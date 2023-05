Test du Huawei P60 Pro

En résumé Note de l’expert Les Plus Un capteur photo incroyable en faible luminosité

Design renversant et robuste

Généreuse autonomie Les Moins Logiciel frustrant

Pas de 5G

Finition Rococo Pearl plus chère Notre verdict Le module photo du Huawei P60 Pro est l’un des meilleurs pour la photographie en faible luminosité. Si l’absence des services Google et l’installation maladroite des applications ne vous posent aucun problème, alors foncez.

Le P60 Pro de Huawei est sorti en Chine en mars 2023, et il arrive enfin en Europe, d’ailleurs la version Pro est actuellement le seul smartphone P60 à être commercialisé à l’étranger. Cette année, Huawei se concentre sur la photographie en faible luminosité et le zoom, dans le but de surpasser les capteurs photo des téléphones d’Apple, de Google et de Samsung.

Comme il s’agit d’un Huawei, il ne prend pas en charge les services Google ni le Google Play Store, ce qui a un impact important sur le plan logiciel, surtout si vous êtes habitué à l’expérience occidentale traditionnelle d’Android. Toutefois, les amateurs d’appareils photo de smartphones peuvent toujours s’intéresser à ce modèle, car il permet de prendre certaines des meilleures photos possibles sur téléphone.

Design

Superbe finition Rococo Pearl

Indice de protection IP68

Pas de prise casque

Le Huawei P60 Pro est disponible dans les couleurs Noir et Rococo Pearl seulement. Nous avons testé cette dernière, qui présente un motif de type marbre, unique à votre smartphone, notre appareil avait des formes différentes de celles des autres modèles que nous avons pu voir. Le revêtement a une belle brillance et n’a pas tendance à retenir les traces de doigts.

Ce Huawei a l’aspect et le toucher d’un téléphone haut de gamme, avec une forme incurvée qui facilite la prise en main et l’utilisation. Son poids léger (200 g) et sa finesse (8,3 mm) y contribuent. Il est plus mince qu’un Samsung Galaxy S23 Ultra ou qu’un iPhone 14 Pro Max.

Hannah Cowton / Foundry

Le module de l’appareil photo est positionné dans le côté gauche, avec le capteur principal qui domine. Il est proéminent, ce qui fait que le P60 Pro n’est pas complètement à plat lorsqu’il est posé sur le dos, mais comme vous pouvez le voir, il est conçu pour ressembler à un appareil photo et prendre des photos en mode paysage.

Il a un port USB-C, et un emplacement double-SIM qui accepte également les cartes nanomémoires propriétaires de Huawei pour plus de stockage. Il n’y a pas de prise casque, mais c’est normal pour un appareil de ce prix. Le P60 Pro est conforme à la norme IP68, ce qui lui confère un bon niveau de résistance à l’eau. Huawei fournit également un étui transparent, pour une protection supplémentaire.

Dans l’ensemble, Huawei a une fois de plus créé un smartphone phare époustouflant avec le P60 Pro, qui se démarque de la concurrence.

Écran et haut-parleurs

Ecran 6,67 pouces 1220p

Protection en verre Kunlun

Haut-parleurs stéréo

Le Huawei P60 Pro est équipé d’un écran en verre incurvé de 6,67 pouces d’une résolution de 2 700 x 1 220 pixels, ce qui correspond à une haute définition, mais avec une densité de pixels plus élevée que la HD standard 1080p. La qualité est similaire à celle de l’iPhone 14 Pro, mais n’est pas aussi impressionnante que celle de ses rivaux, à l’image du Galaxy S23+, qui dispose d’un écran QHD+.

Le rendu est excellent. Les couleurs sont vives et lumineuses, ce qui est idéal pour regarder des vidéos. Il y a un peu d’éblouissement en plein soleil, mais pas assez pour rendre l’écran illisible. L’écran toujours allumé est activé par défaut et affiche l’heure et les notifications lorsqu’éteint, mais vous pouvez désactiver cette fonction si vous êtes préoccupé par l’autonomie.

Le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran a bien fonctionné, bien que la reconnaissance faciale ait parfois failli dans des conditions peu lumineuses ou lors du port de lunettes. Contrairement au Huawei Mate 50 Pro, qui dispose d’un véritable scanner facial 3D, le P60 Pro ne dispose que d’un seul capteur selfie et d’un déverrouillage facial 2D.

Hannah Cowton / Foundry

Le P60 Pro est muni du verre Kunlun, l’alternative maison de Huawei au verre Gorilla de Corning. Nous l’avons testé accidentellement, malgré un bruit terrifiant, le téléphone s’en est sorti indemne.

L’écran est doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller de 1 à 120Hz, ce qui permet d’équilibrer la qualité des graphiques et l’autonomie. Vous pouvez également utiliser le 60 Pro en mode élevé (120Hz) ou en mode standard (60Hz) si vous êtes soucieux de la consommation d’énergie. Le P60 Pro bénéficie aussi d’un taux d’échantillonnage tactile de 300Hz, il est donc très rapide et réactif pour les jeux.

Des haut-parleurs stéréo sont installés en haut et en bas. Ils sont puissants et percutants, les basses, les médiums et les aigus de certaines bandes sonores étant clairement définis. Cependant, ils n’ont pas le même punch que ceux des smartphones ayant un traitement audio supplémentaire et un hardware plus puissant, comme le Asus ROG Phone 7 Ultimate.

Caractéristiques techniques et performances

Puce Snapdragon 8+ Gen 1

8 Go/12 Go de RAM et 256 Go/512 Go de stockage

Pas de support 5G

Le Huawei P60 Pro embarque un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, que l’on retrouve dans le Samsung Galaxy Z Flip 4, le Xiaomi 12s Ultra et le OnePlus 10T. Il est associé soit à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, soit à 12 Go de mémoire vive et 512 Go.

Il ne s’agit pas du dernier processeur de Qualcomm, qui est le Snapdragon 8 Gen 2, que l’on voit dans la gamme Samsung S23, le OnePlus 11 et le Xiaomi 13 Pro, néanmoins le 8+ Gen 1 est parfaitement compétent. Nous avons pu faire du multitâche avec facilité, diffuser des vidéos sur Twitch et naviguer sur les réseaux sociaux sans balbutiement ni décalage.

Mais en raison des tensions actuelles entre Huawei et l’industrie commerciale américaine, la 5G n’est pas prise en charge, vous devrez vous contenter de la 4G.

A présent, découvrez les performances de ce téléphone par rapport à ses concurrents :

Appareils photo

Module photo triple de 48 Mp, parfait pour les prises de vue zoomées en faible luminosité

Images à la lumière du jour tout aussi époustouflantes

L’objectif grand angle n’est pas aussi impressionnant

Huawei avait pour objectif d’impressionner avec l’appareil photo du P60 Pro, et on peut dire qu’il a tenu ses promesses.

Son module photo triple a un objectif principal de 48 Mp, doté de la même technologie d’ouverture physique variable que celle du Mate 50 Pro. Sa partie mobile vous laisse choisir quatre niveaux entre f/1,4 et f/4,0 dans un mode d’ouverture dédié, dans l’application de l’appareil photo. Vous pouvez également aller plus loin avec cinq niveaux d’ouverture virtuelle.

Les commandes manuelles s’apparentent ainsi un peu plus à celles d’un appareil photo reflex numérique. La possibilité de modifier l’ouverture sur le P60 Pro permet de créer un flou d’arrière-plan naturel sur des sujets plus proches sans utiliser de logiciel, ou à ouvrir l’objectif pour des photos de paysage et garder toutes les plaines au point. La liberté de monter jusqu’à f/4,0 permet aussi de laisser entrer plus de lumière pour obtenir de meilleurs clichés lorsque la lumière se fait rare.

Cet objectif principal intelligent est complété par un objectif ultra grand-angle de 13 millions de pixels avec une ouverture de f/2,2 et par un téléobjectif de 48 millions de pixels avec une ouverture de f/2,1 et un zoom optique de 3,5 fois.

Cette configuration est excellente pour les prises de vue zoomées en faible luminosité. Nous avons pu prendre ce cliché d’une girafe au coucher du soleil avec un zoom 3,5x, l’appareil photo gérant la lueur orange des rayons du soleil sans assombrir le reste du cliché, tout en équilibrant les ombres sur le sol et en conservant les détails de l’empreinte de l’animal. C’est certainement l’une des photos les plus impressionnantes que nous ayons pu prendre avec un appareil photo de smartphone, et ce sans trop d’efforts.

L’appareil photo fait une grande partie du travail pour vous, mais notez les reflets de l’objectif lorsqu’il est pointé directement vers le soleil.

Hannah Cowton / Foundry

Même dans une pièce très sombre, l’appareil photo a réussi à produire une image stable avec le mode nuit du logiciel. Résultat, nous obtenons des couleurs qui se détachent bien sans paraître trop exagérées ou artificielles. Le mode nuit augmente le niveau de lumière de la pièce pour donner une image qui n’est pas fidèle à la réalité, mais qui reste assez saisissante.

L’image en bas à gauche sur le curseur est prise avec le P60 Pro. Vous pouvez voir comment un bouquet de fleurs se compare à l’image de droite prise avec le Galaxy S23 Ultra, qui a eu du mal à faire la mise au point dans des conditions de faible luminosité. L’image du Samsung a également des tons davantage sombres dans l’ensemble.

Huawei P60 Pro (gauche) et Samsung Galaxy S23 Ultra (droite)

Hormis les photos zoomées en faible luminosité, l’objectif principal du P60 Pro est un excellent capteur. Il gère bien les couleurs à l’intérieur comme à l’extérieur et saisit les détails fins des textures telle que la fourrure et les vêtements. L’amélioration de l’image par l’IA (qu’il est préférable d’activer pour les photos en faible luminosité) n’exagère pas les couleurs, et elle fonctionne toujours à merveille.

Il existe un mode Super Macro pour des photos en très gros plan, qui met en évidence les textures ultrafines avec clarté. La mise au point s’est avérée globalement cohérente, le téléphone n’a éprouvé des difficultés que lorsqu’il y avait plusieurs objets à photographier, comme de nombreuses fleurs.

Si vous préférez, optez pour le mode Ouverture afin d’ajuster manuellement la mise au point en fonction de vos goûts, toutefois nous avons trouvé que le mode Super Macro automatique marchait très bien pour la plupart des tâches.

Outre le zoom optique, l’appareil dispose également d’un zoom numérique 100x. Il y a une baisse sensible de la qualité lorsque l’on dépasse le zoom 3,5x, avec des lignes légèrement plus floues et des teintes moins fidèles à la réalité.

L’objectif grand angle de 13 millions de pixels pâlit par rapport à la qualité des 2 autres objectifs. Bien qu’il soit suffisant pour les paysages ou les photos de groupe, les couleurs perdent de leur naturel et les détails ultrafins sont perdus.

Si vous prenez des photos de personnes ou d’animaux, le mode portrait est plus adéquat ; les contrastes sont beaucoup plus marqués qu’avec le mode photo de base. Aussi, la quantité de flou est juste suffisante, sans que des mèches de cheveux errantes ne s’incrustent dans l’arrière-plan.

Le capteur selfie de 13 Mp est doté d’un mode grand angle, propice pour les selfies de groupe. Curieusement, l’effet bokeh ne semble pas s’activer automatiquement en mode portrait, et il faut sélectionner un effet dans l’application appareil photo.

Hannah Cowton / Foundry

L’enregistrement vidéo est disponible en 4K, 1080p et 720p à 30 et 60 images par seconde. Lors de la prise de vue, l’équilibrage des couleurs n’est pas aussi impressionnant que sur les photos, avec des tons plus délavés. Il y a aussi quelques secousses lors des zooms avant et arrière. Cependant, les microphones captent un niveau audio décent et les vidéos restent stables même si vous vous déplacez.

Autonomie et charge

Autonomie d’une journée et demie

Chargement rapide de 88W

Chargement sans fil et sans fil inversé

Le P60 Pro est muni d’une batterie de 4815 mAh. En tant que fleuron, l’autonomie est meilleure que celle de certains de ses rivaux. Nous avons réussi à tenir une journée et demie en moyenne, en regardant Twitch, en prenant des photos et en utilisant Petal Maps de Huawei. Si vous prenez des tonnes de photos et de vidéos et que vous réglez au maximum la luminosité, alors la batterie se videra naturellement plus vite.

En ce qui concerne la charge, le P60 Pro est accompagé d’un chargeur de 88W et d’un câble USB-C. Avec ceci, l’énergie passe de 0 % à 89 % en 30 minutes, de sorte que même une charge de cinq minutes devrait vous permettre une utilisation décente. Assurez-vous simplement d’activer le “mode turbo” si vous souhaitez obtenir les vitesses de charge davantage rapides.

En outre, il est compatible avec la charge sans fil de 50W et sans fil inversée de 7,5W. Il convient de noter que le P60 Pro a chauffé pendant la charge rapide, ce qui est courant pour les Android dotés de cette technologie. Cependant, il est préférable de désactiver le mode turbo et de charge plus lentement, car il a été démontré que les batteries lithium-ion s’usent moins au fil du temps que la charge rapide.

Hannah Cowton / Foundry

Logiciels et applications

Pas de support Google

Beaucoup de bloatware

Et maintenant, le gros écueil de ce Huawei, le logiciel. Si, comme nous, vous êtes habitué à l’écosystème Google, alors le Huawei P60 Pro vous donnera du fil à retordre, toutefois cela ne le rend pas complètement inutilisable.

Le P60 Pro fonctionne sous EMUI 13.1, une interface open-source basée sur Android. Plutôt que Google Play, Huawei a installé sa propre boutique d’applications AppGallery, qui n’est pas des plus conviviales car elle est truffée de publicités et n’a tout simplement pas la même finition épurée que l’équivalent de Google.

De surcroît, elle ne comprend pas la plupart des applications occidentales standard telles que WhatsApp, Facebook, Twitter, Netflix et PayPal. Vous pouvez les rechercher dans l’AppGallery ou sur le moteur de recherche Petal Search de Huawei, et les résultats renvoient parfois à des versions APK de ces apps, qui sont possibles d’installer à partir d’autres sites web.

C’est ce que l’on appelle le sideloading, qui est parfaitement légal sur Android, mais qui peut prêter à confusion. Bien que Huawei affirme qu’elle analyse les applications avant de les installer, et des problèmes de sécurité subsistent car vous ne téléchargez pas depuis le Google Play Store, mais un site tiers.

Hannah Cowton / Foundry

Nous avons rencontré quelques problèmes avec les APK, le benchmarking Geekbench se téléchargeant, mais refusant de s’installer jusqu’à ce que nous aillons sur un autre site. Les liens de téléchargement n’y sont pas très clairs. C’est une mauvaise expérience pour l’utilisateur.

Une fois téléchargées et installées, les applications ont fonctionné comme d’habitude. Nous avons toujours reçu des notifications et n’avons pas eu de problème de blocage des apps.

Les applications Google s’appuyent sur les serveurs de Google, donc si elles peuvent être installées, elles ne fonctionneront pas comme d’habitude, ainsi vous ne pouvez pas synchroniser votre agenda Google ou vous connecter aux apps Google.

Mis à part les problèmes liés aux applications, le Huawei P60 Pro a une présentation qui nous rappelle MIUI de Xiaomi à certains égards. Il adopte la navigation rapide d’Apple en balayant vers le bas à partir du haut de l’écran, avec un balayage droit vers le bas à partir du haut pour accéder aux paramètres rapides.

Hannah Cowton / Foundry

Huawei partage avec Xiaomi la fâcheuse habitude d’inclure des bloatwares, avec des tonnes d’applications préinstallées qui prennent de la place et des dossiers qui encombrent l’écran d’accueil, et certains ne sont pas non plus très faciles à supprimer.

Un porte-parole de Huawei nous a affirmé que le P60 Pro bénéficierait de 2 ans de mises à jour de la plateforme Android, jusqu’à Android 15, et de 3 ans de mises à jour de sécurité jusqu’en 2026. Ce n’est pas si mal, mais Samsung offre 4 ans de mises à jour et 5 de correctifs de sécurité, Huawei est donc à la traîne si l’on considère le prix du téléphone.

En résumé, si l’absence de services Google n’est pas un problème pour vous, alors pourquoi ne pas envisager le Huawei P60 Pro ? Sinon, sachez que cela rend ce sartphone difficile à utiliser, et ses concurrents offrent des expériences bien plus transparentes avec un accès facile aux apps que vous avez l’habitude d’utiliser.

Prix et disponibilité

Le Huawei P60 Pro coûte 1 199 € pour la version 8 Go et 1 399 € pour la version 12 Go, ces deux configurations sont disponibles pour les deux couleurs Noir et Rococo Pearl.

Il est disponible sur le site de Huawei et sera disponible chez d’autres revendeurs sélectionnés à partir du 22 mai 2023. Si vous l’achetez dès maintenant, alors vous recevrez en cadeau la montre connectée Huawei Watch GT 3.

Il est très cher pour un Android, et encore plus pour un modèle sans les services Google, et bien que l’appareil photo du P60 Pro soit extrêmement impressionnant, les problèmes de logiciel gâchent l’expérience utilisateur.

Les capteurs photos des smartphones sont excellents sur le Samsung S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro, entre autres. Consultez notre comparatif des meilleurs smartphones photo pour davantage de choix.

Hannah Cowton / Foundry

Conclusion

Il ne fait aucun doute que le Huawei P60 Pro embarque une technologie appareil photo sérieuse, et si vous recherchez un téléphone capable de prendre des photos en gros plan dans des conditions extrêmement sombres tout en conservant des tonnes de détails, alors ce smartphone a tout pour vous plaire.

En plus de cela, il a un design étonnant et robuste, une excellente autonomie avec une technologie de charge rapide, et des performances de haut niveau.

Cependant, nous vous le conseillons que si vous prévoyez de l’utiliser principalement comme appareil photo en plus de votre téléphone de tous les jours, ou si l’absence de services Google ne vous dérange pas.

Adaptation du test réalisé par Hannah Cowton et paru sur Tech Advisor de langue anglaise.

