Le jeu est en marche avec les tablettes à encre électronique qui ont débarqué sur le marché ces deux dernières années, comme avec la Boox Note Air2 Plus.

La plus grande concurrence de la série Note Air2 vient de l’élégante ReMarkable 2, la Huawei MatePad Paper, toutefois plus limitée, et plus récemment de la Kindle Scribe d’Amazon, encore un peu maladroite.

Les tablettes E-Book présentent une certaine diversité, de la plus simple à la plus intelligente, et la Note Air2 Plus est la plus connectée d’entre elles. Elle exécute des applications Android, même si certaines paraissent maladroites sur son écran, dispose d’un accès pur et simple au Google Play Store et offre l’écran le plus personnalisable de tous les modèles précédemment testés.

Plus qu’astucieux, elle arbore un joli design et fin, avec une construction métallique et des touches de couleur amusantes qui donnent du cachet à son côté classique. Avec un stylet dans la boîte, l’Onyx n’oublie pas la prise de notes, et avec une suite de logiciels pour vous aider à démarrer, d’une application Notes à une librairie numérique, elle veut définitivement être l‘ardoise e-ink à tout faire.

Design et affichage

Design élégant et épuré

5,8 mm

Excellent écran e-ink éclairé

Solide et délicate, ce sont les qualités les plus frappantes de la Note Air2 Plus lorsque nous l’avons prise en main pour la première fois.

Son écran e-ink Carta de 10,3 pouces se trouve sur le côté droit de la façade, et sur le côté gauche, il y a une zone pour le saisir. Encadré par des contours modérés, l’écran n’est pas aussi dépourvu de bordures que celui du Huawei MatePad Paper. Néanmoins, le design l’encadre joliment, empêchant les bordures de donner à l’ardoise un aspect vieillot.

L’ensemble est également incroyablement fin (5,8 mm), ce qui confère à l’ensemble une impression de modernité. À peine plus épais que le port USB-C utilisé pour le recharger, le Note Air2 Plus est doté d’un dos et de côtés métalliques unibody.

Sa finition mate diffuse la lumière, de sorte qu’il est lisible dans presque tous les environnements, et lorsque la luminosité baisse, vous pouvez manipuler l’éclairage frontal chaud et froid.

Il n’y a pas de ports ou de boutons en haut, en bas ou sur les côtés droits de la tablette, tandis qu’à gauche elle accueille le bouton d’alimentation et le port USB-C, ainsi que le haut-parleur. C’est le seul vrai problème que nous avons remarqué avec le design de la série Note Air, le port USB-C est couvert lorsqu’il y a un étui folio. Contrairement à la ReMarkable 2 et à la Kindle Scribe, il n’est donc pas possible de la recharger lorsqu’elle est protégée, ce qui est frustrant.

Avec un poids de 445 g, malgré sa finesse, Onyx a conçu une tablette bien équilibrée et solide. Il existe une gamme de coque folio disponibles.

Quant à l’écran, c’est une histoire en deux parties : le matériel et le logiciel. Commençons par le matériel avec son côté électronique monochrome qui affiche le texte avec netteté grâce à ses 227 ppi. Seule la Kindle Scribe fait mieux pour la netteté, même s’il n’y a rien à redire sur la qualité de l’écran du Note Air2 Plus.

La raison pour laquelle le logiciel joue un rôle si important dans l’affichage du Note Air2 Plus par rapport à la concurrence est que vous pouvez choisir une gamme de styles de rafraîchissement. Il s’agit de Regal, Speed, A2 et X, qui vont de lent et net à rapide et sans peur des images fantômes.

La Note Air2 prend même en charge d’excellentes personnalisations spécifiques aux applications. Vous pouvez par exemple forcer la mise en gras des titres pour créer une hiérarchie visuelle plus claire, qui fait parfois défaut lorsqu’il n’y a pas de couleur à l’écran.

Accessoires

Stylet magnétique et fourni avec la tablette

Étui folio disponible séparément

La première génération de Note Air souffrait d’un aimant trop faible pour fixer le stylet en place. Ses étuis optionnels ne comportaient pas non plus d’aimant, mais plutôt des pastilles adhésives.

Heureusement, pour sa tablette Note Air de deuxième génération, Onyx l’a amélioré en ajoutant des aimants à l’arrière.

Les accessoires de l’ardoise e-ink sont ainsi plus proches de ceux de la concurrence, même si le stylet n’est pas le plus multifonctionnel du marché. La boîte contient un stylet standard, sans bouton ni gomme à l’arrière. Le Kindle Scribe dispose quant à lui d’un bouton personnalisable, semblable à celui du S Pen de Samsung, ce qui lui confère un léger avantage.

Le corps du stylo est texturé par des rainures striées qui s’étendent d’un bout à l’autre, offrant ainsi une bonne prise en main. Le corps est plus creux et en plastique, mais aussi un peu plus court. Cela ne l’empêche pas de faire son travail correctement et l’écriture sur l’écran du Note Air2 Plus produit une grande quantité de friction, reproduisant très bien le papier rayé.

Ce qui est génial avec le Note Air2 Plus, c’est qu’il fonctionne avec une gamme d’appareils Bluetooth, ce qui le rend idéal pour se coupler avec des écouteurs, des enceintes ou même un clavier. En fait, avec l’accès à des applications telles que Google Docs et Microsoft Word, nous dirions même que la série de tablettes d’Onyx est la meilleure option pour tous ceux qui cherchent à taper sur un écran à encre électronique.

Performances

Puissance Qualcomm Snapdragon 646

64 Go de stockage et 4 Go de RAM

Port USB-C pour les données et la recharge

Le Qualcomm Snapdragon 646 qui fait tourner le Note Air2 Plus est loin d’être un processeur puissant, mais si vous n’avez besoin que d’une tablette pour lire des livres électroniques, ouvrir des documents et prendre des notes, les performances sont tout à fait correctes. Même les gros documents PDF de 150 Mo s’ouvrent sans ralentissement dans l’application native Boox Reader.

En fait, c’est probablement la technologie de l’écran e-ink et son faible taux de rafraîchissement qui donneront à l’ensemble une impression de lenteur par rapport aux tablettes traditionnelles.

Nous avons remarqué que la tablette prenait du temps dans un domaine clé : le réveil. Alors que les autres modèles e-ink qui utilisent des interfaces plus légères ont tendance à être relativement instantanées, à l’instar des lecteurs de livres électroniques Kindle, la Note Air2 Plus, en revanche, ne s’allume pas immédiatement. En effet, elle met une minute à se réveiller après avoir été mise hors tension, ce qu’elle fait automatiquement au bout de 15 minutes.

Heureusement, il est possible de personnaliser ces paramètres de mise en veille et d’extinction, comme sur un PC, une manière de remédier au ralentissement au détriment de l’autonomie.

La tablette dispose d’un espace de stockage de 64 Go, ce qui n’est pas énorme. Une tablette Android de prix comparable dispose d’au moins le double. Cependant, de par sa nature, une ardoise à encre électronique ne sera pas utilisée pour des contenus riches tels que la vidéo, et 64 Go suffiront pour les documents et les fichiers audio.

Logiciel

Android 11 avec personnalisation Boox

Accès complet au Google Play Store

Applications natives pour les livres électroniques et la prise de notes

Malgré l’utilisation d’une version personnalisée d’Android 11, l’interface principale ne ressemble en rien à celle d’un téléphone ou d’une tablette. Une liste verticale d’options s’affiche sur le côté gauche de l’interface : Bibliothèque, Boutique, Notes, Stockage, Applications et Paramètres. Il faut tirer vers le bas à partir du coin supérieur droit de l’écran pour obtenir des bascules rapides, et à partir du coin gauche de l’écran pour les notifications.

L’interface hautement personnalisée du Note Air2 Plus signifie que vous ne voyez pas beaucoup d’Android, ce qui atténue le fait que la tablette intègre une version d’Android vieille de deux ans. Après tout, les nouveautés pratiques introduites par Google dans les dernières versions de son système d’exploitation, comme Material U, ne seraient pas visibles à travers la peau de Boox.

Le logiciel de prise de notes d’Onyx est puissant, il prend en charge les calques, le texte, les images jointes et même la reconnaissance optique de caractères (OCR)

L’ancienne version d’Android peut inquiéter ceux qui souhaitent bénéficier des dernières mises à jour de sécurité sur leur tablette à encre électronique. Après tout, si vous utilisez des applications Android comme Gmail, il y a de fortes chances que vous souhaitiez que votre tablette en dispose.

Le logiciel de prise de notes d’Onyx est puissant, avec la prise en charge des calques, du texte, des images jointes et même de la reconnaissance optique de caractères (OCR), bien qu’il soit moins intuitif que celui de ReMarkable.

Nous nous attendions à ce que l’accès au Play Store aide la tablette à se démarquer de la concurrence, et c’est effectivement le cas avec certaines applications comme Google Docs et Amazon Kindle. Cela dit, écrire dans des applications tierces à l’instar de Wacom Bamboo Paper qui entraîne de sérieux décalages, donc si vous ne supportez pas la latence, l’outil de prise de notes préinstallé est la voie à suivre.

Autonomie et charge

Batterie de 3700mAh

Longue autonomie

Position problématique du port de charge

Si vous laissez le Note Air2 Plus dans son état par défaut, en l’éteignant complètement au bout de 15 minutes, vous obtiendrez probablement deux à quatre semaines d’autonomie avec une utilisation de 30 à 60 minutes par jour. En cas d’utilisation plus intensive comme outil de travail, avec une durée d’activation de la lumière de l’écran libérée et une mise hors tension prolongée, vous obtiendrez près d’une semaine.

Parfait pour un week-end ou un voyage professionnel, nous avons remarqué que la principale décharge était due à l’éclairage, donc si vous utilisez l’appareil pendant la journée, vous pouvez vous attendre à gagner encore plus de temps. La batterie s’est rechargée en un peu moins de deux heures.

Ce qui a été plus gênant que l’autonomie de la tablette, c’est son port de charge. Placé sur le côté gauche, lorsqu’il est rangé dans un étui folio, il est impossible de recharger l’appareil lorsqu’elle est protégée.

Prix et disponibilité

Les Note Air2 et Air2 Plus sont pratiquement identiques, à l’exception du fait que le Plus est commercialisé en vert et non en bleu, et qu’il est équipé d’une batterie de plus grande capacité (3 700 mAh contre 3 000 mAh).

La version Plus est la plus puissante et elle est beaucoup plus facile à trouver en ligne, avec une disponibilité sur Amazon à 499,99 € et chez Boulanger à 529,99 €, dans les deux cas avec le stylet intégré.

C’est un prix élevé par rapport aux tablettes traditionnelles et au ReMarkable 2, qui coûte 349 € (avec un stylet), et au Kindle Scribe d’Amazon, qui coûte 369 €, mais le Note Air2 est plus flexible que ces deux alternatives.

Conclusion

Si vous voulez la tablette E Ink la plus polyvalente du marché, la Note Air2 Plus est faite pour vous. Elle fera tourner l’application Kindle et affichera vos livres électroniques et vos fichiers PDF, tout en fonctionnant comme un excellent bloc-notes numérique.

De plus, elle permet de diffuser aussi des livres audio et de la musique, se connecter à un clavier Bluetooth et elle fonctionne comme un éditeur de documents E Ink convivial dans Google Docs. Vous aurez donc un contrôle maximal sur tout, du taux de rafraîchissement de l’écran à la teinte de la lumière.

Donc, si vous êtes un geek autoproclamé et que vous voulez un gadget pour vous épanouir, le Note Air2 Plus est fait pour vous. En revanche, si vous souhaitez un appareil destiné à la consommation générale de médias, il est préférable d’opter pour une tablette traditionnelle.

À l’autre extrémité du spectre, pour un outil de prise de notes plus simple, doté d’une interface plus raffinée et moins distrayante, le ReMarkable 2 sera alors une excellente alternative.

Adaptation de l’article de Basil Kronfli et publié sur Tech Advisor de langue anglaise.

