaje dañado o normal.

Para buscar ofertas de Almacén, utiliza el menú desplegable situado a la izquierda de la barra de búsqueda del sitio web de Amazon y elige ‘Almacén Segunda Mano’, después escribe lo que estés buscando y pulsa ‘Intro’.

Amazon

Samsung Renovados y Certificados

Otros fabricantes ofrecen versiones de sus propios productos reacondicionados, aunque de forma esporádica. Samsung tiene una tienda de reacondicionados en países de Europa. Se llama Samsung Certified Re-newed y de nuevo confirma que los dispositivos son restaurados a su estado original por sus ingenieros y vienen con una garantía de un año.

El principal problema es que los productos, aunque tienen descuentos, no son tan suculentos como los de otras tiendas. Afortunadamente es posible utilizar planes de financiación si te interesa alguno de estos productos de la compañía.

Reacondicionados o de segunda mano: ¿qué es mejor?

Hay pros y contras para ambos casos. De alguna manera, digamos que depende en gran parte de la marca del producto que quieras comprar.

En el caso de Apple, la tienda de reacondicionados es una excelente opción si quieres esencialmente un dispositivo nuevo a un precio más bajo. Los descuentos no son enormes, pero puedes ahorrarte algo si ya tenías intención de comprar un iPhone, iPad o Mac.

Eso sí, los dispositivos suelen ser de la generación anterior, no modelos de las gamas actuales.

El programa de Segunda Mano y productos renovados de Amazon puede ofrecer un ahorro mucho mayor en una gama más amplia de productos, pero los dispositivos no se restauran “como nuevos” como en el caso de Apple. Sin embargo, siguen teniendo garantía y han sido probados para garantizar que funcionan correctamente.

Los mayores ahorros siempre se consiguen comprando a vendedores particulares, pero esto conlleva más riesgos, así que deberás ir con cuidado con el vendedor.

El alquiler de la tecnología como tercera opción

Por supuesto, también existen empresas como Grover que basan su negocio en el alquiler de tecnología de manera que puedas disfrutarla durante un período concreto de tiempo, ya sea para abordar un proyecto o para desempeñar una tarea.

Grover

Aunque no es tan habitual utilizar este servicio para smartphones, puesto que sale caro tenerlo durante un pequeño período de tiempo, puede ser la solución para tener acceso a un ordenador concreto como pueda ser un MacBook o un iPad Pro.

