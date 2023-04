En résumé Note de l’expert Les Plus Design décent et fin

Logiciel Motorola généralement excellent

Bonne autonomie

Prise en charge de la 5G Les Moins Écran seulement 720p

Mauvaises performances

Chargeur sous-optimal fourni Notre verdict Le Moto G53 5G est un bon appareil à moins de 200 €, mais il ne parvient pas à se démarquer dans un espace de plus en plus encombré, Motorola lui-même fournissant une grande partie du remplissage. Il est assez plaisant à regarder et à utiliser, en particulier avec le logiciel propre de Motorola. Cependant, l’absence d’un écran 1080p est un inconvénient majeur et les performances sont quelque peu médiocres.

Prix lors du test

Unavailable in the US

Ces derniers temps, Motorola nous a inondé de modèles à 200 €, bien rangés mais identiques, et l’on comprend pourquoi. Ce type de smartphone a valu à la marque détenue par Lenovo un succès considérable, qui l’a même poussée à quitter la catégorie des produits phares pendant un certain temps.

La dernière vague de Moto contient quatre (oui, quatre !) téléphones bon marché, mais aujourd’hui, nous nous concentrons sur le Moto G53, le deuxième modèle le plus haut de gamme (en dessous du Moto G73 5G). Il s’agit d’un appareil familier, offrant un écran 120Hz, un appareil photo 50 Mp, un design sobre tout en plastique, une connectivité 5G, et bien sûr le logiciel clair de la marque. Mais est-ce suffisant pour le recommander ?

Design

Boîtier en plastique plat et soigné

USB-C, prise casque 3,5 mm, haut-parleurs stéréo

Lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’allumage latéral

On peut dire que Motorola est un expert dans le domaine des smartphones bon marché. Concevoir un tel produit est généralement un exercice qui consiste à ne pas attirer l’attention sur les matériaux de qualité inférieure qui sont inévitablement utilisés, et Motorola le fait aussi bien que n’importe qui d’autre.

Le dos, quant à lui, présente une finition lustrée qui lui confère un style très classe

Le modèle Arctic Silver (bleu grisé) est l’un des trois tons feutrés (les autres étant Ink Blue et Pale Pink) qui sont tous de bons goûts et au look professionnel.

Les matériaux, bien qu’en plastique, sont solides en main, avec peu de signes de faiblesse. Le dos, quant à lui, présente une finition lustrée qui lui confère un style très classe, même s’il attire les traces de doigts, oui, même sur ce ton plus clair.

Jon Mundy / Foundry

Le design plus plat du Moto G53, sans aucune courbure sur le dos, est plus proche du Moto G22 que du Moto G62. Il est donc relativement fin, avec un châssis de 8,2 mm d’épaisseur. Pour le reste, il mesure 162,7 x 74,7 mm et pèse 183 g.

La finition “hydrofuge” typique de la marque signifie qu’il résistera à quelques éclaboussures, mais vous ne voudriez pas le laisser tomber dans une flaque d’eau ou le sortir sous une pluie torrentielle.

Un lecteur d’empreintes digitales fiable est intégré au bouton d’alimentation sur le côté droit, mais il n’est pas particulièrement rapide pour déverrouiller l’appareil. Cela s’explique probablement par la lenteur du processeur au cœur du G53. La prise casque habituelle de 3,5 mm et les ports USB‑C se trouvent sur la tranche inférieure.

Écran et haut-parleurs

Ecran LCD HD+ de 6,5 pouces

Taux de rafraîchissement de 120Hz

Pas particulièrement fidèle aux couleurs

L’année dernière, nous étions ravis que le Moto G62 pour ne pas avoir repris la mauvaise habitude de Motorola d’inclure des écrans sub-Full HD sur ses modèles de la série G. Malheureusement, cette pratique est de nouveau d’actualité avec le Moto G53.

Jon Mundy / Foundry

Nous ne reviendrons pas en détail sur l’objection des écrans 720p, mais nous dirions simplement que la résolution Full HD ou 1080p devrait être la résolution par défaut pour tous les appareils, sauf les moins chers (100 euros ou moins). Les vidéos, les photos et les contenus web sont tout simplement meilleurs à cette résolution, en particulier sur les écrans de grande taille que nous avons fini par accepter comme normaux.

À cet égard, l’écran du Moto G53 mesure 6,5 pouces. Pas énorme, donc, mais certainement pas assez petit pour justifier un tel manque de pixels.

Le taux de rafraîchissement de 120Hz est une bonne chose, mais le processeur et la mémoire vive limités de ce Moto ne permettent pas de profiter pleinement de cette caractéristique. Nous aurions préférés que Motorola s’inspire du Poco M5 et réduise le taux de rafraîchissement à 90Hz, en redirigeant peut-être ces ressources vers une résolution FHD+.

Il s’agit également d’un écran LCD IPS, ce qui n’aide pas à compenser la faible résolution par des couleurs éclatantes, tandis que les noirs ressemblent davantage à des gris sombres. Pour ce qui de la précision des couleurs, le mode Naturel est un meilleur pari (au niveau du sRGB au moins) que le mode Saturé par défaut. Même dans ce cas, le gamut de 89,9 %, le volume de couleurs à 90,1 % et un score Delta E de 1,57 ne sont pas particulièrement convaincants, derrière le Poco M5 et le Moto G62.

Nous avons enregistré un pic de luminosité de 454 nits avec la luminosité automatique désactivée, ce qui est raisonnable.

Jon Mundy / Foundry

En résumé, l’écran du Moto G53 n’est ni très net ni précis au niveau des couleurs, et il n’est que modérément lumineux. Il est parfaitement utilisable, mais vous pouvez faire mieux pour le prix.

Les haut-parleurs stéréo sont toujours les bienvenus sur un smartphone à moins de 200 €, et c’est donc une bonne chose de les voir ici, surtout avec le support Dolby Atmos. Ils manquent un peu d’énergie dans les basses fréquences, mais la clarté est tout à fait décente pour le prix.

Caractéristiques et performances

Processeur Snapdragon 480+ 5G

4 Go de RAM

Connectivité 5G

Le Moto G53 est équipé d’un processeur Snapdragon 480+ 5G, dont la réputation n’est plus à faire, notamment parce qu’il s’agit de la même puce que celle du Moto G62 de 2022. Il dispose également des mêmes 4 Go de mémoire vive que ce dernier.

Ce processeur n’est pas particulièrement rapide pour naviguer entre les écrans d’accueil et les menus

Comme nous l’avons déjà mentionné, ce processeur n’est pas particulièrement rapide pour naviguer entre les écrans d’accueil et les menus. Il n’est pas inutilisable, loin de là, mais vous subirez de fréquents petits sauts lorsque vous effectuerez des tâches relativement basiques.

Avec un score moyen de 1600 sur Geekebench 5, le Moto G53 est un peu moins performant que son prédécesseur, et bien moins que le Poco M5 et sa puce MediaTek Helio G99. Le Moto G53 est en retrait dans les benchmarks GPU, mais cela peut s’expliquer par le fait que le Poco doit piloter un écran 1080p de qualité supérieure.

L’une des améliorations par rapport au Moto G62 et au Poco M5 est l’espace de stockage de 128 Go en standard. Il est possible de l’étendre jusqu’à 1 To grâce à un emplacement pour carte microSD.

Motorola a de nouveau misé sur la connectivité 5G, bien qu’il s’agisse toujours d’une caractéristique “haut de gamme” que nous abandonnerions volontiers au profit d’une connectivité de base. Nous préférons un écran FHD+, un processeur plus rapide ou un appareil photo ultra grand-angle à une connectivité mobile très occasionnellement plus rapide.

Capteurs photo

Capteur photo large de 50 Mp

Pas d’appareil photo ultra grand-angle

Capteur macro 2 Mp inutile

On pourrait croire que le Moto G53 est doté d’un double appareil photo, mais il n’y a en fait qu’un seul appareil photo large de 50 Mp. L’autre objectif est occupé par un capteur macro de 2 Mp qui, comme toujours, est superflu.

Petit message aux fabricants : si vous voulez inclure un appareil photo qui se concentre littéralement sur les détails les plus fins de la vie, donnez-lui au moins suffisamment de pixels pour vendre le concept dans son ensemble.

Pour être honnête, vous pouvez vous rapprocher de votre sujet (environ 4 cm avec une mise au point fixe), mais le niveau de netteté est médiocre.

Jon Mundy / Foundry

L’appareil photo principal de 50 Mp est apparemment le même que celui du Moto G62 et du Moto G22, et il est capable de prendre des photos agréables sous un bon éclairage, avec des couleurs qui ressortent sans être trop fausses. Le HDR automatique se déclenche généralement de manière fiable et compense bien les extrêmes de lumière et d’ombre, bien que nous ayons remarqué quelques signes révélateurs de surexposition lors d’une journée assez lumineuse.

Comme on peut s’y attendre, c’est dans les photos en faible luminosité que les choses se gâtent. La combinaison d’un très petit capteur d’image de 1/2,76 pouces, de l’absence d’OIS (stabilisation optique de l’image) et d’un modeste ISP (traitement du signal d’image) se traduit par des prises de vue nocturnes très bruitées. Le fait que le mode Vision nocturne soit caché dans le sous-menu Plus n’est peut-être pas anodin, mais les prises de vue en faible luminosité sans ce mode actif sont nettement moins bonnes.

Il n’y a pas d’appareil photo ultra grand-angle dans ce Moto, ce qui est dommage, mais pas vraiment le désastre que certains pourraient penser. Oui, il aurait été agréable d’avoir la possibilité de cadrer des photos de paysage avec un zoom plus important. Inversement, la plupart des appareils photo ultra grand-angle des smartphones abordables et même de milieu de gamme sont très décevants. S’il n’y avait pas eu ce capteur macro futile, nous aurions félicité Motorola.

Les portraits ont tendance à laisser un halo flou autour du sujet, et vous risquez de perdre le bord d’une oreille ou un autre détail crucial. Le résultat n’est pas mauvais en soi, mais il n’est pas tout à fait satisfaisant.

Le capteur selfie de 8 Mp du Moto G53 fait un travail passable sous un éclairage suffisant, bien que les détails ne soient pas particulièrement forts et que les tons de peau soient un peu flous. C’est suffisant pour les posts sur les réseaux sociaux, et c’est ce pour quoi il sera généralement utilisé.

Autonomie et charge

Batterie de 5000 mAh

Autonomie de 2 jours

Chargement faible de 10W

Motorola a doté son G53 d’une bonne batterie de 5 000 mAh. Avec cet écran basse résolution, un logiciel sans chichis et un processeur éprouvé, il aurait été choquant que le Moto G53 puisse tenir moins d’une journée et demie en utilisation régulière.

Vous pourrez souvent atteindre la fin d’une deuxième journée d’utilisation

En réalité, vous pourrez souvent atteindre la fin d’une deuxième journée d’utilisation si vous êtes un utilisateur léger et que vous consommez peu de médias. Une journée d’utilisation modérée a eu tendance à faire chuter l’autonomie, jusqu’à atteindre les 40 %.

Le test de batterie PCMark Work 3.0 a donné un résultat de 10 heures et 24 minutes, ce qui n’est pas sensationnel, mais n’est pas inhabituel pour un téléphone de cette catégorie. Cela s’explique en partie par le fait que nous avons effectué le test avec l’écran réglé sur 120Hz ; laissez-le en Auto et vous obtiendrez un bien meilleur score de 12 heures et 54 minutes.

Jon Mundy / Foundry

Le principal reproche que nous faisons au Moto G53 concernant la batterie, c’est que Motorola ne fourni qu’un minuscule chargeur de 10W, qui après 5 minutes de charge à vide nous a permis d’atteindre à peine 10 %, tandis qu’en demi-heure nous avons obtenu 21 % de charge. Il nous a fallu plus de 2h30 pour atteindre 100 %.

Il est intéressant de noter que le téléphone peut apparemment se charger un peu plus rapidement. Nous nous sommes servi d’un chargeur Samsung de 65W et le symbole “TurboPower” est apparu sur l’écran de verrouillage. En 15 minutes, le G53 est passé à 13 %, et en 30 minutes à 26 %. Ce n’est pas encore très rapide, mais c’est mieux.

Logiciel

Android 13

Les habituels gestes de Motorola

La lenteur du hardware pèse un peu sur le résultat

Comme toujours avec Motorola, le logiciel est l’un des poins forts du Moto G53. Le traitement mesuré d’Android par la marque est un régal, et il serait bon que les rivaux suivent cet exemple.

Il s’agit d’une expérience Android 13 en grande partie pure, comme sur le Google Pixel 6a, avec quelques embellissements de bon goût comme l’horloge, la date et le widget météo signés Motorola, ainsi que quelques fonds d’écran personnalisés.

L’application Moto est plus significative, elle donne accès aux célèbres gestes de Motorola. Vous pouvez ainsi activer des gestes tels qu’un double tap pour allumer la torche, une double rotation pour ouvrir l’app Appareil photo, etc.

Jon Mundy / Foundry

Cette app élégante et très fonctionnelle propose également des conseils pour tirer le meilleur parti du téléphone, ainsi que des options de personnalisation et l’accès à des fonctions à l’image de l’affichage attentif (qui n’éteint pas l’écran lorsque vous le regardez).

L’absence de la multitude d’applications préinstallées inutiles, qui gangrènent de nombreux concurrents abordables (et moins abordables), est remarquable.

Il est dommage que le hardware du Moto G53 pèse un peu sur l’ensemble de l’expérience logicielle, qui n’est pas aussi fluide qu’elle pourrait l’être. Néanmoins, l’interface utilisateur personnalisée de Motorola reste un élément de grande classe.

Prix et disponibilité

Le Moto G53 est vendu à 249 € sur boutique de Motorola, Lenovo, E.Leclerc et Matériel.Net, tandis qu’il est à 219 € chez Rakuten, Boulanger. Retrouvez-le également chez Bouygues ou encore Orange.

Ce prix place le Moto G53 en concurrence avec des appareils comme le Poco M5. Le Poco offre quelques avantages supplémentaires, notamment un écran Full HD et un processeur légèrement plus rapide. En revanche, le logiciel de classe de Motorola est de loin préférable à celui de Xiaomi.

Découvrez des alternatives au G53 dans notre comparatif des meilleurs smartphones à petit prix.

Conclusion

Le Moto G53 est un autre Moto parfaitement fonctionnel, mais son hardware ne semble pas aussi bien pensé que les précédents. À quoi sert un taux de rafraîchissement de 120Hz si les composants ne sont pas en mesure d’assurer une sortie fluide et constante ? Surtout lorsque l’écran présente une résolution 720p sous-optimale et une précision des couleurs médiocre.

La connectivité 5G est un autre élément légèrement superflu. Certes, c’est une bonne chose, mais à ce niveau du marché, cela se fait généralement au détriment de caractéristiques plus utiles, comme un écran Full HD ou un processeur de qualité supérieure.

L’appareil photo principal de 50 Mp peut tenir la route sous un très bon éclairage, mais il souffre dans des conditions délicates, et il n’y a pas d’option ultra grand-angle, juste un objectif macro vain.

L’interface Android propre à Motorola est là pour sauver la situation, comme toujours, et cela restera un point de distinction par rapport aux rivaux Xiaomi mieux équipés. Mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que Motorola doit concentrer ses efforts sur les téléphones abordables et sur ce qui compte vraiment.

Adaptation du test réalisé par Jon Mundy et paru sur Tech Advisor de langue anglaise.

Fiche technique