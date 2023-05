Review del antivirus Bitdefender Premium Security

At a Glance Puntuación Pros Excelente protección contra malware

Multitud de funciones

Servicio VPN decente e ilimitado Contras Experiencia fragmentada con múltiples aplicaciones

No se pueden establecer límites de tiempo para cada aplicación mediante el control parental

Bitdefender Premium Security ofrece una protección contra malware impresionante, phishing y estafas. Algunas de las funciones adicionales, como servicio VPN y el gestor de contraseñas, son buenas, pero otras, como el control parental, están lejos de ser las mejores de su clase. Hay que pagar más por la protección de identidad, pero en general es un buen servicio.

En los últimos años, Bitdefender Total Security parecía llevar el nombre equivocado, porque su seguridad no era “total” del todo. A diferencia de algunos rivales, no incluye ninguna protección para su identidad.

Es un problema de nombre más que nada, porque Bitdefender ofrecía protección de identidad, aunque como un servicio separado e independiente.

Si prefieres pagar una única cuota de suscripción, Norton, McAfee y otros te lo darán todo en un solo paquete.

Pero ahora, Bitdefender ha integrado esta protección en su suite de seguridad superior y la denomina Premium Security Plus. Se llama Bitdefender Ultimate Security. Hay razones para ello, en las que entraremos más adelante, cuando expliquemos cómo funciona esa protección.

Para simplificar las cosas, sin embargo, esto es principalmente una review de Bitdefender Premium Security, que no incluye protección de identidad. Ofrece protección para 10 dispositivos, ya estén ejecutando Windows, macOS, iOS o Android.

Dado que Premium Security es esencialmente Bitdefender Total Security pero sin el límite de 200 MB por día de VPN, también puedes entender esta review como una prueba de Total Security – solo ten en cuenta este límite bastante molesto.

¿Qué incluye?

Mega-suites como Premium Security incluyen tantas características que es difícil entenderlas todas.

Aquí tienes una lista de las principales características. Pero, para complicar las cosas, las funciones varían según el sistema operativo: Windows y Android se llevan la mayor parte, mientras que iOS y macOS tienen menos.

Protección contra malware, incluido el ransomware

Prevención de ataques web

Antiphishing, antifraude, antispam

Evaluación de vulnerabilidades

Modos de juego, película y trabajo

Optimizador de rendimiento

Herramientas antirrobo

Modo batería

VPN

Herramientas anti-seguimiento

Control de micrófono y webcam

Control parental

Cortafuegos

Destructor de archivos

Protección de banca en línea (navegador Safepay)

Asesor de seguridad wifi

Protección de redes sociales

Eso es sólo Seguridad Total. Con Seguridad Premium (que cubre 10 dispositivos en lugar de 5) también obtendrá:

VPN sin límites

Gestor de contraseñas

Si optas por Seguridad Premium Plus, obtendrás Protección de ID digital.

Puede ser difícil detectar lo que falta en una lista como ésta, pero lo más obvio, especialmente si también estás considerando Norton 360, es la copia de seguridad en la nube. Sin embargo, Norton es la única empresa que lo ofrece. Norton también incluye un actualizador que comprueba y actualiza automáticamente cualquier software obsoleto, pero ésta y el almacenamiento en la nube son funciones exclusivas de Windows.

Una lista de funciones sólo es útil hasta cierto punto: lo importante es si las funciones son buenas. Y eso es lo que explicaremos en el resto de este análisis.

Aplicaciones e interfaz

Cuando te registres en el paquete que hayas elegido, recibirás un código de activación. Puedes introducirlo en el sitio web de Bitdefender Central (o en la aplicación móvil), donde podrá crear una cuenta y utilizar el código para canjear su suscripción.

El sitio web Central es un portal importante donde puede gestionar su suscripción, ver un resumen de cuántas licencias ha utilizado y enviar enlaces a dispositivos (o miembros de la familia) para que puedan instalar Bitdefender en sus dispositivos.

Jim Martin / Foundry

Los enlaces incluyen detalles de inicio de sesión, lo que hace que sea muy fácil para todos instalar la aplicación y protegerse.

Instala Bitdefender en Windows y te encontraráa con una interfaz de aspecto ordenador que te dirá “Estás a salvo”. Para los usuarios no técnicos, los accesos directos predeterminados a ‘Análisis rápido’, ‘Análisis del sistema’ y ‘Análisis de vulnerabilidades’ no son especialmente fáciles de entender.

Jim Martin / Foundry

Los más avispados se darán cuenta de que en la parte superior pone Bitdefender Total Security, incluso si está suscrito a Premium o Ultimate. Una vez más, esto se debe a la convención de nomenclatura: en realidad estás adquiriendo Total Security con algunos extras añadidos.

Volviendo a la aplicación en sí, ‘Análisis rápido’ hace lo que dice, al igual que el segundo, un análisis completo del sistema. El tercero – vulnerabilidad – comprueba tu dispositivo en busca de cosas como aplicaciones desactualizadas, ajustes del sistema que han sido cambiados de los valores predeterminados y contraseñas débiles. También hay un análisis específico de wifi que comprueba que no estés utilizando protocolos de cifrado o autenticación débiles.

La pestaña ‘Protección’ es mucho menos intimidante que antes y es mucho más fácil de entender

Puedes editar estos seis accesos directos y sustituirlos por las funciones que quieras ver. Y por encima de ellos está el extrañamente llamado “piloto automático”, que ofrece recomendaciones de acciones que necesita o podría querer tomar, lo contrario del piloto automático. La primera es activar la protección contra ransomware, para lo que basta con hacer clic en ‘Activar’.

A la izquierda hay pestañas para ‘Protección’, ‘Privacidad’ y ‘Utilidades’. Notificaciones es un registro de lo que Bitdefender ha estado haciendo o notando en su sistema, y ‘Configuración’ te permite elegir el modo oscuro o claro, el idioma y un montón de otras cosas, incluyendo desactivar las notificaciones de ofertas especiales que están activadas por defecto.

La pestaña ‘Protección’ es mucho menos intimidante de lo que era antes y es mucho más fácil de entender. Remediación de ransomware, por ejemplo, hace una copia de seguridad de los archivos importantes como protección adicional para que puedan restaurarse si ocurre lo peor y Bitdefender no puede detener un ataque de ransomware en primer lugar. Aunque, como verás, todos los principales laboratorios de pruebas antivirus encontraron a Bitdefender excepcionalmente bueno en el bloqueo de todo tipo de malware.

El módulo antispam te permite poner explícitamente en la lista blanca a los amigos y en la lista negra a los verdaderos spammers. Sin embargo, con tanta gente utilizando servicios de correo electrónico basados en web (junto con sus aplicaciones móviles), esto no será de ninguna utilidad, ya que sólo funciona con las aplicaciones de correo electrónico de escritorio Outlook y Thunderbird.

La navegación web está protegida por el módulo de Prevención de Amenazas Online. Este módulo utiliza el aprendizaje automático y una base de datos global de reputación de sitios web para determinar si un sitio que visitas debe considerarse malicioso. Al igual que el servicio de Navegación Segura de Chrome y otros navegadores, se actualiza constantemente, lo que significa que técnicamente recibes protección global en tiempo real. (También está disponible en iOS y Android)

También hay una selección de herramientas en el menú Utilidades. OneClick Optimizer busca espacio en disco que se pueda liberar, entradas del Registro que se puedan eliminar (mejorando el rendimiento de Windows) y hace una Limpieza de Privacidad, que quiere borrar tu historial de navegación, archivos temporales de Internet y cookies.

Afortunadamente, tras analizar lo que se puede eliminar, aparece una advertencia para que compruebes los elementos antes de realizar la optimización. Y puedes desmarcar las cookies y otros elementos que no quieras borrar.

Otra utilidad son los ‘Perfiles’. Se activan automáticamente cuando ves una película o juegas, por ejemplo. Los distintos modos evitan las ventanas emergentes o posponen las tareas domésticas hasta que el software detecta que son apropiadas. Ahora, estos perfiles pueden activarse automáticamente, una vez que hayas activado ese ajuste concreto, y cada uno puede configurarse a tu gusto.

Jim Martin / Foundry

En las pruebas más recientes de AV-Test, el rendimiento de Bitdefender es sobresaliente. Ha obtenido puntuaciones perfectas en protección, rendimiento y facilidad de uso. De forma similar, AV-Comparatives le ha otorgado la máxima puntuación en rendimiento y protección contra malware, y ha obtenido el primer puesto en las últimas pruebas de SE Labs que abarcan de enero a marzo de 2023.

Como se mencionó al principio, Bitdefender también tiene un historial envidiable: estos resultados se han repetido mes tras mes, año tras año.

Funciones de privacidad

Además de la supervisión de la cámara web y el micrófono ya mencionada, Anti-Tracker bloquea la recopilación de datos de sitios web. Está “activado” por defecto, pero esto es engañoso porque por defecto sólo se aplica esta protección a Internet Explorer. ¿Quién utiliza todavía Internet Explorer?

Tienes que hacer clic en la configuración para instalarlo y habilitarlo en Chrome, Firefox y Edge, los únicos otros navegadores compatibles.

VPN de Bitdefender

Como ya hemos mencionado, el servicio VPN -impulsado por Hotspot Shield- también forma parte de Total Security y Premium Security. Esta es una característica tan importante que la hemos cubierto en un análisis completo y separado de Bitdefender Premium VPN.

Jim Martin / Foundry

Si eliges Seguridad Total, es muy limitada porque solo obtienes 200 MB de datos al día. Pero con Bitdefender Premium Security es un servicio “adecuado” con datos ilimitados y la posibilidad de elegir entre unos 30 países y transmitir vídeo de Netflix, Disney +, HBO Max y otros.

Sin embargo, no desbloquearía los servicios de streaming de otros países, como BBC iPlayer e ITVX. Aún así, dado que los mejores servicios VPN independientes cuestan casi tanto como Premium Security (al menos durante el primer año con descuento), es una verdadera ventaja tener un servicio VPN medio decente que puedes usar en 10 dispositivos al mismo tiempo.

Gestor de contraseñas

Ha habido muchas críticas al gestor de contraseñas de Bitdefender en el pasado – específicamente en su encarnación “Wallet” – pero la compañía lo está retirando y sustituyendo por uno totalmente nuevo llamado Bitdefender Password Manager. Por supuesto, la extensión de Wallet para navegadores web sigue existiendo, por lo que debes evitarla (si no la usas ya) y en su lugar instalar el complemento correcto en tus navegadores web. Firefox, Chrome y Edge.

Es muy confuso para los nuevos usuarios que el gestor de contraseñas dentro de la aplicación Total Security Windows siga siendo la versión Wallet. Además, aunque el nuevo gestor de contraseñas tiene una opción de importación de Bitdefender Wallet (junto con 1Password y otras aplicaciones populares) sólo las acepta como archivo .csv. Pero Wallet exporta como .db – un problema del que Bitdefender obviamente no se ha dado cuenta.

Ha habido muchas críticas al gestor de contraseñas de Bitdefender en el pasado – específicamente en su encarnación ‘Wallet’ – pero la compañía lo está retirando y sustituyendo por uno totalmente nuevo llamado Bitdefender Password Manager

Un representante nos dijo que había una herramienta para cambiar sin problemas de Wallet a Password Manager, pero no hay ninguna referencia a esto en Total Security ni en la nueva extensión del navegador.

Jim Martin / Foundry

Password Manager no permite crear varios monederos (lo que siempre nos ha parecido innecesario), pero sí almacenar información de identidad (nombre, dirección, correo electrónico, números de teléfono) para introducirla rápidamente en formularios web, datos de tarjetas de crédito/débito, inicios de sesión en sitios web y también hay una sección para notas que quieras mantener en privado. También generará contraseñas seguras, con opciones para incluir o excluir determinados tipos de caracteres.

Además, hay un práctico Informe de Seguridad que muestra de un vistazo cuántas contraseñas duplicadas, débiles y antiguas tienes.

El proceso de inicio de sesión en la web es más doloroso de lo que podría ser porque la extensión te redirige al sitio web de Bitdefender Central, que te obliga a hacer clic en imágenes Captcha antes de poder iniciar sesión. Sin embargo, solo hay que hacerlo la primera vez.

Jim Martin / Foundry

Después de configurar su bóveda de contraseñas – que afortunadamente tiene una clave de recuperación – solo te pedirá su contraseña maestra cada vez que cierre su navegador web, lo cual es una práctica estándar. Y una vez conectado, funciona bien, y las aplicaciones móviles son buenas, también.

Jim Martin / Foundry

Un problema mayor es que utilizar un gestor de contraseñas incluido en una suite de seguridad significa que perderás el acceso a él si interrumpes tu suscripción. Así que, en lugar de eso, recomendamos usar un servicio dedicado; algunos de los mejores gestores de contraseñas también son gratuitos.

Control parental

El control parental de Bitdefender permite controlar el tiempo de pantalla de tus hijos/as en todos los dispositivos compatibles, así como decidir cuándo pueden y cuándo no pueden utilizar sus dispositivos.

La principal limitación es que no puede establecer límites de tiempo para aplicaciones específicas. Así que si les permites, por ejemplo, seis horas de tiempo de pantalla, podrían elegir pasar todo ese tiempo en TikTok, lo que probablemente no quieres.

La única opción es bloquear aplicaciones específicas, pero este enfoque no será aceptable para tus hijos.

También hay un filtro de contenidos que ayuda a evitar que vean cosas inapropiadas online.

El filtrado funciona bastante bien, pero no hay manera de que un niño solicite el acceso a un sitio web específico que cree que se le debe permitir utilizar. Si tu hijo o hija tiene un iPhone, Bitdefender no puede decirte para qué está utilizando el dispositivo, por lo que es mejor (si también tienes un iPhone o iPad) utilizar los controles de tiempo de pantalla incorporados de Apple.

Hay otra característica clave: la posibilidad de configurar ubicaciones geocercadas para que pueda recibir alertas cuando tu hijo o hija llegue o salga de un lugar específico.

Aplicaciones móviles

Como es habitual con las aplicaciones de seguridad, la versión para Android tiene muchas más funciones que la de iPhone.

En Android se incluyen varias funciones útiles. Está Anti-Theft, que te da varias opciones en caso de que pierdas o te roben el teléfono, como poder rastrearlo, bloquearlo y borrar los datos de forma remota. App Lock te permite poner un PIN en las aplicaciones que no quieres que nadie abra si te cogen prestado el teléfono o lo encuentran por ahí desbloqueado.

También te permite hacer una foto automáticamente cuando alguien no desbloquea el dispositivo tres veces seguidas. Todo esto se controla desde Bitdefender Central.

App Lock es otra práctica función que impide que nadie utilice las aplicaciones que usted elija solicitando un PIN antes de iniciar la aplicación.

Web Protection está activada por defecto y le protege de páginas web peligrosas. La alerta de estafas te avisa de cualquier enlace peligroso que encuentres en los mensajes, no solo en los SMS, sino también en WhatsApp, Facebook Messenger y otros.

Sigues teniendo el mismo límite de 200 MB de datos gratuitos al día a través de la VPN si te suscribes a Seguridad Total, pero es ilimitado con una Premium.

Por supuesto, también hay un componente antivirus adecuado que protegerá los dispositivos Android de una variedad similar de amenazas a la versión de Windows. Al igual que con la versión de Windows, la aplicación para Android obtuvo las mejores puntuaciones en las pruebas de AV-Test para Android y AV-Comparatives para Android.

En un iPhone no tienes eso, pero sí las funciones antirrobo, la VPN y la protección web básica, que también funciona utilizando una VPN.

Dominik Tomaszewski / Foundry

También hay una auditoría que te avisa si las funciones de seguridad como Face ID están desactivadas, y si hay una actualización del sistema operativo disponible.

Protección Digital ID

El servicio Digital ID Protection de Bitdefender siempre ha sido un servicio independiente al que podías suscribirte por separado del antivirus. Ahora, se obtiene si se opta por el paquete más caro de Bitdefender: Premium Security Plus, que cuesta 139,99 € al año en España.

También es la razón por la que la mejor suite de seguridad de Bitdefender se llama Ultimate Security, porque incluye la Protección frente al robo de identidad.

Con Digital ID Protection recibirá alertas instantáneas cuando Bitdefender considere que sus datos están en peligro, como su dirección de correo electrónico o su número de teléfono incluidos en una filtración de datos. También puede ayudarle a detectar intentos de suplantación de identidad por parte de personas que crean perfiles en redes sociales utilizando sus datos.

Lo que no ofrece es ningún tipo de servicio de restauración de identidad, supervisión del crédito o seguro para cubrir el robo de identidad. Para que quede claro, si vives en Estados Unidos, obtienes estas funciones al comprar Ultimate Security o al suscribirte a Identity Theft Protection Standard por separado.

Sin embargo, las funciones de Protección de identidad digital son esenciales en ambos paquetes y funcionan igual.

Es decir, se trata de un servicio independiente que no está integrado en absoluto en las aplicaciones de escritorio o móviles.

Jim Martin / Foundry

En su lugar, se gestiona desde el sitio web de Bitdefender Central. A pesar de la existencia de una aplicación Bitdefender Central para dispositivos móviles, no se puede acceder a ninguna información o configuración de ID Protection en ella, lo cual es una pena.

El sitio web, sin embargo, es bueno. Hay un panel de control en el que puedes ver una puntuación general (que indica lo bien que están protegidos tus datos), un mapa de riesgos (para que puedas ver dónde corren más riesgo los datos y cuál podría ser su impacto), las violaciones de datos que afectan a tu información, tu huella digital y una comprobación de suplantación de identidad.

Jim Martin / Foundry

También se puede acceder a la mayoría de ellas mediante enlaces situados en la parte superior. Para empezar, solo se controla la dirección de correo electrónico con la que te registraste. Pero puede añadir nueve más, además de hasta cinco números de teléfono.

Data Brokers es otra área en la que puedes ver ocho de los principales brokers, y enlaces para buscar en cada uno de ellos y ver qué datos tienen sobre ti, si es que tienen alguno.

Se trata de un proceso manual en el que tú tienes que hacer el trabajo. Otros servicios de control de identidad como DeleteMe e Incogni -que cuestan bastante más- lo hacen por ti. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los corredores de datos sólo aceptan solicitudes de eliminación de datos de la persona de cuyos datos se trata, lo que significa que usted tendría que hacer esa parte de todos modos.

Jim Martin / Foundry

Para monitorizar sus datos, Bitdefender sólo le pide su dirección de correo electrónico y un número de teléfono, y los utiliza para rastrear la Web y ver qué puede encontrar. No tarda mucho en encontrar mucho más, y te lo muestra todo en la sección Huella Digital, que puedes ver como una especie de diagrama de araña.

A continuación, puede comprobar cada pieza de información y decirle a Bitdefender si es correcta o no. Merece la pena hacer esto para eliminar todo lo que no tenga que ver con usted, para que no reciba alertas cuando se descubra en otro lugar o en una nueva violación de datos.

Jim Martin / Foundry

En la vista de lista, puedes ver qué es cada elemento, cuándo o dónde se vio por primera vez, y un enlace a “Gestionar tus datos”.

Algunos aparecen borrosos hasta que verificas que te pertenecen. El único problema es que no puedes verificar algunas cosas (números de teléfono y direcciones de correo electrónico, por ejemplo) si ya no tienes acceso a ellas, ya que el proceso implica recibir un código para demostrar que son tuyas. Para los números y direcciones de correo electrónico antiguos, básicamente no hay nada que hacer.

Jim Martin / Foundry

Aparte de ir a los sitios web (como Facebook y Twitter) donde se ha encontrado esta información y eliminarla de tu perfil, o ajustar la configuración de privacidad para que no sea pública, no hay mucho que puedas hacer para reducir tu huella digital.

Pedir a los intermediarios de datos que eliminen tu información tampoco sirve de mucho. Eso se debe a que tienden a obtenerla de las redes sociales y otros lugares, por lo que tienes que solicitar la eliminación con cada corredor, así como tratar de eliminarla de la fuente original.

Los intermediarios suelen pedirte que pagues una cuota para ver la información que tienen sobre ti, pero puedes solicitar la eliminación de cualquier dato sin pagar por verlo. Según Bitdefender, la eliminación suele tardar entre 15 y 45 días laborables, pero los intermediarios suelen ignorar estas solicitudes.

No reconocimos a ninguno de los ocho brokers que Bitdefender incluye en su lista, y algunos tan conocidos como Experian y Equifax no estaban en ella. Bitdefender dice que añadirá más a la lista “pronto”.

El historial de Bitdefender en protección contra malware es absolutamente excelente, por lo que es fácil de recomendar sobre esa base

Precio y disponibilidad

Bitdefender Premium Security cuesta 49,99 €, pero tiene un descuento para el primer año. Después, cuesta 139,99 €. No olvides que es para 10 dispositivos. Si no tienes 10 que proteger, no te saldrá tan rentable.

Puedes ver cómo se comparan las alternativas, incluyendo McAfee Total Protection y Norton 360 Deluxe en nuestro resumen del mejor software antivirus.

Veredicto

El historial de Bitdefender en cuanto a protección contra malware es absolutamente excelente, por lo que es fácil recomendarlo. De hecho, si le preocupa el coste y puede prescindir de todas las funciones adicionales, puede suscribirse a Bitdefender Antivirus Plus, que protege hasta tres dispositivos. De hecho -aunque parezca una locura- Bitdefender regala el antivirus básico completamente gratis y puedes instalarlo en tantos dispositivos como quieras.

Total Security es un buen paso adelante respecto a Antivirus Plus (y un gran paso adelante en términos de protección) respecto a la oferta gratuita. Sin embargo, con un límite diario en la VPN, es difícil de recomendar. Esta es la razón principal por la que hemos revisado Premium Security en su lugar: es el punto dulce. Y si además quieres protección ID, suscríbete a Premium Security Plus (UK) o Ultimate Security (US).

¿Es el mejor de todos? Está muy cerca. Ninguna megasuite de seguridad es perfecta, y si realmente no necesitas controles parentales y no te importa la falta de almacenamiento en la nube y el actualizador de software que obtienes con Norton 360, Bitdefender es una buena opción.

