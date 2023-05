En résumé Note de l’expert Les Plus Design svelte et durable

Logiciel intelligent et propre

Grand écran de 144Hz

Bonnes performances Les Moins Capteurs photo décevants

Seulement 2 ans de mises à jour Android Notre verdict Le Motorola Edge 40 est un smartphone solide pour son prix, avec une construction fine et légère, un bon écran et un excellent logiciel, mais les capteurs photo ne sont pas les meilleurs et le support logiciel est trop court.

Vous ne savez peut-être pas que les téléphones Motorola sont aujourd’hui fabriqués par Lenovo, ou en tout cas détenus par Lenovo. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne chose.

Google a racheté la division téléphonie de Motorola en 2012, mais n’en a pratiquement rien fait de bon, et deux ans plus tard, elle a vendu la célèbre société à Lenovo.

Avance rapide jusqu’en 2023, nous avons à présent de bons Motorola, comme le Edge 40 que nous avons testé ici (et son prédécesseur, le Edge 30).

Le marché Android a besoin d’une concurrence solide pour que les appareils restent intéressants et proposés à des prix raisonnables, et le Edge 40 remplit assurément ces deux conditions.

C’est un smartphone bien conçu, d’une légèreté impressionnante, doté d’un logiciel de qualité supérieure, d’un bel écran et d’une bonne autonomie. Toutefois, à 599 €, les appareils photo ne sont pas aussi bons que, par exemple, le Google Pixel 7a, et avec seulement trois ans de support logiciel, Motorola est à la traîne par rapport à ses concurrents directs.

Ce prix représente aussi une augmentation significative par rapport au Motorola Edge 30 de 2022, qui coûtait 499 €, cependant ce Edge a une construction en plastique moins chère et de moins bons appareils photo que le Edge 40.

Tout cela signifie que le Edge 40 est un bon smartphone, que nous pouvons recommander, mais qu’il est loin d’être excellent.

Design

Finition en cuir végétalien

Étonnamment léger

Très fin

L’un des meilleurs atouts du Edge 40 est son design. Il est si léger que lorsque nous l’avons pris en main pour la première fois, nous avons pensé qu’il s’agissait d’une unité factice sans composants internes. Il est nettement plus léger de 45 g que le Pixel 7 Pro de Google, qui ne pèse que 167 g.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Cela fait du Edge 40 l’un des téléphones les plus légers que nous ayons utilisés depuis longtemps, ce qui est d’autant plus impressionnant qu’il ne s’agit pas d’un petit smartphone.

Il est doté d’un écran de 6,55 pouces, mais il est suffisamment fin et léger pour être utilisé d’une seule main pour de nombreuses tâches. Avec ses 7,6 mm, il est incroyablement fin.

Si vous optez pour la version noire (Eclipse Black) ou verte (Nebula Green) du Edge 40, vous bénéficiez d’un dos en cuir végétal doux au toucher. Nous avons testé la version noire, et elle est agréable au toucher tout en n’affichant pas les traces de doigts, à l’exception des plus grasses. Il recouvre aussi le module de l’appareil photo.

Il existe un modèle bleu (Lunar Blue) si vous préférez un dos en acrylique brillant (ce n’est pas du verre). Tous les modèles sont dotés d’un cadre en aluminium, mais nous aurions pu nous passer de l’inscription “Dolby Atmos” sur le bord supérieur. Toutes les mentions réglementaires et le texte “Made in China” se trouvent également sur le bord inférieur, autour du port et du haut‑parleur, alors que le dos est exempt de ces défauts typiques.

Le Edge 40 est totalement étanche et résistant à la poussière, avec un indice IP68, ce qui n’est pas courant à ce prix. L’haptique est excellent, avec de petits points vibrants pour le clavier, alors que d’autres appareils de milieu de gamme se contentent souvent de cliqueter comme une vieille boîte de conserve.

… le Edge 40 [est] l’un des téléphones les plus légers que nous ayons utilisés depuis longtemps

Écran et haut-parleurs

Sharp 144Hz OLED

6,55 pouces

Des haut-parleurs pleins de peps

Le Edge 40 est équipé d’un grand écran OLED de 6,55 pouces, lumineux et incurvé, que nous avons apprécié. Il est bien calibré dès sa sortie de l’emballage, mais vous pouvez jouer avec les paramètres pour obtenir un ton plus naturel ou plus saturé.

Il s’agit d’un écran Full HD+ avec une résolution de 2400 x 1080. Le texte et les images sont d’une grande netteté et l’écran offre un taux de rafraîchissement rare de 144Hz, soit plus que les 120Hz du Samsung Galaxy S23 Ultra ou de l’iPhone 14 Pro.

Mais contrairement à ces écrans Premium, il n’est pas possible de réduire le taux de rafraîchissement à 1Hz pour épargner la batterie. Il est possible de choisir entre les taux de 60, 120 ou 144Hz, ou passer au mode automatique qui oscille entre 60 et 120Hz.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Si l’on ajoute à cela la prise en charge des vidéos HDR10+ et une fréquence d’échantillonnage tactile de 360Hz, on obtient un écran de bonne qualité et réactif.

Alors que les écrans incurvés ne font pas l’unanimité, ceux-ci ne nous dérangent pas. Ils permettent aux smartphones de grande taille de gagner en maniabilité. Les haut‑parleurs stéréo produisent un son étonnamment riche compte tenu de la finesse du smartphone. La musique à plein volume sur Spotify n’est pas déformée, et le système est parfait pour les jeux, même si la main peut couvrir le haut-parleur en mode paysage.

Caractéristiques techniques et performances

Processeur MediaTek Dimensity 8020

8 Go de RAM, 256 Go de stockage

Très bonnes performances

Le Edge 40 fonctionne avec le processeur Dimensity 8020 de MediaTek. Lors de l’exécution de benchmarks, il s’agit d’une solide puce de milieu de gamme supérieure qui surpasse le Pixel 7a avec son Google Tensor G2 et le Samsung Galaxy A54 avec son Samsung Exynos 1380.

Il tient même tête au Pixel 7 Pro à 799 €, qui s’appuie aussi sur le Tensor G2.

Bien que le prix soit en milieu de gamme, les caractéristiques techniques et les performances du Edge 40 le rapproche d’un appareil haut de gamme

Dans l’utilisation quotidienne, nous n’avons pas eu l’impression que le Edge 40 constituait un déclassement majeur par rapport aux fleurons équipés du Snapdragon 8 Gen 2, tels que le OnePlus 11. Il ne s’est jamais arrêté et a bien supporté les jeux mobiles exigeants Call of Duty Mobile et Asphalt 9. Sur le premier, nous avons joué plusieurs parties d’affilée avec le mode performance spécifique aux jeux et le Edge 40 n’a pas trop chauffé, bien qu’il avertit qu’il pourrait le faire.

Cela veut dire que les 8 Go de RAM LPDDRX4 et les 256 Go de stockage UFS 3.1 sont suffisamment rapides. Il n’y a pas d’extension microSD et un seul emplacement SIM physique, mais il est possible d’ajouter une seconde eSIM.

La connectivité est également au top, avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, le NFC pour les paiements mobiles et la prise en charge de la 5G.

Bien que le prix soit en milieu de gamme, les caractéristiques techniques et les performances du Edge 40 le rapproche d’un appareil haut de gamme.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Appareil photo et vidéo

Capteur principal 50 Mp f/1,4

Solide mais trop net

Capteur ultra grand-angle et selfie fonctionnels

Le Motorola Edge 40 Pro, plus onéreux, possède trois capteurs à l’arrière, mais sur le Edge 40, vous perdez le téléobjectif optique et vous vous retrouvez avec deux capteurs à l’arrière. Ses capteurs principaux et ultra grand-angle sont bons, mais pas excellents. Si vous recherchez un appareil pour la photo pour un prix identique, il y a de meilleures alternatives.

L’appareil photo principal du Edge 40 est un capteur 50 Mp f/1,4. Il s’agit d’une ouverture impressionnante pour un capteur de smartphone, ce qui veut dire qu’il laisse passer plus de lumière afin d’améliorer les résultats en faible luminosité.



Main

Main

Main

Ultrawide

Main

Ultrawide

Main

Main

Ultrawide macro

Main

Main

Ultrawide

Main

Main

Main

Auto mode

Night mode

Front-facing

En résumé, le Pixel 7a a de meilleures capacités photo que le Edge 40, tout en étant moins cher. Cependant, si vous préférez le design du Motorola, alors le capteur principal devrait vous suffire, en particulier en plein jour. Les images sont nettes et les couleurs ressortent bien, bien que le zoom n’offre pas beaucoup de détails. Les résultats sont généralement trop nets, ce qui donne aux images un ton un peu dur qui n’est pas fidèle à la réalité.

Ses capteurs principaux et ultra grand-angle sont bons, mais pas excellents

Le capteur ultra grand-angle est fonctionnel, mais la qualité baisse car il utilise un appareil photo 13 Mp f/2,2 avec un champ de vision de 120 degrés. Si vous zoomez, vous constaterez qu’il y a pas mal de bruit, mais c’est parfaitement adapté à la capture de paysages ou à l’intégration d’une scène dont vous vous êtes rapproché. Il peut également vous servir à photographier de près grâce à un mode macro qui fonctionne bien.

Le capteur avant de 32 Mp f/2,4 est tout à fait approprié aux selfies rapides, aux photos de groupe ou aux appels vidéo, tout ce dont vous aurez probablement besoin, après tout.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Autonomie et charge

Une journée complète d’autonomie

Chargeur rapide fourni

Chargement sans fil

L’autonomie du Edge 40 est plutôt décente. La cellule de 4400mAh nous a permis de tenir une journée entière sans problème, mais elle a eu tendance à se vider assez rapidement en utilisation intensive. C’est normal, mais nous avons trouvé cela un peu irrégulier.

Ce n’est certainement pas un smartphone qui tient deux jours sur une seule charge, et il n’a tenu que huit heures et 51 minutes lors de notre test de batterie standard, mais en condition réelle les résultats étaient meilleurs.

Un chargeur mural est fourni ainsi qu’un câble de charge de 68W, ce qui n’est pas toujours garanti en 2023. Nous avons réussi à charger le Edge 40 à 47 % en 15 minutes à partir de 0, ce qui est très rapide. En 30 minutes, il était à 87 %. C’est beaucoup plus rapide que les Galaxy S23 et Pixel 7 dans un téléphone abordable.

Il peut également se recharger sans fil à 15W, et nous sommes parvenus à le recharger depuis des chargeurs Qi, y compris le MagSafe d’Apple. Il n’y a pas de charge sans fil inversée pour recharger d’autres périphériques à l’arrière de l’appareil.

Un chargeur mural est fourni ainsi qu’un câble de charge de 68W, ce qui n’est pas toujours garanti en 2023

Logiciel et mises à jour

Des fonctionnalités logicielles excellentes et bien pensées

Seulement 2 ans de mises à jour Android

Uniquement 3 ans de mises à jour de sécurité

Le logiciel du Edge 40 nous a frustré, mais pas de la manière à laquelle nous nous attendions. En fait, il s’agit de l’une de nos versions préférées d’Android sur laquelle vous pouvez mettre la main. Il est vif, et Motorola ajoute des choses pratiques que même les Google Pixel n’ont pas.

Le plus ennuyeux, c’est que Moto n’offre à ce téléphone que 2 ans de mises à jour du logiciel Android et seulement 3 ans de correctifs de sécurité.

Google donne 3 ans et 5 ans respectivement, contre 4 et 5 pour que Samsung. Les utilisateurs gardent plus longtemps leur smartphone, à juste titre, et pour un appareil qui coûte plus de 500 €, Motorola devrait faire bien mieux que deux mises à jour de son système d’exploitation.

Nous apprécions la police de caractères exclusive à Moto avec laquelle le Edge 40 est fourni, qui est modifiable via les paramètres, ainsi qu’une tonne d’autres choses que l’on s’attend à pouvoir bricoler étant donné qu’il s’agit d’un téléphone Android.

Moto n’offre à ce téléphone que 2 ans de mises à jour du logiciel Android

Nous avons particulièrement aimé les touches bien pensées comme le système du clavier PIN qui modifie aléatoirement la position des chiffres chaque fois que vous entrez votre code PIN sur l’écran de verrouillage ; de sorte que les voleurs et les fraudeurs potentiels ne puissent pas trouver rapidement votre code PIN en regardant la position habituelle des chiffres.

Vous pouvez ouvrir l’appareil photo d’un double mouvement rapide du poignet, tandis que 2 petites secousses activent la lampe torche.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 40 coûte 599 € en France, il est disponible depuis Motorola, Lenovo, Amazon, Gomibo.fr ou encore Rakuten.

Il est en concurrence directe avec d’autres Android, à l’image du Google Pixel 7a à 509 € et du Samsung Galaxy A54 à 499 €. Nous choisirions le Edge 40 plutôt que le A54, mais le Pixel au Edge 40 pour la combinaison de l’appareil photo et de l’assistance logicielle supérieure de Google.

Sinon, il y a le Google Pixel 7 au même prix (599 €), qui possède de meilleurs appareils photo, ou pour dépenser moins, il y a l’excellent OnePlus Nord 2T, à 429 €.

Conclusion

Le Motorola Edge 40 est un bon téléphone, vendu à un prix raisonnable. La version à dos en cuir végétalien est l’un des modèles les plus attrayants et les plus agréables que nous ayons eu en main, d’autant plus qu’il est incroyablement fin et léger.

Des ajouts logiciels astucieux tels que les gestes pour activer l’appareil photo, l’écran de contrôle, ou ouvrir les notifications ajoutent vraiment de la valeur à Android et constituent une bonne raison de choisir ce smartphone par rapport à d’autres dans sa gamme de prix.

Il est frustrant de constater que le Edge 40 ne recevra que deux mises à jour de la plateforme Android et qu’il ne bénéficiera d’un support de sécurité que jusqu’en 2026. Ce n’est pas assez long alors que le téléphone sera suffisamment bon pour durer au moins cinq ans.

Pour davantage de choix, n’hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs smartphones de milieu de gamme.

Adaptation du test réalisé par Henry Burrell et publié sur Tech Advisor de langue anglaise

Fich technique