En pocas palabras Puntuación Pros Excelente pantalla de 144 Hz

Excelentes altavoces

Rendimiento impresionante

Batería de larga duración Contras Software irregular

Solo una opción de almacenamiento

Sin opción de datos móviles

El cargador de 80 MP no se incluye en la caja (en España) Nuestro veredicto La OnePlus Pad es una de las mejores tablets del mercado actual, siempre y cuando solo la vayas a utilizar para entretenerte. Para trabajar, un iPad o una tablet Windows siguen siendo la mejor opción.

No parece que el renacimiento de las tablets Android vaya a frenarse en el futuro más próximo. Hasta no hace mucho, era un mercado casi exclusivo de Samsung, pero ahora tenemos opciones decentes de Xiaomi, Oppo, Nokia y Lenovo entre las que elegir.

OnePlus es la última compañía en unirse a la fiesta con la OnePlus Pad. Esta tablet de 499 € / US$479 no ha llegado para reinventar nada, pero ofrece una experiencia atractiva teniendo en cuenta su precio.

¿Significa eso que deberías comprar una? Yo creo que sí, pero solo si usas la tablet de una forma muy concreta.

Diseño y calidad de fabricación

Diseño premium de cristal y aluminio

Solo disponible en un color verde oscuro

Desbloqueo facial, pero sin sensor de huellas

La OnePlus Pad ha sido fabricada con la mezcla habitual de cristal y aluminio que esperamos de las tablets modernas, pero aun así consigue destacar.

Esto se debe principalmente al llamativo acabado Halo Green de la parte trasera, un color verde oscuro que brilla de forma atractiva cuando le toca la luz, pero que evita que se manche de huellas dactilares u otras suciedades.

Pero en un mundo en el que tantas tablets son negras o grises, no ofrecer una opción de color alternativa es una apuesta valiente por parte de OnePlus. A mí personalmente me gusta mucho la estética del verde oscuro, pero puede que a ti no. A diferencia de lo que ocurre con los smartphones, mucha gente utilizará la OnePlus Pad sin funda.

A pesar de tener un precio de gama media, la OnePlus Pad se ve y se siente como una tablet buque insignia”

Con un peso de 552 g, no es especialmente ligera para tratarse de una tablet de 11,6″. Sin embargo, no tuve problemas para sostenerla durante largos periodos de tiempo, ya que tener la parte trasera de aluminio la hace más adherente que el cristal.

La otra característica llamativa de la parte trasera es el módulo circular de la cámara. Es un guiño a los smartphones de OnePlus, aunque en este caso solo haya una lente. Solo sobresale ligeramente de la parte trasera de la tablet y no afecta a la usabilidad: la Pad sigue siendo relativamente cómoda de sujetar.

Aunque no será del gusto de todos, no tengo ninguna queja sobre el diseño. A pesar de tener un precio de gama media, la OnePlus Pad se ve y se siente como una tablet buque insignia.

No es compatible con los datos móviles ni puedes ampliar el almacenamiento, por lo que no hay bandeja para tarjetas SIM. Junto a los botones de encendido y volumen en el lateral habituales, encontrarás cuatro altavoces y un conector pogo para acoplar un teclado si quieres.

Anyron Copeman / Foundry

Para cargar la tablet y transferir datos se utiliza el USB-C, aunque no hay conector de audio de 3,5 mm. Esto no es del todo una sorpresa, teniendo en cuenta que casi todos los móviles OnePlus se han deshecho de este puerto, pero, en este caso, la falta de espacio no puede utilizarse como excusa.

Lamentablemente, OnePlus también ha decidido no incluir un sensor de huellas dactilares en la Pad. El desbloqueo facial no es tan seguro, pero es fácil de configurar, fiable y muy rápido. La cámara selfie usada está en una posición natural, en la parte superior de la pantalla cuando la utilizas en modo horizontal.

Pantalla y altavoces

Pantalla LCD de 11,6″

Tasa de refresco de 144 Hz

Excelentes altavoces estéreo

La pantalla de la OnePlus Pad es, sin duda, su mejor característica. Se trata de una pantalla LCD de 11,6″ y 2800 x 2000 píxeles, con una resolución que le confiere una inusual relación de aspecto de 7:5.

OnePlus afirma que está inspirada en los libros físicos, y lo cierto es que resulta muy natural de sostener y usar. Su excelente nivel de detalle lo convierte en una buena opción para los que quieran leer de vez en cuando, pero la Pad es capaz de mucho más.

Los colores vivos y estupendos ayudan a que el contenido cobre vida, ya sean fotos estándares en redes sociales o una película de larga duración. La OnePlus Pad es una auténtica maravilla para consumir contenidos audiovisuales: todo se ve muy bien.

Anyron Copeman / Foundry

Antes de probar la OnePlus Pad, me preocupaba que no tener una pantalla OLED pudiera afectar negativamente a la experiencia de visualización. Pero no tenía de qué preocuparme: el panel LCD es igual de impresionante en casi todas las circunstancias. La única excepción son las escenas oscuras, donde los colores pueden parecer más grises que negros.

Pero es un pequeño sacrificio que la mayoría de la gente estará dispuesta a hacer a este precio, especialmente cuando se obtiene la mayor tasa de actualización de cualquier tablet. La pantalla de la Pad puede alcanzar unos increíbles 144 Hz, haciendo que todo parezca extremadamente fluido.

Aunque el efecto no es tan impresionante como el de los smartphones, se nota una diferencia real en comparación con los 60 Hz que ofrece el iPad Air de 759 € / MXN$15,499 / $599.

Además, gracias a la tecnología LTPO, la tasa de refresco puede bajar de forma dinámica hasta los 30 Hz, lo que ayuda a ahorrar batería. Da la sensación de que estás obteniendo lo mejor tanto de un lado como de otro, aunque, si lo prefieres, puedes configurar 60 Hz de máxima.

Junto con una tasa de muestreo táctil de 144 Hz (las veces que la pantalla puede registrar la entrada táctil por segundo), la OnePlus Pad es una de las tablets más sensibles del mercado actual.

La OnePlus Pad es una auténtica maravilla para consumir contenidos audiovisuales: todo se ve muy bien”

La pantalla es muy reflectante, por lo que los 485 nits de brillo no son suficientes para tener buena visibilidad en exteriores. Pero si estás en el coche o en el transporte público, te irá bien.

Para poder ver contenido en una tablet se depende mucho del sonido. La buena noticia es que la OnePlus Pad tiene algunos de los mejores altavoces del mercado. Hay cuatro en total, dos a cada lado, y ofrecen un sonido impresionantemente potente.

Esto es especialmente evidente al reproducir música, ya que la Pad ofrece un sonido rico, con graves potentes. Los pódcasts suenan igual de bien gracias a ofrecer voces con mucha nitidez. Aunque el volumen no llega a ser lo suficientemente alto como para que escuche bien en toda la habitación, no hay distorsión.

Los altavoces son incluso sensibles al movimiento, lo que significa que la tablet puede ajustar qué altavoces emiten qué sonido dependiendo de cómo la sujetes. Por ejemplo, en orientación vertical, los dos altavoces del lado derecho emitirán un sonido diferente al del modo horizontal.

Accesorios

Todos los accesorios se venden por separado

Teclado magnético poco convincente

Impresionante lápiz digital Stylo

Con la compra de la OnePlus Pad, solo obtendrás la tablet, pero hay un montón de accesorios adicionales que merece la pena tener en cuenta.

Uno de ellos es la funda Folio estándar de 59 € / US$39, aunque yo probé la versión premium de 149 € / US$149 con teclado incorporado. El emparejamiento es automático una vez conectada a la tablet, sin necesidad de Bluetooth.

Anyron Copeman / Foundry

Con una pantalla más pequeña que la de casi todos los portátiles, la experiencia con el teclado se ve inevitablemente comprometida. Sigue teniendo todas las teclas habituales, pero resulta muy estrecho. Me costó un poco acostumbrarme, y la velocidad de escritura fue más lenta de lo habitual durante mis pruebas.

Combinado con el escaso recorrido de las teclas y la ausencia de retroiluminación, el teclado es decepcionante. El minúsculo trackpad que hay debajo es igualmente frustrante: es casi seguro que tendrás que conectar un ratón para navegar.

A pesar de depender de Bluetooth, el bolígrafo digital OnePlus Stylo, de 99 € / US$99, es mucho mejor. Se acopla magnéticamente a la parte superior de la tablet tanto para emparejarlo como para cargarlo, y la experiencia de uso es impresionantemente parecida a la del lápiz sobre papel.

Anyron Copeman / Foundry

Un tiempo de respuesta de 2 ms significa que no hay ningún retraso perceptible antes de que las notas escritas a mano o los bocetos aparezcan en la pantalla. La tecnología de rechazo de la palma de la mano evita cualquier marca involuntaria, pero no es sensible a la presión, por lo que tendrás que seleccionar manualmente diferentes tonos para simularla.

Todo el conjunto de teclado y lápiz recuerda mucho al iPad Pro o al Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, pero la OnePlus Pad cuesta mucho menos.

Especificaciones y rendimiento

Chip MediaTek Dimensity 9000

Rendimiento impresionante, incluso jugando

128 GB de almacenamiento, sin opción de conectividad móvil

La OnePlus Pad funciona con el chipset Dimensity 9000. No es el último ni el mejor chip de MediaTek (ese premio se lo lleva el Dimensity 9200), pero por ahora, el Dimensity 9000 sigue siendo uno de los chips más capaces de cualquier dispositivo móvil.

Verlo en una tablet de gama media es impresionante, y significa que el rendimiento de la OnePlus Pad es soberbio: no podría pedir nada mejor.

Anyron Copeman / Foundry

Pese a tener una RAM de 8 GB, la tablet maneja todas las tareas más comunes con facilidad. En mi caso, esto incluyó mucha navegación web, correo electrónico, redes sociales y ver vídeos, además de algo de fotografía.

No he notado ningún tipo de ralentización o vacilación, ni siquiera al cambiar rápidamente de una pantalla a otra o al utilizarlas una al lado de la otra. No es tan ágil como uno de los últimos iPad, pero no está lejos.

El rendimiento de la OnePlus Pad es soberbio: no podría pedir nada mejor”

Impresiona que este gran rendimiento se extienda a los juegos, uno de los casos de uso de más exigencia para la OnePlus Pad. Jugar al Call of Duty: Mobile y al PUBG Mobile no tiene nada que envidiar a cuando lo haces en una de las mejores tablets del mercado, aunque muy pocos títulos pueden reproducirse a la tasa de refresco de 144 Hz.

Aunque la frecuencia de fotogramas cae con Asphalt 9: Legends, fue igualmente una delicia jugar a él. La Pad se sobrecalentó ligeramente, incluso después de solo media hora de juego. Pero incluso sin tener ventilador, no me preocupa la temperatura.

La OnePlus Pad es una de las tablets Android más potentes que se pueden comprar hoy, aunque las pruebas de rendimiento son desiguales en comparación con la competencia:

El almacenamiento interno puede resultar un problema para algunas personas. El único modelo disponible tiene 128 GB, sin opción de ampliación mediante microSD. Teniendo en cuenta que unos 15 GB están ocupados por archivos de sistema que no puedes desinstalar, quedan poco más de 100 GB, lo que está bien si usas almacenamiento en la nube y recurres habitualmente al streaming, pero si quieres instalar muchos juegos y guardar archivos de música o vídeo, puede que se te acaben rápido.

La falta de una opción con conectividad móvil también es decepcionante. Tendrás que conformarte con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

Cámaras

Decente cámara selfie de 8 MP

Soporta vídeo 1080p

Cámara trasera de 13 MP decepcionante

El cargador de 80 MP no se incluye en la caja (en España)

Las cámaras no son tan prioritarias en las tablets como lo son en los smartphones, pero siguen siendo útiles en muchas situaciones.

Anyron Copeman / Foundry

La más obvia es el uso de la cámara frontal para videollamadas, que, en el caso de la OnePlus Pad, tiene un sensor de 8 MP. Ofrece una resolución de hasta en Full HD (1080p) a 30fps, y me sorprendieron gratamente sus resultados.

En general, cabe esperar imágenes claras, bien expuestas y con mucho detalle. La lente selfie no es nada especial, pero cumple su función en videollamadas ocasionales o reuniones de trabajo. Las fotos son de un nivel similar, y comparables a los teléfonos de presupuesto en muchos casos. Se ofrece un modo retrato, pero no es el mejor.

No recomiendo usar una tablet como dispositivo fotográfico principal, pero el sensor trasero de 13 MP merece la pena. Las fotos y los vídeos (hasta 4K a 30 fps) tienden a tener un aspecto ligeramente granulado y desvaído, pero es suficiente para algunas fotos o vídeos caseros ocasionales.

Si quieres una cámara trasera para algo más que lo básico, cómprate un buen smartphone. Todo el mundo te lo agradecerá.

Autonomía de la batería y carga

Batería de 9.510 mAh

Autonomía para todo el día

OnePlus ha equipado la Pad con una batería de 9.510 mAh, lo que equivale a unos 37 Wh si estás más familiarizado con las baterías de los portátiles. Es una capacidad decente para una tablet de este tamaño, aunque la pantalla de alta resolución de 144 Hz inevitablemente la pone a prueba.

Aun así, no tendrás que preocuparte por la duración de la batería muy a menudo. La OnePlus Pad puede durar un día entero de uso (incluyendo un par de horas de juegos de alto consumo) y todavía tener carga de sobra antes de la hora de acostarse. Si solo usas la tablet por la noche, podrás usarla dos o incluso tres días con una sola carga.

Si solo usas la tablet por la noche, podrás usarla dos o incluso tres días con una sola carga”

Esto se refleja en la prueba de batería de la aplicación PCMark, que pretende simular el uso en el mundo real a 200 nits de brillo. Un tiempo de 10 horas y 43 minutos está por encima de la media, aunque el tiempo real de pantalla sea la mitad.

Aunque no he podido comprobarlo debido a que el tiempo que he tenido para probar el dispositivo ha sido corto, OnePlus también afirma que puedes conseguir un mes completo de tiempo en espera. Si solo usas una tablet de vez en cuando, es bueno tener esta tranquilidad.

Pero cuando te quedas sin batería, la carga varía en función de dónde te encuentres. Mientras que en Estados Unidos se incluye el cargador de 80 W en la caja, en España cuesta 49,99 € más y solo se incluye un cable USB-C a USB-A.

Anyron Copeman / Foundry

Si tienes un cargador rápido en casa, genial. Pero yo solo tenía uno de 33 W, que cargó la OnePlus Pad con extrema lentitud. Alcanzó solo el 18 % en 30 minutos, lo que fue muy decepcionante.

Tampoco compatible con la carga inalámbrica, esperaba algo mejor de OnePlus.

Software

OxygenOS, Android 13

Las funciones específicas de la tablet funcionan bien

Falta de aplicaciones capaces y optimizadas

La OnePlus Pad ejecuta la skin de OnePlus, OxygenOS 13.1, sobre Android 13. Si has usado un teléfono OnePlus (u Oppo), la experiencia de software te resultará familiar, pero hay algunas funciones adicionales útiles.

Entre ellas, está la posibilidad de deslizar dos dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla (en modo apaisado) para acceder a la función multitarea en pantalla dividida, que es agradablemente intuitiva una vez que aprendes a usarla. La OnePlus Pad puede mostrar hasta tres aplicaciones en la pantalla a la vez, además de otra en una ventana flotante independiente.

Anyron Copeman / Foundry

OnePlus también cuenta con lo que denomina “Smart Sidebar”, que proporciona acceso rápido a estas opciones y a otras aplicaciones de uso común. Pero me pareció más molesta que útil, ya que al deslizar desde el lado derecho se puede activar fácilmente de forma accidental.

Por lo demás, la experiencia OxygenOS se parece a lo que hemos visto antes. Aparte de un menú de ajustes rápidos rediseñado y nuevas aplicaciones, es prácticamente igual que el llamado “Android Stock”. Hay un puñado de aplicaciones que podrían considerarse bloatware, pero la mayoría se pueden desinstalar.

Anyron Copeman / Foundry

La experiencia de software de OnePlus hace que sea fácil cargar un juego o empezar a ver un vídeo, pero te encontrarás con problemas cuando intentes trabajar. La mayoría de las aplicaciones de productividad de escritorio simplemente no están disponibles, mientras que las que lo están (como Microsoft Word y Adobe Lightroom) carecen de algunas funciones clave.

Además, la mayoría de las aplicaciones de terceros para tablets no son más que versiones ampliadas de la aplicación para teléfono, sin optimizaciones para una pantalla más grande. La falta de aplicaciones potentes y optimizadas afecta a todas las tablets Android, pero sigue siendo la principal razón para no comprar la OnePlus Pad.

La falta de aplicaciones potentes y optimizadas afecta a todas las tablets Android, pero sigue siendo la principal razón para no comprar la OnePlus Pad”

OnePlus promete cuatro grandes actualizaciones de la versión de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad para sus teléfonos insignia, pero no hay ninguna promesa específica para la OnePlus Pad.

Precio y disponibilidad

Dadas las especificaciones que ofrece, la OnePlus Pad tiene un precio competitivo. La única configuración disponible ofrece 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 499 € / US$499. Ya se puede reservar en la web de OnePlus.

Los accesorios son opcionales, como la funda Folio Case (59 € / US$39), el funda con teclado Magnetic Keyboard (149 € / US$149) y el lápiz Stylo (99 € / US$99).

Las tablets Android decentes a este precio son muy escasas, siendo la Xiaomi Pad 5 la alternativa más creíble. Si no necesariamente quieres una tablet Android, también merece la pena considerar otras tablets como el iPad de 2022 (desde 579 € / MXN$11,499 / US$449) y la Surface Go 3 (desde 439 € / US$399).

Pero por todo lo que obtienes, el OnePlus Pad tiene una muy buena relación calidad-precio.

Veredicto

OnePlus llega tarde al mundo de las tablets, pero su primer intento ha merecido la pena.

La OnePlus Pad sobresale en los aspectos fundamentales de una gran tablet, con una pantalla impresionante, un rendimiento excelente y una gran duración de la batería. Incluso tiene altavoces de alta calidad, todo ello con un diseño elegante y de primera calidad.

Pero con solo una opción de almacenamiento y sin conectividad móvil o escáner de huellas dactilares, merece la pena considerar otras opciones si todo esto es importante para ti.

Al fin y al cabo, las limitaciones que tiene Android en sus tablets hacen que esta sea una gran tablet para el entretenimiento, pero no para el trabajo serio.

