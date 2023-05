De plus en plus de documents sont envoyés par e-mail, mais une signature reste tout de même exigée. Pour éviter de devoir passer par les étapes d’impression et de scan, il existe un moyen de les prévisualiser et parapher directement depuis votre iPhone.

Signer un document PDF sur iPhone

Après avoir reçu un e-mail avec en pièce jointe un PDF sur votre iOS, les étapes à suivre sont simples :

Rendez-vous dans Mail

Ouvrez l’e-mail contenant le document

Cliquez sur le petit symbole de stylo dans le coin supérieur gauche

Sur la palette d’outils qui s’affiche, rendez-vous sur le petit symbole Plus dans le coin inférieur gauche de l’écran

Choisissez la signature parmi les outils supplémentaires de traitement proposés

Les signatures numériques sont synchronisées via iCloud, ce qui signifie que celles précédemment créées sur votre Mac apparaissent ici et peuvent être immédiatement apposées.

Si la votre n’a toujours pas été créée, il est possible de le faire rapidement via l’onglet “Ajouter une nouvelle signature”. À partir de là, un écran vide apparaît, sur lequel il est possible d’imiter votre propre signature avec le doigt. Cette procédure est un peu laborieuse, mais après quelques tentatives, le résultat est bon.

À présent, il ne reste plus que quelques paliers à passer pour disposer de votre document attesté. Une fois la saisie validée, la signature numérique apparaît dans un cadre bleu et, avec un doigt, vous pouvez la déplacer et avec deux, l’agrandir, réduire ou la faire pivoter.

Maintenant que votre signature est placée au bon endroit et qu’elle est à la bonne taille, il est possible de créer un nouveau mail avec le document édité ou d’envoyer ce dernier à tous les destinataires du mail initial.

Si vous préférez passer par un service tiers, Adobe Acrobat Reader est une excellente option qui vous permet non seulement de visualiser et de signer des PDF, mais aussi de les annoter, le tout gratuitement.

Découvrir Acrobat Reader