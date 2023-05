En pocas palabras Puntuación Pros Buen sonido

ANC decente

Muy reparable

Batería de larga duración Contras La ANC no es la mejor del mercado

Ciertos problemas de costura

App básica Nuestro veredicto La naturaleza modular de los Fairbuds XL es un cambio bienvenido en un momento en el que parece que todos los productos son iguales. Sin embargo, no son solo eso, ya que ofrecen un rendimiento de audio sólido con la ventaja añadida de tener una cancelación de ruido decente.

Fairphone es una marca que suele asociarse con los smartphones respetuosos con el medio ambiente y la ética. Estos dispositivos, como el reciente Fairphone 4, se oponen a la tendencia actual de teléfonos irreparables que domina el panorama tecnológico (¿o debería decir los vertederos?) y son modulares, lo que permite sustituir prácticamente todos sus elementos.

La marca incluso vende directamente las piezas de repuesto para que no tengas que buscar imitaciones baratas, que pueden servir o no, en eBay o AliExpress.

Ahora, la marca centra su atención en el mercado de los auriculares over-ear con los Fairbuds XL, cuyo nombre es un juego de palabras con la palabra “excel” (“sobresalir” o “brillar” en inglés), en lugar de indicar un tamaño extragrande.

¿Suenan tan bien como pretenden? Vamos a probarlos.

Diseño y calidad de fabricación

Construcción modular inteligente

Botón joystick

Costura algo mejorable

Fairphone ofrece los Fairbuds XL en dos colores distintos. Está el negro estándar que vemos en la mayoría de los auriculares, pero si te apetece un poco más de colorido, entonces está el modelo verde que hemos probado para esta review.

Además del diseño en dos tonos, también hay algunos detalles en negro, rojo y blanco en el exterior de los auriculares, que le dan un toque Jackson Pollock, además de indicar que su fabricación es respetuosa con el medio ambiente. Si quieres algo más interesante que el modelo negro liso, lo tienes todo a tu favor.

En estos auriculares, prácticamente cualquier pieza puede ser reemplazada, lo que significa que no tendrás unos cascos costosos inutilizables cuando una pieza de plástico barato falle”

Martyn Casserly

La diadema y las almohadillas están recubiertas de cuero vegano, al igual que las copas. Es suave y cómodo, aunque habría que mejorar la costura exterior donde la diadema se une a las bandas metálicas que alojan los brazos extensibles. Esto podría deberse a que estamos ante un modelo de preproducción, así que asegúrate de comprobar esta zona de los auriculares si tienes intención de comprarlos.

Los brazos son de plástico, al igual que el chasis exterior de los auriculares, pero son resistentes y no se flexionan demasiado. En la parte derecha, se encuentran los controles, que consisten básicamente en un botón para cambiar entre los distintos modos de ANC y emparejamiento.

Debajo hay un minijoystick dorado que resultará muy familiar a cualquiera que haya visto o usado unos auriculares Marshall, como los Marshall Monitor II ANC. Se puede pulsar hacia arriba o hacia abajo para controlar el volumen, o hacia la izquierda y la derecha para saltar de canción, mientras que si se mantiene pulsado, se encienden o apagan. Es perfecto para meter muchas opciones en un espacio minúsculo.

También encontrarás un puerto de carga USB-C en la parte inferior de uno de los auriculares, además de algunos indicadores luminosos que te avisan si la batería se está agotando o cuando los XL están en modo de emparejamiento. Por mala suerte, no hay un puerto jack de 3,5 mm, por lo que si esperabas usar una conexión por cable, necesitarás otros auriculares.

Martyn Casserly

Sin embargo, los brazos son articulados, por lo que puedes plegar los auriculares para guardarlos en la bolsa impermeable que se incluye.

Obviamente, el principal argumento de venta de los Fairbuds XL es su construcción modular. En estos auriculares, prácticamente cualquier pieza puede ser reemplazada, lo que significa que no tendrás unos cascos costosos inutilizables cuando una pieza de plástico barato falle. Es una excelente decisión, ya que eso mismo me ocurrió con mis auriculares Marshall Major III.

Incluso después de ponerme en contacto varias veces con el servicio de atención al cliente, todo ello en busca de una pequeña pieza que no me habría costado casi nada, me dijeron que la empresa no vendía repuestos, y que básicamente debía comprar un juego de auriculares de repuesto. Un servicio lamentable por parte del equipo de auriculares Marshall, pero esto no debería ser un problema con Fairphone.

Los auriculares se pueden desmontar con un pequeño destornillador Phillips, y el cable que se conecta a cada auricular tiene un conector USB-C en cada extremo, por lo que enchufarlos y desenchufarlos es una tarea sencilla.

Martyn Casserly

En la página web de Fairphone, se puede comprobar que los precios son, efectivamente, justos: los brazos que se acoplan a los auriculares deberían costar unos 20 €; las baterías, lo mismo; y el componente más caro es el módulo del altavoz derecho, que costaría unos 80 €, ya que también alberga los controles.

Fairphone también hace hincapié en su compromiso con el medio ambiente, ya que utiliza aluminio y plástico reciclados al 100 %. Por no hablar de que paga a sus trabajadores un salario digno, algo que no se puede decir de la mayoría de los procesos subcontratados en las empresas tecnológicas.

Por lo tanto, son auriculares de buena calidad, que no deberían hacerte sentir culpable por su fabricación, lo cual es bienvenido en estos tiempos. Ah, y debería haber mencionado que también tienen una certificación IP54, por lo que sobrevivirán a la lluvia sin problemas.

Martyn Casserly

Calidad de sonido y funciones

Gran sonido

ANC decente

El modo ambiente puede fallar con viento

Por supuesto, ninguna de las prácticas éticas valdrá realmente la pena si el producto no es bueno. Por suerte, este no es el caso de los Fairbuds XL.

Los auriculares se sujetan con bastante firmeza, lo que puede resultar un poco incómodo para quienes lleven gafas y pretendan realizar largas sesiones de escucha. Pero la ventaja es que se consigue un espacio cerrado en el que escuchar el contenido de audio, sin apenas ruidos del entorno.

La calidad del sonido es muy buena, con un buen equilibrio de frecuencias en toda la gama, todas ellas procedentes de los transductores de 40 mm de cada altavoz”

Martyn Casserly

La calidad del sonido es muy buena, con un buen equilibrio de frecuencias en toda la gama, todas ellas procedentes de los transductores de 40 mm de cada altavoz. Si soy un poco quisquilloso, los tonos medios superiores parecen menos prominentes que otros, pero eso puede deberse a que escucho música con muchas guitarras, que requiere que esas frecuencias destaquen.

Es algo marginal, así que no te desanimes. Disfruté igualmente de la música y me beneficié de los ricos tonos de los Fairbuds XL. Además, mis oídos han sufrido a baterías amateurs durante muchos años, así que podría ser cosa mía y no de los auriculares.

Hay una aplicación llamada Fairsound que te da acceso a cuatro ajustes de ecualización, pero no noté una gran diferencia entre cada uno de ellos. Por mala sueret, no se pueden ajustar manualmente, por lo que hay que conformarse con lo que Fairphone haya decidido hacer en los preajustes.

Martyn Casserly

El volumen sube lo suficiente como para causar daño en tu audición, así que no te pases si no quieres confundir frecuencias con otras personas más adelante. Pero no hace falta que te ensordezcas para bloquear el ruido cercano, ya que los Fairbuds XL incorporan cancelación activa de ruido (ANC).

Basta con pulsar el botón del auricular derecho para activar la tecnología, con una notificación que te permite saber en qué modo estás. La ANC es decente, aunque no esperes un silencio absoluto si estás en un lugar especialmente ruidoso. Sin embargo, bloquea el ruido suficientemente, lo que es normal a este precio.

El modo ambiente utiliza los micrófonos de los auriculares para introducir un bajo nivel de sonido del entorno, lo que resulta útil si estás esperando un anuncio de megafonía o simplemente quieres estar al tanto de lo que ocurre a tu alrededor. Funciona bien, pero, debido a la ubicación del micrófono, tiene problemas cuando hace viento. Naturalmente, puedes desactivar el ANC en ese momento y volver a activarlo cuando mejore el tiempo.

Los Fairbuds XL admiten la conectividad dual con dispositivos (se emparejan activamente con dos al mismo tiempo), pero puede resultar un poco torpe ponerla en marcha. Básicamente, una vez que estás conectado a un dispositivo, mantén pulsado el botón ANC para volver a entrar en el modo de emparejamiento.

Aunque dice que se ha desconectado del primero, no es cierto, y una vez que emparejes el segundo dispositivo podrás cambiar entre ellos fácilmente con solo pulsar el botón de reproducción en cualquiera de ellos. Con suerte, esto será algo menos caótico a través de una actualización de software.

Batería y carga

Batería extraíble de 800 mAh

Hasta 30 horas de escucha

Tiempos de recarga razonables

Fairphone incorpora una batería de 800 mAh en los XL, con la ventaja añadida de que se puede sustituir si surge algún problema o llega al final de su vida útil.

La compañía promete hasta 30 horas de reproducción sin ANC, cifra que se reduce en unas 5 horas si se activa la cancelación de ruido.

Martyn Casserly

Obviamente, no pude probarlo de una sentada, pero durante las dos semanas que pasé con los auriculares solo tuve que recargarlos una vez, lo que me parece una buena señal ya que los utilizaba unas dos o tres horas al día.

Volver a tener la batería al 100 % me llevó alrededor de una hora, así que no tendrás que esperar demasiado para volver a poder usarlos.

Precio y disponibilidad

Fairphone lanzó los auriculares Fairbuds XL el pasado 11 de mayo, aunque solo están disponibles en algunos mercados como España. Por ahora, quien quiera comprarlos en América Latina o Estados Unidos tendrá que importarlos desde un minorista.

El precio está en la línea de otros auriculares over-ear de calidad con ANC: 249 €.

Comprar Fairbuds XL

Así, están en la misma gama de precios de los Razer Opus, que se pueden adquirir por unos 210 €, o los auriculares Sennheiser HD 450BT (unos 179 €), ambos con ANC pero sin las ventajas éticas que ofrece Fairphone.

Veredicto

En términos puramente sonoros, puede que los Fairbuds XL no puedan competir con otros auriculares de gama alta, pero siguen ofreciendo un buen audio que gustará a la mayoría de los/as usuarios/as.

El ANC es bueno, aunque no el mejor del mercado, y la duración de la batería es estupenda. Es un buen paquete que cumple las expectativas.

Lo que hay que tener en cuenta en cuanto al precio es que tienes la posibilidad de arreglar prácticamente cualquier cosa que salga mal. Si eres de los que quieren usar la misma tecnología durante años, estos auriculares de Fairphone podrían ser para ti, sobre todo si buscas una opción ética, ya que no hay muchas.

Listas de especificaciones

Construcción modular con brazos plegables

Altavoces de 40 mm

ANC

Batería extraíble de 800 mAh

Bluetooth 5.1

Códecs compatibles: AAC, SBC, APTX HD

Clasificación IP54

USB-C (para carga y música digital y analógica)

330 g

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.