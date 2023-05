En résumé Note de l’expert Les Plus Des performances d’image HDR époustouflantes

Quatre entrées HDMI 120 Hz

Design One Wall svelte

WebOS amélioré Les Moins Prix

Pas de HDR10+

Aucun support fourni Notre verdict LG rehausse le niveau avec son premier téléviseur OLED MLA (Micro Lens Array). La qualité d’image sublime, aidée par le processeur le plus puissant de la marque, fait de ce G3 un écran plat qui suscite la convoitise. Sans compter son design affirmé, avec d’excellentes références en matière de jeux vidéo, la jungle OLED a un nouveau roi !

Le G3 est le nouveau téléviseur de LG, le plus important depuis des années, principalement parce qu’il est construit autour d’un tout nouveau panneau OLED Evo de LG Display qui utilise un Micro Lens Array (MLA) avec de minuscules lentilles pour mieux concentrer sa sortie de lumière. De ce fait, il peut générer des images plus lumineuses, sans nécessiter davantage d’énergie.

Ajoutez à cela un processeur de pointe, doté d’algorithmes pour corriger la luminosité et de technologies d’intelligence artificielle, vous obtenez ainsi une qualité d’image époustouflante.

Bien entendu, de nombreux acheteurs seront simplement séduits par le design et la finition haut de gamme du G3. Ou peut-être veulent-ils simplement une TV qui servira aussi bien aux joueurs qu’aux amateurs de Home cinema.

Quoi qu’il en soit, le G3 est spécial. Allons un peu plus loin…

L’habillage métallique et transparent de son panneau est luxueux, tandis que le cadre accueille astucieusement les haut-parleurs et la connectique

Design et caractéristiques

Design monobloc

webOS mis à jour

Freeview Play

Comme le veut son prix, le G3 est conçu pour impressionner. L’habillage métallique et transparent de son panneau est luxueux, tandis que le cadre accueille astucieusement les haut-parleurs et la connectique. Il s’appelle désormais One Wall et non plus Gallery Design.

Comme pour les précédents écrans de la série G, l’installation par défaut est le montage mural, et il n’y a donc pas de support conventionnel fourni. Si vous souhaitez le poser sur un meuble, alors vous devrez investir dans un support central.

L’ensemble propose une profondeur uniforme, pour cela son support mural unique s’insère dans un logement situé à l’arrière du boîtier du téléviseur.

De plus, ce G3 est construit en fibre composite légère, ce qui réduit le poids total par rapport aux OLED de la vieille école.

Steve May / Foundry

La connectivité à l’arrière comprend quatre ports HDMI 2.1, tous compatibles 4K 120Hz, et idéaux si vous souhaitez brancher deux consoles de jeu par exemple. Il y a aussi une sortie audio optique numérique, trois prises USB (V2.0) et Ethernet pour la prise en charge du Wi-Fi intégré.

Le téléviseur est équipé d’un tuner satellite et d’un emplacement pour carte CI. Le contrôle s’effectue via la LG Magic Remote, équipée de sa molette et du curseur à l’écran, très ressemblante à la télécommande Wii de Nintendo. Elle dispose de boutons dédiés à Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Disney+, Amazon Alexa et à la collection de chaînes de télévision sur IP de LG.

Honnêtement, nous ne sommes pas vraiment fans du concept de cette télécommande, car le curseur est un peu lourd.

Steve May / Foundry

La bonne nouvelle, c’est que LG a rafraîchi l’interface utilisateur de webOS Home, en réduisant le nombre de rails de contenu qui, sur les précédentes itérations du système d’exploitation défilaient pendant une éternité.

Au lieu de cela, le nouveau design de l’interface utilisateur fonctionne sur deux pages. Il y a moins de vignettes à charger, ce qui simplifie la navigation. L’expérience est donc plus rapide et réactive ; parfois, moins, c’est mieux.

Les services de streaming sont regroupés, et LG a même introduit les Quick Cards, des dossiers qui organisent les applications en fonction de leur contenu. Nous disposons d’un Home Hub plus puissant, qui prend en charge les appareils Matter ; la plateforme webOS 23 étant certifiée nativement.

Qualité d’image

Technologie MLA OLED

Booster de luminosité Max

Processeur α9 AI Gen6

Dolby Vision

Ce téléviseur G3 offre la plus belle image LG OLED que nous ayons jamais vue en dehors d’un laboratoire. Nous sommes subjugués par la beauté du rendu.

Les contenus HD et 4K natifs sont magnifiquement détaillés, les dégradés et la fidélité des couleurs sont superbes.

Ce téléviseur G3 offre la plus belle image LG OLED que nous ayons jamais vue en dehors d’un laboratoire

C’est en grande partie grâce au puissant α9 AI Processor Gen6 qui se trouve derrière le verre. Il a le pouvoir de gérer la technologie Deep Learning, assistée par l’IA ainsi que de nouvelles astuces de traitement telles que Dynamic Tone Mapping Pro, promettant du raffinement à partir de sources sélectionnées (non protégées par HDCP).

Il brille de mille feux, non seulement de par son nouveau panneau MLA (Micro Lens Array), mais aussi la technologie Brightness Booster Max, une combinaison d’algorithmes améliorant la luminosité et l’architecture de contrôle de la lumière, qui est un composant matériel.

LG annonce une correction allant jusqu’à 70 % par rapport à la série LG B OLED standard (non Evo).

Les performances HDR de l’appareil sont exceptionnelles. Nous avons mesuré le pic de luminosité HDR à 1270 nits en utilisant une fenêtre de 5 %, et 1180 nits avec un patch de 10 %, dans le mode d’image standard.

Cela signifie que les petites lumières spéculaires, comme les vives, les reflets scintillants et les effets visuels éclatants, ressortent vraiment de l’écran, et qu’il n’y a pratiquement pas de différence avec les écrans HDR plus grands.

Bien entendu, si l’on mesure l’ensemble avec des fenêtres de patch encore plus petites, le chiffre de luminosité maximale HDR sera inévitablement plus élevé. Quoi qu’il en soit, les images HDR du G3 sont impressionnantes.

Steve May / Foundry

Elles ont un niveau inhabituel d’éclat. Les ciels sont plus bleus, les blancs plus brillants. Ce ne sont pas seulement les lumières HDR qui bénéficient du Brightness Booster Max, le niveau moyen de l’image est perfectionné, de sorte que même les contenus SDR sont attrayants.

Heureusement, le MLA ne fonctionne pas au détriment du noir réputé de l’OLED ou de sa nuance ombre.

Les modes d’image sont nombreux et variés : Cinema, Sports, Vivid, Standard, Filmmaker mode, ISF Expert settings et Game. La prise en charge du HD couvre le HDR10 vanille, le HLG et le Dolby Vision, mais pas le HDR10+ (privilégié par Amazon Prime Video).

Les modes Cinema et Standard sont très agréables à l’œil. Le mode Trumotion Cinematic Movement vous assure que les films ont toujours un aspect cinématographique.

Steve May / Foundry

La latence est bonne, avec un délai d’entrée de 12,9 ms (1080p/60fps) en mode Jeu. L’écran prend aussi en charge Freesync Premium et NVidia G-Sync VRR. Quant à la fenêtre Game Optimizer, elle regroupe les paramètres liés aux jeux.

LG prend manifestement le gaming plus au sérieux que la plupart de ses concurrents !

L’ensemble ne dispose peut-être pas d’un système audio évident, mais le son est tout de même remarquablement bon

Qualité du son

Dolby Atmos

Compatible avec WOW Orchestra

AI Sound Pro

Prise en charge DTS Imax Enhanced

L’ensemble ne dispose peut-être pas d’un système audio évident, mais le son est tout de même remarquablement bon. En utilisant une configuration de haut-parleurs 4.2, la scène sonore est dense.

Son mode audio IA Powered offre un paysage sonore plus détaillé et généreux. Il décode le Dolby Atmos ou le bitstream audio immersif vers une barre de son ou un système de Home cinema.

Ces fonctionnalités optimisées par l’IA comprennent le son clair IA, le contrôle de l’équilibre automatique et l’Upscaling virtuel 9.1.2.

Ce premier est capable d’identifier le contenu de l’image et d’adapter l’audio de la manière la plus appropriée. Quant au processeur, il ajuste le volume des différentes fréquences pour que les basses n’écrasent pas les aigus. C’est subtil mais bénéfique.

Le G3 est compatible avec le système Wow Orchestra de LG et ses haut-parleurs.

Prix et disponibilité

Le LG G3 est disponible en quatre tailles d’écran, 55, 65, 77 et 83 pouces, dont les prix sont respectivement de 2 699 €, 3 599 €, 5 099 € et 7 499 €.

Nous avons essayé le modèle de 65 pouces que vous trouverez chez LG, Boulanger, Fnac et Amazon.

Le G3 se situe au sommet de la gamme de TV de LG, au-dessus du C3 grand public et des modèles B et A moins chers. La marque propose toujours sa série Signature Z 8K, mais pour la plupart des acheteurs, c’est le G3 qui sera considéré comme le meilleur. D’autant plus qu’il bénéficie d’une garantie de cinq ans.

Conclusion

Alors que vous pensiez que l’OLED ne pouvait pas être plus performant, voici le LG G3. Cette merveille combine des images hautement dynamiques, avec un niveau de détail exceptionnel et une vivacité des couleurs sans pareil.

En tant qu’écran de Home cinema, il est sensationnel, et il n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de jouer. La prise en charge de la 4K 120Hz sur toutes les entrées HDMI est une excellente chose et les avantages pour les joueurs ne s’arrêtent pas là…

Le LG G3 est peut-être cher, mais son rapport qualité/prix est indéniable et n’a rien à envier à la concurrence. La seule chose qui lui manque est un support…

Adaptation du test réalisé par Steve May et publié sur Tech Advisor de langue anglaise

