En résumé Note de l’expert Les Plus Superbes performances de jeu

Excellent écran 120Hz

Exécute tous les jeux PC

Pas lié à un seul service de cloud gaming

Design haut de gamme et intuitif Les Moins Faible autonomie

Quelques bugs logiciels

Pas de version LTE

Prix Notre verdict Malgré quelques problèmes, le ROG Ally offre l’expérience de jeu la plus complète que l’on puisse trouver sur une console portable. La question est de savoir si vous êtes prêt à payer le prix fort et accepter ses défauts.

Prix lors du test

$699

Les meilleurs prix : Asus ROG Ally

Vendeur Prix Asus $699 Voir offre

Les consoles portables existent depuis la fin des années 1980, mais nous avons récemment l’impression d’être entrés dans une nouvelle ère avec l’arrivée des jeux de consoles de salon sur les appareils portables.

Alors que la Nintendo Switch était la seule option réaliste pour une telle qualité de console portable il y a quelques années, nous avons maintenant des concurrents crédibles comme Valve, Logitech et Onex. Il s’agit de consoles qui ne lisent pas les cartouches, cartes ou disques de jeux physiques traditionnels, mais qui diffusent en continu ou téléchargent des jeux à partir de services tels que Steam ou Xbox Game Pass.

Mais avec le ROG Ally, Asus veut passer à la vitesse supérieure. Contrairement à ses rivaux, il exécute une version complète de Windows 11, ce qui signifie que vous pouvez jouer à la même gamme de jeux que n’importe quel PC. Avec des processeurs AMD dédiés et un écran 120 Hz, Asus ne plaisante pas.

Cependant, est-il à la hauteur du battage médiatique et, plus important encore, de son prix élevé ? Nous pensons que oui, mais seulement si vous êtes prêt à adopter le design ordinateur de poche et ses compromis. Voici notre analyse complète.

Design

Un design haut de gamme mais volumineux

Commandes impressionnantes de type Xbox

Bonne gamme de ports

Le ROG Ally est une véritable déclaration d’intention de la part d’Asus, et cela commence par le design. Il s’agit d’un appareil volumineux et imposant, avec une esthétique de jeu distinctive, tout en étant suffisamment élégant pour plaire au grand public. Je ne suis pas très attiré par l’esthétique des joueurs modernes, mais je n’ai aucun problème à l’utiliser en public.

Le poids de 608 g et l’épaisseur de 21,2 mm sont les principaux arguments de vente du Ally, ce qui signifie que vous pouvez l’emmener partout avec vous. Pour donner un ordre d’idée, il est plus fin et plus léger que le Steam Deck, bien que les deux appareils aient un écran de 7 pouces.

Mais surtout, pour un appareil aussi cher, l’aspect et la sensation premium ne sont pas compromis pour y parvenir. La finition blanche ne sera pas du goût de tout le monde, mais nous pensons qu’elle contribue à un design élégant et moderne. Si vous avez utilisé la Nintendo Switch OLED blanche, vous comprendrez.

Anyron Copeman / Foundry

Aussi beau que cela puisse paraître, un autre choix de couleur aurait été appréciable. Contrairement aux téléphones, il n’est pas possible de le revêtir d’un étui. Cependant, l’appareil fait un bon travail en évitant les traces de saleté visibles, ce qui nous préoccupait. Vos mains peuvent suer pendant que vous jouez, mais cela ne se verra pas.

Bien que le design du Ally soit assez générique, Asus a tout de même réussi à y apposer sa propre marque. De petites touches spécifiques à ROG peuvent être trouvées à travers l’appareil, d’un grand logo sur le dos à l’éclairage RGB autour des deux joysticks. Ce dernier peut rapidement devenir gênant, en particulier si vous le laissez sur le mode « arc-en-ciel » par défaut, mais il est facile de le personnaliser ou de le désactiver.

Les joysticks eux-mêmes se trouvent à l’endroit où les pouces se posent naturellement, ce qui offre une expérience confortable. Notre seul reproche est le manque de rembourrage, qui peut devenir inconfortable lorsque l’on effectue de nombreux mouvements rapides.

Anyron Copeman / Foundry

Asus a opté pour des boutons ABXY de type Xbox dans le coin supérieur droit, ainsi qu’un pavé directionnel en diagonale. Ces deux boutons sont réactifs et faciles à utiliser, quel que soit le jeu.

Les gâchettes et les bumpers sur le dessus du Ally sont tout aussi efficaces, mais Asus a ajouté quelques boutons physiques supplémentaires. Les plus remarquables sont les deux situés à l’arrière de l’appareil, que la société appelle « Macro 1 » et « Macro 2 ». Bien qu’ils ne soient pas pertinents dans de nombreux jeux, l’accès d’une seule touche aux fonctions de votre choix peut faire une grande différence dans certains titres. C’est en tout cas une option intéressante.

Les raccourcis vers les sections View, Command Center, Armoury Crate et Menu sur la face avant de l’appareil sont plus banals, mais valent la peine le coup. Combinés, les boutons physiques et les joysticks offrent une expérience plus convaincante qu’une manette dédiée.

Les boutons physiques et les joysticks offrent une expérience plus convaincante qu’une manette dédiée

Sur le dessus, le bouton d’allumage sert également de lecteur d’empreintes digitales. Il est assez petit, mais reste relativement rapide et fiable. À côté, vous trouverez des commandes de volume et une sélection de ports étonnamment bonne.

Outre un port USB-C pour la charge, vous disposez d’un emplacement microSD pour un stockage extensible, d’une prise audio de 3,5 mm et d’un connecteur dédié au ROG XG Mobile, le système de GPU externe d’Asus.

Anyron Copeman / Foundry

Ce dernier peut apporter un gros plus aux performances déjà excellentes, mais il coûte plus de 1 000 € de plus et rend le Ally beaucoup moins portable. Pour la grande majorité des utilisateurs, c’est totalement inutile.

Écran et haut-parleurs

Écran Full HD de 7 pouces

taux de rafraîchissement de 120Hz

Deux haut-parleurs renversants

L’écran du ROG Ally est l’un de ses principaux atouts. Il s’agit d’un écran tactile IPS Full HD (1920×1080) de 7 pouces, doté d’un verre Gorilla Victus pour une meilleure durabilité. Cette résolution lui confère un format 16:9 classique, ce qui veut dire que presque tous les jeux peuvent tourner en mode natif.

C’est un véritable progrès par rapport à la Steam Deck et à la Nintendo Switch OLED, qui sont toutes deux limitées à une sortie 720p. L’Ally bénéficie également d’un taux de rafraîchissement de 120Hz, contre 60Hz pour les autres appareils.

Avec tout cela à l’esprit, il ne sera pas surprenant d’apprendre que l’écran est un plaisir à utiliser. Les jeux sont superbes, avec des couleurs riches et éclatantes et beaucoup de détails. Sur un écran de cette taille, vous n’avez certainement pas besoin d’une résolution supérieure.

Anyron Copeman / Foundry

Lorsque nous avons chargé un jeu pour la première fois, nous avons été réellement impressionnés par la qualité de l’écran. Ce n’est pas tout à fait le niveau d’un PC ou d’une console haut de gamme, mais ce n’est pas loin. Si Asus visait une expérience visuelle haut de gamme, elle a certainement réussi.

Avant le test, nous nous inquiétions de la comparaison entre l’écran LCD et OLED. Mais les couleurs plus sombres et le contraste sont toujours saisissants sur le ROG Ally.

Un temps de réponse de 7 ms n’est pas le meilleur, mais vous attendrez au moins quelques secondes pour que les jeux se chargent de toute façon. Ce n’est pas un gros problème.

Compte tenu de la portabilité du Ally, vous souhaiterez peut-être l’utiliser à l’extérieur. Avec une luminosité maximale de 502 nits, c’est tout à fait possible.

Notre seul reproche concerne les bords de l’écran, qui sont beaucoup plus épais qu’ils ne devraient l’être. Il y a un logo ROG en bas de l’écran, mais pas de webcam en haut. Contrairement à une tablette, il y a déjà beaucoup d’espace pour tenir confortablement l’appareil, donc Asus n’a pas vraiment d’excuse.

Cependant, le ROG Ally bénéficie de deux haut-parleurs stéréo, qui émettent le son à l’avant et à l’arrière de l’appareil. L’audio qu’ils fournissent est solide, compte tenu de la taille de l’appareil, avec une profondeur impressionnante pour la musique et les effets sonores.

Anyron Copeman / Foundry

Les voix sont également claires comme de l’eau de roche, même si des basses supplémentaires et un volume maximal plus élevé seraient appréciables. Pour une expérience optimale, vous devrez connecter un casque, filaire ou sans fil.

Caractéristiques techniques et performances de jeu

Carte graphique AMD Ryzen Z1 et Radeon

Superbes performances, dignes d’une console

Stockage limité, mais possibilité d’extension microSD

Asus a fait grand cas des prouesses du ROG Ally, et il est facile de comprendre pourquoi.

L’appareil est équipé de la série Ryzen Z1, de nouvelles puces AMD spécialement conçues pour les consoles portables. Asus affirme que les modèles Ryzen Z1 et Z1 Extreme offrent des performances de premier ordre, mais seul le second est disponible en France, la version testée ici.

La résolution peut être augmentée à 1920×1080 dans les paramètres Anyron Copeman / Foundry

Si la carte graphique AMD Radeon intégrée et les 16 Go de RAM DDR5 (sur les deux modèles) ne semblent pas particulièrement extraordinaires, les résultats le sont. Les performances sont nettement supérieures à celles de la concurrence et conformes à celles d’autres ordinateurs portables gamer bon marché, comme le montrent les benchmarks ci-dessous :

Il est important de noter que cela se reflète dans l’utilisation réelle. Nous avons testé certains des jeux PC les plus exigeants, sur trois des plateformes les plus populaires : Xbox Game Pass, EA Play et Steam. Tout fonctionne de manière très fluide en 1080p, avec un gameplay superbe sur l’excellent écran du ROG Ally.

Ce n’est pas aussi bien qu’une plateforme de jeu PC complète ou une console next-gen, mais vous ne serez pas déçu ici. Il n’y a pas de perte d’images notable, même dans les jeux d’action rapides.

Les hésitations et le décalage ne sont pas un problème pendant les jeux, et les bugs ailleurs semblent liés au logiciel plutôt qu’au hardware. Nous doutons fortement qu’une puissance accrue puisse changer quoi que ce soit, et cela vaut la peine de s’en accommoder pour les superbes performances en jeu.

Une caractéristique qui peut parfois être négligée est le moteur de vibration. Il est excellent ici, offrant un retour d’information subtil qui améliore vraiment l’expérience de jeu.

Après seulement quelques minutes de jeu, une accumulation de chaleur était perceptible. Mais le système de refroidissement avancé permet au Ally de ne chauffer qu’au toucher, les deux ventilateurs étant situés à l’arrière de l’appareil, là où vos mains ne risquent pas de les recouvrir. Même lorsqu’ils sont à plein régime, ils sont peu bruyants. Asus annonce un maximum de 20 dB.

Contrairement à la Nintendo Switch, le ROG Ally doit toujours rester en un seul morceau. Les contrôleurs ne sont pas détachables, bien que vous ayez la possibilité de le connecter à un téléviseur ou à un écran via HDMI.

Cela fonctionne parfaitement, avec une excellente qualité d’image et sans baisse d’efficacité. Mais cette fonction repose sur le ROG Gaming Charger Dock. Il aurait suffi d’inclure un port HDMI à l’appareil pour résoudre ce problème.

En ce qui concerne la connectivité, le ROG Ally est équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Il n’y a pas de connectivité cellulaire, mais il est facile de créer un hotspot à partir de votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement. Ce n’est cependant pas un excellent moyen de jouer, car le hotspot vers un téléphone n’est pas un moyen rapide de diffuser des jeux en continu. Si vous voulez jouer en streaming, vous ne pourrez le faire que si vous disposez d’un bon réseau Wi-Fi.

Le prochain Razer Edge, basé sur Android, dispose d’une option 5G, mais cet appareil est beaucoup moins puissant que le ROG Ally.

La version Z1 inclut un SSD de 256 Go, tandis que le modèle Z1 Extreme testé est de 512 Go. Cependant, avec environ 54 Go occupés par les fichiers système de Windows, cela ne laisse pas beaucoup de place pour les jeux.

D’ailleurs, avec seulement cinq jeux installés, nous avons reçu un message indiquant que l’espace de stockage était insuffisant lorsque nous avons tenté de télécharger un sixième. La plupart des titres joués notamment FIFA 22, F1 22 et Call of Duty : Warzone, occupent entre 50 et 100 Go. Mais certains, comme Forza Horizon 5, étaient beaucoup plus volumineux.

Anyron Copeman / Foundry

Heureusement, la capacité de stockage peut être étendue via une carte microSD, mais c’est un coût supplémentaire.

Logiciel

Fonctionne sous Windows 11 Famille

Accès à une gamme complète de jeux PC

Nombreux bugs logiciels

L’un des principaux avantages du ROG Ally par rapport à d’autres consoles portables est son logiciel. Il exécute une version complète de Windows 11 Famille, ce qui signifie que vous avez un accès complet à la même gamme de jeux qu’un PC. Vous pouvez utiliser plusieurs services de jeux différents, et vous n’êtes pas lié à ceux d’une seule société.

Le grand avantage du ROG Ally est qu’il vous permet de diffuser des jeux en streaming si vous passez par un service de cloud gaming, ou de jouer en utilisant des téléchargements sur l’appareil. C’est cette dernière solution qui est la plus efficace, mais cette option est un luxe.

Que vous utilisiez Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store ou un service de cloud gaming, ils marcheront tous sur le ROG Ally. Tous vos jeux téléchargés sont accessibles via l’application Armoury Crate SE, qui s’ouvre par défaut à l’allumage de l’appareil.

Elle fait office de simple lanceur d’applications, mais aussi de plaque tournante pour les nombreuses options de personnalisation disponibles.

Vous pouvez ajuster les commandes, les performances, l’éclairage, l’affichage et l’audio, la plupart de ces options étant également accessibles via le bouton Command Center dédié en milieu de partie.

Anyron Copeman / Foundry

Vous devrez vous assurer que la manette de jeu est sélectionnée pour de nombreux jeux, le clavier et la souris étant souvent définis par défaut. Mais la modification de tous ces paramètres se fait de manière fluide et intuitive.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du reste de l’expérience Windows 11. Le système d’exploitation de Microsoft n’est pas optimisé pour fonctionner sur ce type de matériel, et cela se voit.

Nous avons expérimenté une dizaine de bugs et de problèmes, depuis les plantages d’applications et les lags jusqu’aux jeux qui refusaient tout simplement de s’afficher en plein écran. À quelques reprises, l’écran n’a pas voulu s’allumer du tout.

Tous ces problèmes ont été résolus en quelques minutes, mais il est frustrant de les rencontrer si fréquemment. Aussi bon que soit le jeu, les bugs logiciels semblent faire partie intégrante de l’expérience du ROG Ally au lancement. J’ai pu résoudre tous les bugs en fermant ou en réduisant les autres applications et en redémarrant le logiciel, mais c’était très frustrant.

Mais les avantages de Windows 11 l’emportent largement sur les inconvénients. Il vous faudra cependant être patient lors du chargement des jeux.

Autonomie et charge

Batterie de 40Wh

Moins de deux heures de jeu par charge

Chargement rapide de 65W

La durée de vie de la batterie est la principale raison de ne pas acheter le ROG Ally. Il dispose d’une batterie de 40Wh, mais ce n’est clairement pas suffisant pour jouer en 1080p sur un écran 120Hz.

Nous avons rechargé l’appareil à son maximum avant chaque session de jeu, mais nous avons toujours atteint 0 % en moins de 2 heures. Peu importe le jeu joué, tous les titres AAA épuisent la batterie très rapidement.

Un test en boucle de vidéo 720p à 120 nits de luminosité n’est pas particulièrement pertinent ici, mais une autonomie de seulement 5 heures est bien inférieure à celle de tous les PC portables Windows que nous avons testés. Le fait d’avoir à se préoccuper autant de l’autonomie va à l’encontre de l’intérêt d’une console portable.

La Nintendo Switch peut tenir environ six heures dans le meilleur des cas, ce qui est bien mieux. Certes, ces jeux sont plus simples et n’ont pas le niveau d’un PC, mais si vous voulez une véritable portabilité, c’est là que semble se situer le compromis pour le moment pour ces consoles : des jeux plus simples avec une bonne autonomie, ou des jeux de niveau PC avec une autonomie épouvantable.

Anyron Copeman / Foundry

Bien sûr, il y a des choses que vous pouvez faire pour prolonger l’autonomie. Le fait de passer à un gameplay 720p ou à un taux de rafraîchissement de 60Hz permettra au ROG Ally de durer plus longtemps, tout comme le fait de réduire la luminosité. Toutefois, l’expérience de jeu est loin d’être aussi bonne lorsque vous réduisez ces paramètres.

Au moins, les vitesses de chargement sont correctes. L’adaptateur 65W inclus peut atteindre 54 % en 30 minutes et 89 % en 1 heure, la charge complète prenant environ 1 heure 45 minutes.

Cependant, quand la batterie dure à peu près le même temps que la charge, c’est une maigre consolation.

Prix et disponibilité

La faible autonomie de la batterie n’est peut-être pas un facteur décisif pour vous, mais le prix du ROG Ally pourrait l’être. Le modèle Z1 Extreme avec SSD de 512 Go testé vous coûtera 799,99 € en France, où les précommandes sont déjà disponibles chez Asus et la Fnac.

Cependant, tous les achats incluent trois mois de Xbox Game Pass Ultimate gratuit, après quoi il en coûtera 12,99 € par mois.

Une version moins chère du Z1 avec un SSD de 256 Go sera également disponible sur certains marchés, mais pas en France.

Même ce modèle aux caractéristiques techniques inférieures devrait être nettement plus cher que la Steam Deck, tandis que la Nintendo Switch OLED est encore moins chère.

Il existe d’autres options abordables qui méritent d’être prises en considération, bien qu’aucune ne puisse égaler les performances et les fonctionnalités de la ROG Ally. La question est de savoir si vous êtes prêt à payer le prix fort.

Conclusion

Avec le ROG Ally, Asus a porté le jeu sur console portable à un niveau supérieur. Les processeurs AMD dédiés offrent des performances de premier ordre dans tous les jeux les plus exigeants, tandis que l’écran tactile 120Hz est un véritable plaisir pour les yeux. Les commandes de type Xbox sont familières et faciles à utiliser, bien qu’elles ne puissent pas être détachées.

L’appareil est relativement léger et agréable à tenir, tandis que Windows 11 vous permet d’accéder à toute la gamme des jeux PC. Toutefois, l’expérience logicielle générale est parfois problématique, enfin l’autonomie est médiocre.

Êtes-vous prêt à accepter ces compromis à ce prix ? C’est à vous de décider. Malgré ces inconvénients, la ROG Ally est l’une des meilleures consoles de jeu portables que vous puissiez acheter.

Adaptation du test réalisé par Anyron Coperman et publié sur Tech Advisor de langue anglaise.

Fiche technique