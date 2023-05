Review del Asus ROG Ally, una nueva videoconsola portátil

En pocas palabras Puntuación Pros Rendimiento gaming estelar

Excelente pantalla de 120 Hz

Compatible con todos los juegos de PC

No está vinculado a un servicio de juegos en la nube

Diseño premium e intuitivo Contras Poca duración de la batería

Algunos errores de software

No hay modelo LTE

Caro Nuestro veredicto Pese a algunos problemas, el ROG Ally ofrece una de las experiencias gaming más completas que podrás encontrar en cualquier consola portátil. Pero, ¿estás dispuesto a pagar su elevado precio y a sufrir sus defectos?

Precio en el momento de escribir esta review

$699

Mejores precios hoy: Asus ROG Ally

Tienda Precio Asus $699 Ver oferta

Las videoconsolas portátiles llevan existiendo desde finales de los ochenta, pero parece que, recientemente, hemos entrado en una nueva era ahora que los juegos de consolas domésticas han llegado a los dispositivos portátiles.

Hace unos años, la Nintendo Switch era la única opción, pero ahora tenemos modelos de competidores serios como Valve, Logitech y Onex. Son consolas que no necesitan los cartuchos, tarjetas o discos de juegos físicos tradicionales, sino que transmiten o descargan juegos de servicios como Steam o Xbox Game Pass.

Pero con el ROG Ally, Asus quiere llevar las cosas al siguiente nivel. A diferencia de sus rivales, ejecuta una versión completa de Windows 11, lo que significa que puedes jugar a los mismos juegos que cualquier PC. Con procesadores AMD dedicados y una pantalla de 120 Hz, Asus va en serio.

Pero, ¿está a la altura de las expectativas y, lo que es más importante, de su elevado precio? Yo creo que sí, pero solo si estás dispuesto a aceptar el formato portátil y sus consecuencias.

Diseño y calidad de fabricación

Diseño premium pero voluminoso

Controles impresionantes al estilo Xbox

Buena variedad de puertos

El ROG Ally es toda una declaración de intenciones por parte de Asus, y eso empieza por el diseño. Es un dispositivo voluminoso e imponente con una estética gaming distintiva, pero lo suficientemente elegante como para gustar al público general. No me gusta mucho la estética gaming moderna, pero no me da vergüenza usar esta consola en público.

Uno de los grandes atractivos es el tener un peso razonablemente ligero, de 608 g, y un grosor de 21,2 mm, pues significa que puedes llevarla contigo a casi cualquier parte. Es más fina y ligera que el Steam Deck de Valve, a pesar de que ambos dispositivos tienen una pantalla de 7″.

Y lo que es más importante, por tratarse de un dispositivo tan caro, todo esto no sacrifica en un aspecto premium. El acabado blanco no gustará a todo el mundo, pero creo que contribuye a ese diseño elegante y moderno. Si has usado la Nintendo Switch OLED blanca, sabrás a lo que me refiero.

Anyron Copeman / Foundry

A pesar de ser tan bonita, habría estado bien tener una opción de color alternativa. A diferencia de lo que ocurre con los móviles, no puedes taparla con una funda. Sin embargo, es positivo que no queden marcas visibles de suciedad, algo que me preocupaba. Tus manos pueden sudar mientras juegas, pero no se notará.

Aunque el diseño del Ally es bastante genérico, Asus se las ha arreglado para poner su propio sello en el dispositivo. Se pueden encontrar pequeños toques específicos de ROG en todo el dispositivo, desde un gran logotipo en la parte trasera hasta iluminación RGB alrededor de ambos joysticks. Esta última puede resultar molesta, sobre todo si la dejas en el modo “arco iris” por defecto, pero se puede personalizar o desactivar fácilmente.

Los joysticks se apoyan de forma natural en los pulgares, lo que resulta muy cómodo. Mi única queja es la falta de acolchado, que puede resultar incómodo cuando se realizan muchos movimientos rápidos.

Anyron Copeman / Foundry

Asus ha optado por usar botones ABXY al estilo Xbox en la esquina superior derecha, además de un pad direccional diagonalmente opuesto. Tanto unos como otro son sensibles y fáciles de pulsar en cualquier juego.

Los gatillos y bumpers de la parte superior del Ally son igual de buenos, pero Asus ha añadido algunos botones físicos adicionales. Los más destacables son los dos de la parte trasera del dispositivo, que la compañía denomina Macro 1 y Macro 2. Aunque no es relevante en muchos juegos, el acceso con un solo toque a las funciones que elijas puede marcar una gran diferencia en algunos. Sin duda, es una buena decisión.

Los accesos directos a las secciones ‘Vista’, ‘Centro de mando’, ‘Caja del arsenal’ y Menú’ de la parte frontal del dispositivo son menos interesantes, pero aun así merece la pena tenerlos. Combinados, los botones físicos y los joysticks ofrecen una experiencia más convincente que incluso un mando dedicado.

Los botones físicos y los joysticks ofrecen una experiencia más convincente que incluso un mando dedicado”

En la parte superior, el botón de encendido funciona también como sensor de huellas dactilares. Es bastante pequeño, pero relativamente rápido y fiable. Junto a él, encontrarás los controles de volumen y una selección de puertos sorprendentemente buena.

Junto al puerto USB-C para cargar, hay una ranura microSD para ampliar el almacenamiento, un conector de audio de 3,5 mm y un conector dedicado para ROG XG Mobile, el sistema de GPU externa de Asus.

Anyron Copeman / Foundry

Se supone que este último puede dar un gran impulso al ya excelente rendimiento, pero no me enviaron una muestra de prueba para probarla. Además, cuesta más de 1.000 dólares y hace que el Ally sea mucho menos portátil. Para la gran mayoría de la gente, es totalmente innecesario.

Pantalla y altavoces

Pantalla Full HD de 7″

Tasa de refresco de 120 Hz

Altavoces duales impresionantes

La pantalla del ROG Ally es uno de sus puntos fuertes. Se trata de una pantalla táctil IPS Full HD (1920 x 1080) de 7″, con Gorilla Glass Victus para una mayor durabilidad. Esa resolución le da una relación de aspecto clásica de 16:9, lo que significa que casi todos los juegos pueden ejecutarse de forma nativa.

Se trata de un verdadero avance con respecto a la Steam Deck y la Nintendo Switch OLED, que están limitadas a 720p. Además, el Ally ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, en lugar de los 60 Hz habituales en los otros dispositivos.

Teniendo todo esto en cuenta, no te sorprenderá saber que es un placer usar esta pantalla. Los juegos se ven de maravilla, con colores vivos y gran cantidad de detalles. En una pantalla de este tamaño, no hace falta una resolución mayor.

Anyron Copeman / Foundry

Al cargar un juego por primera vez, me sorprendió lo bien que se veía la pantalla. No llega al nivel de un PC de gama alta o de una consola de TV, pero no está lejos. Es una pantalla de alta calidad.

Antes de probarla, me preocupaba la comparación entre el panel LCD y el OLED. Pero los colores más oscuros y el contraste siguen siendo impresionantes en el ROG Ally, y no parece que te estés perdiendo nada.

Al cargar un juego por primera vez, me sorprendió lo bien que se veía la pantalla”

El tiempo de respuesta de la pantalla de 7 m/s no es el mejor en los juegos modernos, pero solo tendrás que usar la pantalla táctil para introducir texto y cargar juegos, por lo que no afecta negativamente a la jugabilidad.

Dado lo portátil que es el Ally, es posible que quieras usarlo en exteriores. El brillo máximo de 502 nits significa que no tendrás ningún problema para hacerlo.

Mi única queja son los biseles, mucho más gruesos de lo necesario. En la parte inferior de la pantalla hay un logo ROG, pero en la parte superior no hay cámara web. Es una pena. A diferencia de lo que ocurre con las tablets, hay mucho espacio para sujetar cómodamente el dispositivo, así que Asus no tiene excusa para no haber incluido una.

Sin embargo, el ROG Ally se beneficia de los altavoces estéreo duales, que emiten sonido desde la parte delantera y trasera del dispositivo. Teniendo en cuenta el tamaño del dispositivo, el sonido que emiten es sólido, con una profundidad impresionante para la música y los efectos de sonido.

Anyron Copeman / Foundry

Las voces de los personajes del juego también suenan nítidas, aunque no estaría mal tener un toque extra de graves y un volumen máximo más alto. Para disfrutar de la mejor experiencia, tendrás que conectar unos auriculares, ya sea a través de cable o de forma inalámbrica por Bluetooth.

Especificaciones y rendimiento gaming

AMD Ryzen Z1 y gráficos Radeon

Rendimiento estelar, al nivel de las consolas

Almacenamiento limitado, pero ampliación por microSD

Asus ha hecho mucho hincapié en las capacidades de rendimiento del ROG Ally, y es fácil ver por qué.

El dispositivo está equipado con la serie Ryzen Z1, los nuevos chips de AMD diseñados específicamente para consolas portátiles. Asus afirma que tanto el modelo Ryzen Z1 como el Z1 Extreme ofrecen un rendimiento de buque insignia, pero a España solo se va a comercializar este último (es la versión que he estado probando).

La resolución puede aumentarse a 1920 x 1080 en los Ajustes Anyron Copeman / Foundry

Aunque los gráficos AMD Radeon integrados y los 16 GB de RAM DDR5 (en ambos modelos) no suenan especialmente impresionantes, los resultados sí lo son. El rendimiento es excelente, en la línea de los portátiles gaming baratos, como demuestran las pruebas de rendimiento de a continuación:

Y lo que es más importante, eso se refleja en el uso real. He probado algunos de los juegos de PC más exigentes en tres de las plataformas más populares: Xbox Game Pass, EA Play y Steam. Todo se ejecuta con gran fluidez a 1080p, y el juego se ve de maravilla en la excelente pantalla del ROG Ally.

No es tan buena como un PC o una consola de última generación, pero no te decepcionará el rendimiento que ofrece. No se aprecian caídas de frames, ni siquiera en los juegos de acción más rápidos.

Los retrasos y vacilaciones no son un problema en los juegos, y los fallos parecen estar más relacionados con el software que con el hardware. Dudo mucho que una mayor potencia cambie nada, y el magnífico rendimiento en los juegos los compensan.

Una característica que a veces se pasa por alto es el motor de vibración. En este caso es excelente, ya que ofrece una respuesta sutil que mejora la experiencia de juego.

odo se ejecuta con gran fluidez a 1080p, y el juego se ve de maravilla”

Tras solo un par de minutos de juego, se notaba una notable acumulación de calor. Pero el avanzado sistema de refrigeración hace que el Ally solo se caliente al tacto, con los dos ventiladores en la parte trasera del dispositivo, donde no los cubren las manos. Incluso a pleno rendimiento, no hacen demasiado ruido: Asus afirma que solo emiten un máximo de 20 dB.

A diferencia de la Nintendo Switch, el ROG Ally es de solo una pieza. Los mandos no son desmontables, aunque tienes la opción de conectarlo a un televisor o monitor a través de HDMI.

Funciona a la perfección, con una gran calidad de imagen y sin caídas en el rendimiento. Pero la función depende del ROG Gaming Charger Dock, que cuesta 64,99 € más. La simple inclusión de un puerto HDMI en el propio dispositivo habría resuelto este problema.

En términos de conectividad, el ROG Ally cuenta con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. No hay conectividad móvil, pero puedes crear un hotspot desde tu teléfono fácilmente cuando estés fuera de casa. Sin embargo, no es lo ideal, ya que esto no te permitirá transmitir juegos de forma rápida. Si quieres jugar en streaming, solo podrás hacerlo con una buena conexión wifi.

El próximo Razer Edge basado en Android tiene una opción 5G, pero ese dispositivo es mucho menos potente que el ROG Ally.

La versión ROG Ally Z1 incluye una unidad SSD de 256 GB, mientras que el modelo Z1 Extreme que he probado la aumenta a 512 GB. Pero con unos 54 GB ocupados por los archivos de sistema de Windows, no queda mucho espacio para los juegos.

Incluso con solo cinco juegos instalados, me apareció una alerta emergente de almacenamiento insuficiente al intentar descargar otro más. La mayoría de los títulos a los que jugué, como FIFA 22, F1 22 y Call of Duty: Warzone, ocupaban entre 50 GB y 100 GB. Pero otros, como Forza Horizon 5, ocupaban bastante más.

Anyron Copeman / Foundry

Por suerte, la capacidad de almacenamiento se puede ampliar mediante microSD, pero deberás comprarla aparte.

Software

Funciona con Windows 11 Home

Acceso a toda la gama de juegos de PC

Muchos errores de software

Una ventaja clave del ROG Ally en comparación con otras consolas portátiles es el software. Ejecuta una versión completa de Windows 11 Home, lo que significa que tienes acceso completo a la misma gama de juegos que un PC. Puedes usar varios servicios de juegos diferentes, y no estás atado a los de una única compañía.

La gran ventaja del ROG Ally es que puedes jugar en streaming a través de un servicio de juegos en la nube, o jugar mediante descargas en el dispositivo. Es mejor esta última opción, pero tener la posibilidad de hacerlo en streaming es un lujo.

Tanto si usas Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store o incluso un servicio de juegos en la nube, todos funcionarán en el ROG Ally. Puedes acceder a todos tus juegos descargados a través de la aplicación Armoury Crate SE, que se abre por defecto al encender el dispositivo.

Actúa como una galería de aplicaciones, pero también como un centro para las amplias opciones de personalización disponibles. Puedes ajustar los controles, el rendimiento, la iluminación, la pantalla y el audio, a la mayoría de los cuales también se puede acceder a través del botón dedicado en mitad de una partida.

Anyron Copeman / Foundry

En muchos juegos, tendrás que asegurarte de que el gamepad está seleccionado, ya que el teclado y el ratón suelen ser los predeterminados. Pero cambiar todos estos ajustes resulta muy sencillo e intuitivo.

Por mala suerte, no se puede decir lo mismo del resto de la experiencia Windows 11. El sistema operativo de Microsoft no está optimizado para funcionar con este tipo de hardware, y se nota.

Me encontré con docenas de errores y problemas durante mi tiempo de prueba, desde aplicaciones que se colgaban y tartamudeaban hasta juegos que simplemente se negaban a mostrarse a pantalla completa. En un par de ocasiones, la pantalla no se encendía.

Todos se resolvieron en un par de minutos, pero es frustrante encontrarlos con tanta frecuencia. A pesar de lo buena que es la experiencia gaming, los errores de software parecen ser parte integral de la experiencia del ROG Ally en su lanzamiento.

Pude solucionar todos los errores cerrando o minimizando otras aplicaciones y reiniciando el software, pero resulta muy frustrante.

A pesar de lo buena que es la experiencia gaming, los errores de software parecen ser parte integral de la experiencia del ROG Ally”

Pero las ventajas de Windows 11 superan con creces a los inconvenientes. Tendrás que ser paciente al cargar los juegos.

Autonomía de la batería y carga

Batería de 40 Wh

Menos de dos horas de juego por carga

Carga rápida de 65 W

La duración de la batería es el motivo principal para no comprar el ROG Ally. Tiene una batería de 40 Wh, pero está claro que no es suficiente para jugar a 1080p en una pantalla de 120 Hz.

Cargué el dispositivo por completo antes de cada sesión de juego, pero siempre llegaba al 0 % en menos de dos horas. No importaba a qué juego jugara: todos los títulos AAA agotaban la batería con extrema rapidez.

Era de esperar, dado el tamaño de la batería y la potencia necesaria para los juegos de PC. Pero esta consola ni siquiera aguanta un vuelo de corta distancia antes de necesitar una carga, lo que anula el objetivo (y el placer) de jugar fuera de casa.

La Nintendo Switch puede durar unas 6 horas en el mejor de los casos, lo que es mucho mejor. Es cierto que esos juegos son más sencillos y no de nivel PC, pero si lo que quieres es portabilidad de verdad, parece que aquí está el quid de la cuestión: juegos más sencillos con una buena duración de batería, o juegos de nivel PC con una duración de batería terrible.

Anyron Copeman / Foundry

Una prueba de vídeo 720p en bucle a 120 nits de brillo no es especialmente relevante en este caso, pero obtener un resultado de solo 5 cinco horas está muy por detrás de cualquier portátil Windows que hayamos analizado. Tener que preocuparse tanto por la duración de la batería anula el objetivo de tener una consola portátil.

Obviamente, hay cosas que se pueden hacer para prolongar la duración de la batería. Reducir el juego a 720p o la frecuencia de refresco a 60 Hz hará que el ROG Ally dure más, al igual que bajar el brillo. Pero la experiencia de juego no es ni de lejos tan buena cuando reduces estos ajustes.

Tener que preocuparse tanto por la duración de la batería anula el objetivo de tener una consola portátil”

Como mínimo, la velocidad de carga es decente. El adaptador de 65 W incluido en la caja puede cargar la Ally hasta el 54 % en 30 minutos y hasta el 89 % en 1 hora, con una carga completa que tarda alrededor de 1 hora y 45 minutos.

Pero cuando la batería dura más o menos el mismo tiempo que tarda en cargarse, no es demasiado consuelo. Como tampoco lo es jugar con el dispositivo enchufado a la corriente constantemente, lo cual es posible.

Precio y disponibilidad

Puede que la escasa duración de la batería no sea un problema para ti, pero el precio del ROG Ally sí podría serlo.

El modelo Z1 Extreme con SSD de 512 GB que he probado cuesta 799 € / US$699. Ya puedes reservarla a través de la web de Asus hasta su lanzamiento el 13 de junio.

Todas las compras incluyen tres meses de Xbox Game Pass Ultimate gratis, pero después tendrás que pagar A 12,99 € / US$14.99 al mes.

La versión estándar Z1, más barata y con una unidad SSD de 256 GB, costará US$600 cuando salga a la venta en Estados Unidos en el tercer trimestre, entre julio y septiembre. Pero no se sabe cuándo (o si) llegará a España.

Esto significa que el Ally es bastante más caro que el modelo de base del Steam Deck, de 419 € / US$399, aunque hay modelos más caros. La Nintendo Switch OLED (349,99 € / US$349.99) es aún más barata.

Hay otras opciones asequibles que merece la pena considerar, aunque ninguna puede igualar el rendimiento y el conjunto de características del ROG Ally. Todo depende de si estás dispuesto a pagar más por él.

Veredicto

Con el ROG Ally, Asus ha llevado el juego de consola portátil al siguiente nivel, pero con ello ha puesto de relieve los sacrificios que aún son necesarios en esta categoría.

Las CPU dedicadas de AMD ofrecen un rendimiento de primer nivel en los juegos más exigentes, mientras que la pantalla táctil de 120 Hz es un placer para la vista. Los controles al estilo Xbox resultan familiares y fáciles de usar, aunque no se puedan desacoplar.

El dispositivo es relativamente ligero y cómodo de sostener, mientras que Windows 11 permite acceder a toda la gama de juegos de PC. Sin embargo, la experiencia general de software tiene fallos a veces, y la duración de la batería es terrible.

¿Estás dispuesto a aceptar estos compromisos por este precio? Eso depende de ti. El ROG Ally, a pesar de estos inconvenientes, es una de las mejores consolas portátiles que puedes comprar.

Lista de especificaciones

Procesador AMD Ryzen Z1/Z1 Extreme

Gráficos AMD Radeon

16 GB de RAM LPDDR5

256 GB / 512 GB de SSD

Ranura para tarjeta microSD

Puerto ROG XG Mobile

Puerto USB-C

Toma de audio de 3,5 mm

Pantalla de 7″, 1920 x 1080, 120Hz

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

Batería de 40 Wh

Carga rápida de 65 W

280,4 x 111,2 x 21,2 mm

608 g

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.