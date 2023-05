En résumé Note de l’expert Les Plus Excellente qualité sonore

Incompatible avec l’assistant Google Notre verdict La Era 300 a beau être une enceinte performante, elle n’est pas exempte de défauts. Si sa qualité audio exceptionnelle est son principal argument de vente, la prise en charge de l’audio spatial Dolby Atmos, tant vantée, est limitée et freinée par le logiciel de Sonos…

La Era 300 fait partie de la paire de nouveaux produits Sonos destinés à lancer l’entreprise, comme son nom le laisse penser, dans une nouvelle ère…

Si le modèle 100, plus petit, est indéniablement plus accessible, la Era 300 est de loin le plus intéressante. En effet, elle offre la même connectivité Bluetooth et entrée audio, mais également un support audio spatial et une refonte radicale du design pour en tirer le meilleur parti. Il sonne très bien, quoi qu’on lui demande, et la prise en charge du Dolby Atmos prouve qu’une paire de Era 300 sera bel et bien ce qu’il faut pour profiter du meilleur rendu surround Sonos possible.

Néanmoins, l’audio spatial, bien qu’impressionnant, est limité aux enceintes utilisées de manière individuelle et son logiciel est quelque peu misérable. Le potentiel est évident, mais à ce prix, on demande à être satisfait sur tous les points…

Design

Design inhabituel en forme de sablier

Excellentes commandes tactiles

Coloris noir ou blanc

Si la Era 300 se positionne naturellement comme la remplaçante de l’ancienne Play:3, il ne s’agit pas d’une simple mise à jour. Sonos est reparti de zéro, et cela se voit au premier coup d’oeil.

Dominic Preston / Foundry

Elle a une allure étonnante, avec une silhouette en sablier qui se rétrécit au milieu. Sa forme cannelée a pour but de maximiser le rendement spatial, l’un des six haut-parleurs étant légèrement incliné vers le haut pour diffuser le son dans la pièce, plutôt que de contenter son orientation vers l’avant.

Nous apprécions cette esthétique qui lui évite un aspect trop fade, mais il est possible qu’il divise les autres consommateurs. Elle garde tout de même une finition dans le style classique de Sonos, disponible en noir ou blanc et avec de simples détails, comme un petit logo devant.

L’un des inconvénients de sa forme est qu’il faut être précis quant à l’emplacement des haut-parleurs, car ils ne pourront être placés dans aucune autre orientation ou encore accroché à un mur, par exemple. Si vous souhaitez profiter de l’audio spatial, vous devrez également la mettre là où il y a de l’espace autour et au-dessus de l’appareil, il ne s’agit donc pas d’un haut-parleur que à ranger dans un coin ou à placer sur une étagère.

Dominic Preston / Foundry

Cette Era 300 profite aussi d’une refonte des commandes tactiles, avec des boutons de lecture/pause et de changement de piste positionnés à l’avant, un bouton de contrôle vocal à l’arrière et des commandes de volume intelligemment placées dans une gouttière tactile que l’on peut faire glisser le long de l’appareil. L’effet global est qu’elles sont plus faciles à trouver.

De plus, elle semble de meilleure facture avec la colle qui a disparu au profit des vis, ce qui rend l’enceinte plus respectueuse de l’environnement et, théoriquement, beaucoup plus facile à réparer.

Connectivité

Bluetooth inclus

Entrée audio et Ethernet via un dongle

Wi-Fi 6

En tant qu’enceinte Sonos, il n’est pas surprenant que la Era 300 soit conçue pour être utilisée en Wi-Fi.

Dominic Preston / Foundry

Ce qui est plus étonnant, c’est qu’il ne s’agit pas de la seule solution de connectivité. Tout d’abord, comme la Era 100, elle prend désormais en charge le Bluetooth, que nous avons mis à l’épreuve avec un tourne-disque compatible.

Le Bluetooth est une avancée bienvenue de la part de la marque, qui limitait auparavant ce support à ses enceintes portables Move et Roam, sans compter qu’il peut maintenant être partagé avec le reste de l’installation Sonos via l’application.

Malheureusement, peut-être en raison de la spécification 5.0, nous avons trouvé les performances très irrégulières, avec des coupures de signal à plusieurs reprises… Vous ne pourrez pas non plus diffuser de l’audio spatial via Bluetooth.

Dominic Preston / Foundry

Sonos a également inclus l’entrée auxiliaire, mais cela nécessite un dongle pour se connecter au port USB-C de l’enceinte, et que la marque vend au prix de 25 €. Il vous sera indispensable car les connecteurs 3,5 mm vers USB-C vendu sur le marché ont tendance à être monodirectionnels, et ne transporteront donc pas l’audio.

Mais avant cela, gardez aussi à l’esprit que vous pourriez aussi avoir besoin d’un adaptateur pour l’Ethernet et l’entrée audio, il vaudra alors mieux vous tourner vers le Multiple Sonos proposé à 45 €.

Qualité du son

Belle qualité sonore dans tous les genres

Audio spatial

Beau potentiel surround

La qualité sonore de la Era 300 peut être divisée entre stéréo et spatial, alors commençons par le premier.

Si vous utilisez l’enceinte pour écouter des sons stéréo classiques et ordinaires, il excelle. Avec six haut-parleurs (quatre tweeters et deux woofers), il couvre bien le spectre, et les guides d’ondes personnalisés facilitent la dispersion, même sur un mixage. L’importance de la position d’écoute de référence est ainsi réduite, permettant aux morceaux de sonner parfaitement où que vous vous trouviez.

Dominic Preston / Foundry

Une seule Era 300 est assez puissante pour remplir même les pièces les plus grandes, en s’adaptant confortablement à la disposition. Même à des volumes plus élevés, la séparation est nette, les basses résonnent tandis que les guitares et les voix entrent et sortent sans jamais être brouillées.

C’est vraiment cet effet qui est renforcé, notamment lorsque vous ajoutez une piste audio spatiale avec Dolby Atmos pris en charge par Sonos.

Toutefois, à elle seule, la Era 300 ne peut pas créer l’effet de remplissage de la pièce que promet le format et cela malgré les efforts de Sonos pour faire rebondir le son.

Dominic Preston / Foundry

Ce qu’il peut faire, avec un bon mixage comme certains des récents remasters Atmos des Beatles, c’est séparer chaque élément pour créer un son plus expansif, une scène plus ouverte. C’est subtil au début, mais l’effet se fait sentir dès qu’il disparaît, avec d’autres pistes semblant presque plates en comparaison.

On ne peut pas dire s’il est plus prononcé avec une paire stéréo, ou encore évaluer l’efficacité de l’utilisation de plus d’une 300 dans une configuration surround, mais avec une seule enceinte. L’audio spatial n’en reste pas moins le bienvenu.

Une enceinte connectée

Audio spatial disponible seulement via l’app Sonos

Réglage Trueplay sur iOS et Android

Commandes vocales de base, pas d’Assistant Google

Comme toutes les Sonos, la Era 300 possède quelques fonctions intégrées. Elle est d’ailleurs principalement contrôlée par l’application de la marque, qui vous permet de gérer les paramètres, d’ajuster le son et de la connecter au reste de votre installation pour un son multi-pièces, mais aussi de l’ajouter à une paire stéréo ou à un réseau de son surround complet.

L’app est aussi utilisée pour la lecture de musique, afin de lier vos divers services de streaming pour un meilleur contrôle via votre smartphone.

C’est, du moins pour l’instant, la seule façon de diffuser du contenu spatial Dolby Atmos. Vous devrez être abonné à Amazon Music ou Apple Music, les deux seuls services de streaming pris en charge pour le spatial et n’aurez d’autres choix que de passer par l’app Sonos pour naviguer entre les playlists.

De plus, elle vous indique si une chanson ou un album est compatible avec Atmos qu’une fois en cours de lecture. L’expérience est tellement mauvaise que nous en sommes venus à rechercher des musiques directement dans l’application Amazon Music pour trouver des versions Atmos, puis à répéter ces recherches sur Sonos pour disposer de fichiers correspondants.

Nous espérons que les choses s’améliorent, car pour l’instant c’est franchement découreagant.

Dominic Preston / Foundry

Ailleurs, l’utilisation est un peu plus fluide. Que vous souhaitiez ou non tirer parti de l’audio spatial, l’app aide à régler votre Era 300 en fonction de l’endroit où il se trouve grâce à la technologie Trueplay.

Auparavant limitée aux iPhone, une version plus simple est désormais disponible sur les téléphones Android. Ce réglage rapide améliore réellement la profondeur et la clarté de l’enceinte, et ceux qui possèdent un iOS ont toujours la possibilité d’agiter leur smartphone pendant une minute pour effectuer des réglages plus précis.

Enfin, cette enceinte intègre naturellement des commandes vocales. Alexa d’Amazon est de retour, ainsi que l’assistant vocal interne de Sonos, qui fait le travail pour la lecture de musique, mais pas beaucoup plus.

Cette fois-ci, c’est l’assistant Google qui manque à l’appel. Il était auparavant intégré au matériel Sonos, mais les querelles juridiques qui opposent les deux sociétés semblent avoir eu raison de lui. C’est un inconvénient si Google contrôle votre maison connectée, car la Era 300 sera alors exclue de l’écosystème.

Prix et disponibilité

La Era 300 est disponible dès maintenant au prix de 499 €, et vous pouvez vous la procurer directement auprès de Sonos, ou encore sur Amazon et Boulanger.

Ce prix le place entre la Era 100 et l’ancien Five, ce dernier l’emporte probablement dans le domaine stéréo, mais il ne dispose pas du support spatial audio, sans compter qu’il est probable qu’il soit mis à niveau vers une Era 500 d’ici peu…

Dominic Preston / Foundry

N’oubliez pas que si vous souhaitez une paire pour la stéréo ou une installation surround, vous devrez dépenser le double. Si vous voulez utiliser l’entrée audio, il faudra compter 25 € supplémentaire pour le dongle adapté, et 45 € si vous souhaitez l’Ethernet en plus.

Conclusion

La Era 300 se trouve dans une posture étrange. C’est une très bonne enceinte, à la fois simple et chère, mais avec un rapport qualité-prix assez évident. Nous n’en avons essayé qu’une seule, mais il y a fort à parier qu’une paire stéréo sonnerait fantastiquement bien et que son potentiel dans une configuration surround serait encore plus évident.

Le problème est que le point fort de la 300, qui n’est autre que l’audio spatial, n’est pas encore tout à fait au point. L’expérience sur une seule enceinte n’est pas suffisamment transformatrice pour justifier à elle seule son achat, sans compter que l’expérience logicielle est frustrante. En clair, il faut considérer l’audio spatial comme un atout et non pas une nécessité.

L’intégration du Bluetooth est bienvenue, mais les performances sont tristement sporadiques, et la connexion d’entrée audio et Ethernet seulement possible à l’aide de dongles gâche l’expérience.

Pour ce qui est de la qualité sonore, elle n’en reste pas moins l’une des meilleures enceintes du marché. Il constitue un excellent point d’entrée, bien que coûteux, dans le système Sonos, ou un bon moyen d’améliorer une barre de son Arc ou Beam.

Il ne s’agit toutefois pas d’une grosse mise à jour radicale par rapport à l’ancienne Play:3, l’audio spatial n’étant pas suffisant pour compenser l’absence de l’Assistant Google et de l’Ethernet.

Adaptation du test réalisé par Dominic Preston et paru sur Tech Advisor de langue anglaise.

