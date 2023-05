En résumé Note de l’expert Les Plus Des résultats fantastiques et rapides

Le Laifen Swift Special offre des résultats dignes du Dyson Supersonic mais pour un prix bien plus avantageux. Il est élégant, performant et intègre les dernières technologies en matière de séchage. Son modèle standard n'est fourni qu'avec un seul embout, pour obtenir la gamme complète des trois accessoires, vous devrez payer un peu plus cher.

Avec son design reprenant la forme d’un maillet, et ses reflets métalliques brillants, le Laifen Swift Special est un sèche-cheveux d’une grande beauté. À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’un appareil de luxe au prix élevé.

Mais la surprise est là : le Swift est bien moins cher que ce que l’on pourrait croire.

Design

Elégant

Le Swift Special est disponible en quatre couleurs : noir mat, bleu argenté (testé ici), blanc perle et rouge rubis. Conformément aux dernières tendances en matière de design des sèche-cheveux, le moteur haute vitesse du Swift, capable de tourner à 110 000 tr/min, se trouve à l’intérieur de sa poignée de 18 cm de long. L’arrivée d’air est en bas, juste au-dessus du câble d’alimentation.

Ajoutez à cela une tête de 9 cm qui peut propulser jusqu’à 13 litres d’air par seconde, à l’image du Dyson Supersonic, et vous obtenez un sèche-cheveux rapide avec un poids centré plus convivial, que vous pouvez utiliser plus près de votre cuir chevelu sans risquer d’aspirer des cheveux dans la sortie d’air.

C’est un sèche-cheveux léger, il ne pèse que 407 g, soit 153 g de moins que le Dyson Supersonic (sans accessoires). Bien que le cordon d’alimentation aurait pu être un peu plus long, il mesure tout de même 1,8 m, de quoi atteindre votre miroir à partir d’une prise de courant sans avoir recours à une rallonge.

Jusqu’à présent, tout va bien. Mais quid des affirmations de Laifen concernant la technologie de contrôle thermique qui protège les cheveux des dommages extrêmes, et la vitesse de l’air de 22 291 mètres par seconde ? Quid de la technologie d’ions négatifs de 200 000 000 par cm3, qui renforce la brillance et la douceur des cheveux et réduit les frisottis et la sécheresse ?

Dans la boîte

La boîte contient le Swift Special, un manuel, une carte de contrôle de qualité et 3 embouts de coiffage magnétique (deux en bec et un circulaire avec picots). Ici, il s’agit du Swift Special, en revanche si vous optez pour le Swift standard, 28 € moins cher, alors vous n’aurez qu’un seul embout.

Le diffuseur a un diamètre de 14 cm avec des picots qui dépassent de 2 cm les minuscules trous de dispersion. Si vous avez des cheveux bouclés, ondulés ou frisés, vous bénéficiez d’un véritable soutien pour vos boucles pendant le séchage.

Les accessoires sont magnétiques, vous n’avez aucun effort à fournir pour les insérer

La buse standard filtre l’air jusqu’à une ouverture très étroite de 8 cm de long, elle offre un séchage intense et ciblé, et la coiffante, plus courte et plus large, permet de sécher les cheveux rapidement.

Comme les accessoires sont magnétiques, vous n’avez aucun effort à fournir pour les insérer ; il suffit de placer l’embout désiré à l’extrémité de l’appareil pour qu’il soit prêt à fonctionner, prêt-à-sécher.

Contrôle

Les commandes se présentent sous la forme d’un bouton et d’un interrupteur sur le manche du Swift. Le bouton, situé à peu près à l’endroit où se posera naturellement votre pouce, permet de régler la chaleur. Il passe de froid à tiède, puis à chaud et vice-versa. Vous pouvez également appuyer longuement sur cette commande pour que le sèche-cheveux change automatiquement de réglage de chaleur. Au-dessus, a été placé le bouton d’allumage, qui sert également de passer d’une vitesse à l’autre (rappellons qu’il n’y en a que deux).

Ce que nous avons particulièrement apprécié dans ces commandes, c’est la possibilité de régler le sèche-cheveux sur un mode froid sans avoir à maintenir un bouton enfoncé avec le pouce ; cela facilite grandement le séchage à froid des cheveux pendant de longues périodes.

l’arrêt soudain du souffle émis est un vrai bonheur pour les oreilles, car il ne laisse pas de bruit assourdissant après le séchage

L’extrémité de la tête du Swift Special intègre un système de couleurs (bleu, orange ou rouge) automatique, il vous indique le niveau de chaleur diffusée. C’est une belle et subtile touche permettant de vérifier visuellement la chaleur utilisée, au lieu de devoir retirer le sèche-cheveux pour vérifier le niveau activé.

Laifen indique que la température de l’air froid correspond à la température ambiante, celle de l’air chaud à 50°C et l’air chaud à 80°C.

Nous avons trouvé cela assez exact, mais attention : la température de l’air chaud est vraiment très élevée. En ce qui concerne la vitesse, la première vitesse est plutôt bruyante, tandis que la seconde donne l’impression d’être pris dans une tornade. Toutefois, l’arrêt soudain du souffle émis est un vrai bonheur pour les oreilles, car il ne laisse pas de bruit assourdissant après le séchage.

Les pointes ont été bien travaillées, sans électricité statique ni frisottis, et le résultat était très similaire à celui d’un brushing volumineux de type salon.

Performances

Temps de séchage rapide

Confort d’utilisation

La technologie ionique réduit les frisottis

Nos cheveux ont mis sept à huit minutes à sécher, alors qu’il en faudrait habituellement entre dix et douze. La vitesse et la concentration de l’air permettent de se concentrer spécifiquement sur différentes sections des racines pour obtenir un bon brushing. De plus, la puissance de l’air, avec un passage du chaud au froid sans transition, offre un gain de temps considérable, et les cheveux n’étaient pas trop secs non plus. Nous avons particulièrement apprécié le rendu sur les pointes, mais aussi de manière générale sans électricité statique ni frisottis. Le résultat a été similaire à celui d’un brushing volumineux de type salon.

Le poids léger du sèche-cheveux aide beaucoup dans la manipulation, qui est largement plus aisée.

Le passage du chaud à froid et inversement se fait sans problème. Cependant, nous aurions préféré que les boutons physiques soient inversés, en haut le bouton s’allumage/réglage de chaleur, juste en dessous celui contrôlant les vitesses. A plusieurs reprises, nous nous sommes emmêlés les pinceaux. Sinon, dans l’ensemble, les résultats obtenus avec le Swift étaient excellents.

Prix et disponibilité

Le Laifen Swift Special est disponible sur le site Internet du fabricant, au prix de 175,09 €. Sa version standard, avec uniquement 1 buse au lieu de 3, est à 147,77 €. En comparasion, il y a le Hair Glory de Dreame qui coute 109 € et n’est fourni qu’avec un embout, toutefois, il propose 4 modes de séchage et 2 vitesses.

Le Special est fourni seul, sans pochette de transport ou de rangement, néanmoins celle-ci est vendue séparément à 17,50 €, et si vous perdez vos buses, sachez qu’elles sont chacune disponibles à 17,50 € également.

Conclusion

Laifen a créé un excellent sèche-cheveux pour son prix. Il est élégant, compact et fonctionne très bien. Il donnera éclat et volume à votre chevelure.

Certes, il ne s’agit pas d’un appareil bon marché, il n’est pas aussi cher que nombreux de ses concurrents, mais il est vraiment performant. Si vous vous séchez régulièrement vos cheveux et que vous souhaitez un sèche-cheveux facile à manipuler, silencieux et rapide, alors optez pour le Laifen Swift (Special).

Adaptation du test réalisé par Alex Greenwood et paru sur Tech Advisor de langue anglaise

