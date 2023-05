En résumé Les Plus Des performances exceptionnelles

Extraordinaire quadruple module photo

Magnifique écran LTPO

Finition en cuir végétalien Les Moins Grande taille

Capteur selfie pas aussi bon que la concurrence

Uniquement en Chine (pour l’instant) Notre verdict Le Xiaomi 13 Ultra est un téléphone étonnamment complet, avec des défauts matériels mineurs, même s’il est dominé par le design de son appareil photo. Le test sera de savoir jusqu’à quel point Xiaomi peut baisser le prix pour son prochain lancement international, et comment le logiciel mondial fonctionne. Nous finaliserons et noterons cet article lorsque nous le saurons.

Prix lors du test

Unavailable in the US

Ces dernières années, Xiaomi a sorti des versions Ultra de ses modèles phares, mais le 13 Ultra marque un changement radical pour l’entreprise à deux égards.

Premièrement, c’est le seul Ultra à ce jour à être promis à un lancement international, nous ne savons pas encore exactement quand ni où, mais le 13 Ultra sera lancé en dehors de la Chine.

Deuxièmement, c’est aussi le premier Ultra que vous devriez vraiment envisager d’acheter. Non seulement parce qu’il est disponible dans le monde entier, mais aussi parce que, pour une fois, il présente un ensemble de fonctions bien équilibré (bien qu’OTT).

Il s’agit d’un fleuron de prestige, très convaincant pour rivaliser avec le Galaxy S23 Ultra de Samsung, et non pas d’un appareil qui parade la force du département R&D de Xiaomi. Si vous pouvez vous permettre cette dépense pour votre prochain smartphone alors vous devriez vraiment considérer ce Xiaomi.

Design

Enorme boîtier incliné

Module photo arrière gigantesque

Finition en cuir végétalien

Soyons clairs : le 13 Ultra est grand. Et son module photo est encore plus imposant. Il est d’une taille excessive et dérangeante, d’ailleurs elle a régulièrement suscité une curiosité lors de notre test.

Dominic Preston / Foundry

Nous ne détestons pas l’énorme module photo, mais… Xiaomi a essayé de minimiser l’effet en inclinant l’arrière du boîtier vers le haut, de sorte que le Ultra dans son ensemble soit davantage épais autour du capteur photo, ce qui masque légèrement sa proéminence.

Nous craignions que cela ne rende l’appareil lourd sur le dessus, mais il l’est un peu ; dans l’ensemble, le poids est étonnamment bien équilibré. En fait, avec 227 g, il semble lourd mais pas trop. Il est de quelques grammes moins lourd que le S23 Ultra ou l’iPhone 14 Pro Max, et il est à peu près de taille similaire à ces modèles.

Nous ne détestons pas l’énorme module photo, mais…

En résumé, il est grand, mais ses rivaux le sont aussi, il suffit de savoir dans quoi on s’embarque.

Dominic Preston / Foundry

Les trois couleurs du 13 Ultra (blanc, noir ou vert olive) sont dotées d’une finition en cuir végétalien. C’est l’une des quelques touches que Xiaomi a prises pour imiter l’esthétique des appareils photo reflex classiques, et nous en sommes fans. La finition adhérente lui donne une stabilité en main (ce qui est important pour cette taille) et ajoute une certaine résistance, qui est bienvenue compte tenu de son prix élevé.

Le châssis est en aluminium et associe des côtés plats à des coins arrondis pour une meilleure prise en main. L’écran en verre Gorilla Victus et l’indice de protection IP68 complètent le tout, ce qui fait du Xiaomi 13 Ultra l’un des smartphones les plus robustes du marché.

Enfin, la biométrie est assurée par un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, ainsi que par une option de déverrouillage du visage fournie par le capteur selfie poinçonné. Les deux fonctionnent bien.

Écran et haut-parleurs

Écran spacieux de 6,73 pouces

LTPO OLED avec taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120Hz

Haut-parleurs stéréo puissants et clairs

Compte tenu de sa taille, il n’est pas vraiment surprenant de voir un écran à la hauteur. Il mesure 6,73 pouces est l’un des plus grands que l’on puisse trouver, ce qui le rend aussi bien adapté à la productivité qu’aux jeux ou à la lecture de films en streaming.

Dominic Preston / Foundry

La qualité d’affichage est également impressionnante : Xiaomi a utilisé la technologie d’affichage LTPO OLED, qui permet à l’écran d’adapter dynamiquement son taux de rafraîchissement d’un pic de 120Hz à 1Hz. Vous bénéficiez ainsi d’un défilement et d’animations fluides lorsque c’est nécessaire, et d’un gain de batterie grâce au ralentissement de l’écran lorsque c’est possible.

Ce système est associé à une résolution nette de 1440 x 3200 pour produire un écran qui est vraiment l’un des meilleurs que vous puissiez trouver. Si, pour une raison ou une autre, vous n’êtes pas satisfait, Xiaomi a inclus une multitude de profils de couleurs et de paramètres pour vous aider à peaufiner votre contenu.

Dominic Preston / Foundry

Les haut-parleurs stéréo sont presque aussi bons. Avec une sortie vers le bas et une autre vers le haut, l’effet stéréo est solide, mais plus important encore, il y a beaucoup de volume et un paysage sonore étonnamment ouvert, avec davantage de séparation sonore que ce à quoi nous sommes habitués avec un téléphone.

Il ne remplacera pas votre enceinte Bluetooth, mais il fera l’affaire en cas de besoin, et offre suffisamment de puissance et de clarté pour sonoriser les jeux et les vidéos.

Caractéristiques et performances

Puce Snapdragon 8 Gen 2 de premier plan

Jusqu’à 1 To de stockage et 16 Go de RAM

Excellente mise en réseau

Le 13 Ultra est, sans surprise, équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il s’agit de la puce la plus récente et performante que l’on puisse trouver dans un smartphone Android, et Xiaomi n’est devancé que (et très légèrement) par la version customisée et surcadencée de la même puce que l’on trouve dans la gamme Galaxy S23 de Samsung.

Associé à un espace de stockage pouvant atteindre 1 To et à une mémoire vive de 16 Go pour le lancement du Ultra en Chine (mais cela pourrait varier lors de sa sortie internationale). Le Xiaomi 13 Ultra est un véritable concentré de puissance, capable de piloter les derniers jeux Android ou d’effectuer plusieurs tâches à la fois avec aisance.

Les tests de performance révèlent la même chose. Il se classe parmi les Android les plus puissants dans le test Geekbench axé sur le processeur, et tient tête à ses rivaux sur les scores GFXBench très gourmands en graphiques, malgré un écran haute résolution qui a tendance à ralentir la vitesse de défilement des images.

Le Xiaomi 13 Ultra est un véritable concentré de puissance, capable de piloter les derniers jeux Android ou d’effectuer plusieurs tâches à la fois avec aisance

En ce qui concerne la connectivité, il n’y a pas de véritable surprise. La 5G est fournie en standard, renforcée par le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et le NFC, tout est conforme aux normes récentes.

Capteurs photo et vidéo

Quadruple module photo arrière de 50 Mp

Capteur de l’appareil photo principal de 1 pouce avec ouverture variable

Capteur selfie de 32 Mp

L’appareil photo est sans aucun doute la principale raison d’acheter le Xiaomi 13 Ultra, et c’est un domaine dans lequel il a le plus de chances de surpasser ses rivaux. Curieusement, c’est aussi là où il partage beaucoup de points communs avec le Xiaomi 13 Pro, moins cher, mais le Ultra est à 1 voire 2 crans au-dessus.

Dominic Preston / Foundry

Commençons par le principal. Il utilise aussi le capteur Sony IMX989 de 50 Mp, 1 pouce, que l’on trouve dans le 13 Pro, mais il fait mieux en ajoutant une ouverture variable.

Cette dernière n’est pas aussi polyvalente que celle du Huawei P60 Pro, qui peut atteindre dix vitesses différentes. Au lieu de cela, le 13 Ultra ne peut passer que d’un réglage rapide f/1,9 à un réglage lent f/4,0, mais cela représente une meileure variabilité que la conccurence.

Le réglage rapide f/1,9 laisse passer davantage de lumière, il est donc idéal pour les prises de vue en intérieur, en faible luminosité et dans des conditions où les niveaux de luminosité sont susceptibles de faire la différence. En revanche, l’ouverture f/4,0 est très pertinent pour les paysages et les photos de groupe, car elle offre une meilleure profondeur de champ et permet de conserver la mise au point sur une plus grande partie du cadre. Vous pouvez choisir de basculer manuellement ou de laisser le Ultra décider.

C’est dans des conditions de faible lumiosité que le téléphone excelle vraiment, la combinaison du capteur 1 pouce et de l’ouverture rapide f/1,9 produisant certaines des meilleures photos de concert que nous ayons jamais prises avec un téléphone

Pour ce test, nous avons laissé l’ouverture en mode automatique, afin de tester la capacité du 13 Ultra à changer d’ouverture et à tirer le meilleur parti de son énorme capteur principal.

Pour un appareil photo de smartphone, c’est assez exceptionnel. Sous un bon éclairage, il est tout à fait capable, et son seul vrai défaut est la tendance habituelle de Xiaomi à prendre des clichés un peu trop vifs et saturés, même en utilisant le style photo “Leica Authentic” davantage discret que le style “Leica Vibrant” par défaut (le fabricant d’appareils photo s’est à nouveau associé à Xiaomi pour l’optique de ce smartphone).

C’est dans des conditions de faible lumiosité que le téléphone excelle vraiment, la combinaison du capteur 1 pouce et de l’ouverture rapide f/1,9 produisant certaines des meilleures photos de concert que nous ayons jamais prises avec un téléphone, avec un peu d’aide de The Flaming Lips.

Dominic Preston / Foundry

Le capteur principal du 13 Ultra est soutenu par une excellente équipe. Les trois autres capteurs arrière sont de 50 Mp, ainsi que le Sony IMX858.

L’ultra grand-angle est le moins intéressant des trois. Il est capable et compétent, et se rapproche énormément de l’appareil photo principal la plupart du temps. Mais c’est aussi l’objectif qui s’est avéré le plus vulnérable dans des conditions d’éclairage difficiles, probablement car il est le seul à ne pas disposer d’une stabilisation optique de l’image, ce qui a eu pour effet d’éteindre les lumières vives du Flaming Lips.

Les deux zooms (3,2x et 5x), bien que l’application propose également une option de zoom numérique 2x par défaut, impressionnent davantage. Les détails sont excellents et la plage dynamique est même impressionnante sur le plus court des deux, ce qui est rare pour un téléobjectif. Les deux appareils ont également fait preuve de confiance en faible luminosité, conservant une netteté remarquable et une exposition homogène, ainsi que dans les prises de vue davantage délicates.

Ajoutez à cela le fait que Xiaomi a soigneusement réglé les quatre capteurs pour qu’ils s’accordent bien dans les couleurs, et vous obtenez l’un des meilleurs modules photo du marché.

Voici quelques exemples de réglages par défaut : ultra grand-angle, capteur principal, zoom 2x 3,2x, et enfin 5x.

Pour ce qui est de l’avant, les choses sont plus simples. On y trouve un capteur selfie de 32 Mp. Les photos sont lumineuses et détaillées, peut-être un peu trop, personne n’a besoin de voir des photos aussi nettes de la peau. Il y a un éventail d’options de beauté bien sûr, et un mode portrait avec une détection des bords un peu décevante et une tendance à agrandir le ciel. C’est bien, mais pas ce qu’il y a de mieux.

Les options vidéo sont un peu bizarres. Les capteurs arrière peuvent filmer en 8K à 24 i/s, mais vous préférerez sans doute vous en tenir à la 4K. Le capteur selfie n’est pas capable de le faire, puisqu’il plafonne à 1080p@60. Ce n’est pas un problème, mais c’est une raison supplémentaire pour voir ailleurs si vous vous filmez ou vous photographiez souvent.

Batterie et charge

Bonne autonomie de la batterie

Chargement filaire 90W

Chargement sans fil 50W

L’un des avantages de la taille du Xiaomi 13 Ultra est qu’il dispose d’un espace suffisant pour accueillir une généreuse batterie de 5000 mAh.

Même avec toute la puissance du smartphone, vous tenez confortablement une journée entière, voire deux, mais seulement si vous êtes un utilisateur léger.

Dominic Preston / Foundry

En général, nous nous sommes retrouvés au moment du coucher avec environ la moitié de la batterie restante, et si nous poussions la chance jusqu’au bout, la batterie atteignait une autonomie à un chiffre, au milieu du deuxième jour.

Cependant, si vous jetez un œil à la partie batterie de nos benchmarks ci-dessus, vous verrez que les fleurons concurrents ont tendance à durer un peu plus longtemps. Néanmoins, une fois que vous avez passé la barre de la journée complète, cela ne semble pas avoir d’importance.

Lorsqu’il est temps de le recharger, vous avez le choix entre une recharge rapide câblée de 90W et une sans fil. Cette dernière fonctionne jusqu’à 50W, mais pour obtenir une puissance proche, vous devrez acheter un chargeur sans fil Xiaom. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un chargeur Qi lambda.

Dominic Preston / Foundry

En filaire, nous avons rechargé la batterie de 48 % en seulement 15 minutes, et une charge complète prend un peu plus d’une demi-heure. C’est, pour ce qu’il vaut, le seul domaine où le 13 Pro, moins cher, s’impose. Son chargement filaire, plus rapide, opère une recharge complète en moins de 30 minutes.

Logiciel et mises à jour

Fonctionne sous Android 13 avec MIUI 14

Trois ans de mises à jour Android probablement

Nous allons être brefs sur la partie logicielle, car elle s’accompagne d’une mise en garde importante. Nous avons testé une version chinoise du Xiaomi 13 Ultra, qui est plus restrictive que ce à quoi vous pourriez être habitué, et qui n’est pas entièrement représentative de la version mondiale.

Dominic Preston / Foundry

Quel que soit l’endroit où vous l’achetez, le Ultra fonctionne sous Android 13 et MIUI 14 de Xiaomi. La version chinoise n’inclut pas le Google Play Store. Ceci l’installation des applications frustrante jusqu’à ce que vous puissiez télécharger Google sur l’appareil, surtout que vous devez continuer à vous battre avec les applications et les notifications en chinois pour y arriver.

À moins que vous ne prévoyiez d’importer le téléphone de Chine, vous n’aurez pas ce problème

À moins que vous n’ayez l’intention d’importer votre téléphone de Chine, vous n’aurez pas ce problème. La version internationale de MIUI de Xiaomi inclut bien sûr une prise en charge complète de Google et fonctionne comme vous vous y attendez. Nous ne sommes pas fans de MIUI, qui est un peu encombré et maladroit, mais nous essayerons de mettre à jour cet article avec nos impressions sur le logiciel international.

Dominic Preston / Foundry

Nous ne savons pas encore combien de temps Xiaomi prendra en charge le téléphone, car il n’y a pas eu d’annonce officielle. Cependant, il est probable qu’il suive un engagement similaire à celui pris pour le Xiaomi 13, c’est-à-dire trois mises à jour de la version Android (donc jusqu’à Android 16) avec une quatrième année de correctifs de sécurité. Encore une fois, cette information sera mise à jour.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, le Xiaomi 13 Ultra n’est disponible qu’en Chine, où il est proposé à partir de 5 999 元 (environ 790 €). Si vous ne voulez pas attendre une version internationale, vous pouvez l’importer dès maintenant via Giztop, où il est vendu à partir de 1 041 €.

Xiaomi a promis que le téléphone sortirait à l’international dans les “prochains mois” après son lancement en mars en Chine.

Dominic Preston / Foundry

Les prix chinois sont toujours inférieurs aux prix internationaux, et un lancement en Europe vous coûtera certainement plus cher que le Xiaomi 13 Pro.

Conclusion

Le Xiaomi 13 Ultra est un smartphone exceptionnel dans presque tous les sens du terme, une proposition matérielle complète et bien équilibrée qui risque seulement de décevoir au niveau du logiciel peu sophistiqué de Xiaomi.

L’écran et l’appareil photo sont parmi les meilleurs du marché, les performances et l’autonomie sont excellentes. Vous devrez vous habituer au design massif et au gros module photo, mais s’ils vous conviennent, alors le 13 Ultra vous convient amplement.

Nous attendrons sagement le lancement international de ce Xiaomi pour rendre un verdict final, car tout dépend de l’agressivité avec laquelle l’entreprise positionne ce rival du S23 Ultra, étant donné le prix déjà élevé de son modèle Pro.

Nous attendons également avec impatience une version mondiale du logiciel. L’utilisation d’un modèle chinois importé est frustrant, bien que Google ait été ajouté et réglé la langue de l’appareil sur l’anglais, il y a des applications inattendues et des notifications qui s’affichent en chinois.

Adaptation du test réalisé par Dominic Preston et paru sur Tech Advisor de langue anglaise.

Fiche technique