En résumé Note de l’expert Les Plus Bon rapport qualité-prix

Performances fluides

Grand écran AMOLED 120 Hz

Appareil photo principal solide Les Moins Cadre en plastique fragile

Autres capteurs décevants

Beaucoup d’apps inutiles Notre verdict Le Poco F5 Pro est doté d’un bel écran, d’appareils photo décents et d’une autonomie de plus d’une journée. Et, bien qu’il souffre d’un design bon marché et d’une interface utilisateur un peu bancale, son prix vous fera oublier ces détails.

Prix lors du test

Unavailable in the US

Poco est une sous-marque de Xiaomi, et son dernier téléphone phare Android, le F5 Pro, à ne pas confondre avec le F5 ou le X5 de la même société, embarque de sérieuses caractéristiques pour un prix vraiment raisonnable.

Le Poco F5 Pro est équipé d’un ensemble de technologie qui étaient à la pointe il y a quelques mois à peine. Il partage le même processeur Snapdragon 8+ Gen 1 avec l’Asus ROG Phone 6, le OnePlus 10 Ultra et même le Samsung Galaxy Z Fold 4, tous étant des smartphones Premium.

Les options de stockage de 256 ou 512 Go sont peu nombreuses, tandis que les 12 Go de mémoire vive LPDDR5 du modèle haut de gamme sont plus présents que ceux que l’on trouve dans la plupart des ordinateurs portables.

Le tout est présenté dans un boîtier en plastique noir plutôt fin, ce qui constitue l’un de ses inconvénients car cela lui donne un aspect bas de gamme et fragile par rapport aux modèles en verre ou en céramique…

Design

Léger pour sa taille

Boutons aux endroits habituels

Design fragile

De face, le F5 Pro est banal, avec sa dalle noire, le blanc étant aussi disponible, percée uniquement par le petit trou de l’appareil photo frontal, qui est placé suffisamment haut pour ne pas gâcher l’expérience utilisateur.

Le cadre en plastique et la construction en sandwich de verre permettent au téléphone de rester assez léger pour sa taille (204 g), mais lui donne une certaine fragilité, à tel point que l’ajout d’une coque sera indispensable pour éviter la casse.

Le dos du téléphone est en verre trempé avec des détails en kevlar sur les côtés

Ian Evenden / Foundry

On retrouve du Gorilla Glass 5 sur la face avant, donc pas de problème de solidité, mais le dos est en verre trempé avec des détails en kevlar sur les côtés et, en manipulant le téléphone nu sans étui, on se rend compte qu’il glisse facilement dans la main. Sans compter sa brillance attire la poussière et les traces de doigts.

Tout le reste est exactement là où on l’attend, avec un renflement rectangulaire de l’appareil photo qui s’étend en haut à gauche du téléphone, les boutons de verrouillage et de volume à droite, et un port USB-C à la base. Il n’y a pas de prise casque, mais on trouve deux haut-parleurs, l’un en haut et l’autre en bas du téléphone.

Écran et haut-parleurs

Bon écran AMOLED

Lecteur d’empreintes digitales réactif

Haut-parleurs toujours médiocres

Les haut-parleurs sont de petites lignes de cinq trous découpés dans le plastique, intelligemment placés à chaque extrémité du téléphone pour obtenir une once de son stéréo lorsque vous regardez des vidéos en mode paysage.

Comme c’est souvent le cas, nous recommandons d’utiliser une paire d’écouteurs sans fil ou une enceinte Bluetooth pour améliorer la qualité audio souvent trop faible.

Ian Evenden / Foundry

L’écran se définit par un panneau AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ de 3200 x 1440 pour une densité de pixels de 526ppi, presque identique à celle du OnePlus 11. Il peut prendre en charge le HDR dans les versions Dolby Vision et HDR 10+, avec un pic de luminosité HDR de 1400 nits, bien qu’il se situe plus généralement à 500 nits.

Le taux de rafraîchissement maximal de 120Hz offre des animations et transitions parfaitement fluides, ce qui ajoute une belle réactivité au téléphone.

L’écran est agréable à regarder et ses coins sont arrondis avec un rayon plus important que sur d’autres téléphones, contribuant ainsi à lui donner un aspect convivial. Vous trouverez des modèles plus lumineux sur les smartphones phares d’autres fabricants, mais la luminosité est suffisante et l’utilisation en plein soleil ne devrait pas poser trop de problèmes.

Le lecteur d’empreintes digitales situé sous l’écran réagit rapidement, avec une reconnaissance instantanée de notre pouce sans avoir à faire plusieurs tentatives.

Performances

Puce puissante

Beaucoup de mémoire vive et d’espace de stockage

Adapté aux jeux

Avec un processeur aussi puissant que le Snapdragon 8+ Gen 1, et beaucoup de RAM pour le soutenir, on peut s’attendre à des performances raisonnables de la part du Poco F5 Pro, et c’est exactement ce que l’on obtient.

Ian Evenden / Foundry

Le benchmark multicœur Geekbench le place au même niveau que les téléphones Snapdragon 8+ Gen 1 tels que les Xiaomi 12S Pro et Ultra, et surpasse les concurrents vendus à des prix similaires. Malheureusement, les tests GFXBench n’ont pas fonctionné pas sur le téléphone.

Seuls les itérations Snapdragon 8 Gen 2, que l’on retrouve dans le Samsung Galaxy S23, et les modèles MediaTek Dimensity 9200 (plus rares) offrent de meilleures performances sous Android.

Cela se répercute naturellement sur l’utilisation quotidienne, car les applications et les jeux s’ouvrent rapidement et, ce qui est tout aussi important, disparaissent sans latence. L’édition d’images, comme les modifications apportées par Google Photos, est presque automatique, tandis que les graphismes 3D dans XCOM : Enemy Within sont fluides.

Poco commercialise le F5 Pro comme un téléphone pour jouer, et avec son écran de 6,7 pouces, il s’adaptera à de nombreuses manettes. Il existe un mode Game Turbo qui détecte automatiquement les titres et augmente sa vitesse.

Appareil photo

Bon appareil photo principal

Autres capteurs en deçà

Application Appareil Photo riche en fonctionnalités

Malgré un appareil photo principal de 64 Mp doté d’une stabilisation d’image, le Poco F5 Pro se perd un peu.

Son grand angle principal, basé sur le capteur Omnivision OV64B 1/2 pouce, avec une ouverture de f/1,8 et une résolution de 16,1 millions de pixels, est bien à condition d’avoir de bonnes conditions d’éclairage, les photos en basse lumière recevant beaucoup de traitement. Il profite d’un zoom numérique 2x et d’une qualité vidéo 8K à 24 images par seconde.

Ian Evenden / Foundry

Le capteur ultra-grand angle est une autre affaire. Il s’agit de 8 Mp f/2,2 avec un champ de vision vraiment large de 120°, qui nécessite une bonne lumière pour produire une image viable et il a tendance à étaler les détails. Le macro de 2 Mp est, lui aussi, un peu déconcertant. En effet, il est utile et peut faire la mise au point d’assez près, mais les images à faible résolution qu’il produit ne servent pas vraiment…

À l’avant, le capteur de 16 Mp est parfait pour les appels vidéo et les selfies sans regroupement des pixels, ce qui permet d’obtenir un fichier plus grand à l’avant qu’à l’arrière.

Il peut également être utilisé pour la vidéo, y compris le mode double vidéo qui superpose une prise de vue sur une autre pour les prises de vue en temps réel et le vlogging. Tous les modes vidéo standard d’Android sont présents, comme le time lapse et le slow-mo, ainsi que les modes portrait et nuit pour les images fixes, ou encore Pro pour contrôler les paramètres de l’appareil photo.

Il y a aussi un bouton AI en haut de l’application Photo pour basculer intelligemment entre les modes PASM en fonction de la scène à photographier.

Autonomie et recharge

Chargement rapide de 67W

Chargeur fourni

30W sans fil

Autonomie d’une journée voire plus

Avec une batterie de 5160 mAh, plus grande que celle des Pixel 7 Pro ou Galaxy S23 Ultra, vous obtiendrez une autonomie décente d’une journée, et compte tenu du profil mince du téléphone, il est remarquable que Poco ait réussi à concevoir cet espace.

Le Poco F5 Pro est également doté d’un système de recharge sans fil de 30W, ce qui est rare sur un téléphone de milieu de gamme

Ian Evenden / Foundry

Il existe un mode ultra-économiseur, servant à atteindre une autonomie de trois jours ou plus. Néanmoins, en contre partie, il réduit les performances et limite la connectivité 5G.

Le chargement s’effectue à l’aide d’un chargeur filaire de 67W, inclus dans la boîte, et d’un sans fil de 30 W, ce qui est rare sur un téléphone de milieu de gamme.

La charge filaire à pleine vitesse est extrêmement rapide, 15 minutes pour atteindre 35 % à partir de zéro et 50 % au bout de 30 minutes. Le test d’autonomie PCMark a duré au total 12 heures et 32 minutes, ce qui est un bon résultat.

Logiciels et applications

Android 13 réactif

MIUI a quelques problèmes

Beaucoup d’applications inutiles

Android 13 est un excellent système d’exploitation mobile, mais les fabricants de téléphones aiment le recouvrir de Skins de qualité variable. Le Poco utilise MIUI de Xiaomi, et comparé au système d’exploitation qu’il recouvre, il peut donner l’impression d’un déclassement.

Tout d’abord, par défaut, il intervertit les positions des boutons de retour et de sélection des applications de part et d’autre du bouton d’accueil en bas de l’écran, il faudra donc un peu de temps pour s’y adapter.

L’interface utilisateur peut être personnalisée très facilement avec des thèmes, allant de très belles images de la nature et de la faune à des motifs graphiques, des paysages urbains, des fleurs ou encore des papillons animés, le tout via une application dédiée. Néanmoins, certains d’entre eux ont de terribles icônes. Personnaliser l’interface à votre guise prendra du temps.

Ian Evenden / Foundry

Il convient notamment de noter que l’entreprise ne promet que deux mises à jour du système d’exploitation et trois ans de mises à jour de sécurité. C’est assez décevant comparé aux trois ans de correctifs de l’OS et cinq ans pour le Google Pixel 7a nouvellement annoncé et encore plus pour le Samsung Galaxy A54.

À côté de tout cela, il y a les applications préinstallées que vous n’utiliserez probablement jamais et qui ne font qu’occuper de l’espace : des jeux comme Bubble Shooter, Jewels Blast et Dust Settle 3D, des publicités et d’IAP.

Poco possède sa propre boutique d’apps, ainsi qu’une application communautaire et vidéo. Vous pourrez passer une demi-heure passée à chercher les noms sur Google puis à les désinstaller pour alléger le tiroir d’applications par défaut, mais c’est une corvée dont on se serait bien passé.

Prix et disponibilité

Vous pouvez acheter le Poco F5 Pro à partir de 579,90 €, ce qui est abordable comparé aux OnePlus 11 Pro et Pixel 7 Pro. La version que nous avons testé est celle de 12 et 256 Go commercialisée à 629,90 €.

Il s’agit de la version la plus répandue en ligne et elle est disponible dans le magasin officiel Mi. Sinon, son itération de 8 et 256 Go est aussi disponible chez Amazon.

Conclusion

Il y a une chose qui attirera immédiatement les acheteurs potentiels du Poco F5 Pro : son prix. Pour moins de 600 €, il s’agit d’une excellente affaire.

Ses caractéristiques sont en ligne avec les modèles phares de 2022, et plus que capables pour une utilisation quotidienne. L’autonomie, l’appareil photo principal et le chargement très rapide sont autant d’atouts qui font de cet appareil un bon compagnon.

Toutefois, quelques défauts viennent gâcher le plaisir, comme les problèmes de l’interface utilisateur et la courte durée des mises à jour. C’est dommage car un téléphone comme celui-ci peut facilement rester fonctionnel au-delà des trois ans de correctifs…

Adaptation du test réalisé par Ian Evenden et paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique