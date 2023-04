En résumé Note de l’expert Les Plus Superbe écran 144Hz

Superbes haut-parleurs

Des performances impressionnantes

Solide autonomie Les Moins Logiciel aléatoire

Seulement 128 Go d’espace de stockage

Pas d’option cellulaire Notre verdict La OnePlus Pad est l’une des meilleures tablettes que vous puissiez acheter, à condition que vous souhaitiez uniquement vous divertir. Pour travailler, un iPad ou une tablette Windows reste un meilleur choix.

Prix lors du test

$479

La renaissance des tablettes Android ne ralentit pas. Il n’y a pas si longtemps, c’était presque exclusivement le domaine de Samsung, mais nous avons maintenant le choix entre des tablettes de Xiaomi, Oppo, Nokia et Lenovo.

OnePlus est la dernière entreprise à se joindre à la fête avec le bien nommé OnePlus Pad. Cette tablette de 499 € ne réinvente rien, mais elle offre une expérience convaincante pour un prix alléchant.

Cela signifie-t-il pour autant que vous devriez en acheter une ? Oui, seulement si vous utilisez votre tablette d’une manière particulière. Découvrez pourquoi à travers notre test.

Design

Design haut de gamme en verre et aluminium

Disponible uniquement en vert foncé

Reconnaissance faciale, mais pas de lecteur d’empreintes digitales

Le OnePlus Pad présente le mélange habituel de verre et d’aluminium auquel nous sommes habitués sur les tablettes modernes, mais il parvient tout de même à se démarquer. Cela est principalement dû à la finition Halo Green qui attire l’attention. Elle brille à la lumière, tout en évitant les traces de doigts et autres salissures.

Dans un monde où tant de tablettes sont noires ou grises, il est courageux de la part de OnePlus de ne pas proposer une autre couleur. Nous aimons beaucoup l’esthétique vert foncé, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Contrairement aux smartphones, de nombreux utilisateurs ne mettront pas d’étui.

Malgré son prix de milieu de gamme, le OnePlus Pad a l’apparence d’une tablette phare

Avec ses 552 g, elle n’est pas particulièrement légère pour une tablette de 11,6 pouces. Mais nous n’avons eu aucun mal à la tenir pendant de longues périodes, son dos la rendant plus agrippante qu’un modèle en verre.

L’autre caractéristique de l’arrière est le module circulaire de l’appareil photo. C’est un clin d’œil aux smartphones de OnePlus, même s’il n’y a qu’un seul objectif. Il ne dépasse que légèrement de la tablette et n’a pas d’effet sur l’utilisation.

Même si elle ne sera pas du goût de tout le monde, il n’y a rien à redire sur son design. Malgré son prix de milieu de gamme, le OnePlus Pad a l’apparence d’une tablette phare, même si elle ne prend pas en charge les données mobiles ni le stockage extensible, et il n’y a donc pas de plateau SIM.

Outre les boutons habituels de l’alimentation et volume sur le côté, vous trouverez quatre haut-parleurs et un connecteur pogo pour connecter le clavier optionnel.

Anyron Copeman / Foundry

Le chargement et le transfert de données se font via l’USB-C, il n’y a pas de prise audio de 3,5 mm, ce qui n’est pas inattendu étant donné que presque tous les téléphones OnePlus ont abandonné ce port.

Il est décevant de constater que OnePlus a également décidé de ne pas inclure de lecteur d’empreintes digitales sur le Pad. La reconnaissance faciale n’en reste pas moins facile à mettre en place, fiable et très rapide.

Le capteur selfie est au-dessus de l’écran lorsqu’il est utilisé en mode paysage.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD de 11,6 pouces

Taux de rafraîchissement de 144Hz

Excellents haut-parleurs stéréo quadruple

L’écran du OnePlus Pad est sans aucun doute sa meilleure caractéristique. Il s’agit d’un écran LCD de 11,6 pouces (2800×2000), dont la résolution lui confère un rapport hauteur/largeur inhabituel de 7:5. OnePlus affirme qu’il s’inspire des livres pour une tenue naturelle.

L’excellent niveau de détail en fait une belle option pour la lecture occasionnelle, mais le Pad est capable de bien plus. Les couleurs sont superbes et vives, elles donnent vie aux contenus, qu’il s’agisse de simples photos sur les réseaux sociaux ou de la lecture d’un film. Vous l’aurez compris, OnePlus Pad offre ce qu’il y a de mieux pour le divertissement, avec des images d’une grande qualité.

Anyron Copeman / Foundry

Avant de tester le OnePlus Pad, nous craignions que l’absence d’OLED affecte négativement l’expérience visuelle. Finalement, l’écran LCD est tout aussi impressionnant et cela dans presque toutes les situations. La seule véritable exception concerne les scènes plus sombres, où les couleurs peuvent paraître plus grises que noires.

Mais c’est un petit compromis que la plupart d’entre vous seront prêts à faire, surtout lorsque vous obtenez le taux de rafraîchissement le plus élevé de toutes les tablettes. En effet, il peut atteindre une fréquence de 144Hz, ce qui donne une impression de fluidité sans précédent. Bien que l’effet ne soit pas aussi impressionnant que sur les smartphones, vous remarquerez une réelle différence par rapport au 60Hz.

De plus, grâce à la technologie LTPO, le taux de rafraîchissement peut descendre dynamiquement jusqu’à 30Hz, permettant ainsi d’économiser la batterie.

Avec un taux d’échantillonnage tactile de 144Hz, nombre de fois que l’écran peut enregistrer une entrée tactile par seconde, on se rend vite compte qu’il s’agit de l’une des tablettes les plus réactives que vous puissiez acheter.

Vous l’aurez compris, OnePlus Pad offre ce qu’il y a de mieux pour le divertissement, avec des images d’une grande qualité.

L’écran étant très réfléchissant, la luminosité de 485 nits n’est pas suffisante pour assurer une bonne visibilité en extérieur. Mais si vous êtes dans les transports en commun ou à la maison, cela ne posera aucun problème.

La consommation de contenu média repose souvent sur le son. La bonne nouvelle, c’est que le OnePlus Pad est équipé de haut-parleurs qui comptent parmi les meilleurs de toutes les ardoises. Il y en a quatre au total, deux de chaque côté, et ils délivrent un son d’une puissance impressionnante.

Pour la musique, nous avons profité d’un résultat riche et corsé, avec de belles basses. Les podcasts sont également très bien retranscrits avec des voix cristallines. Bien que le volume ne soit pas assez élevé pour remplir la pièce, on évite toute distorsion audible.

Les haut-parleurs sont même sensibles à la direction, ce qui signifie que la tablette peut les ajuster en fonction de la façon dont vous la tenez. En orientation portrait, les deux haut-parleurs du côté droit seront différents de ceux du mode paysage, par exemple.

Accessoires

Tous les accessoires sont vendus séparément

Clavier magnétique peu convaincant

Stylet impressionnant

L’achat du OnePlus Pad se limite à la tablette elle-même, mais il existe de nombreux accessoires supplémentaires qui méritent d’être pris en compte.

L’étui Folio Case est en option, mais nous avons testé la version haut de gamme avec clavier intégré à 149 €. L’appairage est automatique dès que vous fixez la tablette, aucun Bluetooth n’est nécessaire.

Anyron Copeman / Foundry

Avec un écran plus petit que celui de la plupart des PC portables, l’expérience du clavier OnePlus Magnetic Keyboard est inévitablement compromise. Toutes les touches habituelles sont toujours présentes, mais on se sent à l’étroit. Il nous fallu un certain temps pour nous y habituer, et la vitesse de frappe est restée plus lente qu’à l’accoutumée tout au long des tests.

Associé au manque de course des touches et à l’absence de rétroéclairage, il n’est pas très convaincant. Le minuscule pavé tactile situé en dessous est tout aussi frustrant, vous devrez certainement connecter une souris pour naviguer sérieusement.

Bien qu’il s’appuie sur le Bluetooth, le stylet OnePlus Stylo est beaucoup plus performant. Il se fixe magnétiquement sur le dessus de la tablette pour l’appairage et le chargement, et son utilisation est proche de celle d’un stylo sur papier.

Anyron Copeman / Foundry

Le temps de réponse de 2 ms signifie qu’il n’y a pas de délai perceptible avant que les notes manuscrites ou les croquis n’apparaissent à l’écran. La technologie de rejet de la paume de la main permet d’éviter toute marque involontaire, mais elle n’est pas sensible à la pression, vous devrez sélectionner manuellement différentes nuances pour la simuler.

Performances

Puce MediaTek Dimensity 9000

Performances impressionnantes même pour les jeux

128 Go de stockage seulement, pas d’option cellulaire

Le OnePlus Pad est équipé d’un processeur Dimensity 9000. Ce n’est pas le dernier et le meilleur de MediaTek ; cette récompense revient au Dimensity 9200n mais c’est l’un des fleurons de l’entreprise.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Dimensity 9000 reste l’un des processeurs les plus performants sur un appareil mobile. Le voir sur une tablette de milieu de gamme est extrêmement impressionnant, et les performances du OnePlus Pad sont superbes, nous n’aurions pas pu en demander autant.

Anyron Copeman / Foundry

Malgré la seule option de 8 Go de RAM, la tablette exécute toutes les tâches les plus courantes avec aisance. Pour nous, il s’agissait de naviguer sur le web, d’envoyer des e-mails, d’utiliser les réseaux sociaux, de regarder des vidéos et, à l’occasion, de prendre des photos.

Il n’y a pas eu de bugs ou d’hésitations notables, même en passant rapidement de l’un à l’autre ou côte à côte. Il n’est pas aussi rapide que l’un des derniers iPad, mais il n’en est pas loin.

Les performances du OnePlus Pad sont superbes, nous n’aurions pas pu en demander autant

Il est impressionnant de constater que ces excellentes performances s’étendent aux jeux, l’un des cas d’emploi les plus exigeants du OnePlus Pad. L’expérience de jeu avec des titres comme Call of Duty : Mobile et PUBG Mobile ne se distingue pas de celle d’une tablette phare, bien que très peu de titres puissent fonctionner à un taux de rafraîchissement de 144Hz.

La tablette n’est restée que légèrement chaude au toucher, même après une demi-heure de jeu. Et, sans ventilateur, vous n’aurez aucun souci à vous faire sur le plan thermique.

Le OnePlus Pad est l’une des meilleures tablettes Android que l’on puisse acheter, cependant les résultats Benchmark sont mitigés par rapport à la concurrence :

Le stockage interne sera également un problème pour certains. Le seul modèle disponible ne dispose que de 128 Go, sans possibilité d’extension via microSD. Avec environ 15 Go occupés par des fichiers système que vous ne pouvez pas désinstaller, il reste un peu plus de 100 Go, ce qui est bien si vous comptez sur le stockage cloud que vous diffusez principalement des vidéos, mais si vous voulez installer de nombreux jeux et enregistrer des fichiers musicaux ou vidéo, alors vous risquez d’être rapidement à court.

L’absence d’option cellulaire est également frustrante. Vous devrez vous contenter du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3 pour la connectivité.

Capteurs photo

Appareil photo selfie décent de 8 Mp

Prend en charge la vidéo 1080p

Appareil photo arrière de 13 Mp en demi-teinte

Les appareils photo ne sont pas aussi importants sur les tablettes que sur les smartphones, mais ils restent utiles dans bien des situations.

Anyron Copeman / Foundry

La plus évidente est l’utilisation du capteur frontal pour les appels vidéo, qui est de 8 Mp sur le OnePlus Pad. Il peut capturer en Full HD (1080p) à 30 i/s, et nous sommes agréablement surpris par les résultats.

En général, on peut s’attendre à des images claires et bien exposées, avec beaucoup de détails. Le capteur selfie n’a rien d’exceptionnel, mais il fait l’affaire pour les appels vidéo occasionnels ou les réunions de travail. Les photos sont d’un niveau similaire, et comparables à celles des téléphones pas chers. L’appareil dispose d’un mode portrait, mais ce n’est pas le meilleur.

Nous ne conseillons pas d’utiliser une tablette comme appareil photo principal, mais le capteur arrière de 13 millions de pixels vaut le détour. Les photos et les vidéos (jusqu’à 4K à 30 i/s) ont tendance à être légèrement granuleuses et délavées, mais elles sont tout à fait correctes pour des photos de référence ou une vidéo occasionnelle.

Si vous voulez un appareil photo arrière performant, orientez-vous plutôt vers un bon smartphone.

Autonomie et charge

Batterie de 9510 mAh

Autonomie confortable

Chargeur 80W non fourni

OnePlus a équipé le Pad d’une batterie de 9510mAh, ce qui équivaut à environ 37Wh si vous êtes plus familier avec les ordinateurs portables. C’est une capacité décente pour une tablette de cette taille, bien que l’écran haute résolution 144Hz la mette inévitablement à rude épreuve.

Malgré cela, vous n’aurez pas à vous soucier très souvent de l’autonomie. Le OnePlus Pad peut tenir une journée entière , y compris quelques heures à passer à jouer à des jeux énergivores, et avoir encore de la charge à l’heure du coucher. Si vous n’utilisez votre tablette que le soir, alors il est possible qu’elle tienne deux jours, voire trois avec une seule charge.

Si vous n’utilisez votre tablette que le soir, alors il est possible qu’elle tienne deux jours, voire trois avec une seule charge

C’est ce que montre le test de batterie de PCMark, qui vise à simuler une utilisation réelle à une luminosité de 200 nits. Une durée de 10 heures et 43 minutes est supérieure à la moyenne, même si le temps d’utilisation réel de l’écran est inférieur de moitié.

Bien que nous n’ayons pas été en mesure de le tester, OnePlus affirme également que vous pouvez bénéficier d’un mois complet d’autonomie en veille. Pour un usage occasionnel, il est agréable d’avoir cette tranquillité d’esprit.

Toutefois, lorsque vous finissez par être à court d’énergie, la situation de charge varie en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Alors que les clients américains reçoivent le chargeur 80W (qui se charge à 67W) dans la boîte, il faut compter 39 Euros de plus pour la France.

Anyron Copeman / Foundry

Si vous disposez d’un chargeur rapide à la maison, c’est parfait. Nous n’avions qu’un chargeur de 33W, qui a fourni de l’énergie au OnePlus Pad avec une lenteur déconcertante. Il n’a atteint que 18 % en 30 minutes, ce qui est très décevant.

Sans charge sans fil, nous nous attendions à mieux de la part de OnePlus.

Logiciel

OxygenOS sur Android 13

Les fonctionnalités spécifiques à la tablette fonctionnent bien

Manque d’applications performantes et optimisées

Le OnePlus Pad fonctionne sous OxygenOS 13.1, le système d’exploitation de OnePlus, sur Android 13. Si vous avez déjà manié un téléphone OnePlus, l’expérience logicielle vous sera familière, mais il y a quelques fonctionnalités supplémentaires bien utiles.

Elles incluent un glissement de deux doigts vers le bas depuis le milieu de l’écran (en mode paysage) pour accéder au multitâche en écran partagé, qui est étonnamment intuitif une fois que vous l’avez dompté. Le OnePlus Pad peut afficher jusqu’à trois applications à l’écran en simultané, plus une autre dans une fenêtre flottante séparée.

Anyron Copeman / Foundry

OnePlus propose aussi ce qu’il appelle une “barre latérale intelligente”, elle donne un accès rapide à ces options et à d’autres apps couramment usitées. Nous nous l’avons trouvée plus gênante que pratique, car un glissement du côté droit peut facilement la déclencher accidentellement.

Ailleurs, l’expérience OxygenOS ressemble à ce que nous avons vu auparavant. À part un menu de paramètres rapides redessiné et de nouvelles apps pures. Il y en a une poignée qui pourrait être considérée comme des bloatwares, mais la majorité peut être désinstallée.

Anyron Copeman / Foundry

L’expérience logicielle de OnePlus facilite le chargement d’un jeu ou le visionnage d’une vidéo, mais vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de travailler. La majorité des programmes de productivité de bureau ne sont tout simplement pas disponibles. Celles qui le sont (comme Microsoft Word et Adobe Lightroom) sont dépourvues de certaines fonctionnalités essentielles.

Par ailleurs, les apps tierces pour tablettes ne sont que des versions plus grandes que leurs alter egos pour téléphones, sans aucune optimisation pour l’écran. Le manque d’applications puissantes et optimisées concerne toutes les tablettes Android, et cela reste la principale raison pour ne pas acheter le OnePlus Pad.

Le manque d’applications puissantes et optimisées concerne toutes les tablettes Android, et cela reste la principale raison pour ne pas acheter le OnePlus Pad

OnePlus s’est engagée à effectuer quatre mises à jour majeures des versions d’Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour ses fleurons, mais il n’y a pas d’engagement pour le OnePlus Pad.

Prix et disponibilité

Compte tenu de ses caractéristiques techniques, le OnePlus Pad est proposé à un prix compétitif. La seule configuration disponible a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 499 €. Elle est disponible en précommande dès maintenant.

Les accessoires sont optionnels : l’étui Folio (59 €), le clavier magnétique (149 €) et le stylet OnePlus Stylo (99 €) méritent d’être pris en compte.

Les tablettes Android décentes à ce niveau de prix sont très rares, le Xiaomi Pad 5 étant l’alternative la plus crédible. Si vous n’êtes pas convaincu par Android, d’autres tablettes, dont l’iPad 2022 et le Surface Go 3, méritent également votre attention.

Néanmoins, pour tout ce que vous obtenez ici, la OnePlus Pad est d’un très bon rapport qualité-prix.

Conclusion

OnePlus est en retard dans le domaine des tablettes, mais sa première tentative vaut le détour. Le OnePlus Pad excelle dans les fondamentaux, avec son écran époustouflant, ses excellentes performances et sa généreuse autonomie. Il est même doté de haut-parleurs de haute qualité, le tout dans un design élégant et haut de gamme.

Toutefois, avec une seule option de stockage et aucun support cellulaire ou d’empreintes digitales, il peut vous faire regarder ailleurs, si ces éléments vous sont importants.

En fin de compte, les limites d’Android sur les tablettes en font une excellente tablette pour le divertissement, mais pas pour le travail sérieux.

Fiche technique