Qu’il s’agisse des livres, des films, des produits et jouets dérivés, des jeux vidéo ou même de la future série sur Max qui n’est pourtant pas encore sortie, le moins que l’on puisse dire est que Harry Potter connaît toujours un succès planétaire.

Prenons Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, par exemple. Malgré les polémiques et quelques fans réticents, ce jeu sorti en février dernier sur PS5 a été vendu à la vitesse de l’éclair et à plus de 12 millions d’exemplaires. Face à de tels résultats, et bien que surpris, c’est avec un peu de retard que la division Warner Bros Games s’est alors décidée à lancer ce même titre sur les consoles d’ancienne génération.

Pour ce qui est des utilisateurs de Nintendo Switch, pas d’inquiétude, Warner ne vous a pas oublié. Toutefois, il faudra encore patienter jusqu’à cet été avant de pouvoir sortir votre baguette magique de sa boîte…

Pour rappel, l’histoire vous met dans la peau d’un élève de Poudlard à l’étrange pouvoir. Comme si vous y étiez, vous participez aux différents cours, vous promenez dans le chateau le plus connu du monde, volez sur votre balai ou encore apprenez des sorts…

Où acheter Hogwarts Legacy pour PS4 et Xbox One

D’abord proposé en précommande, il est désormais et officiellement possible de se procurer Hogwarts Legacy sur PS4 et Xbox One. Vous le trouverez en vente chez différents e-commerçants à l’instar de :

Fnac : PS4 (54,99 €) / Xbox (55,99 €)

: PS4 (54,99 €) / Xbox (55,99 €) Boulanger : PS4 (69,99 €) / Xbox (69,99 €)

: PS4 (69,99 €) / Xbox (69,99 €) Amazon : PS4 55,99 €) / Xbox 55,99 €)

Enfin, bonne nouvelle pour les arachnophobes ! En même temps que sa sortie sur PS4, Hogwarts Legacy vient avec un nouveau patch, le Arachnophobia Mode. Cette mise à jour promet de transformer votre plus grand peur en de petites bêtes inoffensives et mignonnes afin que vous puissiez pleinement profiter du jeu. Ce n’est pas tout, vous profiterez aussi de corrections pour les sauvegardes de jeu, le blocage de la quête de Lodgok et bien d’autres choses…