Review del Huawei P60 Pro: una leyenda con poca luz

En pocas palabras Puntuación Pros Increíble cámara increíble para entornos con poca luz

Contrastrucción duradera y bonita

Buena autonomía de la batería Contras Software frustrante

Sin 5G Nuestro veredicto La cámara del Huawei P60 Pro es una de las mejores para hacer fotos con poca luz, pero solo merece la pena comprarlo si no te preocupa no poder usar servicios de Google ni tener que pasar por una incómoda instalación de aplicaciones.

El Huawei P60 Pro salió a la venta en China en marzo de 2023, pero por fin ha aterrizado en España y el resto de Europa.

La versión Pro es actualmente el único smartphone P60 que ha tenido un lanzamiento internacional. Este año, Huawei está priorizando la fotografía en entornos con poca luz y el zoom para poder superar las cámaras de marcas como Apple, Google y Samsung.

Al tratarse de un teléfono Huawei, no es compatible con los servicios de Google ni con la Google Play Store, lo que tiene un gran impacto en su software, especialmente si estás acostumbrado a la experiencia tradicional de Android occidental.

Sin embargo, aquellos a los que les encanten las cámaras de los smartphones deberían echarle un ojo a este modelo, ya que puede hacer de las mejores fotos posibles jamás vistas en un teléfono.

Diseño y calidad de fabricación

Impresionante acabado en blanco

Clasificación IP68

Sin puerto para auriculares

El Huawei P60 Pro está disponible en dos colores: negro y blanco. Lo probé en este último, que tiene un patrón similar al mármol único en cada modelo. La unidad que probé tenía formas diferentes en comparación con otros modelos que vi. Tiene un bonito brillo y no es propenso a coger huellas dactilares como otros smartphones.

Parece un teléfono de gama alta, con una forma curvada que facilita el agarre y el uso. A ello contribuye su peso ligero (200 g) y su estructura delgada (8,3 mm), y no es tan enorme como otros modelos, como el Samsung Galaxy S23 Ultra y el iPhone 14 Pro Max.

Hannah Cowton / Foundry

El módulo de la cámara está situado en la izquierda. El sensor principal domina el diseño, algo diferente a las dos grandes lentes circulares vistas en el Huawei P50 Pro. Sobresale, por lo que el teléfono no queda totalmente plano cuando se coloca sobre una superficie, pero como puedes ver, está diseñado para parecer y poder hacer fotos como una cámara en horizontal.

Tiene un puerto USB-C y una ranura Dual SIM también compatible con tarjetas de memoria nano de Huawei para ampliar el almacenamiento. No hay puerto para auriculares, pero eso es de esperar en un teléfono a este precio. El P60 Pro tiene una clasificación IP68, por lo que tiene un nivel decente de resistencia al agua. Huawei también incluye una funda transparente en la caja, por si quieres algo más de protección.

En términos generales, con el P60 Pro, Huawei ha vuelto a producir un smartphone insignia impresionante que destaca entre la multitud de smartphones.

Pantalla y altavoces

Pantalla de 6,67″ y 1220p

Protección de cristal Kunlun

Altavoces estéreo

El Huawei P60 Pro viene equipado con una pantalla de cristal curvado de 6,67″ y una resolución de 2700 x 1220, que es de alta definición pero tiene una densidad de píxeles superior a la HD estándar de 1080p. La calidad es similar a la que encontrarás en el iPhone 14 Pro, pero no tan impresionante como la de rivales como el Galaxy S23+, que tiene un panel QHD+.

Se ve muy bien. Los colores son vivos y brillantes, por lo que es ideal para ver vídeo. Se produce un poco de deslumbramiento bajo luz solar directa, pero no lo suficiente como para hacer que la pantalla sea ilegible. La pantalla siempre activa está activada por defecto y muestra la hora y las notificaciones cuando la pantalla está apagada, aunque puedes desactivar esta función si te preocupa la duración de la batería.

El sensor de huellas dactilares bajo la pantalla funcionó bien, aunque el reconocimiento facial a veces fallaba con poca luz o si llevaba gafas. A diferencia del Huawei Mate 50 Pro, que tiene escaneo facial 3D real, la única cámara selfie del P60 Pro solo tiene desbloqueo facial 2D, que es menos seguro (y similar a la mayoría de los teléfonos Android).

Hannah Cowton / Foundry

El teléfono viene con cristal Kunlun, la alternativa de Huawei al cristal Corning Gorilla Glass. Lo probé sin querer cuando el teléfono se resbaló del sofá y cayó sobre un plato de cerámica. A pesar de hacer un estruendo aterrador, el teléfono salió ileso.

La pantalla tiene una tasa de refresco adaptable que puede mostrar entre 1 y 120 Hz, lo que equilibra los gráficos potentes con la duración de la batería. También puedes configurar el teléfono en alta (120 Hz) o estándar (60 Hz) si quieres ahorrar energía. El P60 Pro también cuenta con una tasa de muestreo táctil de 300 Hz, lo que significa que es rápido y sensible en los juegos.

En la parte superior e inferior del teléfono hay altavoces estéreo. Son fuertes y contundentes, y algunas canciones ofrecen graves, medios y agudos claramente definidos. Sin embargo, carece del color y la pegada que encontrarás en smartphones equipados con procesamiento de audio adicional y hardware más potente, como el superlativo Asus ROG Phone 7 Ultimate.

Con el P60 Pro, Huawei ha vuelto a producir un smartphone insignia impresionante”

Especificaciones y rendimiento

Chip Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB/12 GB de RAM y 256 GB/512 GB de almacenamiento

Sin soporte 5G

El Huawei P60 Pro viene equipado con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1. Este es el mismo chip visto en el Samsung Galaxy Z Flip 4, el Xiaomi 12s Ultra y el OnePlus 10T. Está emparejado con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, o 12 GB y 512 GB respectivamente.

No es el último procesador de Qualcomm. Ese sería el Snapdragon 8 Gen 2, presente en la serie Samsung S23, el OnePlus 11 y el Xiaomi 13 Pro. No obstante, el 8+ Gen 1 es un chip perfectamente capaz. Pude realizar varias tareas a la vez con facilidad, reproduciendo vídeos en Twitch y navegando por las redes sociales sin tartamudeos ni retrasos.

Sin embargo, debido a las continuas tensiones de Huawei con la industria comercial estadounidense, no es compatible con 5G, por lo que tendrás que conformarte con 4G. Noté la diferencia cuando estaba fuera de casa, ya que las páginas web se cargaban mucho más despacio de lo que suelen hacerlo en mi teléfono 5G.

Echa un vistazo al rendimiento del teléfono en comparación con sus rivales:

Cámaras

Cámara triple de 48 MP, perfecta para hacer fotos con zoom con poca luz

Las imágenes a plena luz del día son igual de impresionantes

La lente gran angular no es tan impresionante

Huawei pretendía impresionar con la cámara del P60 Pro, y lo ha cumplido con creces.

El teléfono tiene una configuración de triple cámara liderada por una lente principal de 48 MP que tiene la misma tecnología de apertura variable física vista en el Mate 50 Pro. Tiene una pieza móvil que permite elegir cuatro niveles, entre f/1,4 y f/4,0, en un modo de apertura específico en la app de la cámara. También puedes optar por cinco niveles de apertura virtual.

Esto hace que los controles manuales sean un poco más parecidos a los de una cámara DSLR. La posibilidad de cambiar la apertura del P60 Pro te permite crear un desenfoque natural del fondo en sujetos más cercanos sin necesidad de utilizar software, o abrir el objetivo para captar más paisaje y mantener todas las llanuras enfocadas. La posibilidad de aumentar hasta f/4,0 también ayuda a dejar entrar más luz para conseguir mejores tomas cuando la luz escasea.

Este ingenioso objetivo principal se complementa con un objetivo ultra gran angular de 13 MP con una abertura de f/2,2 y, lo que es más interesante, con un teleobjetivo de 48 MP con una abertura de f/2,1 y un zoom óptico de 3,5 aumentos.

Esta configuración de cámara es excelente para hacer fotos con zoom en condiciones de poca luz. Pude capturar esta puesta de sol con una jirafa utilizando un zoom de x3,5, y la cámara captó el resplandor anaranjado de los rayos del sol sin estropear el resto de la imagen, equilibrando las sombras en el suelo y conservando el estampado detallado del animal.

Es sin duda una de las fotos más impresionantes que he hecho con la cámara de un smartphone, y no tuve que esforzarme demasiado. La cámara hace gran parte del trabajo por ti, aunque hay que tener en cuenta que habrá el esperado destello de la lente que se ve en cualquier sistema de cámara cuando se apunta directamente al sol.

Hannah Cowton / Foundry

Es sin duda una de las fotos más impresionantes que he hecho con la cámara de un smartphone, y no tuve que esforzarme demasiado”

Incluso en una habitación interior casi a oscuras, la cámara consiguió producir una imagen estable utilizando el modo nocturno del software, con colores bien realzados sin que parecieran demasiado exagerados o antinaturales. El modo nocturno aumenta el nivel de luz de la habitación para dar una imagen que no es fiel a la realidad, pero es impresionante igualmente.

La imagen de abajo a la izquierda está hecha con el P60 Pro. Puedes ver las diferencias en el ramo de flores respecto a la imagen de la derecha, hecha con el Galaxy S23 Ultra, que tuvo más dificultades para enfocar en la configuración de poca luz. La imagen hecha con el Samsung también tiene tonos mucho más oscuros en general.

Huawei P60 Pro (izquierda) y Samsung Galaxy S23 Ultra (derecha)

Aparte de las fotos con poca luz, la lente principal del P60 Pro es excelente. Capta bien los colores tanto en interiores como en exteriores y capta los detalles más finos en texturas como pieles y ropa. La mejora de imagen con IA (que es mejor activar para las instantáneas con poca luz) no exagera los colores como en algunos teléfonos más baratos, y sigue funcionando a las mil maravillas, tanto en exteriores como en interiores.

Hay un modo Supermacro para hacer fotos muy de cerca, que enfoca las texturas ultrafinas con claridad. El enfoque fue constante en la mayoría de los casos: el teléfono solo tuvo problemas cuando se fotografiaron varios objetos a la vez, como numerosas flores.

Si lo prefieres, también puedes optar por el modo Apertura para ajustar manualmente el enfoque a tu gusto, pero el modo Supermacro automático funciona bastante bien en la mayoría de los casos.

Además del zoom óptico, también hay un zoom digital de hasta x100. Hay una notable disminución de la calidad al hacer una foto de cualquier cosa con más de un zoom de x3,5, con líneas ligeramente más borrosa y tonos no tan fieles a la realidad.

El objetivo gran angular de 13 MP palidece en comparación con la calidad de los otros dos objetivos. Aunque es suficiente para paisajes o fotos de grupos grandes, los colores pierden naturalidad y los detalles ultrafinos se pierden.

Si vas a hacer fotos de personas o animales, lo mejor es utilizar el modo retrato: los tonos contrastan mucho más que si utilizas el modo foto normal. Además, hay la cantidad justa de desenfoque, sin mechones de pelo errantes que se emborronan en el fondo.

La cámara frontal de 13 MP tiene un modo gran angular, por lo que es útil para selfies de grupos grandes. Curiosamente, el efecto bokeh no parece activarse automáticamente en el modo retrato, y hay que seleccionar un efecto en la aplicación de la cámara.

Hannah Cowton / Foundry

La grabación de vídeo está disponible en 4K, 1080p y 720p, tanto en 30 fps como en 60 fps. Al grabar, el equilibrio del color no es tan impresionante como en las fotos, con tonos más apagados. También se producen algunas sacudidas al acercar y alejar el zoom, problemas que también observamos en el P50 Pro.

Sin embargo, los micrófonos recogen un nivel decente de audio, y los vídeos permanecen sólidamente estables si te estás moviendo.

Autonomía de la batería y carga

Autonomía de un día y medio

Carga rápida de 88 W

Soporta carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa

El P60 Pro tiene una batería de 4.815 mAh. Como teléfono insignia, la duración de la batería es mejor que la de algunos rivales. Conseguí una media de un día y medio, reproduciendo Twitch, haciendo fotos y usando Petal Maps de Huawei.

Si haces muchas fotos y vídeos y tienes el brillo al máximo, la batería se agotará más rápido.

En cuanto a la carga, el P60 Pro viene con un cargador de 88 W y un cable USB-C que lo acompaña. Puede cargar el teléfono desde el 0 % hasta el 89 % en 30 minutos, por lo que, incluso una carga de cinco minutos, debería darte suficiente batería para salir a la calle. Solo asegúrate de activar el “modo turbo” si quieres las velocidades de carga más rápidas.

Además, es compatible con una carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 7,5 W. Vale la pena señalar que el teléfono se calentó durante la carga rápida, lo que es común en los teléfonos con esta tecnología, pero algo a tener en cuenta cuando se trata de la salud de la batería a largo plazo.

Es posible que quieras mantener el modo turbo desactivado y cargar el teléfono más lentamente, lo que se ha demostrado que hace que las baterías de iones de litio se desgasten menos con el tiempo que con la carga rápida.

Hannah Cowton / Foundry

Software y aplicaciones

Sin soporte de Google

Mucho bloatware

Y ahora el gran punto conflictivo de este teléfono: el software. Si estás acostumbrado al ecosistema de Google como yo, entonces el Huawei P60 Pro te resultará bastante difícil de manejar, pero eso no significa que sea completamente inutilizable.

El P60 Pro funciona con EMUI 13.1, una skin de código abierto basada en Android. En lugar de Google Play, Huawei utiliza su propia tienda de aplicaciones, AppGallery, que no es la más fácil de usar: está repleta de anuncios y no tiene el mismo acabado limpio del que hace gala su equivalente de Google.

Además, no incluye muchas de las aplicaciones occidentales habituales, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Netflix y PayPal. Aun así, puedes buscarlas en la AppGallery o en el buscador Petal Search de Huawei, y los resultados a veces enlazan a versiones APK de estas apps que puedes instalar desde otros sitios web.

Esto se conoce como sideloading, y hacerlo en Android es perfectamente legal, pero puede resultar confuso. Aunque Huawei afirma que escanea las aplicaciones antes de instalarlas, sigue habiendo problemas de seguridad, ya que no estás descargando algo de la Google Play Store, sino de un sitio externo.

Hannah Cowton / Foundry

Tuve algunos problemas con los APK, como al descargar Geekbench para hacer las pruebas de benchmarking. Se negó a ser instalada hasta que fui a otro sitio. Los enlaces para la descarga en los sitios tampoco son claros de ver. Es una mala experiencia de usuario.

Una vez descargadas e instaladas, las aplicaciones funcionaron como de costumbre. Seguí recibiendo notificaciones y no tuve problemas de bloqueo de aplicaciones. Pero esto no es adecuado para cualquier persona que no sea muy conocedor de la tecnología, o no esté familiarizado con el funcionamiento de los teléfonos Huawei.

Si estás acostumbrado al ecosistema de Google como yo, entonces el Huawei P60 Pro te resultará bastante difícil de manejar”

Sin embargo, no todas las aplicaciones funcionarán según lo previsto. Las aplicaciones de Google utilizan los servidores de Google, por lo que, aunque se pueden instalar, no funcionarán como de costumbre, así que no podrás sincronizar tu calendario de Google ni iniciar sesión en las aplicaciones de Google. Tampoco puedes utilizar aplicaciones como Uber y Citymapper, ya que usan los datos en Google Maps.

Huawei incluye sus propias alternativas de Google, como Petal Maps, que me pareció muy precisa para moverse por Londres en bus y tren. Si utilizas aplicaciones de Google, te sugiero que busques en otra parte.

Dejando a un lado los problemas con las aplicaciones, el Huawei P60 Pro tiene un diseño que me recuerda al MIUI de Xiaomi en algunos aspectos. Adopta la navegación rápida de Apple: al deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, se abre la pantalla de notificaciones; al deslizar hacia la derecha desde la parte superior, se accede a los ajustes rápidos.

Hannah Cowton / Foundry

Huawei comparte la molesta costumbre de Xiaomi de incluir bloatware, con toneladas de aplicaciones preinstaladas que ocupan espacio y carpetas que saturan la pantalla de inicio, y algunas de ellas tampoco son muy fáciles de eliminar.

Un portavoz de Huawei nos ha dicho que el teléfono ofrecerá dos años de actualizaciones de la plataforma Android hasta Android 15, y tres años de actualizaciones de seguridad hasta 2026. Esto no está tan mal, pero Samsung ofrece cuatro años de actualizaciones y cinco de parches de seguridad, lo que significa que Huawei se está quedando atrás y más teniendo en cuenta el precio del teléfono.

En resumen, si la falta de servicios de Google no es un problema para ti, entonces el Huawei P60 Pro podría ser una buena opción. De lo contrario, este teléfono no es fácil de usar, y sus rivales ofrecen experiencias mucho más fluidas con el fácil acceso a las aplicaciones que estás acostumbrado a usar.

Precio y disponibilidad

El Huawei P60 Pro cuesta 1.199 € para la variante de 8 GB, y 1.399 € para la versión de 12 GB. Puedes conseguir cualquiera de las variantes en los dos colores en los que está disponible: negro o blanco.

Se puede comprar en la Huawei Store y debería estar disponible en otras tiendas pronto (ya lo hemos encontrado en Amazon). Si haces tu pedido ahora, también podrás llevarte de regalo un Huawei Watch GT 3.

Aunque el hardware de la cámara del P60 Pro es impresionante, los problemas de software hacen que sea mucho más difícil de vender que sus rivales.

Puedes conseguir cámaras excelentes con smartphone como el Google Pixel 7 Pro, el Samsung S23 Ultra y el iPhone 14 Pro, entre muchos otros. Echa un vistazo a nuestra clasificación de los teléfonos con mejor cámara para ver más opciones.

Hannah Cowton / Foundry

Veredicto

No hay duda de que el Huawei P60 Pro ofrece una muy buena tecnología de cámara, y si has estado buscando algo que pueda hacer primeros planos en condiciones extremadamente oscuras mientras conserva toneladas de detalles, entonces este smartphone realmente no tiene rival.

Además, tiene un diseño impresionante y duradero, una batería de excelente duración con tecnología de carga rápida y un rendimiento excelente.

Sin embargo, yo solo aconsejaría comprarlo si estás planeando utilizarlo predominantemente como una segunda cámara además de tu teléfono de uso diario, o si la falta de servicios de Google no te preocupa demasiado.

Si ese no es el caso, entonces el Huawei P60 Pro es difícil de usar, con muchas aplicaciones que requieren sideloading y algunos servicios simplemente no compatibles. Es una pena, ya que empaña lo que podría haber sido un verdadero buque insignia.

