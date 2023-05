En pocas palabras Puntuación Pros Diseño esbelto y duradero

Software inteligente y limpio

Gran pantalla de 144 Hz

Buen rendimiento Contras Cámaras no de primer nivel

Sólo dos años de actualizaciones de Android Nuestro veredicto El Motorola Edge 40 es un teléfono sólido para su precio, con una construcción delgada y ligera, una buena pantalla y un gran software, pero las cámaras no son las mejores y el soporte de software es demasiado corto.

Puede que no sepas que los teléfonos Motorola los fabrica Lenovo hoy en día, o que son propiedad de Lenovo. En cualquier caso, esto algo muy positivo.

Google compró la división de teléfonos de Motorola en 2012, pero no hizo prácticamente nada bueno con ella. Solo dos años después vendió la famosa empresa a Lenovo.

Avanzamos rápidamente hasta 2023 y ahora tenemos smartphones marca Motorola de muy buena calidad, como por ejemplo el Edge 40 que he probado para hacer esta review, así como su predecesor el Edge 30. El mercado Android necesita una competencia sólida para mantener los dispositivos interesantes y a buen precio, y el Edge 40 es sin duda ambas cosas.

Es un móvil bien diseñado, impresionantemente ligero, con un software de primera calidad, una pantalla preciosa y una buena duración de la batería. Pero a 599 euros, las cámaras no son tan buenas como, por ejemplo, las del Google Pixel 7a, y con solo tres años de soporte de software, Motorola se está quedando atrás con respecto a las empresas rivales directas.

Ese precio es también un aumento de precio significativo en comparación con el Motorola Edge 30 – aunque ese teléfono tenía una construcción de plástico más barata y peores cámaras que el más reciente Edge 40.

Todo esto significa que el Edge 40 es un buen teléfono, y uno que puedo recomendar, pero está lejos de ser un gran teléfono.

Diseño y construcción

Acabado en cuero vegano

Sorprendentemente ligero

Muy fino

Una de las mejores características del Edge 40 es su diseño. Es tan ligero que cuando lo cogí por primera vez pensé que podría ser una unidad ficticia sin componentes internos. Es solo un poco más corto que el Pixel 7 Pro, pero es un muy notable 45g más ligero que el teléfono de Google con sólo 167g.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Esto convierte al Edge 40 en uno de los teléfonos más ligeros que he usado en mucho tiempo, lo que es aún más impresionante teniendo en cuenta que no se trata de un teléfono pequeño. Tiene una pantalla de 6,55 pulgadas, pero es lo suficientemente fino y ligero como para usarlo fácilmente con una sola mano para muchas tareas. Con 7,6 mm, es increíblemente fino.

Si optas por la versión negra o verde del Edge 40, obtendrás una parte trasera de cuero vegano de tacto suave. Yo probé la negra, y su tacto es encantador, a la vez que oculta todas las huellas dactilares, excepto las más grasientas. También cubre el módulo de la cámara.

Hay un modelo azul si prefieres una parte trasera acrílica brillante (no es de cristal). Todos los modelos tienen un marco de aluminio, pero no me hubiera importado que en el borde superior apareciera impreso “Dolby Atmos”. Toda la inscripción reglamentaria y el texto “Made in China” están también apiñados en el borde inferior alrededor del puerto y el altavoz, dejando la parte trasera libre de esta típica mancha.

El teléfono es totalmente resistente al agua y al polvo con una certificación IP68, algo poco habitual en este precio. La háptica también es estupenda, con pequeñas vibraciones agudas en el teclado, mientras que otros teléfonos de gama media a menudo suenan como una vieja lata.

El Edge 40 es uno de los teléfonos más ligeros que he usado en mucho tiempo

Pantalla y altavoces

OLED de 144 Hz de Sharp

6.55 pulgadas

Altavoces potentes y completos

El Edge 40 tiene una pantalla OLED grande, brillante y curvada de 6,55 pulgadas que me ha encantado. Está bien calibrada de fábrica, pero se pueden modificar los ajustes para obtener un tono más natural o saturado.

Es un panel Full HD+ con una resolución de 2400 x 1080 píxeles. El texto y las imágenes se ven nítidos, y la pantalla tiene una frecuencia de refresco de 144 Hz, más que los 120 Hz del Samsung Galaxy S23 Ultra o el iPhone 14 Pro. Pero, a diferencia de esos buques insignia, no puede reducirse a 1 Hz para ahorrar batería, sino que se puede elegir entre 60, 120 o 144 Hz, o un modo automático que rebota entre 60 y 120 Hz.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Si a eso le añadimos la compatibilidad con vídeos HDR10+ y una velocidad de muestreo táctil de 360 Hz, estamos ante una pantalla de buena calidad y capacidad de respuesta.

Aunque muchos críticos técnicos aborrecen las pantallas curvas, a mí no me molestan. Hacen que los teléfonos grandes se sientan más manejables en la mano, y tiene sentido con los teléfonos Android en los que estás constantemente deslizando hacia adentro en cualquier lado para usar el gesto “atrás”, ayudando a tu pulgar a deslizarse hacia adentro.

Los altavoces estéreo producen un sonido sorprendentemente pleno teniendo en cuenta la delgadez del teléfono. Reproducir música a todo volumen en Spotify no distorsiona, y el sistema es genial para jugar, aunque mi mano derecha bloqueaba el altavoz de la parte inferior del dispositivo cuando jugaba a juegos apaisados.

Especificaciones y rendimiento

MediaTek Dimensity 8020

8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento

Muy buen rendimiento

El teléfono funciona con el chipset MediaTek Dimensity 8020. Cuando se ejecutan pruebas comparativas, se trata de un sólido chip de gama media-alta que supera a teléfonos como el Pixel 7a con su Google Tensor G2 y Samsung Galaxy A54 con su Samsung Exynos 1380.

Incluso aguanta el tipo frente al Pixel 7 Pro de 899 €, que también utiliza el Tensor G2.

Aunque el precio es de gama media, las especificaciones y el rendimiento del Edge 40 lo hacen sentir como un dispositivo más premium y caro

En el uso diario, no sentí que el Edge 40 fuera un downgrade importante con respecto a los teléfonos insignia con el Snapdragon 8 Gen 2, como el OnePlus 11. Nunca se me paró en seco y aguantó bien los exigentes juegos móviles Call of Duty Mobile y Asphalt 9. En el primero, jugué varias rondas seguidas con el modo de rendimiento específico para juegos activado y el teléfono no se calentó demasiado, aunque te advierte de que podría hacerlo.

Eso significa que los 8 GB de RAM LPDDRX4 y los 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 son lo suficientemente rápidos como para mantener las cosas en movimiento. No hay expansión microSD y sólo hay una ranura SIM física, pero puedes añadir una segunda eSIM.

La conectividad también es de primera, con WiFi 6 y Bluetooth 5.2, NFC para pagos móviles y compatibilidad con 5G.

Aunque el precio es de gama media, las especificaciones y el rendimiento del Edge 40 hacen que parezca un dispositivo más premium y caro.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Cámara y vídeo

Sensor principal de 50 MP f/1.4

Sólido pero demasiado nítido

Cámaras ultra ancha y selfie útiles

El Motorola Edge 40 Pro, más caro, tiene triple cámara trasera, pero en el Edge 40 pierdes el teleobjetivo óptico y te quedas con dos en la parte trasera. Estos sensores principal y ultrawide son buenos, pero no geniales. Si quieres la mejor cámara de teléfono por este precio, hay mejores opciones.

La cámara principal del Edge 40 es un sensor de 50 MP f/1.4. Es una apertura impresionantemente rápida. Se trata de una apertura impresionantemente rápida para la cámara de un smartphone y significa que deja pasar más luz con vistas a mejorar los resultados fotográficos con poca luz.



Principal

Principal

Principal

Ultrawide

Principal

Ultrawide

Principal

Principal

Macro Ultrawide

Principal

Principal

Principal

Principal

Ultrawide

Principal

Modo automático

Modo nocturno

Frontal

En resumen, el Pixel 7a tiene mejor cámara que el Edge 40 y cuesta menos. Pero si prefieres el diseño del Motorola, estarás encantado con el sensor principal, especialmente a plena luz del día. Las imágenes son nítidas y los colores saltan muy bien, aunque si haces zoom no hay mucho detalle. Además, los resultados suelen ser demasiado nítidos, lo que confiere a las imágenes un tono un poco áspero que no es fiel a la realidad.

Los sensores principal y ultra gran angular son buenos, pero no excelentes

La cámara ultrawide es útil, pero la calidad disminuye, ya que utiliza una cámara de 13 MP f/2.2 con un campo de visión de 120 grados. Si se amplía la imagen, se aprecia bastante ruido, pero es perfectamente válida para captar paisajes o captar más de cerca una escena. También se puede utilizar para disparar de cerca con un modo macro que funciona bien.

La cámara frontal de 32 MP f/2.4 es bastante buena para selfies rápidos y fotos de grupo o videollamadas, que es para lo único que probablemente la necesites, después de todo.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Duración de la batería y carga

Un día entero de energía

Cargador rápido en la caja

Carga inalámbrica

La duración de la batería del Edge 40 es bastante decente. La célula de 4400mAh me duró un día entero sin problemas, pero tendía a agotarse bastante rápido cuando la usaba mucho. Eso es de esperar, pero me pareció un poco errático.

Ciertamente no es un teléfono para dos días con una sola carga, y solo duró ocho horas y 51 minutos en nuestra prueba de batería estándar, pero en la vida real, es mejor que eso.

La caja incluye un ladrillo de carga de 68 W y un cable, algo que no siempre se da por hecho en 2023. Conseguí que se cargara al 47 % en 15 minutos desde cero, lo que es muy rápido. En 30 minutos, estaba al 87 %. Esto es bastante más rápido que la serie Galaxy S23 y la serie Pixel 7 en un teléfono que cuesta menos.

También se puede cargar de forma inalámbrica a 15W, y lo conseguí cargar con éxito en unas cuantas almohadillas de carga Qi, incluyendo el disco de carga MagSafe de Apple. No hay carga inalámbrica inversa para recargar otros periféricos en la parte trasera del dispositivo.

Hay un ladrillo de carga de 68W y un cable en la caja, no siempre un hecho en 2023

Software y actualizaciones

Características de software excelentes y bien pensadas

Sólo dos años de actualizaciones de Android

Sólo tres años de actualizaciones de seguridad

Me siento frustrado por el software del Edge 40, pero no de la manera que cabría esperar. De hecho, se encuentra entre mis versiones favoritas de Android. Es expresivo sin cambiar demasiado, y Motorola añade cosas útiles que incluso los teléfonos Pixel de Google no tienen.

Lo más molesto es que Moto solo le da a este teléfono dos años de actualizaciones de software de Android y solo tres años de parches de seguridad.

Google da tres años y cinco años respectivamente, mientras que Samsung ofrece cuatro y cinco. La gente está, con razón, aferrándose a sus teléfonos más tiempo ahora, y para un teléfono que cuesta más de 500 €, Motorola debería estar haciendo mucho mejor que dos actualizaciones del sistema operativo.

Me gusta el tipo de letra exclusivo de Moto con el que se entrega el teléfono, pero se puede cambiar en la configuración junto con un montón de otras cosas con las que uno esperaría poder jugar dado que se trata de un teléfono Android.

Moto sólo ofrece a este teléfono dos años de actualizaciones de software Android

Me encantan los detalles como la codificación del PIN, que cambia aleatoriamente la posición de los números cada vez que introduces el PIN en la pantalla de bloqueo para que los posibles ladrones y estafadores no puedan averiguar rápidamente tu PIN echando un vistazo a la posición habitual de los números.

También puedes abrir la cámara con un rápido movimiento doble de muñeca, mientras que un doble chasquido enciende la linterna.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Precio y disponibilidad

El Motorola Edge 40 cuesta 599 euros y está disponible en España.

Lo puedes comprar directamente a Motorola o en Amazon España.

Esto lo pone en competencia directa con otros teléfonos Android como el Google Pixel 7a de 509 € y el Samsung Galaxy A54 de 375 €. Yo elegiría el Edge 40 sobre el A54 pero elegiría el Pixel sobre el Edge 40 por la combinación de cámara superior y soporte de software de Google.

También puede que quieras pagar un poco más para conseguir el Google Pixel 7 normal de 600 € que tiene mejores cámaras aún, o ahorrar dinero y conseguir el excelente todoterreno OnePlus Nord 2T de 387,45 €.

Veredicto

El Motorola Edge 40 es un buen teléfono a un precio razonable. La versión con respaldo de cuero vegano es uno de los teléfonos más atractivos y agradables que he usado nunca, tanto más mejorado por su construcción increíblemente delgada y ligera.

Las ingeniosas incorporaciones de software, como los gestos para abrir la cámara o la pantalla peek para utilizar la función always-on para previsualizar o abrir notificaciones, realmente añaden valor a Android y son una buena razón para elegir este teléfono frente a otros de su rango de precio.

Es frustrante que el teléfono sólo reciba dos actualizaciones de la plataforma Android y que solo reciba soporte de seguridad hasta 2026. Esto no es suficiente cuando el teléfono será lo suficientemente bueno como para seguir funcionando durante al menos cinco años.

Si esto no te molesta, entonces es una opción sólida en el mercado de gama media.

Especificaciones