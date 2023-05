En pocas palabras Puntuación Pros Ligero y manejable

Diseño antitorsión

Se mantiene erguido por sí solo Contras No agarra todas las pelusas de la alfombra

No siempre se enciende aunque esté cargado Nuestro veredicto Es una aspiradora atractiva y fácil de usar, la Hoover HF9 desafortunadamente no puede con las pelusas incrustadas en la alfombra y tiene un defecto por el que no siempre se enciende incluso cuando está cargada.

Precio en el momento de escribir esta review

Not available in the US

Cuando una marca es tan grande que se convierte en el sustantivo común para los productos que hace, sabes que es un buen producto. Sin embargo, Hoover ya no es necesariamente el líder del mercado de aspiradoras, gracias a Dyson.

Aún así, Hoover ha seguido el ejemplo de Dyson al fabricar sus propias aspiradoras sin cable y sin bolsa. Llevo unos meses aspirando en mi piso con la Hoover HF9, una aspiradora muy potente a un precio bastante razonable, pero con algunas… peculiaridades.

Diseño y calidad de construcción

Se carga por la red eléctrica

Se mantiene en pie por sí solo

Fácil de limpiar

Lo mejor del diseño de la Hoover HF9 es que se mantiene en pie por sí sola, a diferencia de muchas aspiradoras sin cable que hay que apoyar sobre la pared o en algún mueble cada vez que se deja de aspirar.

Parece una pierna humana mecánica con un pequeño pie en la parte inferior que la mantiene erguida, (perdón, soy muy imaginativo).

Henry Burrell / Foundry

Su forma erguida me ayudó mucho a guardar el aparato, que además es bastante grande, en un rincón de mi piso, bastante pequeño, en lugar de tener que buscarle hueco en un armario. Sin embargo, viene con un soporte de pared, en caso de que puedas encontrar un lugar discreto para colgarlo.

El cabezal gira con facilidad para pasar por debajo de obstáculos bajos y girar en curvas cerradas

Me sorprendió leer en el manual de la HF9 que la aspiradora solo se puede poner de pie momentáneamente y que se debe guardar siempre en la pared, pero no he encontrado ninguna razón para no guardarla de forma independiente.

El diseño rojo, gris y metálico de la unidad que he probado no está mal. También está disponible en versión azul, en caso de que prefieras ese color.

El diseño está bien pensado y es sencillamente modular, con dos puntos de conexión en el eje. El más alto permite vaciar más fácilmente el depósito de polvo o acoplar una de las herramientas de limpieza incluidas para utilizar la aspiradora como aspiradora de mano sin cable para escaleras, sofás o en el coche.

Henry Burrell / Foundry

Un pedal de desbloqueo inferior permite acoplar las mismas herramientas para llegar hasta arriba y limpiar cosas como telarañas o quitar el polvo de la parte superior de los rodapiés.

El cabezal gira fácilmente con una sola mano para pasar por debajo de obstáculos bajos, como sofás y armarios, y girar a toda velocidad por esquinas cerradas.

Incluso tiene unos bonitos faros que ayudan de verdad, sobre todo en suelos de madera, a asegurarse de que se ha eliminado todo el polvo de los rincones oscuros de una habitación.

La batería, fácilmente extraíble, puede cargarse por separado o conectada al aspirador. El contenedor de polvo me pareció un poco pequeño, y tuve que vaciar el aspirador después de dos o tres circuitos completos de mi piso de seis habitaciones, pero es muy fácil de liberar y verter su contenido directamente en un cubo.

El rodillo tiene un diseño de un solo cepillo y se puede sacar fácilmente para limpiarlo quitando la parte superior del cabezal y sacando el rodillo.

Henry Burrell / Foundry

Rendimiento

Tres modos de succión

No agarra las fibras incrustadas más resistentes

A menudo no se enciende a menos que se enchufe primero

Encontré la HF9 perfectamente potente para la mayoría del polvo y la suciedad de mi piso. Tiene tres modos: suelo duro, moqueta y turbo.

Un interruptor alterna entre suelo duro y moqueta, y se puede activar el turbo cuando se utiliza cualquiera de los dos. Al cambiar a alfombra, el contador de batería restante de la pantalla se reduce unos minutos, mientras que al activar el modo turbo solo se consiguen unos 12 minutos de uso con una carga completa.

La batería tarda tres horas y media en cargarse cuando está vacía.

Henry Burrell / Foundry

Se puede sujetar con cualquiera de las dos manos, y todos los botones están al alcance del pulgar. Es agradable y sencillo.

El Hoover carece de un cepillo suave para suelos de madera, pero no vi ningún daño en el mío, y el modo turbo es bueno para dar a las alfombras pesadas una buena limpieza de primavera. Cuando pillé las borlas de una alfombra en el cabezal, la unidad se apagó rápidamente y fue fácil desenredarlas.

Incluso tiene unos faros que ayudan a asegurarse de que se ha eliminado todo el polvo de los rincones oscuros de una habitación

Esto se debe al diseño antitorsión del cabezal de la HF9, que garantiza que los cables, las cuerdas y, lo que es más importante, el pelo, no se queden enrollados en él. Funciona excepcionalmente bien.

Mi mayor problema con la aspiradora es que no pudo eliminar las fibras sintéticas de la alfombra de pelo corto de mi dormitorio. Tenía un edredón que desprendía molesto algo de aislante blanco en ligeras nubes esponjosas, que luego se pisaban en la alfombra.

Henry Burrell / Foundry

A pesar de las repetidas pasadas y del uso extremo del modo turbo, la HF9 no pudo agarrar estas fibras, lo que significó que tuve que ponerme de rodillas y recoger decenas de trozos de pelusa blanca de la alfombra. No estoy seguro de si esto se debe a que el rodillo solo tiene una línea de cerdas relativamente cortas, pero cualquiera que sea la razón, era sumamente molesto y – para mi uso – una razón para no comprar la cosa.

Otro defecto frustrante es que si guardo la aspiradora desenchufada, pero con una buena cantidad de carga, a menudo no se enciende. Las primeras veces que me pasó pensé que la batería se había agotado, pero al enchufarlo al cargador de red vi que siempre le quedaba más del 70 %, y solo se encendía después de estar enchufado unos minutos.

Lo mejor de la Hoover HF9 es que se mantiene en pie por sí sola, a diferencia de muchas aspiradoras sin cable que te obligan a tumbarte o apoyarte en un mueble para descansar

Nunca es bueno dejar las baterías de iones de litio cargando constantemente, ya que desgastan la capacidad total de la célula mucho más rápido que el uso y la carga regulares. Por este motivo, no recomiendo la HF9 de todo corazón, así como su incapacidad para aspirar pelusas persistentes en las alfombras.

Precio y disponibilidad

El modelo Hoover HF9 que he probado cuesta 429 € en Amazon España. Sin embargo, ahora mismo el mejor precio es de 349 € directamente de Hoover.

Veredicto

La Hoover HF9 es una aspiradora sin cable a buen precio, ideal para suelos de madera y para limpiar el polvo de alfombras y moquetas de toda la casa. También es versátil, con dos herramientas de limpieza incluidas y un modo de mano. Además, puede levantarse por sí sola.

Pero en mis pruebas no pudo agarrar las fibras persistentes que habían sido pisadas en una alfombra de pelo bastante bajo, y la unidad regularmente no se encendía incluso cuando tenía carga, obligándome a enchufarla para despertarla.

Es una pena porque es una aspiradora decente, pero estos dos problemas me bastan para quitarle un par de estrellas en nuestra valoración.

Para recomendaciones de aspiradoras y ver nuestras mejores elecciones, echa un vistazo a nuestro resumen de las mejores aspiradoras que hemos probado.

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.