James Cameron a une fois de plus pulvérisé les records du box-office avec Avatar : La voie de l’eau, la suite de son premier chef d’oeuvre sortie en 2009. En effet, dès son entrée sur grand écran en décembre 2022, il a dépassé Titanic, Star Wars : The Force Awakens et Avengers : Infinity War pour devenir le troisième film le plus rentable de tous les temps.

L’histoire qui a fait son succès est simple et suit de nouveau Jake Sully, désormais chef des Omaticaya. Alors qu’il mène une vie paisible, installé avec sa nouvelle famille à Pandora, il doit faire face à de nouvelles menaces pour défendre sa terre.

Si aujourd’hui il n’est plus diffusé au cinéma, il sera ajouté au catalogue Disney+ le 7 juin prochain aux États-Unis et en Angleterre !

Toutefois, les Français ne sont, pour le moment, malheureusement pas concernés par cette information qui a mis en joie les téléspectateurs outre-Manche et outre-Atlantique. Pour cause, la chronologie des médias empêche sa sortie dans l’Hexagone, imposant un délai de 17 mois avant le possible ajout sur les plateformes de streaming.

De ce fait, Avatar 2 devrait être disponible sur Disney+ en mai 2024 seulement…

Regarder Avatar 2 depuis la France en attendant sa sortie officielle

Au moment où nous écrivons ces lignes, notez que le film de James Cameron peut être acheté pour 16,99 € chez Amazon Prime Video.

Sinon, à partir du 7 juin, vous devriez aussi pouvoir accéder à Avatar sur les versions étrangères de Disney+ et cela grâce à un VPN. Ce service modifie votre adresse IP et masque ainsi votre position via un serveur situé dans un autre pays. Il en existe de nombreux, certains payants et d’autres gratuits, mais nos meilleures recommandations sont actuellement NordVPN et ExpressVPN.

Pour que cela fonctionne, vous devez vous être déjà inscrit à Disney+ dans votre pays d’origine, faute de quoi vous devrez fournir des informations sur votre moyen de paiement et aurez besoin d’une carte liée au pays à partir duquel vous êtes connecté…

Comme pour toute plateforme, passer par un VPN est contraire aux conditions d’utilisation de Disney, gardez donc à l’esprit que la société peut bloquer ou annuler votre compte à tout moment.