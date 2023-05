En résumé Les Plus Qualité de fabrication

Facilité d’utilisation

App compagnon Les Moins Pas d’écran

Connexion parfois instable Notre verdict Le thermo-hygromètre Govee Wi-Fi est un appareil efficace et fiable, un bon compagnon au quotidien. La marque a réellement pris au sérieux l’importance d’avoir accès à des données concernant la température et l’humidité qui nous entourent.

Pour compléter votre maison connectée au mieux, le catalogue de Govee accueille son thermo-hygromètre Wi-Fi.

C’est produit qui ne manque pas de qualités pour vous séduire, comme sa précision, son design, son utilisation et son prix.

Réussi car né d’une marque audacieuse et soucieuse de répondre aux besoins de ses utilisateurs en toute honnêteté, il est presque parfait, mais quelques détails sont à revoir, découvrez notre expérience dans ce test…

Design

Design compact

Ergonomique

Pas d’écran

Première et agréable surprise, le capteur de température Govee Wi-Fi arbore un design compact, presque au format de poche, et discret ce qui est parfaitement adapté à l’utilisation en intérieur.



Il s’agit en effet d’un petit boîtier avec un aspect posé et plaisant, même si nous aurions préféré qu’il comporte un écran, mais l’avantage est que cela évite de se disperser.

Le Govee peut donc être placé n’importe où dans la maison, sans avoir à se soucier de garder un œil dessus pour voir les résultats, qu’il gêne, encombre ou encore fasse tache au milieu de la décoration.

Pour survivre dans différentes conditions, comme être posé dans un terrarium, incubateur ou encore une serre, il se targue d’un châssis étanche et scellé en plastique.

Et, afin d’offrir une certaine ergonomie et davantage de praticité, la marque a pensé à tout en laissant un trou pour accueillir une dragonne, facilitant ainsi l’accroche au mur ou à un radiateur, entre autres.

Jamais remarqué dans la journée, la nuit nous avons été surprises par plusieurs flash… ceux-ci proviennent de la LED dont le boîtier est doté. Si vous avez des difficultés à fermer l’œil le soir, alors cet élément n’arrangera pas votre cas. Nous vous déconseillons alors de l’installer dans une chambre à coucher par exemple.

Utilisation

Application complète

Connexion Wi-Fi et Bluetooth

Fonctionnalités avancées

Ce thermo-hygromètre s’utilise via l’appairage avec un smartphone (iOS ou Android) via le réseau Wi-Fi et Bluetooth. Sur le long terme c’est un avantage considérable, car vous n’aurez nul besoin d’être à proximité pour qu’il effectue son travail.

Sa configuration est très simple, notamment pour personnaliser la programmation de notifications en fonction d’objectifs et seuils déterminés au préalable, donner un nom à votre appareil et, bien sûr, de contrôler à distance la température et l’humidité de vos différentes pièces, voire même d’objets à l’instar d’un frigo ou mini cave à vin par exemple.

Il est aussi possible de répondre à certaines alertes et faire des ajustements à distance.

Mathilde Vicente / Foundry

Le relevé des données s’affiche sur l’interface de l’app, à travers différents graphiques divisés en 4 catégories : Température, Humidité relative, Points de rosée et VPD. En appuyant sur les schémas, un curseur apparaît et peut être déplacé pour une vue d’ensemble bien plus précise. Vous pouvez visualiser l’historique journalier, hebdomadaire, mensuel ou encore annuel. Le suivi existe aussi à l’heure, ce qui est réalisable grâce à la mise à jour des données toutes les 3 secondes.

Si vous êtes propriétaire d’appareil Alexa ou Google, sachez qu’il est compatible avec leurs assistants, ce qui permet alors de recevoir des informations via les demandes vocales, sans sortir le téléphone de votre poche.

Enfin, pour les propriétaires d’iPhone, sachez que la dernière version de Govee Home prend en charge la fonction widget. Vous retrouverez ainsi toutes les données plus clairement sur votre interface iOS, sans avoir besoin d’ouvrir l’application.

Performances

Intègre un hygromètre

Capteurs précis

Bluetooth parfois instable

Ce Govee embarque donc un thermomètre ainsi qu’un hygromètre, ils sont tous les deux suffisamment fiables pour vous assurer l’environnement sain souhaité. Et cela tombe bien, car c’est exactement ce que l’on recherche quand on se tourne vers ce genre de produits.

Ses capteurs viennent sonder le signal lié à la température et l’humidité avec une précision de ± 0,3 ℃ et ± 3 % HR respectivement, d’après la marque.

Lors de nos tests, à certains moments, l’instabilité de notre Bluetooth ou du Wi-Fi a donné des résultats quelques peu intrigants, comme une hausse impressionnante ou une baisse inquiétante.

Mathilde Vicente / Foundry

Nous avons aussi remarqué que les mesures avaient besoin d’un certain temps avant de se maintenir. Par conséquent, si vous avez besoin d’un système en temps réel avec des réponses rapides, alors vous pourriez être déçu.

Pour le reste, sans problème de connexion, tout nous a semblé plutôt précis.

La portée dans notre appartement n’a connu aucune embûche, mais si vous avez un logement de plus de 70m2 par exemple, sachez que vous n’êtes pas à l’abri qu’elle cesse. Gardez aussi en tête que vous ne pouvez modifier la portée qu’avec une connexion Bluetooth.

Les données sont mises à jour régulièrement et se synchronisent chaque fois que vous vous rendez sur l’application. En bonus, vous profiterez de 20 jours de stockage en ligne mais également la possibilité de les exporter pendant deux ans.

Autonomie

Un an d’autonomie

Piles AAA

Pour ce qui est de l’autonomie, elle serait d’un an d’utilisation selon Govee. Le thermomètre repose sur trois piles AAA, que vous n’aurez donc pas à changer avant un petit bout de temps.

Cette caractéristique est appréciable, cela évite de devoir mettre l’appareil en charge et peut-être perdre certaines données précieuses dans le cas où il manquerait subitement de batterie.

L’application vous avertit de l’autonomie restante avec un petit icône présent sur l’interface, juste à côté de celui du signal Wi‑Fi.

Mathilde Vicente / Foundry

Prix et disponibilité

Le Govee Wi-Fi Thermo-Hygromètre est actuellement mis en vente sur le site de Govee au prix de 31,99 €, au lieu de 35,99 €. Il est notamment disponible chez Amazon pour 29,99 €, soit encore moins cher.

Ce produit aux capacités haut de gamme à moins de 35 € offre un superbe rapport qualité/prix qu’il serait dommage d’ignorer.

Conclusion

Vous êtes à la recherche d’un thermomètre d’intérieur fiable, compact et abordable ? Ne cherchez plus, le Govee Wi-Fi a tout ce qu’il faut et même plus avec son capteur hygromètre intégré.

Avec son autonomie longue d’une année, son application compagnon complète et intuitive, mais aussi son design moderne, la marque a tapé dans le mille. Il y a très peu à redire sur cet appareil, si ce n’est qu’il ne dispose pas d’écran, mais cela devrait un détail pour la majorité des utilisateurs.

N’ayons pas peur des mots, son rapport qualité/prix est au rendez-vous voire même imbattable.

