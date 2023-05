En résumé Note de l’expert Les Plus Les Moinstruction unique et réparable

Autonomie décente

Système d’exploitation convivial Les Moins Performance lente

Écran peu impressionnant

Seulement 2 ans de mises à jour du système d’exploitation Notre verdict Le Nokia G22 réparable montre la voie pour les autres grands fabricants. Cependant, les performances et le manque de mises à jour sur le long terme l’empêchent d’être un smartphone durable, ce qui va à l’encontre de son objectif principal.

Nokia propose une gamme de smartphones abordables. Cependant, le G22 a un argument de vente unique par rapport aux autres modèles, et au marché en général.

Le G22 est conçu pour être réparable, vous devriez donc pouvoir remplacer vous-même la batterie, l’écran et d’autres pièces, sans avoir à vous rendre dans un magasin spécialisé.

En théorie, cela devrait permettre d’économiser du temps et de l’argent, tout en respectant la promesse de HMD Global (fabricant des téléphones Nokia) d’être plus respectueux de l’environnement avec ses produits. Mais, quelles sont les performances de ce téléphone à bas coût ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Design

Réparable

Indice de protection IP52

Prise casque

Le Nokia G22 est disponible en deux couleurs : Meteor Grey et Lagoon Blue, la version testée. Bien que le dos en plastique recyclé ait une belle brillance, il a tendance à accumuler les traces de doigts assez facilement. Il n’a pas non plus l’aspect premium d’autres Nokia comme le C32 en verre brillant, mais c’est le prix à payer pour un téléphone réparable.

Hannah Cowton / Foundry

Le G22 est assez léger (195 g), mais ce n’est pas le plus fin que nous ayons utilisé. Néanmoins, il est facilement manipulable à une main et se glisse dans les poches les plus larges. Un étui de protection transparent est fourni, et le téléphone est conforme à la norme IP52. Ce qui le protège des légères projections d’eau seulement.

Ce Nokia est équipé d’un bouton d’allumage latéral avec un lecteur d’empreintes digitales intégré, qui fonctionne de manière assez cohérente. Sinon, il y a la reconnaissance faciale ou le bon vieux code d’accès.

Ce smartphone dispose d’une prise casque, un élément abandonné par de nombreux autres smartphones au profit d’une sortie USB-C et de connexions sans fil. Vous pouvez utiliser deux cartes SIM physiques grâce à l’emplacement double SIM, ou vous faire une combinaison carte SIM et microSD pour étendre l’espace de stockage.

Passons maintenant à l’argument de vente le plus important du Nokia G22, à savoir sa réparabilité. En théorie, vous devriez pouvoir remplacer la batterie, l’écran, le port de charge ou le capot arrière s’ils sont endommagés ou s’ils cessent de fonctionner au fil du temps.

Nokia ne fournit pas de kit de réparation ni de pièces détachées avec le téléphone. Cependant, un kit coûte 26,99 € et l’achat des composants devrait vous revenir moins cher que si vous vous rendiez dans un magasin. En fait, vous n’avez pas nécessairement besoin d’outils, si vous disposez d’un tournevis , d’une pince à épiler et d’un médiator de guitare, cela devrait vous suffire.

Hannah Cowton / Foundry

Nous avons décidé de suivre les étapes du “remplacement” de la batterie (c’est-à-dire de l’enlever et de la remettre en place). Nous nous sommes appuyés sur le guide iFixit, qui affirme que cela peut être fait en moins de cinq minutes.

Bien qu’un porte-parole de Nokia ait réalisé cette tâche dans ce laps de temps, il est peu probable que l’utilisateur moyen y parvienne aussi rapidement, surtout si vous êtes ultra prudent. Vous devrez d’abord éteindre le téléphone et la batterie devra être inférieure à 25 % pour réduire le risque d’incendie.

Non seulement ce téléphone permet de faire des économies, mais il est aussi beaucoup plus respectueux de l’environnement.

Il n’a pas été facile d’enlever les clips qui libèrent la coque arrière, en particulier dans les coins. Ensuite, après avoir retiré le lecteur d’empreintes digitales et le couvercle de la carte mère, ôter la batterie de l’adhésif très robuste a demandé beaucoup d’efforts.

Après avoir cru que nous avions cassé le téléphone en ne fixant pas correctement le câble de la batterie, nous sommes parvenus à le réassembler et à obtenir un G22 en état de marche, comme neuf.

Le processus est un peu intimidant, mais après un seul essai, nous avons gagné en confiance, et les guides iFixit couvrent les étapes avec un bon niveau de détail.

Cependant, il ne s’agit pas d’un travail rapide de cinq minutes pour les novices. Il nous a fallu plus d’une demi-heure avec toutes les manipulations et les erreurs, et cela pourrait prendre plus de temps à d’autres personnes en fonction de la force de l’adhésif sur la batterie.

Hannah Cowton / Foundry

Écran et haut-parleurs

Écran 720p peu impressionnant

Taux de rafraîchissement jusqu’à 90Hz

Un haut-parleur avec lecture OZO

Pour maintenir un bas prix, Nokia a fait des sacrifices au niveau de l’écran. Le G22 est muni d’un écran LCD 720p de 6,5 pouces. S’il est suffisant pour naviguer sur le web, les vidéos et les photos n’atteignent pas leur plein potentiel. Il est également très difficile de lire l’écran en plein soleil en raison des reflets.

Les téléphones concurrents de marques comme Poco offrent de bien meilleurs écrans, donc si vous passez beaucoup de temps à regarder des vidéos en streaming, nous vous déconseillons ce Nokia.

Bien qu’il ait un taux de rafraîchissement de 90Hz, il ne peut être réglé que sur adaptatif (qui passe d’un taux de rafraîchissement à l’autre) ou sur 60Hz. Il n’y a pas d’option pour l’avoir en haut en standard.

Le G22 est équipé d’un haut-parleur inférieur avec lecture OZO, une technologie développée par Nokia et conçue pour créer un son spatial. Bien que le son soit généralement assez fort pour un produit sans haut-parleurs stéréo, il n’a pas la même profondeur ou couleur que les modèles plus haut de gamme, et a une sensation assez étriquée. Néanmoins, il était tout à fait correct pour les podcasts et les flux Twitch.

Hannah Cowton / Foundry

Caractéristiques et performances

Même processeur que le G21

4 Go de RAM/128 Go de stockage

Des performances lacunaires

L’un des principaux inconvénients du Nokia G22 est qu’il fonctionne avec l’Unisoc T606, à l’instar du Nokia G21, sorti en 2022. Nous n’étions pas fans de cette puce à l’époque, et ce sentiment n’a pas changé. Les performances sont assez lentes pour de nombreuses tâches, en particulier au démarrage.

Pour la navigation web de base et l’utilisation des réseaux sociaux, le Nokia G22 ira très bien, bien qu’il bégaie lorsqu’il fait défiler rapidement des applications comme Facebook.

Le Nokia G22 est légèrement surpassé par les téléphones de catégorie similaire. Vous trouverez ci-dessous les résultats de nos tests d’évaluation officiels :

Le G22 est doté d’une mémoire vive de 4 Go et d’un espace de stockage de 128 Go. L’emplacement microSD permet de stocker jusqu’à 2 To supplémentaires si vous en avez besoin.

Capteurs photo

Des photos décentes en plein soleil

Difficultés dans des conditions plus sombres

Effet bokeh trop prononcé en mode selfie

Le Nokia G22 est doté d’un triple appareil photo. L’objectif principal de 50 Mp a une ouverture f/1,8, un de profondeur de 2 Mp et d’un macro de 2 Mp. Comme son prédécesseur, le G21, il ne propose malheureusement pas d’objectif ultra grand-angle.

Les appareils photo des smartphones à bas prix sont souvent assez mitigés, et les résultats du Nokia G22 suivent cette tendance. Il est le plus performant en plein jour, et certaines couleurs, comme le rose des arbres en fleurs, ressortent bien. L’amélioration de l’IA fonctionne bien ici.

Cependant, même un jour nuageux suffit à pomper les images d’une partie de leur vie, les tons paraissant délavés. En intérieur, les clichés sont plus réussis lorsqu’ils bénéficient d’un éclairage naturel ou artificiel important. Les conditions plus sombres créent des détails flous, et le mode nuit n’a rien d’extraordinaire.

L’appareil peut atteindre un zoom numérique 6x, mais nous ne vous recommandons pas de l’utiliser car les images deviennent extrêmement floues. Le zoom 2x est lui aussi un peu trouble, mais il peut être utile pour les gros plans de paysages.

Le capteur selfie de 8 Mp a une teinte plus chaude avec le mode HDR activé et sera suffisant pour les appels vidéo et les selfies occasionnels. L’effet bokeh en mode portrait est assez prononcé s’il est laissé en mode automatique, avec de nombreuses mèches de cheveux qui se fondent dans l’arrière-plan. Il est toutefois possible de modifier l’intensité et la forme de cet effet si vous le souhaitez.

Le G22 est capable de filmer des vidéos en 1080p ou 720p à 30 i/s. Il n’y a pas de mode de stabilisation, mais les micros intégrés captent une quantité décente de son.

Hannah Cowton / Foundry

Autonomie et charge

Jusqu’à 2 jours d’utilisation moyenne

chargement rapide de 20W, mais pas de chargeur fourni

Pas de recharge sans fil

Nokia affirme que la batterie de 5050mAh peut durer jusqu’à trois jours, mais nous dirions que c’est dans le cadre d’un usage assez basique (appels, photos occasionnels, etc.).

Nous nous sommes retrouvés à utiliser le chargeur tous les jours et demi ou tous les deux jours, en fonction de la fréquence à laquelle nous consommions des vidéos, faisons des appels vidéo, photos, etc. Nous avons également profité des modes d’économie de la batterie.

Lors de notre analyse comparative à l’aide du test de batterie de PC Mark, le G22 a tenu 12 heures et 6 minutes, soit une durée similaire à celle du G21.

Alors que le G22 prend en charge jusqu’à 20W de charge rapide, il n’y a pas de chargeur fourni, mais seulement un câble USB-C. Nokia explique cela par la volonté de réduire les déchets, de ce fait, si vous le chargez à partir d’un PC, cela prendra beaucoup de temps. Nous avons atteint 10 % en 15 minutes à partir d’un PC portable.

Avec un chargeur plus rapide, la batterie a gagné 44 % en 30 minutes. La recharge sans fil n’est pas prise en charge, mais c’est la norme pour un téléphone de ce prix.

Hannah Cowton / Foundry

Logiciels et applications

Android 12, pas 13

Deux ans de mises à jour du système d’exploitation

Trois ans de mises à jour de sécurité

L’un des grands avantages de ce téléphone par rapport à ses rivaux Poco et Honor est qu’il intègre une interface Android épurée, extrêmement conviviale et qu’il n’y a pas d’applications superflues.

Le G22 vient avec Android 12 plutôt qu’Android 13, mais Nokia a promis deux ans de mises à jour du système d’exploitation, il sera donc garanti jusqu’à Android 14. Trois ans de mises à jour de sécurité sont également garantis.

Les performances sont assez lentes pour de nombreuses tâches, en particulier au démarrage.

Ces chiffres sont à la hauteur de ceux d’Asus et de Realme, mais Google et Samsung offrent tous deux une bien meilleure longévité. Personnellement, nous nous attendions à ce qu’un téléphone construit pour durer ait la même promesse au niveau du logiciel, c’est donc dommage.

Il convient de noter que le G22 ne prend en charge que le WiFi 5 et non le WiFi 6, et n’a pas de connexion 5G.

Hannah Cowton / Foundry

Prix et disponibilité

Le Nokia G22 est vendu à 199 € et à 197,67 € chez Rakuten en ce moment.

Si vous achetez ce téléphone parce qu’il est réparable, vous devez également tenir compte du coût des pièces détachées et des kits d’outils. Une batterie de remplacement coûte 24,95 €, l’écran est à 49,95 €, la coque arrière à 24,95 € et le port de charge est vendu à 19,95 €. Le kit iFixit coûte, quant à lui, 29,99 €, mais il n’est pas forcément nécessaire si vous avez déjà des outils à la maison.

À long terme, ces pièces sont probablement moins chères que ce qu’il en coûterait d’apporter le téléphone dans un magasin, et il n’y a pas vraiment de smartphone à bas coût sur le marché ayant ce système de réparabilité. Cependant, la lenteur des performances de ce Nokia et l’absence de mises à jour au cours des trois dernières années font qu’il est difficile de le recommander pour une utilisation prolongée.

Vous pouvez payer un peu plus cher et opter pour un smartphone comme le Fairphone 4, qui est réparable, offre des mises à jour du système d’exploitation jusqu’à Android 15. Sinon, opter pour un modèle plus solide, mais moins réparable, comme le Moto G62. Jetez un œil à notre comparatif des meilleurs téléphones à petit prix pour plus de choix.

Hannah Cowton / Foundry

Conclusion

Il est formidable de voir un grand fabricant proposer un produit comme le Nokia G22 qui peut être réparé à la maison, ce qui encourage les clients à conserver leur appareil plus longtemps. Non seulement il permet de faire des économies, mais il est aussi beaucoup plus respectueux de l’environnement.

Cependant, le processeur, le système d’exploitation à court terme et la promesse de mise à jour de sécurité du G22 signifient que peu importe le nombre de fois que vous remplacerez la batterie ou l’écran, ce téléphone ralentira toujours avec le temps et ne sera pas pris en charge au-delà de trois ans. Il serait bon que Nokia apporte ce style à des modèles de meilleure gamme et bénéficiant d’un support plus long.

Le G22 bénéficie d’une bonne autonomie et d’un système d’exploitation très convivial, proche d’Android, mais il est indéniable que ses concurrents offrent de meilleurs écrans et des performances plus poussées que le G22 pour un prix similaire.

Fiche technique