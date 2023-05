En pocas palabras Puntuación Pros Ligero

Buena pantalla

Batería decente Contras Software increíblemente lento

Caro para lo que ofrece

Seguimiento GPS defectuoso

El Polar Ignite 3 es un dispositivo de seguimiento de la actividad física de buen aspecto disfrazado de reloj, con sólidas funciones básicas de fitness que se ven empañadas por un software lento a un precio demasiado elevado.

El Polar Ignite 3 es el primer reloj Polar con una pantalla AMOLED, y es sin duda una mejora en comparación con las pantallas monocromáticas que los dispositivos de la marca suelen lucir.

El reloj también tiene un conjunto de funciones de fitness en un cuerpo ligero que me hizo sentarme y prestar atención, después de haber utilizado varios rastreadores Polar anteriormente.

Pero el software del Ignite 3 es tan básico y falla tanto que es difícil recomendarlo. Si a eso le añadimos que cuesta 329,90 € (es más caro que el Apple Watch SE), Polar lo tiene muy, pero que muy difícil.

Por otra parte, es posible que prefieras las funciones del Polar a las de un Apple Watch. Esto hace que los defectos del Ignite 3 sean aún más frustrantes porque este podría haber sido un reloj de fitness espectacular.

Diseño y construcción

Muy ligero

Bonita pantalla AMOLED

Cuatro opciones de color

El Polar Ignite 3 es un reloj de diseño muy sencillo con una pantalla táctil circular y un solo botón en el borde izquierdo para abrir y cerrar menús o pausar y finalizar entrenamientos.

Se presenta en colores negro, arena, morado o marrón cobrizo. Todos ellos, curiosamente, tienen diferentes acabados de carcasa con estrías, entramado, liso y estriado respectivamente, así que asegúrate de comprobar cuál prefieres.

Henry Burrell / Foundry

Todas las correas son de silicona, con una hebilla tradicional y un lazo para meter el extremo cuando se llevan puestas. Son suaves por dentro, pero tienen una textura estampada por fuera que no me gusta porque es áspera y acumula polvo y (lo siento) partículas de piel que le dan un aspecto sucio.

Tienen un tamaño de 20mm y son fáciles de cambiar si quieres usar otros de la tienda online de Polar. He revisado el modelo negro que es increíblemente sencillo, pero la mejor opción para un look sutil.

El Ignite 3 es increíblemente ligero: solo pesa 35 gramos con la correa

El Ignite 3 es increíblemente ligero: solo pesa 35 gramos con la correa. Esto es muy impresionante teniendo en cuenta que el reloj tiene un sensor de frecuencia cardíaca y GPS integrado, y es una de las principales razones para comprarlo, ya que puedes olvidarte de que lo llevas puesto – es el reloj más cómodo que he llevado a la cama para el seguimiento del sueño, donde otros smartwatches más voluminosos son bastante incómodos. Es sin duda uno de los relojes con GPS más finos que existen.

Henry Burrell / Foundry

Esa sensación de peso pluma se debe a que la pantalla de 1,2 pulgadas del reloj es bastante pequeña, pero aún así me pareció lo suficientemente grande como para leer fácilmente la hora y las estadísticas cuando salía a caminar o a correr.

Además, es sumergible hasta 30 metros.

Rendimiento y software

Lag frustrante

Sin pagos móviles

Información sencilla basada en mosaicos

He analizado otros relojes Polar antes que éste, pero la experiencia es más frustrante en el Ignite 3. Aunque el Ignite tiene una pantalla táctil AMOLED que parece de primera calidad en comparación con la pantalla monocroma de memoria en píxeles (MIP) de algo como el Polar Pacer, la falta de botones y el software lento hacen que sea frustrante interactuar con el Ignite.

Mientras que el Pacer y otros relojes Polar tienen botones que te permiten desplazarte rápidamente por los menús de software de Polar en ausencia de una pantalla táctil, el Ignite 3 insiste en que utilices el tacto. Pero los componentes internos de baja potencia no pueden seguir el ritmo, lo que resulta en una sensación muy retardada y lenta del reloj que, francamente, lo arruina.

Incluso al deslizar el dedo hacia arriba para ver las notificaciones se produce un tartamudeo, y no me gusta que no se pueda tocar la pantalla para despertarla. Hay que levantar el reloj o pulsar el botón lateral.

Henry Burrell / Foundry

Esto duplica la frustración cuando estás haciendo ejercicio, unido al hecho de que no hay una opción de pantalla siempre encendida. Así, cuando estás corriendo, por ejemplo, tienes que levantarte el reloj para ver el tiempo, el ritmo y otras estadísticas útiles, pero el reloj no se da cuenta de que se ha levantado o tarda en encender la pantalla.

En comparación con otros relojes para correr que muestran las estadísticas de forma permanente o que responden con rapidez, el Ignite 3 es pesado de usar porque no puede seguir el ritmo de mis exigencias más sencillas.

…la falta de botones y la lentitud del software hacen que sea frustrante interactuar con el Ignite

Sólo tiene una CPU de 192 MHz y 5 MB de RAM, lo mínimo que funciona bien en relojes con pantallas de menor resolución, pero con la brillante AMOLED del Ignite simplemente no es suficiente para mantener el ritmo.

Afortunadamente, el desplazamiento a izquierda y derecha de la esfera del reloj es fluido y permite ver a pantalla completa la actividad, el tiempo, el sueño y otras funciones, incluido un panel con las “sugerencias de hoy”.

Henry Burrell / Foundry

Las notificaciones del smartphone hacen ping al reloj, pero son muy básicas y no se puede interactuar con ellas ni utilizarlas para responder a un mensaje, por ejemplo.

Los controles de audio aparecen cuando estás reproduciendo música o un podcast para que puedas controlar lo que estás escuchando desde el reloj, pero sólo como un mando a distancia del teléfono – no puedes cargar pistas en el propio reloj. Si corres hacia el audio, tu teléfono tendrá que acompañarte siempre.

Como en todos los relojes Polar, tienes que mantener pulsado el botón para sincronizar manualmente los últimos datos con el teléfono. Esto me sigue pareciendo molesto y no sé por qué Polar no consigue que la sincronización automática funcione como la mayoría de las otras marcas.

Además, teniendo en cuenta que Polar está tratando de atraer directamente a un comprador más consciente de la moda o el estilo de vida con el Ignite 3, la ausencia de cualquier forma de opción de pago móvil es más flagrante que en los dispositivos de entrenamiento más hardcore de la compañía.

Puedes recibir notificaciones del smartphone para hacer ping al reloj, pero son muy básicas y no puedes interactuar con ellas

Seguimiento de la salud y la forma física

Seguimiento GPS un poco impreciso

Varios modos de entrenamiento

Seguimiento detallado de las fases del sueño

El Ignite 3 no es un smartwatch. Se trata de un monitor de fitness con seguimiento GPS y un sólido conjunto de funciones de bienestar, además de funciones útiles como la posibilidad de personalizar la esfera del reloj.

Puede realizar un seguimiento específico de carreras, caminatas, ciclismo, sesiones HIIT, natación, ciclismo en interiores, carreras en cinta, entrenamiento de fuerza, senderismo y ciclismo de montaña, pero también puedes seleccionar una actividad general en interiores o al aire libre si lo que estás haciendo no aparece en la lista. Esto asegurará que tu ritmo cardíaco y los movimientos del GPS sean rastreados si es necesario para permitirte registrar ese ejercicio.

He utilizado el reloj durante varias semanas como mi reloj de uso diario y para realizar un seguimiento de paseos, largas caminatas y carreras. Aparte de los problemas de rendimiento que he mencionado, el Ignite 3 hace un buen trabajo con el seguimiento real. Pero cuando me acerqué a la superposición de la ruta GPS para algunas de mis carreras, la ruta cortó esquinas, lo que sugiere que corrí sobre los verdes que no lo hice, o ganó la capacidad de correr a través de paredes.

Fíjate en las rutas de GPS dudosas de la imagen de la derecha Henry Burrell / Foundry

Por mucho que me gustaría, es un poder que no tengo. El Apple Watch SE y el Polar Pacer (ambos más baratos que el Ignite 3) hicieron un mejor trabajo en mis pruebas. Es una pena, sobre todo teniendo en cuenta que el Polar tiene GPS de doble banda que supuestamente es más preciso.

La aplicación Polar Flow con la que sincronizas el reloj en Android o iOS requiere una pequeña curva de aprendizaje, ya que no es la aplicación más intuitiva, pero cuando ves tus entrenamientos puedes obtener una sólida vista granular de datos como la frecuencia cardíaca y las zonas, el ritmo por distancia, el cambio de elevación, las calorías quemadas y un mapa GPS completo con marcadores de distancia.

Encontré que el GPS se bloquea bien y rara vez o nunca se desconecta. Viendo el resultado en Polar Flow, confío en que el Ignite 3 realiza un seguimiento preciso de lo que estoy haciendo, lo que contribuye en gran medida a querer seguir llevándolo y confiar en los datos que proporciona.

Aparte de los problemas de rendimiento … el Ignite 3 hace un buen trabajo con el seguimiento real

Cuanto más ejercicio haces, más útiles te resultan la aplicación y el reloj. Aunque la mayoría de los detalles son más fáciles de ver en la aplicación, la pestaña “Sugerencia de hoy”, cuando se pulsa, muestra el entrenamiento recomendado para el día que se basa en tus cargas de entrenamiento recientes y la calidad del sueño.

La inclusión por parte de Polar de programas de entrenamiento básicos basados en los datos de uso, sin necesidad de suscripción, es una gran ventaja, y es preferible a funciones similares de Fitbit, que requieren una suscripción de pago a Fitbit Premium para obtener ventajas de entrenamiento similares.

También se puede obtener una guía de voz opcional cuando se hace ejercicio, pero como el reloj no tiene altavoz, sólo se oye a través del altavoz del teléfono o de los auriculares Bluetooth conectados al teléfono. Si consigues configurarlo, resulta muy útil porque te puede guiar durante las sesiones de entrenamiento sin tener que mirar el teléfono o el reloj, pero sólo se basa en las zonas de frecuencia cardiaca y no en actividades de ejercicio específicas, por lo que no hay entrenamiento de carrera, por ejemplo, sólo de esfuerzo general.

También hay aplicaciones útiles como Serene, que te guía a través de ejercicios de respiración para fomentar la atención plena, Fueling, que te permite establecer recordatorios personalizados para comer y beber en línea con los programas de entrenamiento, Timers y Tests, que ponen a prueba tus niveles de base al caminar, correr y estar en forma.

Me gusta mucho el seguimiento del sueño de Polar. Lleva el Ignite a la cama y te dará un resumen sólido de lo bien que has dormido y te dirá directamente si es “MUY POBRE” o algo un poco mejor. También ofrece un buen desglose de las fases del sueño, estimando cuándo estuviste en sueño ligero, profundo o REM y si tuviste interrupciones.

Lleva el Ignite a la cama y te dará un resumen sólido de lo bien que has dormido

Henry Burrell / Foundry

Duración de la batería y carga

Batería para varios días

Cable de carga propietario

No hay enchufe en la caja

La Ignite 3 tiene una duración de batería razonablemente buena. Tendría que cargarlo cada cuatro días más o menos, lo que normalmente incluye uno o dos entrenamientos de más de media hora. El uso del GPS para actividades al aire libre consumirá más batería, pero el reloj durará al menos tres días, según mi experiencia.

La duración de la batería empezó siendo un poco irregular, pero se estabilizó al cabo de unas semanas. Se agota un poco por la noche, pero eso es de esperar cuando se realiza un seguimiento de la frecuencia cardíaca y el movimiento. Es más molesto que se agote a una velocidad similar incluso si no lo llevo puesto.

Se carga a través del cable USB-A incluido que se engancha en la parte posterior. No hay enchufe de pared en la caja, pero puedes cargarlo con un cargador que ya tengas o en el puerto USB-A de un ordenador.

Precio y disponibilidad

El Polar Ignite 3 cuesta 329,95 $/£289/€329,90 directamente de Polar.

Esto es bastante caro teniendo en cuenta que el Polar Pacer tiene la mayoría de las mismas características por 199,95 $/£169,50/€199,90, aunque carece de la pantalla AMOLED del Ignite 3.

El Apple Watch SE es un fuerte competidor y una mejor compra por su precio de venta de 249 $/259 £/299 € y unas funciones de smartwatch muy superiores, pero la batería solo dura un día. También podrías considerar el Garmin Venu 2 Plus de 449 $ si quieres una buena mezcla de fitness y smartwatch y tienes un poco más de dinero para gastar.

Veredicto

El Polar Ignite 3 es un dispositivo GPS de fitness fino y capaz para las personas en el extremo más casual del espectro de entrenamiento. Tiene un bonito y ligero diseño, una atractiva pantalla AMOLED y una batería que dura varios días.

Pero el software es tan molesto y lento que arruina la experiencia de usar el reloj a diario. Puede ser poco sensible y francamente frustrante de usar, con molestias diarias como la lentitud de la pantalla para despertar cuando se levanta el brazo para ver la hora o su entrenamiento. La falta de una pantalla siempre encendida es una pena a este precio y con tecnología OLED.

Es una buena opción si quieres uno de los relojes de fitness más delgados con GPS y valoras no tener que cargarlo todos los días, pero hay mejores opciones por ese precio.

