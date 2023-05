En pocas palabras Puntuación Pros Gran rendimiento

Hoy en día existen infinidad de empresas chinas que se dedican a la fabricación de nuevos smartphones, y en el caso de Infinix, es una de las que quizá no conozcas. La empresa comenzó su andadura hace apenas una década y desde entonces, se ha centrado principalmente en los mercados asiático y africano.

El último en llegar es el dispositivo Zero 5G en su edición de 2023, un móvil que es posible que no llegue a Occidente (al menos de manera oficial), pero eso no significa que no puedas llegar a comprarlo. El terminal ofrece una combinación de grandes especificaciones, junto con una gran pantalla y cámaras traseras triples que sugieren que podría ser un competidor real entre los mejores móviles baratos del año, con un precio aproximado de 240 €.

Desde el punto de vista del rendimiento, es uno de los teléfonos más impresionantes que se pueden comprar a cambio de su precio. Pero algunas deficiencias clave en otras áreas, hacen que sea más difícil de recomendar. Aquí tienes el análisis completo.

Diseño y construcción

Parte trasera y laterales de cristal

Parece de primera calidad pero es barato

Gran sensor de huellas dactilares lateral

Infinix ha creado un teléfono que no es especialmente innovador, pero que llama la atención. Esto se hace evidente en su diseño, que se asemeja a un teléfono premium a pesar de que se han utilizado materiales mucho más asequibles y de baja calidad.

Pero a pesar de su acabado reflectante, es muy evidente que la parte trasera del teléfono es de plástico y no de cristal. Esto hace que el Zero 5G parezca mucho más barato de lo que parece, pero es un sabio compromiso por parte de Infinix.

Optar por el plástico significa que es más ligero y duradero que la mayoría de los teléfonos de gama alta, hasta el punto de que no necesitarás hacer uso de la funda transparente de silicona incluida en la caja, a menos que quieras hacerlo.

El material de plástico implica que es más ligero y duradero que la mayoría de los teléfonos de su especie”

El modelo blanco que probé repele bien la presencia de manchas y huellas dactilares en su trasera, aunque pueden hacerse más perceptibles en la versión con acabados en negro. Si buscas algo más colorido, también hay una tercera versión en naranja brillante.

Anyron Copeman / Foundry

Hay una ligera protuberancia en la cámara trasera, pero Infinix ha hecho un buen trabajo al integrarla en la parte posterior del teléfono. No sobresale como en otros teléfonos, y utilizarlo boca arriba sobre una mesa sigue siendo fácil.

Mientras que los lados del Zero 5G también son de plástico, encontrarás tres características clave de diseño. Podría decirse que la más importante es el botón de encendido, que hace las veces de escáner físico de huellas dactilares.

Es fácil de configurar, rápido e impresionantemente fiable: todo lo que podía esperar. Algunos lo verán como una desventaja en comparación con un sensor bajo la pantalla, pero éstos tienden a fallar en los teléfonos económicos debido al uso de los componentes baratos.

Anyron Copeman / Foundry

La bandeja SIM incluye ranuras para poder utilizar hasta dos tarjetas SIM y una tarjeta microSD de almacenamiento. Tener la opción de las tres es poco habitual y una gran ventaja para este teléfono, algo que también hemos podido ver en el Realme C55.

Hablando de rarezas, el Zero 5G también tiene un conector de auriculares de 3,5 mm. Hoy en día, incluso los teléfonos más económicos prescinden de él, pero la opción de audio por cable seguirá siendo valorada por mucha gente.

Por supuesto, la parte frontal del teléfono es de cristal. La pantalla de 6,78 pulgadas está alojada en unos marcos francamente finos, aunque la barbilla es mucho más gruesa. Infinix ha optado por una cámara selfie con orificio central que permite un desbloqueo rápido usando la cara, pero es mucho menos seguro que el sensor de huellas dactilares.

Como sugiere el tamaño de la pantalla, se trata de un teléfono grande. Usarlo con una mano es casi imposible, y con sus 201 gramos de peso no resulta ligero. Pero teniendo en cuenta cómo son las posibilidades que ofrece la competencia, el Edge 5G se mantiene en la tónica.

Pantalla y audio

Gran pantalla LCD IPS de 6,78 pulgadas

Frecuencia de refresco de 120 Hz (240 Hz muestreo táctil)

Un único altavoz decente y toma de auriculares de 3,5 mm

Hablemos de la pantalla de 6,78 pulgadas. Para la ocasión, Infinix ha montado un panel IPS LCD 1080 x 2460, otorgando al Zero 5G 2023 una alta relación de aspecto 20:9. Esto es bastante típico en un teléfono Android y no deja de ser impresionante dado el precio de salida del terminal.

Todo se ve bastante nítido y detallado, ofreciendo una vivacidad de los colores que hace que el tareas como desplazarte por redes sociales o ver vídeos en su pantalla sea algo particularmente agradable.

Anyron Copeman / Foundry

La navegación por el teléfono es fluida gracias a la frecuencia de refresco de 120 Hz. Se puede ajustar a 60 Hz (para ahorrar batería) o a un modo automático que alterna entre ambos; esta última es la mejor opción para la mayoría de la gente.

Sin embargo, a pesar de tener un muestreo táctil de 240 Hz (las veces que la pantalla puede registrar la entrada táctil por segundo), el Zero 5G no parece ser un móvil tan sensible como muchos otros teléfonos que he probado.

En términos de brillo, registré un valor máximo de 513 nits durante las pruebas. El dato viene a corroborarnos que no deberías tener problema alguno a la hora de visualizar la pantalla en exteriores, independientemente de la época del año en la que lo hagas, ya sea en invierno o en verano a plena luz del día.

Puedes conectar auriculares a través de la toma de auriculares de 3,5 mm, o del puerto USB-C, pero no es necesario para un uso casual. Solo hay un altavoz orientado hacia abajo, pero ofrece un sonido claro y detallado, incluso a rangos de volumen altos.

Los graves son algo escasos, y es fácil que puedas taparlo con la mano cuando sujetas el móvil en formato apaisado. El gran auricular ofrece una buena calidad en las llamadas, pero es una pena que no puedas usarlo también para reproducir música en streaming.

Especificaciones y rendimiento

MediaTek Dimensity 1080 + 8 GB de RAM

Buen rendimiento, incluso en juegos

almacenamiento de 256GB, ampliable hasta 512GB

El Infinix Zero 5G 2023 está equipado con el chipset MediaTek Dimensity 1080. Es un peldaño por debajo del buque insignia Dimensity 9000 Series, pero sigue estando diseñado para su uso en teléfonos de gama media.

Sus apariciones en modelos como el Motorola Edge 30 Ultra de 699 €, o el Xiaomi 12T Pro de 699 € aproximadamente, dan una idea de su calibre, ya que el Infinix es un móvil que podrás comprar por unos 240 €.

Con 8 GB de RAM en la única configuración disponible, el rendimiento es mucho mejor de lo que cabría esperar en un teléfono económico. Navega por Internet, envía mensajes de texto y se desplaza por las redes sociales con facilidad, y la calidad de la pantalla también resulta ideal para consumir contenidos.

Estos grandes dotes también se extienden al apartado de juegos. Los títulos más casuales siempre han estado al alcance de la mano, pero el Zero 5G también puede con algunos de los juegos más exigentes de la Google Play Store.

La experiencia de juego que hemos alcanzado con Call of Duty: Mobile o Asphalt 9, no puede rivalizar con la de los teléfonos considerados buques insignia, pero la jugabilidad se mantuvo fluida y sensible durante todo el tiempo que duró la partida.

El rendimiento es mucho mejor del que cabría esperar en un teléfono económico”

Al pasar de una tarea a otra se puede notar cierta ralentización, mientras que la navegación por los menús no siempre es la más rápida. Pero esto parece estar relacionado con el software más que con una falta de rendimiento. Entre los teléfonos económicos, te costará encontrar algo más potente.

Eso se refleja en las pruebas de rendimiento que se muestran a continuación, donde el Zero 5G se compara favorablemente con teléfonos de precio similar:

El chip Dimensity 1080 es compatible con la conectividad 5G (sub-6GHz y mmWave), y también dispone de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y GPS. Sin embargo, no hay NFC, por lo que el teléfono no se puede utilizar para realizar pagos con Google Pay.

En términos de almacenamiento, los 256 GB a bordo serán suficientes para la mayoría de la gente. Si necesitas más, el Zero 5G también admite expansión mediante tarjeta microSD – hasta 256GB adicionales. Muy pocas personas demandarán una cifra superior.

Cámara y vídeo

Sensor principal de 50 MP 8muy sólodi

Sin cámara ultra gran angular ni teleobjetivo

Cámara selfie de 16 MP

Como sucede con otros smartphones modernos, el Infinix Zero 5G 2023 está equipado con triple cámara trasera. Sin embargo, eso disfraza el hecho de que el hardware en realidad ha sido degradado en comparación con el modelo Infinix Zero de 2022.

El sensor principal es ahora de 50 Mp en lugar de 48 Mp, pero el teleobjetivo de 13 MP ha sido sustituido por un sensor rácano tipo macro de 2 MP. Sigue habiendo una tercera cámara de profundidad de 2 MP, pero eso significa que la mayor parte del tiempo dependerás de un solo sensor.

Anyron Copeman / Foundry

Como resultado, la Zero 5G es menos versátil que muchos otros teléfonos en lo que se refiere a la fotografía – incluyendo un montón de teléfonos económicos. No me importa prescindir de un teleobjetivo (y confiar en el zoom digital), pero la falta de un sensor ultra gran angular es más difícil de aceptar.

Si sueles hacer fotos de paisajes o de grupos de personas, lo echarás de menos a las primeras de cambio.

Estas omisiones son una lástima, porque el resto de la experiencia de la cámara es excelente para el precio que presenta. El sensor principal de 50 MP produce fotos claras y nítidas con un rango dinámico decente. A veces tiene problemas con la exposición, pero los colores suelen ser precisos y fieles a la realidad.

El conjunto de cámaras es peor que las que tenía el modelo Zero de 2022″

Sin esos otros objetivos, suele rendir mejor cuando hay un sujeto claro y bien iluminado en la toma. Destacan los edificios y las estatuas, ya que el sensor de profundidad permite realizar un llamativo desenfoque de los fondos.

Los primeros planos con el objetivo macro también ofrecen un detalle excelente, aunque probablemente no lo utilices mucho. Un modo nocturno basado en la potencia que puede aplicar el software realiza un buen trabajo al aclarar la imagen y conservar los detalles más principales.

En la parte frontal, la cámara selfie de 16 MP también es muy buena, aunque conviene desactivar el modo belleza que viene activado por defecto. Incluso dispone de un modo retrato (basado exclusivamente en software), el cual también tiene problemas con la detección de bordes.

Puedes verlo en los ejemplos de cámara que te muestro a continuación:

En cuanto al vídeo, se puede grabar en calidad 4K a 30 fps. Los 1080p a 30fps por defecto serán suficientes para la mayoría, aunque la falta de estabilización de imagen hace que las grabaciones tengan un movimiento poco satisfactorio.

Batería y carga

Batería de 5000 mAh

Autonomía mediocre

Carga por cable de 33 W, no inalámbrica

ElZero 5G de 2023 está equipado con una generosa batería de 5000 mAh. Es una capacidad decente, aunque algo que hemos llegado a esperar de los teléfonos modernos.

Nuestras pruebas sugieren que aguanta bien un día completo de uso, con un tiempo por encima de la media de 10 horas y 48 minutos en la prueba de batería de PCMark. El objetivo es simular el uso en el mundo real a través de varios escenarios diferentes, pero por desgracia mi experiencia no fue tan impresionante.

La combinación de una gran pantalla y esa frecuencia de refresco de 120 Hz, hizo que se agotara mucho antes de lo esperado, hasta el punto de que el uso de un día completo apenas estuvo a mi alcance. Esto incluía muchos datos móviles, mucho brillo y manejo de GPS, pero aún así esperaba algo mejor.

Por supuesto, estas preocupaciones sólo serán relevantes si utilizas el teléfono durante varias horas al día. Con un uso más ligero, puedes acabar la tarde con carga de sobra.

Cuando te quedes sin carga, hay un adaptador de corriente USB-C de 33 W incluido en la caja. Esto se sigue considerando carga rápida, aunque es inferior a la de muchos de sus rivales de precio similar.

Conseguí cargar la batería a un 22 % en apenas 15 minutos, y un 42 % en media hora, con algo menos de 90 minutos necesarios para una carga completa.

Anyron Copeman / Foundry

No hay carga inalámbrica, pero eso hubiera sido extraordinario en un teléfono tan económico como es este modelo.

Software y actualizaciones

Sistema Infinix XOS 12 sobre Android 12

Experiencia de software poco intuitiva

Sin promesas en actualización a Android 13

El Zero 5G 2023 funciona con la personalización de Infinix XOS 12 corriendo sobre Android 12. Desafortunadamente, esta experiencia de software es la principal razón para no comprar el teléfono, puesto que la personalización hace que se pierda por completo la esencia de un teléfono Android típico.

Una de las primeras cosas que notarás son las carpetas de aplicaciones sobredimensionadas, con una de ‘Sugerencia'” en la pantalla de inicio que simplemente muestra cuatro de tus aplicaciones usadas recientemente. Al encender el teléfono, se alternan emojis de forma aleatoria.

Infinix XOS 12 te aleja de todo lo bueno que tiene la versión más pura de Android”

También hay un montón de aplicaciones bloatware preinstaladas que probablemente nunca usarás, pero que no puedes desinstalar. Eso incluye la Palm Store, que no ofrece nada útil que no encuentres ya en la Google Play Store.

Al igual que MIUI de Xiaomi, las notificaciones aparecen desde la parte superior izquierda, mientras que los ajustes rápidos, requieren de un deslizamiento desde la parte superior derecha. Navegar por ambas opciones no es nada intuitivo:.

Verás que existe una verdadera curva de aprendizaje, incluso si ya estás familiarizado con Android.

Luego está la versión de Infinix del feed Google Discover, disponible a la izquierda de la pantalla de inicio principal. Es una versión muy descafeinada de la real, con una desordenada sección de “Noticias hot” (con casi todos los titulares cortados) y un widget genérico de “Días importantes” entre las características más notables.

Anyron Copeman / Foundry

Infinix lo utiliza incluso para mostrar mensajes motivadores que cambian cada vez que pasas el dedo por encima. Según el teléfono, deberías “ganar dinero con tu mente, no con tu tiempo” y “sentir el miedo y hacerlo de todos modos”.

A pesar de lo extraña que es esta experiencia de software, con el tiempo es posible ajustarla a tu gusto y mantener la mayoría de las aplicaciones molestas lejos de de la pantalla de visualización. Pero sigue siendo un gran paso atrás con respecto a otras opciones del mercado.

Las actualizaciones son otro motivo de preocupación, ya que Infinix no se ha comprometido a ofrecer soporte de software. Eso significa que probablemente no verás la llegada de Android 13 y sucesores, cuando otras marcas llegan a garantizar hasta 4 años.

Precio y disponibilidad

Infinix no dice exactamente cuánto costaría el Zero 5G 2023 en Occidente, pero no es particularmente relevante ya que el teléfono parece que solo llegará a través de mercados alternativos.

En nuestro caso, hemos localizado la comercialización en España a través del ecommerce AliExpress, donde lo puedes encontrar a un precio recomendado de 272,28 € con una configuración de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, la misma que hemos probado.

Esta cifra lo sitúa dentro del territorio de los teléfonos móviles baratos. Averigua si puedes comprar uno a través del sitio web de Infinix, según cuál sea tu país de residencia.

Pocos rivales pueden competir en rendimiento con el Zero 5G 2023 al precio de venta que presenta, pero varios ofrecen una experiencia de uso más completa y amigable, incluyendo una mayor duración de la batería y un software superior.

Veredicto

El Infinix Zero 5G 2023 acierta en muchas cosas, pero sus carencias en áreas clave como la interfaz de manejo harán que te lo pienses dos veces antes de comprarlo.

Destaca el excelente rendimiento del Dimensity 1080 de MediaTek, un chip que normalmente encontrarás en teléfonos mucho más caros. Junto con una excelente pantalla de 120 Hz, y una impresionante cámara principal de 50 MP, hay muy buena puntuación en estos apartados.

Sin embargo, la mediocre duración de la batería y la mala experiencia de software son difíciles de ignorar, mientras que la falta de otros sensores de cámara limita su potencial fotográfico.

Si eres de los que vive en un país donde está disponible, es probable que el Zero 5G 2023 merezca la pena, para lo que tendrás que estar dispuesto a prescindir de las actualizaciones de software venideras.

