En résumé Note de l’expert Les Plus Appareil photo phénoménal pour le prix

Excellent logiciel Google

Performances élevées

Indice de protection Les Moins Chargement lent

Le chargement sans fil n’est pas fiable

Moins rapide que le Pixel 7

Affichage à 90Hz seulement Notre verdict Le Pixel 7a est un excellent téléphone de milieu de gamme de Google qui reste étonnamment proche du Pixel 7 standard tout en offrant un rapport qualité-prix impressionnant. Comme toujours, l’appareil photo est le point fort, ajouté aux logiciels fluides et les bonnes performances en font un ensemble convaincant, bien qu’imparfait.

Prix lors du test

$499

Les meilleurs prix : Google Pixel 7a

Vendeur Prix Google $499 Voir offre

Peu de fabricantsde téléphones créent des modèles intermédiaires comme le fait Google de nos jours. Ses téléphones de la série Pixel A sont les descendants directs des modèles phares de l’entreprise, avec un ADN si proche qu’ils ont parfois l’air d’être des fleurons à part entière.

Cela n’a jamais été aussi vrai qu’avec le Pixel 7a, , qui partage une fois de plus le processeur des modèles haut de gamme qu’il suit, mais qui ajoute maintenant la même technologie d’affichage et la recharge sans fil pour compléter l’illusion.

Une légère hausse de prix ne suffit pas à perturber la valeur du smartphone, et le Pixel 7a en fait assez pour que ses rivaux se remettent en question.

Design

Relativement compact par rapport aux standards modernes

Cadre métallique, boîtier en verre et en plastique

Indice de protection IP67

Au premier coup d’œil, le Pixel 7a ressemble énormément aux Pixel 7 et 7 Pro, et ce n’est pas un hasard.

Dominic Preston / Foundry

Il y a cependant des différences. Un écran plus petit signifie que le téléphone dans son ensembleun tantinet plus compact que le Pixel 7 standard. Néanmoins, il a à peu près une taille identique à celle du 6a de 2022, et est plus petit que la plupart des téléphones modernes.

Le 7a est légèrement plus épais que le 7, ce qui est l’un des rares indices visuels de son niveau de prix, même si cela a pour conséquence que le bandeau arrière ne dépasse pas autant du corps.

Bien qu’il soit à peu près de la même taille, le téléphone pèse 15 g de plus que le 6a. Avec 193 g, il est moins lourd que le Pixel 7.

Dominic Preston / Foundry

Ce poids s’accompagne au moins d’une certaine durabilité. Le verre Gorilla Glass protège l’écran en verre, le plastique le dos, et le cadre métallique recouvre un design mis à jour que Google dit être plus résistant que jamais. Le téléphone est conforme à la norme IP67, ce qui lui confère une protection exceptionnelle contre la poussière et l’eau pour son prix.

Enfin, il est disponible dans une gamme de couleurs vives. Nous avons testé le modèle Charbon, relativement terne, mais il est aussi décliné en Neige et Océan, avec une option Coral disponible exclusivement auprès de Google.

Écran et haut-parleurs

¨Petit écran OLED de 6,1 pouces

taux de rafraîchissement de 90Hz

Haut-parleurs stéréo

L’écran du Pixel 7a est enfin à la hauteur du Pixel 7 standard, mais malheureusement il est encore à la traîne par rapport à la concurrence.

Dominic Preston / Foundry

Le panneau de 6,1 pouces est relativement petit, mais entouré d’un cadre noir cadre noir épais, Google n’a jamais fait beaucoup d’efforts pour les écrans sans bordures.

C’est un OLED et, pour la première fois dans la série A, il prend en charge le taux de rafraîchissement de 90Hz, à l’image du Pixel 7. Vous profiterez donc d’animations plus fluides et de meilleurs taux de rafraîchissement potentiels dans les jeux, ceci donne au téléphone dans son ensemble une impression de rapidité..

L’écran du Pixel 7a est enfin à la hauteur du Pixel 7 standard, mais malheureusement il est encore à la traîne par rapport à la concurrence

de milieu de gamme sont équipés d’un écran 120Hz, souvent OLED, de sorte que le Pixel 7a a un peu de retard. La bonne nouvelle, c’est que l’écart pratique entre 90Hz et 120Hz est faible, et qu’il n’y a donc pas grand-chose à redire à ce sujet. Google a fait l’essentiel, et une dalle à 90Hz est suffisamment rapide pour ne plus être perçue comme un point faible flagrant.

Dominic Preston / Foundry

L’écran est également agréable à regarder, avec des couleurs vives et de bons angles de vision. Il n’est pas le plus lumineux qui soit, et peut donc sembler un peu limité en plein soleil.

Les haut-parleurs stéréo puissants sont d’un grand secours, avec un volume respectable. Le son est un peu brouillé, avec moins de clarté et de séparation que nous ne l’aurions souhaité, mais pour un smartphone, c’est amplement suffisant.

Caractéristiques techniques et performances

Puce Google Tensor G2

8 Go de RAM et 128 Go de stockage

Pas de double carte SIM physique

La tradition veut que les Pixel A réutilisent le processeur présent dans les fleurons de cette génération, et il en va de même ici. Le 7a est alimenté par le Tensor G2, la puce maison de deuxième génération de Google, que l’on retrouve non seulement dans les téléphones Pixel 7, mais aussi dans les Pixel Fold et Pixel Tablet récemment annoncés.

Mettant l’accent sur l’apprentissage automatique, les puces Tensor semblent parfois semblent parfois un peu en deçà, mais le G2 est juste ici, avec des performances comparables à celles de compétiteurs directs, y compris le Samsung Galaxy A54.

Ce qui est étrange en regardant les résultats des benchmarks, c’est qu’il est à peine plus rapide que le 6a, et nettement moins performant que le Pixel 7, alors qu’il est doté d’un hardware identique. Cela pourrait être dû à une optimisation inachevée, à un refroidissement inférieur, ou à un effort conscient pour sous-cadencer le G2 dans ce modèle. Dans tous les cas, sachez que pour l’instant, vous n’obtenez pas tout à fait les performances du Pixel standard.

Quoi qu’il en soit, le G2 est suffisamment puissant pour permettre au Pixel 7a de rester vif quoi qu’il arrive, mais il pourrait commencer à peiner si vous augmentez les paramètres graphiques de certains des jeux Android les plus exigeants.

Google a gardé les choses simples en ne proposant le 7a que dans une seule spécification, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce dernier n’est pas extensible, Google espérant clairement que vous investirez plutôt dans le cloud Google One.

Dominic Preston / Foundry

En ce qui concerne le réseau, toutes les dernières nouveautés sont là (5G y compris mmWave, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E) mais comme tous les smartphones Pixel, le 7a ne prendra pas en charge deux cartes SIM physiques. Au lieu de cela, vous pouvez coupler une SIM physique avec une deuxième eSIM, mais selon votre opérateur, cela pourrait ne pas être une option, de sorte que vous devrez peut-être chercher ailleurs pour un téléphone à double SIM.

La biométrie a également été améliorée. Outre, le fiable lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, Google a enfin ajouté la prise en charge du déverrouillage facial pour les Pixel de la série A, en utilisant l’unique capteur selfie. C’est rapide, fluide et efficace.

Appareil photo et vidéo

Excellent appareil photo principal de 64 Mp

Excellentes performances en basse lumière

vidéo 4K pour tous les appareils photo

Google a entièrement reconstruit l’appareil photo du Pixel 7a avec de tout nouveaux capteurs que vous ne trouverez ni dans le 6a ni dans le modèle phare 7.

Au cœur de cela se trouve l’appareil photo principal de 64 Mp, qui utilise à la fois la plus haute résolution et le plus grand capteur installé sur un téléphone Pixel A jusqu’à présent.

Dominic Preston / Foundry

Les photos prises par cet appareil sont vraiment excellentes. De nos jours, presque tous les milieux de gamme prennent de belles photos avec une bonne exposition, mais le Pixel 7a est tout aussi à l’aise dans les scènes difficiles à contre-jour, les pièces sombres et les rues nocturnes avec des sources de lumière concurrentes.

Le capteur photo principal de 64 Mp utilise à la fois la plus haute résolution et le plus grand capteur installé sur un téléphone Pixel A jusqu’à présent

Les photos sont nettes et détaillées, avec des couleurs riches mais naturelles et une grande plage dynamique. Les seules fois où nous avons rencontré des difficultés ont été des problèmes occasionnels de mise au point lors de prises de vue rapprochées, ce qui n’a pas été facilité par l’absence d’un mode macro dédié.

Le capteur principal est accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 13 Mp. Dans des conditions d’éclairage normales, il est difficile de le distinguer de l’appareil photo principal, mais il s’éloigne un peu plus la nuit. L’ultra grand-angle n’est pas mauvais en soi, mais les détails diminuent avec la lumière et il a tendance à faire disparaître les lampadaires et autres points lumineux.

Il n’y a pas de téléobjectif dédié, ce qui n’est pas une surprise, puisque le Pixel 7 standard n’en a pas non plus. L’application appareil photo propose cependant une option de zoom 2x par défaut, et au total, vous pouvez zoomer jusqu’à 8x, le tout en utilisant l’astuce numérique de Google hors de l’objectif principal. mais peu impressionnants, et même à 2x, certaines photos, comme notre cliché du graffiti au bord d’un canal ressortent floues et ternes.

Voici quelques séries de photos comparant les trois options de zoom par défaut, suivies de comparaisons en basse lumière entre le capteur ultra grand-angle et principal :

En basculant vers l’avant, vous trouverez un autre appareil photo de 13 Mp pour les selfies. Il s’agit d’un objectif large, qui peut donc servir pour les photos de groupe ou les selfies en solo, et à la lumière du jour, les photos sont excellentes, avec un mode portrait qui est l’un des meilleurs du marché. La qualité baisse sensiblement la nuit, mais même la plupart des smartphones Premium ont du mal avec les selfies en faible luminosité, donc nous n’en tiendrons pas trop rigueur à Google.

Toutes vos photos bénéficient aussi de certaines astuces logicielles exclusives aux Pixel via l’application Google Photos, comme Magic Eraser pour supprimer les objets gênants ou Unblur pour, justement, éliminer les flous.

Google propose également des vidéos 4K à 30 images par seconde pour chacun des trois objectifs, l’appareil photo principal pouvant aller jusqu’à 60 images par seconde. Nous avons testé des smartphones deux fois plus chers (au minimum) qui n’enregistraient pas de vidéo 4K à partir de la caméra frontale, alors on peut dire que le 7a est mieux adapté à TikTok comparé à d’autres.

Batterie et charge

Autonomie d’une journée

Chargement filaire et sans fil, mais lent

Pas de chargeur fourni

Équipé d’une batterie de 4385 mAh, le 7a a assez de jus pour tenir une journée entière d’utilisation assez classique, mais ne vous attendez pas à beaucoup plus.

La batterie est bien en dessous de la ligne médiane médiane au moment du coucher, et si le 7a démarre à partir d’une charge complète à 8 heures du matin, il s’éteindra en milieu de matinée le lendemain.

En résumé, l’autonomie est suffisante pour ne pas avoir à s’en préoccuper, mais il faut prévoir un programme de charge quotidien et régulier.

En théorie, cela devrait s’améliorer avec le temps grâce à la technologie “Adaptive Battery”, qui essaie d’apprendre de votre utilisation pour optimiser la consommation d’énergie, mais avec une utilisation d’une semaine, nous ne pouvons pas vraiment l’évaluer.

Dominic Preston / Foundry

LNous avons eu une expérience mitigée avec le chargement. Google a donné au 7a une sérieuse mise à jour sous la forme d’un chargement sans fil de 7,5W pour aller de pair avec les vitesses filaires de 18 W, une bizarrerie bienvenue pour un téléphone à ce prix.

Ces vitesses sont cependant lentes, et n’oubliez pas que Google ne fournit pas de chargeur, qu’il soit filaire ou sans fil.

En utilisant un chargeur USB-C tiers, nous avons réussi à recharger le 7a à 20 % en 15 minutes, et à 38 % en une demi-heure, ce qui signifie que vous devrez prévoir une heure ou deux pour obtenir une charge complète. Il ne s’agit pas d’une charge rapide.

Mon expérience du sans-fil a été pire : le 7a s’est rechargé sans problème sur l’une de nos tapis de recharge Qi, mais il a refusé de s’engager sur deux autres et s’est rechargé avec une lenteur déconcertante sur une troisième. Peut-être qu’un correctif du micrologiciel pourrait résoudre ce problème, mais pour l’instant, nous ne lui ferions pas entièrement confiance.

Logiciel et mises à jour

Livré avec Android 13

Le logiciel Pixel reste le meilleur d’Android

Trois mises à jour du système d’exploitation promises

Sans surprise, le Pixel 7a fonctionne sous Android13, la dernière version du système d’exploitation de Google.

C’est le logiciel pour smartphone le plus beau qui soit , oui, comparé à iOS

En tant que téléphone Pixel, il sera probablement parmi les premiers à recevoir la mise à niveau vers Android 14 cette année, et Google a promis qu’il sera ensuite aussi mis à niveau vers au moins Android 15 et 16. Les correctifs de sécurité dureront au moins cinq ans, soit jusqu’en 2028, ce qui est plutôt bien.

Dominic Preston / Foundry

Aujourd’hui, le logiciel des smartphones Pixel (qui n’est pas tout à fait un Android standard, car il comprend quelques exclusivités) est confortablement le meilleur sur n’importe quel téléphone Android, après avoir repoussé les défis de Samsung et OnePlus.

Soutenu par la refonte du design Material You d’Android 12, ce logiciel pour smartphone est le plus beau du marché, oui, même comparé à iOS, et son utilisation est simple et directe

Vous devrez vous accommoder de quelques signatures Google, telles que la barre de recherche de la marque qui reste verrouillée sur votre écran d’accueil, que vous le vouliez ou non. Toutefois, vous achetez un téléphone Google de toute façon, il y a fort à parier que vous n’y verrez pas d’inconvénient.

Dominic Preston / Foundry

En tant quesmartphone Pixel, il bénéficie également de quelques fonctionnalités exclusives que l’on ne retrouve pas sur les autres appareils Android. Nous en avons déjà détaillé quelques-unes concernant l’appareil photo, mais vous avez également accès à l’excellente application Enregistreur de Google, au filtrage automatique intelligent des appels, à la dictée de l’Assistant Google, et plus encore, avec des options supplémentaires ajoutées dans les sporadiques Pixel Feature Drops.

Prix et disponibilité

Le Pixel 7a est disponible dès maintenant et vous coûtera 509 € directement auprès de Google. C’est 50 € de plus que le Pixel 6a au lancement, mais surtout une bonne partie de moins que le Pixel 7 à 649 €. Pour tout achat, recevez des Pixel Buds A-Series ou économisez 50 % sur les Pixel Buds Pro.

Si vous pouvez vous permettre de passer au 7, le saut de qualité de l’appareil photo et le design haut de gamme peuvent en valoir la peine, mais la plupart des utilisateurs seront parfaitement satisfaits de ce que le 7a a à offrir.

Il offre également un ensemble davantage attrayant que n’importe quel autre téléphone de milieu de gamme actuellement disponible, et presque certainement le meilleur appareil photo que vous trouverez à ce prix.

Conclusion

Avec le Pixel 7a, Google marque une nouvelle réussite sur le terrain du smartphone abordable. Il y a un équilibre dans l’ensemble de fonctionnalités haut de gamme, ce qui va causer de réels problèmes à ses concurrents de milieu de gamme.

Le 7a devrait offrir tout ce que la plupart des utilisateurs attendent d’un smartphone, c’est-à-dire des performances solides, une autonomie fiable et un excellent appareil photo principal.

L’indice IP67 et la recharge sans fil (quand elle fonctionne) le mettent presqu’au niveau d’un fleuron, tandis que le support logiciel à long terme garantit qu’il ne devrait pas avoir besoin d’être remplacé de sitôt.

Adaptation du test réalisé par Dominic Preston et publié sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique