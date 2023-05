En résumé Note de l’expert Les Plus Performances excellentes et rapides

Pass-through HDMI

Peut être utilisé comme Echo Dot Les Moins Onéreux

Logiciel riche en publicités Notre verdict Le Fire TV Cube de 3e génération est l’un des lecteurs multimédias les plus puissants du marché, et il est l’équivalent de l’Echo Dot, mais son prix élevé est difficile à accepter.

Prix lors du test

$139.99

Les meilleurs prix : Amazon Fire TV Cube (3rd Gen)

Le Fire TV Cube, qui en est à sa troisième génération, est une appareil assez simple, il est la combinaison d’un Fire TV Stick et d’un Echo Dot, autrement dit un lecteur multimédia qui se double d’un haut-parleur connecté.

Le Fire TV Cube est élégant et rapide, grâce à une amélioration de son hardware, et Alexa apporte des commandes mains libres très performantes. Nos seules véritables réserves sont son prix élevé (bien qu’il soit plus abordable si vous avez de toute façon besoin d’un Echo Dot) et le fait que le logiciel Fire TV d’Amazon, très chargé en publicités, soit parfois source de frustration.

Design

Design épuré et minimaliste

Ressemble plus à une enceinte qu’à un lecteur multimédia

La troisième génération du Fire TV Cube ressemble beaucoup à celles qui l’ont précédé. Il s’agit d’un cube compact destiné à être placé à côté ou près de votre téléviseur, plutôt que dissimulé, car vous aurez besoin qu’il soit “libre” pour que les commandes vocales fonctionnent correctement.

Dominik Tomaszewski / Foundry

De ce fait, contrairement à d’autres lecteurs multimédias, vous aurez besoin d’un emplacement dédié au Cube et devrez vous accommoder de son apparence.

Heureusement, le design minimaliste et sa couleur anthracite ne posent pas de problème, et ne sont interrompus qu’occasionnellement par la bordure de LED bleues lumineuses, qui s’allume en simultané des commandes vocales d’Alexa.

Vous aurez besoin d’un emplacement dédié au Cube et devrez vous accommoder de son apparence

Il n’y a pas de logos visibles sur l’enveloppe en tissu (ils sont limités au dessous du Cube) et il y a seulement 4 boutons pour interrompre la partie supérieure, qui seront familiers à tous les propriétaires d’Echo. Il s’agit de deux commandes de volume, un pour la sélection et un pour couper le microphone.

La troisième génération du Cube est accompagnée d’une télécommande légèrement améliorée, conçue pour une expérience télévisuelle plus complète grâce à des commandes de navigation des chaînes, un raccourci vers le menu Paramètres et un bouton permettant de passer d’une application à l’autre sans avoir à revenir à l’écran d’accueil, à chaque fois.

Dominik Tomaszewski / Foundry

À part cela, il s’agit d’une télécommande assez standard, alimentée par deux piles AAA, avec une sélection d’applications prédéfinies (Prime Video, Netflix, Disney+, et Amazon Music sur la nôtre, mais cela peut varier selon les pays) et, bien sûr, un commande Alexa.

Ports et performances

Pass-through HDMI

Rapidité impressionnante grâce au processeur à 8 cœurs

Conversion HD au format 4K

L’arrière de ce Fire TV Cube comporte plus de ports que jamais, et ce pour une bonne raison. Outre le port d’alimentation, vous trouverez un prolongateur IR (utile si vous souhaitez à tout prix dissimuler le Cube), un port USB-A, Ethernet 100 Mbps et une paire de prises HDMI.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le USB-A permet de connecter des manettes, des webcams, des disques durs et d’autres périphériques USB, ce qui est appréciable. L’ethernet vous servira bien sûr pour des connexions Internet davantage rapides et fiables, même si le Wi-Fi 6E embarqué devrait suffire.

Les deux ports HDMI sont respectivement une entrée et une sortie, grâce axuxquels le Cube peut réaliser l’une de ses plus belles prouesses : pass‑through HDMI pour connecter un autre appareil à votre téléviseur par l’intermédiaire du kit Amazon.

Cette fonction est particulièrement adaptée aux boîtiers décodeurs comme Sky, car vous pouvez alors utiliser la télécommande Fire ou Alexa pour changer de chaîne ou piloter d’autres commandes. Ainsi, vous gardez un port HDMI libre et rationalisez votre installation afin de ne pas avoir à changer d’entrée HDMI à chaque fois que vous souhaitez allumer votre décodeur.

Vous pouvez vous en servir pour une console de jeu, mais nous ne le recommandons pas car le pass-through ajoute un peu de décalage à la connexion. Ce n’est pas un problème pour la télévision, mais c’est fastidieux pour le jeu.

Du point de vue des performances, il est difficile de faire mieux

L’un des autres atouts du pass‑through est que vous bénéficiez d’une conversion 4K du Fire TV Cube, qui fonctionne à la fois pour son propre contenu et pour tout ce qui se trouve sur le pass‑through. C’est un peu plus avancé que la conversion par défaut que votre TV peut déjà offrir, bien qu’en pratique les effets changent peu.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Ce qui est impressionnant, c’est la performance globale du processeur octa‑core à l’intérieur du Cube. L’appareil est rapide, charge presque toutes les applications en quelques secondes.

Le Cube prend également en charge un large éventail de normes, avec HDR10+ et Dolby Vision pour la vidéo HDR 4K, et Dolby Atmos pour la prise en charge du son surround 7.1.

Du point de vue des performances, il est difficile de faire mieux.

Logiciel et fonctions connectées

L’interface du Fire TV est saturée

Beaucoup de publicités et d’éléments promotionnels

Commandes vocales fluides

La partie logicielle et intelligente de ce produit est mitigée. Nous sommes habitués au logiciel Fire TV d’Amazon, mais même en tant qu’utilisateur averti, nous devons admettre qu’il est loin d’être le meilleur.

Le bon côté est qu’il est assez simple et direct, avec des paramètres présentés sobrement, et une interface logique. L’inconvénient est que cette dernière est très présente, avec des rangées de contenus dès que vous allumez la TV, et de grandes bannières consacrées aux dernières séries et aux derniers logiciels d’Amazon.

La moitié de votre écran d’accueil est généralement constituée de publicités, d’une manière ou d’une autre. Vous devrez donc vous habituer à ce qu’Amazon fasse usage de votre TV pour vous imposer du contenu.

Jared Newman / Foundry

Vous pouvez bien sûr installer toute la gamme d’apps tierces que vous êtes en droit d’attendre d’un lecteur multimédia en streaming moderne, et toutes fonctionnent sans problème.

Le seul souci avec l’interface est que l’accent est mis sur le contenu plutôt que sur les applications, il faut donc un peu plus de temps pour y accéder, et elles ne sont pas non plus intégrées à la section “Récemment regardés”. Seules les séries Prime et les chaînes de télévision en direct y apparaissent.

Il s’agit en fait d’un Echo Dot en complément d’un lecteur multimédia, avec tous les avantages habituels d’une petite enceinte connectée

Si l’on fait abstraction de ce qui s’affiche à l’écran, ce petit boîtier offre également tous les avantages d’Alexa. Il vous est donc possible d’exploiter l’assistant vocal d’Amazon pour naviguer dans l’interface, bien que la majorité des appareils Fire TV ont cette capacité (sous une forme ou une autre depuis un certain temps) grâce à l’inclusion de télécommandes à commande vocale.

Dominik Tomaszewski / Foundry

La plus grande réussite du Fire TV Cube est qu’Alexa fonctionne en mode mains libres, même lorsque le téléviseur est éteint. Il s’agit en fait d’un Echo Dot en complément d’un lecteur multimédia, avec tous les avantages habituels d’une petite enceinte connectée : rappels, requêtes, contrôles de la maison connectée et lecture de musique.

Vous l’aurez donc probablement compris, le Fire TV Cube remplit une double fonction, vous évitant alors d’acheter un Echo Dot. Et, en supposant que vous soyez satisfait de voir Amazon piloter votre maison connectée, son prix ne devrait pas vous rebuter.

Prix et disponibilité

Le Fire TV Cube est disponible chez Amazon (bien sûr), c’est le prix qui peut poser problème. À près de 160 €, il est bien plus cher que n’importe quel lecteur multimédia en streaming tel que Roku ou Google Chromecast, et coûte plus du double du Fire TV Stick 4K Max d’Amazon.

Parmi les alternatives grand public, seule l’Apple TV 4K est à peu près au même prix, ce qui en dit long sur le positionnement haut de gamme de ce produit.

Et en soustrayant le prix d’un Echo Dot (49,99 €), le Fire TV Cube reste l’un des lecteurs multimédia les plus onéreux du marché.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Conclusion

Si vous êtes déjà un inconditionnel d’Amazon, ou si vous envisagez de vous procurer un Echo Dot, alors le Fire TV Cube 3e génération pourrait bien être intéressant, surtout si l’on tient compte de ses performances fluides et de ses atouts, comme le HDMI pass‑through.

Toutefois, ce ne sera pas l’appareil qui convaincra les nouveaux venus à adopter l’écosystème Alexa, car la majorité de ses fonctions principales sont disponibles chez ses rivaux, et ce pour un coût inférieur.

Si Amazon insiste pour faire de la publicité de manière aussi agressive dans son interface, elle pourrait au moins offrir un meilleur rapport qualité-prix.

Adaptation du test réalisé par Dominic Preston et paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique