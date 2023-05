En résumé Note de l’expert Les Plus Superbe écran OLED 120Hz

Autonomie impressionnante

Performances décentes

Bon capteur photo selfie Les Moins Logiciel peu intuitif

Capteurs arrières médiocres

Design bon marché Notre verdict Si vous disposez d’un budget strict de 300 € pour un téléphone, alors pensez au Note 12 5G. Cependant, sachez que des mises à jour matérielles et logicielles importantes sont disponibles si vous êtes prêt à dépenser un peu plus.

La gamme Redmi Note 12 de Xiaomi comprend pas moins de huit modèles différents, mais seulement la moitié d’entre eux sont arrivés en Europe.

Le Note 12 5G est le deuxième modèle le plus abordable, même si son prix de 279,90 € le rend plus cher que la moyenne des téléphones bon marché.

Des compromis sont inévitables par rapport aux Note 12 Pro et Pro+, davantage onéreux, notamment en ce qui concerne les performances, les appareils photo et la recharge. Le Note 12 5G est donc loin d’être aussi attrayant, mais l’expérience de base reste impressionnante.

Est-ce suffisant pour en faire votre prochain smartphone ? Cette décision dépend de la flexibilité de votre budget et de votre volonté à tolérer quelques défauts majeurs. Voici notre test complet.

Design

Dos en plastique plutôt qu’en verre

Léger mais résistant

IP53 et prise audio de 3,5 mm

La perte la plus évidente du Note 12 5G est son design. Au lieu du dos en verre des 12 Pro et Pro+, vous devrez vous contenter de plastique.

Il est dommage de voir le design haut de gamme sacrifié, même si ce n’est pas inattendu sur un smartphone de ce prix. C’était l’un des principaux arguments de vente des Redmi Note 12 plus chers, mais ce n’est pas le cas ici.

Cela n’est pas rédhibitoire, mais le Note 12 5G donne l’impression d’être un téléphone bon marché lorsqu’on l’utilise. Dès que vous le prenez en main, vous savez qu’il ne s’agit pas d’un fleuron.

Cependant, nous devons souligner que Xiaomi a réussi à faire en sorte que l’appareil ait l’air davantage onéreux qu’il ne l’est. Le revêtement mat évite l’accumulation de saleté et de traces de doigts, tout en permettant au dos de briller joliment lorsqu’exposé à la lumière.

Dominik Tomaszewski / Foundry

C’est particulièrement évident sur le modèle Vert Forêt que nous avons testé, qui oscille entre les tons turquoise et vert foncé selon l’angle de vue. Le résultat est superbe et donne l’occasion au Redmi de se démarquer. Toutefois, pour un résultat un peu moins aguicheur, les modèles Gris Onyx et Bleu Givre sont également disponibles.

La finition est visible à travers le module caméra en verre transparent, qui ne dépasse que légèrement à l’arrière. Cela permet au Note 12 5G de rester agréable à tenir, vous n’avez donc pas nécessairement besoin d’un étui. Une protection en silicone transparent est fournie, mais elle n’est pas particulièrement attrayante ni protectrice.

Dès que vous le prendrez en main, vous savez qu’il ne s’agit pas d’un fleuron

L’étui peut également affecter le lecteur d’empreintes digitales, qui est intégré au bouton Power. Nous avons remarqué beaucoup plus de tentatives ratées et d’appuis accidentels dans la poche. En revanche, cela n’a pratiquement pas été le cas sans, et le déverrouillage est relativement rapide.

Le choix du plastique au lieu du verre peut entacher le design, mais il est bénéfique pour la durabilité. Vous n’avez pas à craindre que le dos du smartphone se brise, et nous pensons qu’il est capable de survivre à la plupart des chutes d’une hauteur de 1 à 2 mètres. Ce Redmi ne semble pas du tout fragile.

Cepedant, ne le laissez pas tomber à l’eau. L’indice IP53 fait qu’il peut résister à la poussière et aux éclaboussures d’eau, mais pas à l’immersion prolongée. Si vous souhaitez l’utiliser dans le bain ou au bord de la piscine, faites très attention.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Il convient également de mentionner le retour haptique. Des vibrations subtiles peuvent indiquer que vous déverrouillez le Redmi, que vous recevez des messages ou même que vous naviguez dans les apps. Toutefois, le moteur de vibration du Note 12 5G n’est pas des plus convaincants, et il n’y a aucun moyen de personnaliser son intensité.

Avec 189 g, ce Redmi est légèrement plus lourd que le Note 12 Pro, entièrement en verre. Mais il reste léger par rapport aux smartphones modernes.

Il y a toujours une prise audio de 3,5 mm. Vous avez peut-être opté pour des écouteurs et des enceintes Bluetooth, mais il est vraiment agréable de disposer encore d’une option filaire.

Écran et haut-parleurs

Ecran OLED Full HD+ de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 120Hz

Haut-parleur unique orienté vers le bas

À moins que vous ne souhaitiez vraiment un écran incurvé, il n’y a pas de véritable compromis en ce qui concerne l’écran du Note 12 5G. La dalle de 6,67 pouces est OLED et offre une résolution de 1080×2400, soit identique à celle des deux Redmi Note 12, plus onéreux.

Certains smartphones haut de gamme ont des écrans 1440p, mais ce n’est pas une nécessité pour un appareil de cette taille. Tout semble clair et net, l’écran OLED permettant d’obtenir des noirs profonds et un grand contraste. Les couleurs sont riches et éclatantes, ce qui convient parfaitement à des tâches telles que la navigation sur le web, les réseaux sociaux ou le visionnage de vidéos.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Cette dernière caractéristique est particulièrement agréable lorsqu’elle est associée au taux de rafraîchissement de 120Hz, qui rend la navigation très fluide et réactive. La plupart des fleurons ne dépassent pas cette fréquence, c’est pourquoi il est formidable de la voir sur un smartphone aussi abordable.

Une caractéristique haut de gamme que vous ne trouverez pas ici est un taux de rafraîchissement dynamique (cette fonction repose sur la technologie LTPO). Vous devez donc choisir entre un taux fixe de 60Hz ou de 120Hz. À moins que vous n’ayez vraiment besoin de préserver l’autonomie, nous recommanderions le réglage le plus élevé.

Les technologies HDR10+ et Dolby Vision sont également absentes de l’écran du Note 12 5G, mais nous ne l’avons pas remarqué. L’écran est excellent et l’un des meilleurs que l’on puisse trouver sur un smartphone de ce prix.

La visibilité en extérieur est également très bonne. L’écran est d’une luminosité impressionnante et il existe même un “mode soleil” dédié. Il prétend aider en augmentant la luminosité de l’écran lorsqu’un capteur détecte la lumière du soleil.

L’écran est excellent et l’un des meilleurs que l’on puisse trouver sur un smartphone de ce prix

L’écran est logé dans de minces cadres, avec environ 86 % de la face avant occupée par l’écran. Cependant, le bord inférieur est toujours aussi gênant et ne sert à rien de particulier.

Malheureusement, l’expérience audio est loin d’être aussi impressionnante. Il n’y a qu’un seul haut-parleur orienté vers le bas, et il peut facilement être bloqué par vos doigts en mode paysage.

Le niveau sonore est correct, mais les basses manquent et le son est souvent délavé. Pour une écoute occasionnelle, c’est bien, mais sans plus.

Caractéristiques techniques et performances

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 et 4 Go de RAM

Performances correctes, mais pas sans faille

128 Go de stockage extensible

De nombreux modèles Redmi utilisent des puces MediaTek, mais Xiaomi a, ici, opté pour Qualcomm. Le Note 12 5G est équipé du Snapdragon 4 Gen 1, un processeur 2022 spécialement conçu pour les smartphones de milieu de gamme. Comme son nom l’indique, il intègre la 5G.

Néanmoins, ne vous attendez pas à de superbes performances, surtout avec 4 Go de RAM sur le seul modèle disponible en France et en Europe. La mémoire vive est suffisante pour la plupart des situations quotidiennes, mais elle ne permet pas de gérer les applications exigeantes telles que les logiciels de montage vidéo et les jeux avancés.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Nous avons utilisé le Note 12 5G comme smartphone principal pendant quelques semaines, et l’expérience a été … bonne. La navigation sur le Web (avec de nombreux onglets ouverts), les applications de messagerie, les vidéos YouTube et la prise de photos sont toutes à portée de main, mais l’appareil est parfois léthargique.

Il y a aussi souvent des hésitations et des lags lorsque l’on passe d’une app à l’autre, ce qu’une augmentation de la mémoire vive pourrait améliorer. Il est probable que ces problèmes s’aggravent avec le temps, il vous faudra donc rester patient.

Mais les performances sont loin d’être terribles. Elles sont conformes à ce que l’on peut attendre d’un téléphone de ce prix, bien qu’elles ne peuvent rivaliser avec les meilleurs de milieu de gamme.

Nos tests graphiques habituels n’ont pas fonctionné sur le Note 12 5G, mais d’autres benchmarks montrent comment il se compare à des téléphones légèrement plus chers :

En dehors de la Chine, la capacité de stockage interne est limitée à 128 Go, mais il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. Le Note 12 5G prend en charge l’extension par carte microSD, jusqu’à 1 To. Il s’agit d’un achat supplémentaire, mais les cartes sont relativement peu coûteuses.

Outre la 5G, il est également équipé du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. Il ne s’agit pas des normes les plus récentes, mais les connexions via ces deux technologies ont été fiables pendant la durée de nos tests.

Appareil photo et vidéo

Trois capteurs à l’arrière

Des résultats en dents de scie

Un bon objectif selfie

Comme beaucoup de smartphones actuels, le Note 12 5G est doté de trois capteurs à l’arrière. Cependant, vous voudrez souvent prendre des photos avec l’objectif principal de 48 Mp, f/1,8. La qualité est bien supérieure à celle de l’objectif ultra grand-angle de 8 Mp et de l’objectif macro de 2 Mp, et permet d’obtenir des résultats vraiment impressionnants.

Ce Redmi est particulièrement bien adapté à la photographie, où il parvient généralement à conserver la mise au point sur le sujet sans surexposer l’arrière-plan. Lors d’une journée nuageuse, nous avons pu prendre des photos sombres qui capturaient vraiment l’atmosphère de la scène.

Les couleurs sont généralement fidèles à la réalité dans ces exemples, mais les choses ont changé lorsque le soleil est apparu. Dans ces conditions davantage lumineuses, un traitement agressif a ajouté beaucoup plus de contraste et de saturation qu’il n’y en avait en réalité. Les photos artificielles qui en résultent sont légèrement plus agréables à regarder, mais très peu réalistes.

Dominik Tomaszewski / Foundry

L’objectif principal fait un travail décent avec les photos de paysage, gérant bien les ombres et les détails au premier plan. Cependant, la plage dynamique n’est pas excellente, ce qui devient très évident dès que l’on commence à zoomer.

Sans téléobjectif, ce zoom est entièrement numérique. Il va jusqu’à 10x, mais tout ce qui dépasse 5x est très granuleux et pratiquement inutilisable.

À l’autre extrémité, l’objectif ultra grand-angle de 8 Mp offre un champ de vision de 118 degrés. C’est une bonne chose d’avoir cette flexibilité supplémentaire, mais la baisse de qualité est significative. Les détails, la précision des couleurs et l’exposition sont tous compromis, à tel point que nous avons préféré n’utiliser que le capteur principal.

En revanche, c’est une autre histoire avec l’objectif macro 2 Mp. Les photos en gros plan, en particulier de fleurs et de plantes, conservent les détails du sujet tout en ajoutant un flou d’arrière-plan attrayant.

Il est possible d’obtenir de superbes clichés, mais seulement si vous êtes prêt à être patient et à expérimenter le cadrage et les angles de prise de vue

Nous espérions un résultat similaire avec le mode portrait, qui repose sur un logiciel sans capteur de profondeur dédié. Toutefois, la détection des contours est un problème majeur, et il faut beaucoup d’essais et d’erreurs pour obtenir un bon résultat.

Ce dernier point est à l’image de l’expérience de l’appareil photo arrière dans son ensemble. Il est possible d’obtenir de superbes clichés, mais seulement si vous êtes prêt à être patient et à expérimenter avec le cadrage et les angles de prise de vue.

L’objectif avant de 13 Mp est étonnamment excellent. Il produit des selfies éclatants et détaillés, évitant la tendance commune à faire ressortir le ciel en arrière-plan. Il existe aussi un mode portrait, qui fait sans doute mieux que l’objectif principal à l’arrière.

Comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-dessous, les capteurs photo sont assez hétérogènes :

Le Note 12 5G est limité à la vidéo 1080p à 30 i/s, mais cela conviendra à la plupart des utilisateurs. Les images ont l’air correctes, cependant l’absence de stabilisation optique de l’image (OIS) signifie qu’elles sont tremblantes et souvent inutilisables en cas de mouvement important.

Batterie et charge

Batterie de 5000 mAh

Autonomie confortable d’au moins une journée entière

Chargement solide de 33W

Le Note 12 5G est équipé d’une batterie très respectable de 5 000 mAh. Cela correspond à la majorité des smartphones actuels, bien que l’autonomie soit nettement supérieure à la moyenne.

Même avec l’écran réglé sur 120Hz, la luminosité élevée et la localisation activée, nous avons toujours terminé la journée avec de la charge en réserve. Vous pouvez utiliser ce téléphone toute la journée sans vous soucier de savoir où se trouve la prise de courant la plus proche.

Vous pouvez utiliser ce téléphone toute la journée sans vous soucier de savoir où se trouve la prise de courant la plus proche

Lors de journées moins intenses à la maison, nous avons pu atteindre plus de 48 heures d’autonomie. C’est impressionnant.

Le test de batterie PCMark ne reflète pas tout à fait cela, bien qu’un temps de 10 heures et 25 minutes soit très décent. Il simule les tâches du monde réel à une intensité assez typique de 200 nits, mais le temps d’utilisation réel de l’écran est environ la moitié de ce chiffre.

Pour ce qui est de la recharge, Xiaomi a inclus un adaptateur de 33W. C’est beaucoup moins rapide que le Note 12 Pro (67W) et le 12 Pro+ (120W), mais ce n’est pas mal du tout.

La recharge, comme prévu, se fait via l’USB-C Dominik Tomaszewski / Foundry

En partant d’un point mort, nous avons enregistré 30 % de charge en 15 minutes et 54 % au bout d’une demi-heure. Une charge complète prend environ 70 minutes. Il n’y a pas de charge sans fil, ce qui est facilement excusable à ce niveau de prix.

Logiciels et mises à jour

MIUI 14 sur Android 12

De nombreuses améliorations de l’expérience utilisateur

Trois ans de mises à jour Android, 4 de mises à jour de sécurité

Le Note 12 5G fonctionne sous MIUI 14 de Xiaomi, mais il est frustrant de constater qu’il est sous Android 12. Cela signifie qu’il aura bientôt 2 ans de retard, sans que l’on sache quand Android 13 arrivera.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Et lorsqu’il arrivera, l’expérience logicielle ne changera pas fondamentalement. MIUI a un aspect et une sensation très différents de la version standard d’Android, et il s’agit certainement d’un goût acquis.

Toutes les applications Google sont toujours présentes, mais Xiaomi a ajouté un grand nombre de ses propres applications. L’entreprise a pris une galerie d’images, un gestionnaire de fichiers, une calculatrice, un réveil et bien d’autres encore, dont certaines ne peuvent pas être désinstallées. Ce bloatware est l’une des choses les plus ennuyantes de MIUI.

Ensuite, dans un dossier “More apps” (Plus d’apps), vous trouverez une sélection apparemment aléatoire d’applications que Xiaomi pense que vous en aurait besoin. Outre le dossier “Games” séparé (contenant des jeux de base, dont la plupart nous étaient inconnus), MIUI est très encombré, il peut donc rapidement vous paraître pesant.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Dans la plupart des cas, il est possible de rationaliser les applications, mais certains éléments du design ne peuvent pas être modifiés. Les notifications et les paramètres rapides sont divisés, l’affichage dépend de l’endroit où l’on glisse depuis le haut de l’écran.

Paramètres a également été redessiné, tandis que les icônes d’applications et les widgets lumineux demandent un peu de temps pour s’y habituer. Ce n’est certainement pas un téléphone sur lequel vous pouvez effectuer une configuration de base et être prêt à utiliser.

MIUI est très encombré, il peut donc rapidement vous paraître pesant

Xiaomi s’engage à fournir 3 ans de mises à jour de la version Android et 4 ans de mises à jour de sécurité sur la plupart des téléphones. Bien que cela n’ait pas été confirmé pour le Note 12 5G, il est probable qu’il en soit de même. Cela veut dire qu’il sera limité à Android 15 au mieux, avec des correctifs de sécurité jusqu’en 2027 si cette promesse se concrétise.

Prix et disponibilité

Contrairement à la Chine, il n’existe qu’une seule version du Redmi Note 12 5G en France et en Europe. Il dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage, et vous coûtera 279,90 € directement chez Xiaomi. Il est également vendu chez SFR, Amazon ou encore la Fnac.

Il s’avère que son concurrent le plus évident est le Redmi Note 12 Pro, qui coûte 120 € de plus, mais qui ajoute plusieurs fonctionnalités haut de gamme. Parmi les autres alternatives figurent le Nokia G60 5G, le Poco M4 Pro 5G et le Google Pixel 6a, ce dernier faisant souvent l’objet de remises maintenant que son successeur est arrivé.

Cependant, le Note 12 5G représente toujours un bon rapport qualité-prix.

Pour davantage de choix, consultez notre comparatif des smartphones pas chers et de milieu de gamme, si votre budget est flexible.

Conclusion

Il est facile d’oublier le modèle 5G standar de la série Redmi Note 12, mais il a beaucoup d’atouts.

Le maintien de l’écran OLED 120Hz à un prix plus abordable est très impressionnant, surtout lorsqu’il est associé à une excellente autonomie et à un solide capteur selfie.

Les performances ne sont pas les meilleures, mais le Note 12 5G est capable de gérer les applications les plus courantes et les situations multitâches. Cependant, les capteurs arrières ne sont pas les meilleurs et le design en plastique fait bon marché.

En fin de compte, l’achat de ce téléphone dépendra probablement de votre capacité à tolérer l’interface Android de Xiaomi. Cela suffirait à nous convaincre d’aller voir ailleurs, mais il se peut que vous ne soyez pas du même avis.

Adaptation du test rédigé par Anyron Copeman et publié sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique