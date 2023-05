Review de los Jabra Elite 4: la ANC es la clave

En pocas palabras Puntuación Pros Gran calidad de sonido

Impresionante ANC

Batería de larga duración

Buena app complementaria Contras El estuche parece barato

Controles molestos

Más caros en comparación con los Elite 3 Nuestro veredicto A pesar de algunos inconvenientes, los Elite 4 son unos buenos auriculares inalámbricos asequibles. Pero lo mismo se puede decir de muchas otras opciones a este precio, y Jabra no hace mucho para destacar entre la competencia.

Precio en el momento de escribir esta review

$99.99

Mejores precios hoy: Jabra Elite 4

Tienda Precio $99.99 Ver oferta Jabra $99.99 Ver oferta

Cuando pensamos en auriculares inalámbricos, lo primero que nos viene a la cabeza son las principales compañías de smartphones. Apple, Samsung y Google tienen sus propios modelos, pero no hay que olvidar a las empresas especializadas en audio.

Entre ellas está Jabra, una marca danesa que lleva nada menos que cuatro décadas en el mercado. Jabra vende varios auriculares inalámbricos diferentes, pero su gama más asequible es la línea Elite. Los Elite 4 de 2023 añaden, por primera vez, cancelación activa del ruido (ANC), pero aumentan el precio a algo menos de 100 € / US$100.

Esto significa que entran en la categoría de auriculares baratos, pero ¿merecen la pena o es mejor gastar el dinero en otra cosa? La respuesta a ambas preguntas es sí (para la mayoría de la gente), pero vamos a explorar todo esto con más detalle.

Diseño y calidad de fabricación

Diseño de alta calidad

Estuche atractivo pero barato

Controles en el auricular molestos

En lo que respecta al diseño, Jabra ha seguido aquel viejo dicho que dice que, si una cosa funciona, no la toques. Los auriculares Elite 4 y el estuche son idénticos a los Elite 3 del año pasado, e incluso están disponibles en los mismo cuatro colores: gris, beige claro, lila y azul marino.

He probado este último, con un acabado azul muy sutil. Solo podrás distinguirlo de la versión gris o de otros auriculares negros examinándolos de cerca. Pero, aunque me gusta esta estética minimalista, está bien tener varias opciones entre las que elegir.

Anyron Copeman / Foundry

El estuche, que tiene una forma horizontal tipo pastillero, sigue cumpliendo su función, con una bisagra duradera que conecta la base con la tapa. No me preocupa su durabilidad a largo plazo, algo que no siempre se da en unos auriculares económicos.

Sin embargo, la construcción de plástico sigue pareciendo barata. Cualquier esperanza de que los Elite 4 fueran un producto de gama alta se rompe en cuanto se coge el estuche. También es propenso a acumular marcas de arañazos, por lo que creo firmemente que Jabra podría haberlo hecho mejor.

Una de las ventajas de este diseño es que es impresionantemente ligero: el estuche pesa solo 33,4 g cuando está vacío, o 42,6 g con los dos auriculares dentro. Como resultado, son increíblemente fáciles de llevar a cualquier parte.

Aparte del logotipo de Jabra, no hay mucho más que decir sobre el estuche. Dispone de un indicador LED de carga/emparejamiento en la parte delantera y un puerto de carga USB-C en la parte trasera, pero tanto una cosa como la otra son prestaciones estándar.

Cualquier esperanza de que los Elite 4 fueran un producto de gama alta se rompe en cuanto se coge el estuche”

Por suerte, los propios auriculares parecen mucho más premium que el estuche. En lugar del diseño común de vástago corto, los Elite 4 optan por un cuerpo más redondeado que se asienta casi completamente dentro de la oreja. En general, prefiero este estilo, ya que crea un buen sellado que beneficia a la cancelación activa de ruido.

Sin embargo, puede costar un poco acostumbrarse y es importante elegir el tamaño adecuado de almohadillas (Jabra incluye tres en la caja). Incluso así, los Elite 4 están lejos de ser los auriculares inalámbricos más cómodos que he usado. No duelen, pero las orejas están en contacto constante con el plástico duro mientras los llevas puestos.

Anyron Copeman / Foundry

Por eso, no recomendaría estos auriculares a alguien que escuche música durante varias horas seguidas. Pero para una hora o dos de vez en cuado, la comodidad no será un problema importante.

Me gusta ver que los Elite 4 tienen una clasificación de impermeabilidad, aunque sea solo IP55. Mientras que eso los protege del polvo prácticamente siempre, solo sobrevivirá a chorros de agua a baja presión. No les pasará nada si empieza a llover de repente, pero eso es todo.

Me quejé de la apuesta de Jabra por los controles en el auricular cuando probé los Elite 3, y nada ha cambiado en su sucesor. En lugar de activarse mediante el tacto, hay que pulsar físicamente el botón de la parte exterior de cada auricular para activar las funciones clave.

La ventaja es que evita mejor las pulsaciones accidentales, pero para mí no merece la pena. Cada vez que cambias algo, la punta del auricular se introduce más en el canal auditivo. Es especialmente desagradable cuando se utiliza la función de pulsación larga, pero lo notarás siempre.

Anyron Copeman / Foundry

Es una verdadera lástima, ya que la gama de funciones disponibles es impresionante. Aprender a activar la ANC, acceder a un asistente virtual o controlar la música es sencillo, y sin embargo intenté evitar usarlas la mayor parte del tiempo. Depender tanto del teléfono parece un paso atrás, pero es el menor de los males.

Una elección de diseño más acertada es el indicador LED de cada botón, que permite conocer el estado de la batería, el emparejamiento y la carga. Los fuertes imanes mantienen los auriculares en su sitio mientras están en la funda, por lo que es casi imposible evitar que se carguen accidentalmente.

Calidad de sonido

Audio impresionante y versátil

Ideal para música o voces

Sin soporte Hi-Res

El éxito de cualesquiera auriculares inalámbricos depende de su calidad de sonido, por lo que me complace informar de que es uno de los puntos fuertes de los Jabra Elite 4. Los auriculares ofrecen un sonido impresionante en muchos contextos diferentes, aunque no sean los mejores de su clase en este sentido.

En general, los controladores duales de 6 mm ofrecen un sonido rico y con mucha calidez y detalle. Esto beneficia sin duda a la música, pues las canciones suenan muy bien independientemente de su género.

Los auriculares ofrecen un sonido impresionante en muchos contextos diferentes, aunque no sean los mejores de su clase en este sentido”

A los fans de Taylor Swift no les decepcionarán, ya que todo, desde Shake It Off hasta Anti-Hero, suena con garra y atmósfera. Otras canciones modernas como Feel It Still de Portugal, o The Man y Better Now de Post Malone, logran un buen equilibrio entre voces nítidas y pistas de acompañamiento detalladas.

Pero muchos temas clásicos antiguos suenan igual de bien. La compleja banda de acompañamiento de September, de Earth, Wind & Fire, complementa a la perfección la voz de Maurice White, sin que ninguna de las dos resulte abrumadora.

Anyron Copeman / Foundry

Back In Black de AC/DC es totalmente diferente, pero los largos solos de guitarra eléctrica siguen representándose con excelente detalle. Por su parte, temas más sencillos como Imagine de John Lennon y Someone Like You de Adele no pierden nada de su impacto habitual.

Incluso si prefieres el rap, el country o la música clásica, es difícil encontrar un estilo musical que se le resista a los Elite 4. Algunas canciones suenan mejor que otras, pero la calidad de todas las pistas que probé es suficientemente buena para una escucha ocasional a este precio asequible.

También vale la pena señalar que mis pruebas fueron solo en la calidad “estándar” de Amazon Music. Se trata de una versión muy comprimida del original, pero la limitación a los códecs SBC y Qualcomm aptX significa que los Elite 4 no son compatibles con el audio de alta resolución.

Pero si hay un punto débil destacable, ese son los graves. Los sonidos más graves siguen siendo audibles, pero no tienen el mismo impacto que en los auriculares de gama alta. También hay algo de distorsión a volúmenes altos, aunque es difícil quejarse demasiado a este precio.

El audio se puede ajustar a través de la aplicación Jabra Sound+, con controles de ecualización para graves, medios y agudos. Si dudas a la hora de ajustar el audio por ti mismo/a, puedes elegir entre los seis preajustes disponibles.

Anyron Copeman / Foundry

Todos ellos tienen un claro impacto en el audio, pero no lo suficiente como para cambiar fundamentalmente la forma en que suena. Si buscas una personalización en profundidad, estos no son tus auriculares.

Por lo demás, las voces cristalinas que se escuchan con los Elite 4 hacen que sean una buena opción para escuchar pódcasts o para realizar llamadas. Los cuatro micrófonos hacen que la entrada de audio sea decente, aunque no tan buena como la de la mayoría de los auriculares con cable.

Cancelación de ruido y funciones inteligentes

Impresionante rendimiento ANC

Se puede personalizar con la aplicación complementaria

Modo de transparencia y asistente virtual

La cancelación activa del ruido (ANC) es la principal novedad de los Elite 4. Era la principal razón para no comprar los Elite 3, así que me alegro de que Jabra la haya añadido este año.

La ANC se puede usar sin descargar la aplicación complementaria Jabra Sound+, pero para personalizarla deberás usarla. Básicamente, podrás elegir el nivel de supresión de ruido y el equilibrio (entre el auricular izquierdo y el derecho) que más te convenga.

Ambos pueden tener un efecto sorprendentemente grande en la eficacia de la ANC, así que merece la pena hacerlo.

Anyron Copeman / Foundry

Una vez configurado, el resultado es impresionante. La ANC consigue ahogar la mayoría de los ruidos de fondo, incluso en entornos ruidosos.

A veces me gusta escuchar música a un volumen relativamente bajo, y en la mayoría de los auriculares, la función deja pasar demasiados sonidos molestos como para que merezca la pena. Sin embargo, en este caso no es así. Pude disfrutar de música tranquilamente y concentrarme por completo en lo que estaba haciendo.

La ANC consigue ahogar la mayoría de los ruidos de fondo, incluso en entornos ruidosos”

Puedes reconfigurar la ANC en cualquier momento a través de la aplicación Sound+, pero estaría bien poder controlar su intensidad sin tener que pasar por ese proceso de configuración cada vez. A veces solo quieres que se elimine parte del ruido de fondo, pero en este caso es todo o nada.

El ajuste seguro de los auriculares Elite 4 también significa que se escapa muy poco sonido. Incluso situando los auriculares a pocos centímetros de los oídos, no se puede oír nada. Si, como a mí, te preocupa que la gente cercana oiga lo que estás reproduciendo, estos auriculares son una gran elección.

El modo de transparencia de Jabra se conoce como HearThrough. Amplifica muy bien el sonido que te rodea, por lo que es ideal para cruzar una carretera con mucho tráfico o sintonizar rápidamente una conversación. La única pega es que no detecta si los estás usando o no, por lo que la música no se detiene automáticamente si te los quitas.

Anyron Copeman / Foundry

La app Jabra Sound+ está disponible para iOS y Android, y el asistente virtual depende del teléfono que utilices. Siri y Google Assistant se activan por defecto mediante un doble toque en el auricular izquierdo, respondiendo de la misma forma que de costumbre. Es una buena opción.

Duración de la batería y carga

Hasta 5,5 horas con la ANC activada

Otras tres cargas con la funda

Velocidad de carga por USB-C decente

Jabra afirma que puedes obtener hasta 7 horas de tiempo de escucha con los auriculares Elite 4, pero solo con la ANC desactivada. Con la función activada, algo que recomiendo, la duración se reduce a 5,5 horas.

Esto coincide más o menos con mi propia experiencia, lo que significa que solo las largas sesiones de escucha agotarán por completo la batería de una sentada. Para unos auriculares inalámbricos modernos, esto es bastante normal.

Solo las largas sesiones de escucha agotarán por completo la batería de una sentada”

Obviamente, los auriculares permanecen en el estuche cuando no los usas. Esto añade tres cargas completas adicionales, por lo que la batería puede durar hasta 28 horas con la ANC desactivada o 22 horas con la ANC activada. Según mi propia experiencia, esta última es una cifra realista en términos generales, y debería traducirse en alrededor de una semana completa para la mayoría de la gente.

Encontrarás baterías de mayor duración en otros modelos, pero te resultará cómodo poder cargarlos al principio de la semana y no preocuparse realmente por quedarse sin carga. Si solo usas los auriculares de vez en cuando, los Elite 4 pueden durar hasta 75 días en espera. No pude comprobar esta afirmación durante las pruebas, pero parece que aguantan bien la carga.

Los Elite 4 admiten carga rápida, aunque solo incluyen un cable USB-C a USB-A en la caja. Según Jabra, 10 minutos de carga permiten aproximadamente una hora de uso, y eso parece ser así, aunque se tardan unas 3,5 horas en cargarse completamente los auriculares y el estuche.

Anyron Copeman / Foundry

Precio y disponibilidad

Los Jabra Elite 4 se encuentran en el lado más asequible del mercado de los auriculares inalámbricos. Cuestan 99,99 € / US$99.99 y están disponibles en una gran variedad de tiendas, incluyendo la propia de Jabra, Macnificos en España y Amazon en Estados Unidos.

Ese precio significa que son lo suficientemente baratos como para ser incluidos en nuestro ranking de los mejores auriculares económicos, pero hay mucha competencia. Los Google Pixel Buds A, los Nothing Ear (Stick) y los OnePlus Buds Z2 tienen un precio muy similar, aunque solo estos últimos ofrecen cancelación activa del ruido.

Pero si puedes gastar un poco más, podrás comprar los Nothing Ear (2) o los Samsung Galaxy Buds 2, que ofrecen una mejor experiencia en general.

No hay duda de que los Jabra Elite 4 siguen teniendo una buena relación calidad-precio, pero no son los únicos.

Veredicto

Puede que los Elite 4 sean los auriculares inalámbricos más baratos que Jabra fabrica en la actualidad, pero no por ello son menos potentes.

Combinar ANC con una gran calidad de sonido es impresionante a este precio, especialmente junto con la sólida duración de la batería. El diseño clásico de los auriculares sigue siendo atractivo, mientras que la app complementaria ofrece una personalización impresionante.

Sin embargo, tendrás que conformarte con un estuche de plástico barato y unos controles frustrantes en los propios auriculares, a menos que seas de los que prefieren los botones físicos.

Es fácil pasar por alto estos pequeños inconvenientes a este precio, pero los Elite 4 carecen de una característica que los haga destacar entre la amplia gama de alternativas.

Lista de especificaciones