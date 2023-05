En résumé Note de l’expert Les Plus Excellente qualité sonore

ANC impressionnant

Belle autonomie

Bonne application compagnon Les Moins Boîtier bon marché

Commandes décevantes

Prix plus élevé par rapport à son prédécesseur Notre verdict Malgré ses petits défauts, les Elite 4 constituent une superbe paire d’écouteurs sans fil à un prix plutôt abordable. Toutefois, on peut en dire autant de nombreux de ses concurrents et Jabra ne fait pas grand-chose pour se démarquer…

Prix lors du test

$99.99

Les meilleurs prix : Jabra Elite 4

Vendeur Prix $99.99 Voir offre Jabra $99.99 Voir offre

Lorsque l’on parle d’écouteurs sans fil, on pense d’abord aux principaux fabricants de smartphones. Pour cause, Apple, Samsung et Google ont tous leurs propres produits audio, pourtant il ne faut pas oublier les entreprises spécialisées dans le domaine.

C’est le cas de Jabra, la marque danoise qui existe depuis quarante ans. Elle propose plusieurs paires d’écouteurs sans fil à des prix plus ou moins importants, aucun n’étant plus abordables que ceux de la gamme Elite. Même les nouveaux Elite 4, sortis en 2023, accompagnés de la réduction active du bruit (ANC) et un peu plus cher que leurs prédécesseurs, restent à moins de 150 €.

Il convient tout de même de se demander s’ils en valent vraiment la peine ou si on peut trouver mieux ailleurs et à moindre coût.

Design

Conception de qualité supérieure

Boîtier attrayant mais aux allures bon marché

Commandes mal pensées sur l’oreillette

En matière de design, les écouteurs et l’étui des Elite 4 sont identiques à ceux des Elite 3 de l’année dernière, à part les couleurs qui sont cette fois : Gris, Beigne clair, Lilas et Bleu marine. Cette dernière finition est très subtile, et donne à l’esthétique du produit un aspect minimaliste.

Anyron Copeman / Foundry

L’étui horizontal de type boîte à pilules fait son travail, avec une charnière durable reliant la base au couvercle. Nous n’avons aucune inquiétude quant à sa durabilité à long terme, ce qui n’est pas toujours le cas pour les écouteurs de milieu de gamme.

Malheureusement, le design en plastique semble être bon marché. En effet, l’illusion que le modèle Elite 4 est un produit Premium s’évanouit dès que l’on prend l’étui en main. Il a aussi tendance à accumuler les rayures, nous sommes habitués à mieux.

En revanche, l’un des avantages de son design est qu’il est d’une légèreté impressionnante, l’étui ne pèse que 33,4 g lorsqu’il est vide, ou 42,6 g avec les deux écouteurs à l’intérieur. Il est donc très facile de les emporter partout avec vous.

Hormis le logo Jabra, il y a peu de choses à signaler le concernant. Si ce n’est que vous disposez d’un voyant LED de charge/appairage à l’avant et d’un port de charge USB-C à l’arrière, mais ces deux éléments sont des caractéristiques standard.

L’illusion que le modèle Elite 4 est un produit Premium s’évanouit dès que l’on prend l’étui en main

Heureusement, les écouteurs se montrent beaucoup plus haut de gamme que le boîtier. Au lieu de la tige courte habituelle, les Elite 4 optent pour un corps plus arrondi qui s’insère presque entièrement dans l’oreille. Nous préférons cette approche, car elle donne une meilleure étanchéité qui profite à la réduction de bruit active.

Il faut un certain temps pour s’y habituer et il est important de choisir la bonne taille d’embouts parmi les trois tailles fournies par Jabra. Toutefois, et étonnamment, les Elite 4 sont loin d’être les intras les plus confortables que nous ayons portés. Ils ne font pas mal, mais vos oreilles sont en contact permanent avec le plastique…

Anyron Copeman / Foundry

Par conséquent, si pour une heure ou deux seulement le confort n’est pas un problème majeur, il est difficile de les recommander aux utilisateurs qui écoutent régulièrement la musique et pendant longtemps.

Les Elite 4 sont étanches, bien qu’il ne s’agisse que de l’indice IP55. Ils sont donc protégés face à la poussière et ne résistent qu’aux petits jets d’eau.

Nous sommes déçus par l’approche de Jabra concernant les commandes sur l’oreillette. Plutôt que d’être activé par le toucher, vous devez physiquement appuyer sur le bouton situé à l’extérieur de chaque écouteur pour déclencher les fonctions clés.

L’avantage de ce système est qu’il est plus résistant aux pressions accidentelles, mais les compromis n’en valent pas la peine selon nous. Chaque fois que nous effectuons une pression, l’embout de l’écouteur s’enfonce un peu plus dans le conduit auditif. C’est particulièrement désagréable lorsque vous utilisez la fonctionnalité d’appui long.

Anyron Copeman / Foundry

Cela est dommage, car l’éventail des fonctionnalités disponibles est impressionnant. Apprendre à activer l’ANC, à accéder à un assistant virtuel ou à contrôler la musique est simple, mais nous avons hésité à les utiliser… S’appuyer autant sur son téléphone semble être un pas en arrière, mais c’est le moindre des maux dans ce cas.

La note séduisante est l’indicateur LED sur chaque écouteur, qui vous permet de connaître l’état de la batterie, de l’appairage et de la charge. De plus, nous avons apprécié les puissants aimants intégrés pour maintenir les écouteurs en place dans l’étui.

Qualité du son

Son impressionnant et polyvalent

Idéal pour la musique ou les voix

Pas de prise en charge Hi-Res

Le succès de tout écouteur sans fil dépend de sa qualité sonore, et nous sommes heureux de pouvoir dire que c’est l’un des principaux atouts des Jabra Elite 4. Ils offrent un son impressionnant dans de nombreux scénarios, même si nous ne dirions pas qu’ils sont les meilleurs.

De ses deux haut-parleurs de 6 mm résulte un son riche débordant de chaleur et de détails. Cela profite certainement à la musique, où les chansons sonnent très bien, quel que soit le genre.

Ils offrent un son impressionnant dans de nombreux scénarios, même si nous ne dirions pas qu’ils sont les meilleurs

Les fans de Taylor Swift ne seront pas déçus, car toutes les chansons, de “Shake It Off” à “Anti-Hero”, sont percutantes et atmosphériques. D’autres chansons modernes comme “Feel It Still” de Portugal. The Man’ et ‘Better Now’ de Post Malone trouvent un bon équilibre entre des voix nettes et des pistes d’accompagnement détaillées.

De nombreux morceaux classiques plus anciens sont tout aussi bons. Les chœurs complexes de “September” d’Earth, Wind & Fire complètent à merveille la voix de Maurice White, sans qu’aucune des deux ne devienne envahissante.

Anyron Copeman / Foundry

Back In Black” d’AC/DC est totalement différent, mais les longs solos de guitare électrique sont toujours représentés de manière très détaillée. En revanche, des morceaux plus dépouillés comme “Imagine” de John Lennon et “Someone Like You” d’Adele ne perdent rien de leur impact habituel.

Si vous préférez le rap, la country ou la musique classique, il est difficile de trouver un style de musique avec lequel les Elite 4 a des difficultés. Certains morceaux sonnent mieux que d’autres, la qualité de toutes les pistes que nous avons testées est largement suffisante pour une écoute occasionnelle à ce prix abordable.

Il convient de noter que nos tests n’ont porté que sur la qualité “standard” d’Amazon Music. Il s’agit d’une version hautement compressée, mais le fait d’être limité aux codecs SBC et Qualcomm aptX signifie qu’ils ne sont pas compatibles avec l’audio Hi-Res.

De plus, s’il y a une faiblesse principale, ce sont les basses. Les sons les plus graves sont toujours audibles, mais n’ont pas le même impact que sur des écouteurs haut de gamme. Il y a également un peu de distorsion à des volumes plus élevés, bien qu’il soit difficile de s’en plaindre à ce prix.

L’audio peut être réglé via l’application Jabra Sound+, avec des commandes d’égalisation pour les basses, les médiums et les aigus. Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir régler l’audio vous-même, six préréglages sont disponibles.

Anyron Copeman / Foundry

Tous ont un impact évident sur l’audio, mais pas suffisamment pour changer fondamentalement le rendu. En clair, si vous recherchez une personnalisation approfondie, alors ces écouteurs ne sont pas faits pour vous.

Par ailleurs, les voix cristallines font des Elite 4 un bon choix pour les podcasts et les appels. Grâce à ses quatre microphones, l’entrée est décente.

Fonctionnalités

Performances ANC impressionnantes

Personnalisable via l’application compagnon

Mode transparence et prise en charge de l’assistant virtuel

La réduction active du bruit (ANC) est la principale nouveauté des Elite 4, ce qui a manqué cruellement aux Elite 3.

Vous pouvez utiliser cette fonction sans télécharger l’application compagnon Jabra Sound+, à moins que vous teniez à le personnaliser. Il s’agira essentiellement de choisir le niveau de réduction du bruit et de l’équilibre (entre l’oreillette gauche et l’oreillette droite) qui vous conviennent le mieux.

Ces deux éléments peuvent avoir un effet surprenant sur l’efficacité de l’ANC, ce qui vaut la peine d’être fait.

Anyron Copeman / Foundry

Une fois configurée, la mise en œuvre est impressionnante. L’ANC fait un bon travail en noyant la plupart des bruits de fond, même dans les environnements très fréquentés.

Nous apprécions parfois écouter de la musique à un volume relativement bas et, chez la concurrence, cette fonction laisse souvent passer les sons gênants…

L’ANC fait un bon travail en noyant la plupart des bruits de fond, même dans les environnements très fréquentés

Comme expliqué plus haut, il est possible de reconfigurer l’ANC à tout moment via l’application Sound+, mais il serait bien de pouvoir contrôler l’intensité sans passer par ce processus à chaque fois. Il s’agit d’une approche “tout ou rien”.

Grâce à la bonne tenue des Elite 4, très peu de son s’échappe, personne ne devrait donc être embêté par votre écoute.

Le mode transparence de Jabra est connu sous le nom de “HearThrough”. Il amplifie très bien le son autour de l’utilisateur, ce qui est idéal pour traverser une route très fréquentée. Le seul bémol est qu’il n’y a pas de détection intra-auriculaire et que la musique ne se met pas automatiquement en pause si vous retirez les oreillettes.

Anyron Copeman / Foundry

L’application Jabra Sound+ est disponible sur iOS et Android, l’assistant virtuel dépendant du téléphone utilisé. Siri et Google Assistant sont tous deux déclenchés par défaut par une double pression sur l’oreillette gauche, et répondent de leur manière habituelle.

Autonomie et charge

Jusqu’à 5,5 heures avec ANC activé

Trois charges supplémentaires avec l’étui

Vitesses de charge USB-C décentes

Jabra affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à sept heures d’écoute avec les écouteurs Elite 4, mais uniquement lorsque l’ANC est désactivé. Lorsque la fonction est activée, ce que nous recommandons, l’autonomie tombe à 5,5 heures.

Seules de longues sessions d’écoute épuiseront complètement la batterie en une seule fois. Pour des écouteurs sans fil modernes, c’est assez normal.

Seules de longues sessions d’écoute épuiseront complètement la batterie en une seule fois

Bien entendu, les écouteurs restent dans l’étui lorsqu’inutilisés. Cela ajoute trois charges complètes, soit un total de 28 heures avec l’ANC désactivé ou de 22 heures lorsqu’elle est activée.

Vous pourriez trouver une meilleure autonomie ailleurs, mais si vous ne profitez de vos Jabra qu’occasionnellement, ils sont conçus pour durer jusqu’à 75 jours en veille. Nous n’avons pas pu vérifier cette affirmation lors du test, mais ils semblent bien tenir la charge.

Les Elite 4 sont compatibles avec la charge rapide, néanmoins seul un câble USB-C vers A est inclus. L’affirmation de Jabra selon laquelle 10 minutes de branchement permettent d’obtenir environ une heure d’utilisation semble exacte, mais il faut environ 3,5 heures pour recharger complètement les écouteurs et l’étui.

Anyron Copeman / Foundry

Prix et disponibilité

Les Jabra Elite 4 sont à 99,99 € et disponibles auprès de divers commerçants, notamment directement auprès de Jabra, Amazon et Boulanger.

Situés dans le milieu de gamme, ils font face à de nombreux concurrents. Les Google Pixel Buds A, Nothing Ear (Stick) et OnePlus Buds Z2 sont tous proposés à un prix très similaire, bien que seul ce dernier soit doté d’une fonction de réduction de bruit active.

Mais en dépensant à peine plus, vous pourrez vous procurer les Nothing Ear (2) ou les Samsung Galaxy Buds 2, qui offrent tous deux une meilleure expérience globale.

Vous l’aurez compris, il ne fait aucun doute que les Jabra Elite 4 ont un excellent rapport qualité-prix, mais ils ne sont pas les seuls…

Conclusion

Les Elite 4 sont peut-être parmi les écouteurs sans fil les moins chers que Jabra fabrique actuellement, mais ils n’en sont pas moins performants.

La combinaison de l’ANC et d’une excellente qualité sonore est très impressionnante à ce prix, surtout si l’on tient compte de l’autonomie. Leur design classique est toujours d’actualité, tandis que l’application compagnon permet une personnalisation de l’expérience.

En revanche, vous devrez vous accommoder d’un boîtier en plastique bon marché et de commandes frustrantes sur les oreillettes, à moins que vous ne soyez du côté de ceux qui préfèrent les vrais boutons.

Il est facile d’ignorer ces inconvénients mineurs pour moins de 100 €, mais les Elite 4 manquent de caractéristiques remarquables par rapport à d’autres alternatives.

Adaptation du test réalisé par Anyron Copeman et paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique