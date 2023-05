En pocas palabras Puntuación Pros Gran calidad de sonido

Aunque es probable que el Era 100, más pequeño, resulte más popular gracias a su precio más barato, el Era 300 es sin duda el modelo más interesante: incluye las mismas concesiones de conectividad en forma de Bluetooth y entrada de línea, pero también cuenta con soporte de audio espacial y un rediseño físico radical para sacarle el máximo partido.

La buena noticia es que los Era 300 suenan de maravilla le eches lo que le eches, y la compatibilidad con Dolby Atmos garantiza que un par de estos auriculares sean el nuevo requisito para la mejor configuración de sonido envolvente posible de Sonos.

La mala noticia es que el audio espacial, aunque es impresionante, es también limitado para las configuraciones de altavoces individuales, y el soporte de software debería garantizar que es poco probable que lo utilices mucho, de todos modos. El potencial aquí es obvio, pero a este precio es mejor estar seguro de que también está satisfecho con lo que ofrece en este momento.

Diseño y construcción

Inusual forma de reloj de arena

Excelentes controles táctiles

Opciones en blanco o negro

Aunque el Era 300 se posiciona naturalmente como el sustituto del antiguo Play:3, no se trata de una simple actualización. Sonos volvió a empezar desde cero, y eso se nota incluso desde fuera.

Dominic Preston / Foundry

El Era 300 tiene un aspecto francamente inusual, con una figura de reloj de arena que se estrecha en el centro y se expande hacia delante y hacia atrás. La forma acanalada sirve para maximizar su salida espacial, con uno de los seis altavoces ligeramente inclinado hacia arriba para proyectar el audio hacia la habitación, en lugar de simplemente hacia delante.

Me gusta bastante el aspecto, que salva el altavoz de la sordidez de bloque, pero estoy seguro de que va a resultar divisivo en otros lugares. Al menos tiene el acabado clásico de Sonos, con opciones en blanco o negro y detalles sencillos, como un pequeño logotipo en la parte frontal.

Uno de los inconvenientes de su forma es que hay que ser muy específico a la hora de colocar los altavoces: no se pueden colocar en ninguna otra orientación, por lo que no se pueden colgar fácilmente de una pared o de cualquier otro sitio. Si quieres aprovechar al máximo el audio espacial, también tendrás que colocarlo en algún lugar con espacio alrededor y por encima, así que no es un altavoz que puedas meter en una esquina o esconder en una estantería de Ikea.

Hay otros dos ajustes de diseño en el 300, ambos compartidos con su hermano menor Era 100.

Dominic Preston / Foundry

El primero son los controles táctiles renovados, con botones de reproducción/pausa y cambio de pista situados en la parte delantera, un botón de control por voz en la parte trasera y controles de volumen inteligentemente situados en un canal táctil que se puede deslizar. El efecto general es que los controles son más fáciles de encontrar de un vistazo o incluso sin mirar, y es más difícil equivocarse.

El segundo cambio se refiere a la construcción del altavoz. No hay pegamento y sí tornillos, lo que hace que el altavoz sea más respetuoso con el medio ambiente y, en teoría, mucho más fácil de reparar.

Conectividad

Bluetooth incluido

Entrada de línea y Ethernet mediante dongle

Wi-Fi 6

Al tratarse de un altavoz Sonos, no es de extrañar que el Era 300 esté pensado para utilizarse a través de wifi.

Dominic Preston / Foundry

Lo que puede resultar más sorprendente es que no es la única opción. Para empezar, al igual que el Era 100, ahora incluye una opción Bluetooth, que he puesto a prueba con mi tocadiscos con Bluetooth.

Contar con la opción Bluetooth es un paso bienvenido por parte de Sonos, que hasta ahora había limitado la compatibilidad a sus altavoces portátiles Move y Roam, así como el hecho de que el audio Bluetooth se pueda compartir con el resto de la configuración de Sonos a través de la aplicación.

Menos bienvenido es el hecho de que he encontrado el rendimiento claramente irregular. Mi tocadiscos está a medio metro del Era 300, pero la señal se pierde varias veces en cada álbum, posiblemente porque Sonos utiliza la especificación Bluetooth 5.0 más antigua. Tampoco podrás transmitir audio espacial por Bluetooth, pero era de esperar.

Dominic Preston / Foundry

Sonos también ha incluido soporte de entrada de línea auxiliar, pero aquí hay una advertencia aún mayor: esto requiere un dongle para conectarse al puerto USB-C del altavoz. Sonos vende dicho dongle por 25 €, y probablemente tendrás que comprarlo – los conectores existentes de 3.5mm a USB-C tienden a ser monodireccionales, por lo que no transmitirán audio desde una fuente de 3.5mm. El mío no funcionó, y es probable que el tuyo tampoco.

Antes de lanzarte a comprar uno, ten en cuenta que es posible que necesites otro dongle. Esto se debe a que ahora necesitas el adaptador combinado 45 € para añadir un puerto Ethernet a la Era 300 (junto con la entrada de línea también, por lo que este cumple una doble función).

Por supuesto, puede que te guste la conexión inalámbrica, pero si te has acostumbrado a una conexión por cable en una configuración Sonos existente, te dolerá tener que pagar más para mantener ese rendimiento.

Calidad de sonido

Sonido excelente en una amplia gama de géneros

El audio espacial funciona, cuando puedes encontrarlo

Gran potencial surround

La calidad de sonido del Era 300 se puede dividir en estéreo o espacial, así que vamos a simplificar las cosas y empezar por lo primero.

Utiliza el Era 300 para escuchar grabaciones estéreo normales y sobresale. Con seis altavoces (cuatro tweeters y dos woofers) puede cubrir bien el espectro, y las guías de ondas personalizadas ayudan a la dispersión del audio incluso en una mezcla estéreo, reduciendo la importancia del “punto dulce” sónico y ayudando a que las melodías suenen genial estés donde estés en la habitación.

Dominic Preston / Foundry

Un solo Era 300 es lo suficientemente potente como para llenar incluso habitaciones más grandes, manejando cómodamente mi salón de planta abierta y mi cocina. Incluso a volúmenes altos hay una separación nítida, el bajo de las pistas de Pink Floyd vibra mientras la guitarra y la voz entran y salen, sin enturbiarse por el camino.

Es realmente este efecto el que mejora cuando se añade una pista de audio espacial con Dolby Atmos, el formato compatible con Sonos.

He estado probando un único altavoz Era 300, y por sí solo simplemente no puede crear ese efecto de llenado de la habitación que promete el formato, situándole en medio de la música. Los esfuerzos de Sonos por hacer rebotar el sonido hacia arriba y hacia la habitación no eliminan totalmente el punto dulce ni engañan a los oídos para que piensen que el sonido procede de otro lugar que no sea el altavoz.

Dominic Preston / Foundry

Lo que el Era 300 puede hacer, con una buena mezcla como algunas de las recientes remasterizaciones Atmos de los Beatles, es separar cada elemento para crear un audio más expansivo, un escenario sonoro más abierto.

Al principio es sutil, pero cuando desaparece el efecto se echa de menos, y otras pistas parecen casi planas en comparación.

No puedo decir si el efecto es más pronunciado con un par estéreo, ni evaluar lo bien que funciona con los 300 en una configuración envolvente. Con un solo altavoz, el audio espacial es bienvenido, pero no es una buena razón para actualizarlo por sí solo, sobre todo por la incomodidad del software.

Funciones inteligentes

Audio espacial solo a través de la incómoda aplicación Sonos

Ajuste Trueplay, tanto en iOS como en Android

Controles de voz básicos, pero sin Google Assistant

Como todos los altavoces Sonos, el Era 300 tiene algunas funciones inteligentes integradas, aunque se ha perdido un poco por el camino.

El altavoz se controla principalmente mediante la aplicación oficial de Sonos, que permite gestionar los ajustes, modificar el sonido y conectar el Era 300 al resto de la configuración de Sonos para audio multiroom, o integrado en un par estéreo o un conjunto de sonido envolvente completo (aunque esto solo es posible con el Sonos Arc o Beam Gen 2, además de cualquier Sub).

La aplicación también se utiliza para la reproducción de música, lo que le permite vincular cuentas de varios servicios de streaming para controlar a través de la aplicación directamente.

Esta es, al menos por ahora, la única forma de transmitir contenido espacial Dolby Atmos. Necesitarás una suscripción a Amazon Music o Apple Music -los dos únicos servicios de streaming compatibles con la reproducción espacial- y tendrás que navegar por sus bibliotecas a través de la app Sonos, no por las suyas propias.

Lamentablemente, la aplicación Sonos solo muestra si una canción o un álbum es compatible con Atmos una vez que ya se está reproduciendo, sin ninguna indicación mientras navegas. Así que, en el caso de los álbumes con varias versiones, hay que jugar al ensayo y error para encontrar la que saque el máximo partido a tu altavoz de 449 €.

La experiencia es tan mala que empecé a buscar canciones en la aplicación Amazon Music para encontrar versiones de Atmos y a repetir esas búsquedas en Sonos para encontrar los archivos correspondientes, saltando de una aplicación a otra cada vez que quería cambiar de álbum. Esperemos que las cosas mejoren, porque ahora mismo es lamentable, y es probable que te desanime a intentar encontrar música Atmos.

Dominic Preston / Foundry

Por lo demás, las cosas van mejor. Tanto si quieres aprovechar al máximo el audio espacial como si no, puedes utilizar la aplicación Sonos para ajustar tu Era 300 a un lugar específico de la habitación con la tecnología Trueplay de la empresa.

Aunque antes solo estaba disponible para iPhones, ahora también está disponible una versión más sencilla para teléfonos Android, que utiliza los micrófonos del propio altavoz en lugar del teléfono. Incluso este ajuste rápido mejora realmente la profundidad y claridad del altavoz, y los que tienen un dispositivo iOS siguen teniendo la opción de mover el teléfono por la habitación durante un minuto para realizar ajustes más precisos.

Por último, el altavoz incluye naturalmente controles de voz. Vuelve Alexa de Amazon, así como el propio asistente de voz interno de Sonos, que hace el trabajo para la reproducción de música, pero no mucho más (y tampoco si eres usuario de Spotify).

Esta vez falta Google Assistant. Este asistente solía estar presente en el hardware de Sonos, pero las continuas disputas legales entre ambas empresas parecen haberse interpuesto en el camino. Esto es una desventaja si, como yo, tienes Google integrado en otra parte de tu casa inteligente, porque el Era 300 no puede funcionar como altavoz inteligente de Google.

Precio y disponibilidad

El Era 300 ya está disponible por 499 €, y puedes adquirirlo directamente en Sonos.

Ese precio lo sitúa entre el Era 100 y el antiguo Five – este último probablemente todavía gana en estéreo, pero carece del soporte de audio espacial del Era 300, y es de suponer que se actualizará al Era 500 dentro de poco.

Dominic Preston / Foundry

Recuerda que si esperas un par para estéreo o una configuración surround tendrás que gastarte el doble. Si quieres utilizar la entrada de línea, son otros 25 € por altavoz, que ascienden a 45 € si también quieres Ethernet.

Para más opciones, consulta nuestra clasificación completa de los mejores altavoces Sonos, o los mejores altavoces Bluetooth para audio de otros fabricantes.

Veredicto

El Era 300 se encuentra en un punto extraño. Es un altavoz sencillo y excelente: caro, pero con la calidad necesaria para que ese precio merezca la pena. Solo he utilizado uno, pero apuesto a que un par estéreo sonaría fantástico, y el potencial en una configuración de sonido envolvente es obvio.

El problema es que el gancho asesino de los 300, el audio espacial, aún no está ahí. La experiencia en un solo altavoz no es lo suficientemente transformadora como para justificar una actualización por sí sola, y la parte de software de la experiencia es simplemente frustrante. Piensa en el audio espacial como algo interesante, pero no como una necesidad.

Mientras tanto, la adición de Bluetooth es bienvenida, pero el rendimiento es lamentablemente irregular, y el bloqueo de entrada de línea y soporte Ethernet detrás de dongles caros se siente como un paso atrás para la empresa.

En cuanto al sonido, sigue siendo uno de los mejores altavoces del mercado. Sería un gran (aunque caro) punto de entrada al sistema Sonos, o una forma bienvenida de actualizar una barra de sonido Arc o Beam.

Sin embargo, no es una mejora totalmente clara con respecto al antiguo Play:3, ya que el audio espacial no es suficiente para compensar las omisiones de Google Assistant y Ethernet, por lo que los propietarios de estos altavoces quizá prefieran quedarse donde están.

Especificaciones