En résumé Note de l’expert Les Plus Légère

Bel écran

Autonomie décente Les Moins Logiciel lent

Cher pour ce qu’elle offre

Suivi GPS défaillant

Pas de stockage de musique Notre verdict La Polar Ignite 3 est une montre fitness agréable, dotée de fonctions de fitness basiques mais solides. Malheureusement, le tout est gâché par un logiciel trop lent et un prix élevé…

Prix lors du test

$329.95

Les meilleurs prix : Polar Ignite 3

Vendeur Prix $319.95 Voir offre Polar $329.95 Voir offre

La Polar Ignite 3 est la première montre Polar dotée d’un écran AMOLED, ce qui est une certaine une amélioration par rapport aux affichages monochromes que les appareils de la marque ont habituellement. Elle présente également un ensemble de fonctions de fitness dans un boîtier allégé qui fait son effet.

Cependant, le logiciel de la Ignite 3 est si basique et lent qu’il est difficile de le recommander. Ajoutez à cela son prix de 329,90 €, elle est finalement plus chère que l’Apple Watch SE et en retard par rapport à certains de ses concurrents.

C’est dommage, car cette Polar aurait pu être exceptionnelle…

Design

Très légère

Bel écran AMOLED

Quatre options de couleur

La Polar Ignite 3 est une montre au design très simple, avec un écran tactile circulaire et un seul bouton sur le bord gauche qui sert à accéder aux menus ou mettre en pause et terminer les séances d’entraînement.

Elle est disponible en Night Black (noir), Greige Sand (sable), Purple Dusk (violet) ou Brown Copper (brun cuivré). Chaque modèle a une finition de boîtier différente, avec respectivement des rainures, des treillis ou une surface lisse.

Henry Burrell / Foundry

Tous les bracelets sont en silicone, avec une boucle traditionnelle et un passant dans lequel rentrer l’extrémité du bracelet lorsqu’il est porté. Ils sont lisses à l’intérieur mais ont une texture à motifs à l’extérieur que nous n’avons pas trop apprécié car elle accumule la poussière et lui donne donc un aspect sale.

Ils sont proposés en 20 mm et faciles à remplacer avec d’autres modèles disponibles sur le site Polar, dans le cas où vous voudriez personnaliser votre montre. Nous avons testé le noir qui est sobre et donc le meilleur choix pour un look subtil.

La Ignite 3 est incroyablement légère et ne pèse que 35 g avec le bracelet

La Ignite 3 est très légère, elle ne pèse que 35 g avec le bracelet. C’est très impressionnant si l’on considère que la montre est équipée d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un GPS, l’une des principales raisons de l’acheter. Disons-le, c’est la montre la plus confortable que nous ayons jamais portée, notamment la nuit pour suivre notre sommeil, alors que d’autres modèles plus encombrants sont difficiles à garder.

Henry Burrell / Foundry

Sa finesse est due à son petit écran de 1,2 pouce, mais suffisamment large pour lire l’heure et les statistiques lors de promenades et courses.

Enfin, point bonus, cette Polar est étanche jusqu’à 30 mètres.

Performances et logiciel

Décalage frustrant

Incompatible NFC

Informations simples basées sur des widgets

Nous avons testé d’autres montres Polar avant celle-ci, mais l’expérience est insatisfaisante sur la Ignite 3. Bien qu’elle arbore un écran tactile AMOLED de qualité supérieure par rapport au monochrome à mémoire en pixels (MIP) comme l’on retrouve sur la Polar Pacer, l’absence de boutons et la lenteur du logiciel rendent l’interaction avec ce tracker décevante.

En effet, ses composants internes de faible puissance ne suivent pas l’écran tactile, ce qui donne à la montre une sensation de retard et de décalage qui, franchement, la gâche.

Même le simple fait de glisser vers le haut pour afficher les notifications entraîne des bégaiements, et nous n’apprécions pas le fait que l’écran ne se réveille pas au toucher. Pour cela, il faut en fait lever le poignet ou appuyer sur son bouton latéral.

Henry Burrell / Foundry

La déception est d’autant plus grande en plein exercice, sans compter qu’il n’y a pas d’option d’affichage permanent. Ainsi, lorsque vous courez, par exemple, vous devez lever la montre pour afficher votre temps, votre rythme et d’autres statistiques pratiques, sans compter qu’elle tarde à s’allumer.

Comparée à d’autres montres adaptées à la course à pied qui affichent en permanence des statistiques ou qui sont réactives, la Ignite 3 est pénible à utiliser car elle n’est pas capable de répondre à nos exigences les plus simples.

…l’absence de boutons et la lenteur du logiciel rendent l’interaction avec la Ignite décevante

Elle ne dispose que d’un processeur de 192 MHz et de 5 Mo de RAM, le strict minimum qui fonctionne bien sur les montres dotées d’écrans à faible résolution, mais avec l’AMOLED, ce n’est pas suffisant pour suivre le rythme.

Heureusement, le défilement à gauche et à droite du cadran de l’horloge se fait en douceur, ce qui permet de faire défiler en plein écran des widgets d’activité, de météo, de sommeil et d’autres fonctions, y compris un panneau de “suggestions du jour”.

Henry Burrell / Foundry

Les notifications du smartphone peuvent être envoyées à la montre, mais elles sont très basiques et il n’est pas possible d’interagir avec elles ou de répondre à un message, par exemple.

Les commandes audio apparaissent lorsque vous écoutez de la musique ou un podcast, ce qui vous aide à contrôler votre écoute. En revanche, vous ne pouvez pas charger de pistes sur la montre elle-même, votre smartphone devra vous accompagner. Comme pour toutes les Polar, il faut maintenir le bouton enfoncé pour synchroniser manuellement vos dernières données. C’est ennuyeux, la synchronisation automatique serait la bienvenue.

Si Polar tente d’attirer un acheteur plus soucieux de la mode ou du style de vie moderne avec la Ignite 3, l’absence de toute forme d’option de paiement mobile est une grossière erreur de la part de la marque.

Les notifications du smartphone peuvent être envoyées à la montre, mais elles sont très basiques et il n’est pas possible d’interagir avec elles

Suivi santé et de la condition physique

Suivi GPS un peu bancal

Plusieurs modes d’entraînement

Suivi détaillé des phases de sommeil

La Ignite 3 n’est pas une montre connectée. Il s’agit d’une montre fitness avec suivi GPS et un ensemble solide de fonctions de bien-être et autres, comme des cadrans de montre personnalisables.

Elle peut suivre vos performances de course à pied, marche, cyclisme, séances HIIT, natation, cyclisme en salle, course sur tapis, musculation, randonnée et VTT en particulier, mais vous pouvez aussi sélectionner une activité générale en salle ou en plein air. Elles garantit que votre fréquence cardiaque et vos mouvements GPS seront enregistrés.

Nous avons utilisé la montre de manière intensive pendant plusieurs semaines, tous les jours, elle nous a suivi pendant les promenades, longues randonnées et courses. Hormis les problèmes de performance que nous avons mentionné, la Ignite 3 fait du bon travail en matière de suivi. Toutefois, lorsque nous avons zoomé sur le tracé GPS de certaines des courses, l’itinéraire a pris des raccourcis, suggérant que nous avions traversé des zones vertes alors que ce n’était pas le cas…

Notez les chemins GPS douteux sur l’image la plus à droite Henry Burrell / Foundry

L’Apple Watch SE et le Polar Pacer, toutes deux moins chères que la Ignite 3, font un meilleur travail. C’est dommage, surtout si l’on considère que la Polar embarque d’un GPS à double bande censé être plus précis.

L’application Polar Flow avec laquelle synchroniser la montre sur Android ou iOS nécessite une petite courbe d’apprentissage car elle n’est pas la plus intuitive, mais lorsqu’on consulte les séances d’entraînement, on peut obtenir une vue granulaire solide des données telles que la fréquence cardiaque et les zones, l’allure par distance, le dénivelé, les calories brûlées et une carte GPS complète avec des marqueurs de distance.

Nous avons trouvé que le GPS se verrouillait bien et qu’il se déconnectait rarement, voire jamais. En regardant le résultat dans Polar Flow, nous faisons confiance à la Ignite 3, ce qui contribue grandement à l’envie de continuer à la porter.

Mis à part les problèmes de performance… la Ignite 3 fait du bon travail avec le suivi proprement dit

Bien que la plupart des détails soient faciles à visualiser sur l’application, la tuile “suggestion du jour”, quand elle est touchée, vous indique un entraînement recommandé pour la journée, basé sur vos dernières séances d’entraînement et sur la qualité de votre sommeil.

L’inclusion par Polar, sans abonnement, de programmes de base basés sur les informations d’utilisation est très appréciable et préférable aux fonctions similaires de Fitbit, qui nécessitent un abonnement payant Premium.

Vous bénéficierez également d’un guidage vocal optionnel pendant vos séances, mais comme la montre n’a pas de haut-parleur, vous ne pouvez l’entendre qu’à partir du haut-parleur de votre téléphone ou d’écouteurs Bluetooth connectés à ce dernier. Si vous le configurez, c’est très pratique bien qu’il soit uniquement basé sur les zones de fréquence cardiaque. De ce fait, il ne propose pas de coaching pour la course à pied, par exemple, mais seulement pour l’effort général.

Il existe des applications utiles telles que Serene pour profiter d’exercices de respiration ou encore Fueling, qui vous permet de définir des rappels personnalisés pour manger et boire. Vous trouverez aussi Timers, et Tests, pour tester vos niveaux de base en matière de marche, de course et de condition physique.

Portée pendant la nuit, la Ignite donne un honnête résumé de la qualité du sommeil. Elle présente aussi une bonne répartition des différents stades, estimant le moment où vous avez dormi d’un sommeil léger, profond ou paradoxal, et s’il y a eu des interruptions.

Portée pendant la nuit, la Ignite donne un résumé solide de la qualité du sommeil

Henry Burrell / Foundry

Autonomie et charge

Autonomie de plusieurs jours

Câble de charge exclusif

Pas de prise murale dans la boîte

La Ignite 3 a une bonne autonomie, elle a eu besoin d’être rechargée tous les quatre jours environ, incluant généralement une ou deux séances d’entraînement de plus d’une demi-heure. L’utilisation du GPS pour les activités de plein air est énergivore.

L’autonomie a commencé par être irrégulière, mais elle s’est stabilisée après quelques semaines. Elle s’épuise un peu plus la nuit, mais c’est normal puisqu’elle suit la fréquence cardiaque et les mouvements. En revanche, ce qui est plus ennuyeux, c’est qu’elle se vide à la même vitesse quand elle n’est pas au poignet.

L’appareil se recharge à l’aide du câble USB-A fourni, qui se fixe à l’arrière. Il n’y a pas d’adaptateur dans la boîte, mais vous pouvez le recharger avec un chargeur que vous possédez peut-être déjà.

Prix et disponibilité

La Polar Ignite 3 coûte 329,90 € directement auprès de Polar. C’est assez cher si l’on considère que la Polar Pacer offre la plupart des mêmes fonctionnalités pour 199,90 €, bien qu’elle n’ait pas l’écran AMOLED de la Ignite 3.

L’Apple Watch SE est une concurrente de taille et un meilleur achat pour son prix de vente de 299 € et ses fonctions bien supérieures, néanmoins sa batterie ne dure qu’une journée… Sinon, vous pouvez également opter pour la Garmin Venu 2 Plus à 449,99 € qui propose un parfait mélange entre tracker fitness et montre connectée du quotidien.

Conclusion

La Polar Ignite 3 est un appareil GPS de fitness fin et performant pour les personnes qui s’entraînent de manière décontractée. Elle présente un design léger et agréable, un écran AMOLED attrayant et une autonomie décente de plusieurs jours.

Mais le logiciel est si agaçant qu’il gâche toute l’expérience utilisateur au quotidien. Il arrive qu’elle soit peu réactive et frustrante à utiliser, avec des désagréments quotidiens. L’absence d’un écran toujours allumé est aussi regrettable à ce prix, surtout qu’il intègre une technologie OLED.

C’est un bon choix si vous êtes à la recherche d’un tracker qui ne prenne pas de place et qui dispose d’un GPS, sinon il existe de meilleurs montres connectées sur le marché.

Adaptation du test réalisé par Henry Burrell et paru sur Tech Advisor de langue anglaise.

Fiche technique