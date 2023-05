En résumé Note de l’expert Les Plus Excellente qualité audio

Technics est l’une des plus grandes marques de l’audio. Avec son expérience avérée (près de 60 ans) dans le domaine, qui plus est dans le haut de gamme, nous sommes déjà convaincus qu’elle sait ce qu’elle fait.

C’est le cas de ses nouveaux écouteurs true wireless premium EAH-AZ80. Il faut de l’assurance pour rivaliser avec Apple, Bose et Sony sur le marché des écouteurs sans fil, et Technics l’a bien compris.

Avec un design sobre, un audio d’excellent acabit et la possibilité quasi unique de se connecter à trois appareils simultanément, ces écouteurs constituent l’une des meilleures alternatives pour les utilisateurs qui accordent plus d’importance à la qualité sonore de leurs écouteurs qu’à la marque indiquée sur la boîte.

Design

Qualité de fabrication supérieure

Sept tailles d’embouts au choix

Étui de transport volumineux

Les écouteurs AZ80 ont l’air assez simples. Disponibles en noir ou en argent, ils adoptent un design fait de plastique, avec une finition en métal brossé sur la partie extérieure sensible au toucher.

Cette surface est compacte et les écouteurs forment presque un cercle lorsqu’ils sont placés dans l’oreille, et ne dépassent pas beaucoup non plus des oreilles.

Il faudrait avoir des oreilles aux proportions vraiment démesurées pour ne pas trouver chaussure à son pied

Technics a donné la priorité au confort et à l’ajustement exact de deux manières. Tout d’abord, le corps des écouteurs est incurvé de façon à ce qu’ils s’insèrent parfaitement dans la conque, en épousant la forme de l’orifice du conduit auditif.

En outre, la société fournit les écouteurs non pas avec les trois paires habituelles d’embouts en silicone, mais avec un jeu complet de sept embouts de forrmes et de tailles différentes, de sorte qu’il faudrait avoir des oreilles aux proportions vraiment démesurées pour ne pas trouver chaussure à son pied.

Chaque oreille est différente, bien sûr, mais après quelques essais nous sommes parvenus à les placer, ils étaient stables et suffisamment confortables pour des sessions d’écoute de plusieurs heures.

L’indice IPX4 contribue à garantir que ces écouteurs résistent sans trop de problème à la pluie ou à la transpiration.

Nos seuls vrais reproches concernent l’étui de chargement fourni, il est assez beau, avec un dessus assorti à l’effet brossé des intras et un logo gravé, mais après seulement une semaine, il a déjà accumulé quelques éraflures et rayures qui nuisent à l’effet.

Il est également plus grand, ce qui est bon pour l’autonomie, mais le rend encombrant lorsqu’on veut le glisser dans la poche d’un jeans, par exemple.

Caractéristiques techniques et son

Grands haut-parleurs dynamiques en aluminium de 10 mm

Audio riche et étendu

Bonne réduction de bruit active

La qualité sonore est la raison pour laquelle nous vous recommandons les AZ80. Ces intras ont un son fantastique et peuvent rivaliser avec n’importe quelle autre paire de sans fil haut de gamme.

Les performances audio sont vraiment sensationnelles

Technics les a équipés de nouveaux haut-parleurs dynamiques en alliage d’aluminium de 10 mm. Associés à une chambre de contrôle acoustique et à un harmonisateur, ils offrent une réponse étendue aux hautes et basses fréquences par rapport à ses autres écouteurs haut de gamme, tout en minimisant la distorsion.

Normalement, nous vous dirions de prendre cela avec des pincettes, mais les performances audio sont vraiment sensationelles. Vous profiterez de paysages sonores les plus ouverts et les plus vastes que nous ayons entendus à ce jour, avec une clarté sonore qu’il est difficile de voir ailleurs.

Plongez dans les réglages de l’égaliseur et de l’application Audio Connect pour augmenter les basses. Les AZ80 sont capables de produire des basses puissantes sans compromis, en faisant ressortir le meilleur du titre Oncle Jazz de Men I Trust, ou en propulsant au sommet certains des morceaux les plus percutants de The Chemical Brothers.

Technics a également inclus la prise en charge de l’audio haute résolution grâce au codec LDAC, compatible avec Android et entre autres, mais pas avec les iPhone.

Vous n’aurez pas à faire de compromis sur la qualité si vous disposez de fichiers Hi-Res ou si vous êtes abonné à l’un des services de streaming compatibles avec ce type d’audio.

Bien sûr, il y a aussi la réduction de bruit active. La technologie est bonne, mais c’est peut-être le principal domaine audio où Bose et Sony s’éloignent un peu de Technics.

Elle était satisfaisante dans l’ensemble pour bloquer le son environnant, en particulier les bruits de fond de faible intensité, mais la circulation bruyante ou la musique diffusée en salle de sport, par exemple, ont tout de même eu tendance à passer un peu au travers. Vous pouvez personnaliser le niveau de réduction de bruit, mais il n’y a pas de mode qui l’adapte à votre audition.

Obtenir un ajustement précis avec les embouts en silicone aide cependant. C’est peut-être là que certaines personnes trouvent que les écouteurs AZ80 sont mieux que leurs rivaux, car les sept formes fournies permettent au plus grand nombre d’avoir l’agencement idéal, et ainsi de bloquer passivement plus de bruit.

Comme c’est le cas habituellement, il existe également un mode ambiant, qui laisse pénétrer les bruits extérieurs et les amplifie légèrement, ce qui est parfait lorsque vous avez besoin d’être alerte sur ce qui se passe autour de vous, ou de tenir une conversation.

Technics a aussi travaillé sur sa technologie de réduction de bruit et d’isolation de la voix pour les appels, et c’est impressionnant. La qualité des appels dans les environnements bruyants est supérieur à celle de la plupart des concurrents, elle convient particulièrement aux travailleurs à distance qui doivent parfois prendre des appels ou participer à des réunions en visio.

Fonctions connectées et application

Connexion à trois appareils à la fois

Commandes entièrement personnalisables

Alexa intégrée

Le côté connecté des EAH-AZ80 est géré par l’application Audio Connect du fabricant, disponible sur Android et iOS.

La fonctionnalité la plus intéressante est la prise en charge de la connexion multipoint à trois appareils, autrement dit la possibilité de connecter trois appareils simultanément, plutôt qu’à un ou deux appareils d’ordinaire. Vous pouvez ainsi passer en toute transparence d’un téléphone à une tablette et à un ordinateur.

Le seul bémol est qu’il n’est pas possible de profiter pleinement de cette fonction et de la prise en charge du codec audio LDAC en même temps. En effet, si vous activez LDAC, vous serez limité à 2 connexions simultanées, et l’app vous encouragera vivement à vous restreindre à un seul appareil.

L’application peut contrôler bien plus que cela, elle met à disposition jusqu’à 7 presets pour changer la signature sonore et propose un égaliseur personnalisé à cinq pistes, et vous permet de doser l’intensité des modes de réduction de bruit et d’ambiance.

Il est impressionnant de constater que les commandes tactiles sont également entièrement personnalisables, ce qui est rare.

Vous pouvez modifier l’effet des simples, doubles, triples et longues pressions pour chaque écouteur, et ce de manière indépendante. Ce qui donne un total de huit interactions possibles, avec neuf commandes possibles à leur attribuer (plus l’option de désactiver certaines entrées, si vous préférez garder les choses simples).

L’application offre une grande flexibilité

Parmi les petites fonctions, citons le passage d’une notification vocale à une simple notification sonore lorsque vous changez de mode ANC, l’ajustement des paramètres de mise hors tension automatique et le réglage du comportement des écouteurs lorsque l’un d’eux est retiré de votre oreille pendant la lecture.

En bref, l’application offre une grande flexibilité.

En revanche, elle ne propose pas de fonctions connectées permettant d’optimiser le son. Les écouteurs rivaux incluent souvent des tests pour corriger l’ajustement de l’écouteur, affiner l’élimination du bruit ou optimiser l’égaliseur en fonction de votre audition et la forme de votre oreille. Ici, tout est manuel.

Enfin, Alexa d’Amazon est intégrée aux écouteurs, bien que vous puissiez utiliser l’assistant virtuel par défaut de votre téléphone par leur intermédiaire, ou ne pas l’utiliser du tout.

Batterie et charge

Jusqu’à 7 heures avec une seule charge

24 heures avec l’étui

Chargement avec ou sans fil

L’autonomie est un autre point fort impressionnant. Selon les chiffres officiels de Technics, les écouteurs peuvent durer jusqu’à 7 heures en utilisation continue, avec un total de 24 heures de batterie entre les EAH-AZ80 et l’étui.

Ces chiffres sont basés sur une écoute avec la réduction de bruit activée, mais aussi sur le codec audio LDAC, plus gourmand en énergie, désactivé, de sorte que les résultats peuvent varier en fonction de votre usage.

En basculant d’un réglage à l’autre, nous avons été impressionnés par la faible consommation d’énergie des intras (indiquée dans l’app, qui affiche également le niveau de batterie de l’étui, et la plupart des téléphones Android le font aussi automatiquement).

Il a fallu une semaine complète d’utilisation régulière pour que nous ressentions le besoin de brancher l’étui à un chargeur. Mieux encore, à ce moment-là, vous avez le choix entre un chargement USB-C câblé ou sans fil Qi.

Prix et disponibilité

Disponibles sur Amazon à 299 €, les écouteurs Technics EAH-AZ80 sont loin d’être abordables, mais ils ont un excellent rapport qualité-prix dans le sens où ils sont aussi bons que des concurrents (de taille) tels que les Sony WF-1000XM4, les Bose QuietComfort Earbuds II et, bien sûr, les Apple AirPods Pro 2.

Du côté de la qualité sonore, les earbuds Technics rivalisent facilement avec ces concurrents, et ont un avantage sur l’autonomie et leur confort. En outre, parmi ces trois modèles, seuls les Sony offrent aussi un audio LDAC haute résolution.

Les AZ80 sont probablement un peu en retrait en ce qui concerne les performances de la technologie de rédution de bruit, toutefois, ils sont peut‑être les plus complets du lot.

Conclusion

Les Technics EAH‑AZ80 sont un plaisir inattendu. Il n’y a pas de place pour l’erreur dans des intras de ce prix, et le fabricant propose un ensemble qui répond à toutes les exigences : audio, réduction de bruit active, connectivité et longue autonomie.

D’autres paires peuvent paraître un peu plus tape‑à‑l’œil, et bien que l’ANC soit bon, il n’est pas tout à fait le meilleur, mais peu de concurrents sont aussi bien équilibrés que ceux-ci. Enfin, la combinaison de la prise en charge audio haute résolution et de la connectivité à trois appareils est vraiment unique.

Fiche technique