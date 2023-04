En résumé Note de l’expert Les Plus Superbe écran AMOLED 120Hz

Samsung est en train de reprendre du poil de la bête après son retour sur le marché des ordinateurs portables en 2020. Avec les Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 360 de 2022, la société a proposé des PC portables extrêmement légers, mais dont les caractéristiques techniques laissaient à désirer.

Pour la classe 2023, Samsung fait un pas de plus en matière de caractéristiques techniques. Oui, le Galaxy Book 3 Pro 360 est un autre hybride léger doté d’une charnière incroyablement flexible. En outre, il est équipé d’un écran AMOLED 16 pouces 3K 120Hz, de processeurs Intel Core de 13e génération et d’un stylet S Pen en standard.

Tout cela suggère que Samsung a, semble-t-il, produit un appareil polyvalent qui conviendrait à la majorité des utilisateurs. Un vœu pieux, peut-être ?

Il s’agit là d’une nouvelle prouesse technique de la part d’une entreprise qui a fait ses preuves dans ce domaine

Design

12,8 mm

1,66 kg

Construction en aluminium

Avec une épaisseur de 12,8 mm, le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 n’est pas aussi fin que le Galaxy Book 2 Pro 360 de 2022 (11,9 mm), mais il l’est un peu moins. Le résultat est qu’il semble extrêmement robuste. Bien que la caractéristique principale du design soit de pouvoir faire basculer l’écran d’une position fermée à une adossée au clavier, nous avons l’impression d’être en présence d’un ordinateur portable “standard”.

En ce qui concerne la charnière, il s’agit là d’une nouvelle prouesse technique de la part d’une entreprise qui a fait ses preuves dans ce domaine avec ses différents ordinateurs et téléphones pliables.

La durabilité a apparemment été améliorée avec le modèle de cette année, ce qui prendrait évidemment des mois ou des années à tester plutôt que quelques semaines. Mais comme nous l’avons dit, le fait qu’il ressemble à un ordinateur portable basique témoigne du travail de Samsung.

Jon Mundy / Foundry

Non, cette charnière n’a pas réussi le test du pouce unique, nous avons dû utiliser notre autre main pour stabiliser le châssis lors de l’ouverture. Toutefois, compte tenu des prouesses à 360 degrés dont elle est capable, nous sommes enclin à passer l’éponge. D’autant plus que de nombreux ordinateurs portables non convertibles coûteux échouent également à ce test.

Pour être clair, l’écran du Galaxy Book 3 Pro 360 ne s’aplatit pas contre le clavier lorsqu’il est complètement ouvert, les pieds en caoutchouc ou le stylet S Pen mal fixé conservant un léger écart. Cependant, il reste assez solide en mode tablette de grande taille.

La charnière a également une résistance suffisante lorsqu’elle est placée à un angle de 135 degrés, et si elle est plus basse, vous risquez de constater que la gravité prend le dessus au fil du temps.

Avec un poids de 1,8 kg, il est léger pour un ordinateur portable de taille normale, loin du Galaxy Book 2 Pro non convertible de 1,16 kg, mais peu PC portables le sont. Bien sûr, c’est très lourd pour une tablette, donc vous ne manierez pas le Galaxy Book 3 Pro 360 comme un iPad lorsqu’il est complètement ouvert, pas pour longtemps en tous les cas.

Jon Mundy / Foundry

Le Book 3 Pro 360 est disponible en Anthracite (gris sombre) et en Sable (beige), tous deux fabriqués en aluminium de première qualité. Cette dernière couleur n’est peut-être pas très attrayante, mais elle mérite d’être prise en compte si vous n’aimez pas les traces de doigts sur vos appareils. Quelques jours après avoir manipulé le modèle Graphite, nous avons observé une patine de graisse apparemment permanente sur le dessus.

Le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 est bien pourvu sur le front de la connectivité par rapport à de nombreux rivaux minces, à commencer par deux ports USB‑C disponibles sur le côté gauche (donnez-nous au moins un sur chaque, Samsung). Mais il s’agit de ports Thunderbolt 4, ce qui n’est pas rien.

Sinon, vous avez un unique port USB-A, un microSD (un SD standard aurait été plus utile), un port HDMI et une prise casque de 3,5 mm. C’est une bonne chose pour un 2‑en‑1 peut-être, mais pas vraiment pour un portable de 16 pouces…

La webcam 1080p se trouve au-dessus de l’écran, ce qui est toujours agréable à voir.

Écran et haut-parleurs

AMOLED 16 pouces

120Hz

résolution 3K

Nous sommes habitués à ce que Samsung propose des écrans OLED pour ses ordinateurs portables. Ce que nous n’avons pas pour usage de voir, et qui est sans doute la plus grande contribution de cette génération, c’est un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Il est réglé par défaut pour évoluer dynamiquement entre 60 et 120Hz, cependant si vous le réglez sur 120Hz uniquement, alors vous obtiendrez un défilement fluide et soyeux. L’autonomie en prendra un coup, comme nous l’expliquons plus bas, mais ce choix est le bienvenu lorsque le Book 3 Pro 360 est branché sur secteur.

La plus grande contribution de cette génération, c’est un taux de rafraîchissement de 120Hz

Bien que ce taux de rafraîchissement soit l’élément le plus accrocheur de l’écran du Samsung Galaxy Book 3 Pro 360, ce n’est pas la seule chose qui impressionne. Il s’agit d’un grand écran de 16 pouces avec un rapport d’aspect 16:10, avec une toile assez grande pour tout ce qui concerne l’édition d’images et les croquis.

Il est également extrêmement net, avec une résolution de 2880×1800 ou 3K, ce qui représente une belle évolution par rapport au Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 de 1080p.

Jon Mundy / Foundry

Etant donné, qu’il est question d’un écran AMOLED, on peut s’attendre à des noirs profonds et à des couleurs éclatantes. Nous avons enregistré une couverture du gamut de 99,9 % sRGB, 95,3 % Adobe RGB, et 99,4 % DCI P3 dans le profil de couleur Auto par défaut, ce qui est très fort et le rend adéquat pour la majorité des tâches créatives.

La luminosité maximale de 358 nits n’a rien d’extraordinaire, ce n’est donc pas l’ordinateur portable qu’il vous faut si vous avez l’intention de travailler souvent à l’extérieur pendant les journées ensoleillées.

En ce qui concerne l’audio, l’ordinateur est équipé d’un système de quatre haut-parleurs AKG, avec deux woofers de 5 W et deux tweeters de 2 W, ainsi que la prise en charge du Dolby Atmos.

Le son est clair et net, mais il n’a pas les basses et la richesse de l’espace d’un MacBook Pro, toutefois, son offre audio est supérieure à celle de beaucoup de rivaux.

Clavier, pavé tactile et S Pen

Clavier chiclet à déplacement limité

Pavé tactile large mais décentré

Stylet S Pen fourni

L’expérience de frappe sur le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 est très réussie, avec un clavier de taille standard qui comprend un pavé numérique et des touches fléchées bien distinctes. C’est un bon début.

En ce qui concerne les touches proprement dites, le faible débattement de ces touches chiclet les place un peu en deçà de ce qui se fait de mieux en la matière. Il est tout de même question d’une offre décente, surtout pour un 2‑en‑1.

Jon Mundy / Foundry

Vous disposez également d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation, dans le coin supérieur droit, qui s’est avéré extrêmement fiable lors de notre test.

Par contre, nous ne sommes pas entièrement satisfaits du pavé tactile du Book 3. Il est suffisamment grand, mais le fait qu’il soit légèrement décalé sur le côté nous a vraiment empêché de distinguer le clic gauche du droit ; ce n’est pas une expérience tout à fait naturelle.

Mécaniquement, le pavé tactile n’est cliquable que dans sa partie inférieure, avec un retour physique plutôt qu’haptique. De plus, si le pavé tactile est suffisamment réactif pour la navigation générale, nous l’avons trouvé un peu imprécis, comme essayer d’affiner la position d’un curseur dans un document. Nous avons été soulagé en branchant une souris.

Dans l’ensemble, il est loin d’atteindre l’éclat subtil d’un pavé tactile de MacBook, ce qui est le niveau auquel Samsung doit être jugé compte tenu de son pedigree et de son prix.

Jon Mundy / Foundry

Là où Samsung frappe un grand coup en matière de saisie, c’est avec son stylet S Pen, fourni avec chaque Samsung Galaxy Book 3 Pro 360. Il se range sur le couvercle de l’ordinateur portable à l’aide d’aimants lorsqu’inutilisé, ce qui n’est pas très rassurant lorsque vous êtes en déplacement. En revanche, la sensibilité à la pression et la réactivité de l’écran en font un véritable stylo. Associé à ce magnifique écran, c’est un système idéal pour griffonner des notes par exemple.

Caractéristiques et performances

Puces Intel de 13e génération

Pas d’option de GPU discret

Jusqu’à 1 To de stockage

Le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 fonctionne avec un processeur Intel Core de 13e génération. Notre modèle est équipé d’un i7-1360P et de 16 Go de RAM, tandis que celui de base est doté d’un i5-1340P et de 8 Go de RAM.

Non, il n’est pas à la hauteur du Samsung Galaxy Book 3 Ultra, mais peu d’ordinateurs portables le sont aujourd’hui.

L’avantage générationnel de sa puce permet au Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 de surpasser les rivaux Windows

Nous n’avons eu aucun problème à réaliser des tâches générales avec le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360, comme naviguer entre de nombreux onglets Chrome, emails, vidéos 4K en streaming et bien d’autres choses encore sans transpirer. Nous avons seulement remarqué que les ventilateurs se mettaient en marche de temps en temps, et qu’ils n’étaient pas trop bruyants.

Jon Mundy / Foundry

Naturellement, il ne s’agit pas d’un PC portable dédié au jeu, avec aucune des options de GPU discret du modèle Ultra. Les anciens titres en 3D comme Portal 2 marchent très bien, mais tout ce qui est vaguement récent ne fonctionnera pas de manière optimale.

Nous avons pu jouer à la section ouverte de Star Wars Jedi : Fallen Order avec les paramètres moyens par défaut, mais il y a eu des arrêts et des lags fréquents lors du chargement des différents éléments cinématiques.

Dans le test multicœur Geekbench 5, la variante supérieure du Book 3 Pro 360 devance le Galaxy Book 2 Pro et le Dell XPS Plus 13 avec leurs processeurs Intel Core i7 de 12e génération. Il fait également jeu égal avec le MacBook Air M2, mais, sans surprise, il se fait écraser par le MacBook Pro M2 Pro.

Pour ce qui est de nos benchmarks GPU, l’avantage générationnel de sa puce permet au Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 de surpasser les rivaux Windows susmentionnés.

Les options de stockage sont variées, avec 512 Go et 1 To, vous bénéficierez d’une RAM de 16 Go aussi.

Autonomie et charge

Batterie 76Wh

Chargeur 65W

Le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 est muni d’une batterie de 76Wh, ce qui lui confère l’autonomie que l’on est en droit d’attendre d’un PC portable moderne sous Windows 11. En d’autres termes, c’est convenable mais cela reste insuffisant pour une journée de travail complète, et certainement pas de quoi inquiéter un MacBook de dernière génération.

Dans des conditions de travail légères, qui impliquent principalement la navigation sur Chrome et l’utilisation de Google Doc, un peu de vidéos YouTube, et l’utilisation régulière d’emails, de Slack, nous avons constaté que le Book 3 Pro 360 afficherait l’avertissement critique de la batterie (à environ 6 %) après 7 heures d’utilisation, avec une pause déjeuner incluse.

Jon Mundy / Foundry

L’écran était réglé sur un taux de rafraîchissement adaptatif et le HDR était désactivé, ce qui est le cas par défaut. Avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et le HDR activé, le Book 3 Pro 360 portable n’aurait pu tenir que 4 heures au cours d’une journée de travail typique.

Notre test habituel de vidéo 720p en boucle, avec la luminosité de l’écran réglée sur 120 nits, a duré 14h 26m avant de s’éteindre. C’est environ une demi‑heure de moins que le Samsung Galaxy Book 2 360, et bien moins que le LG Gram 16 (sans parler des MacBook), mais c’est loin d’être le pire résultat que nous ayons vu.

Au moment de la recharge, Samsng fournit son habituel chargeur de 65W. Nous avons enregistré un taux de charge de 37 % sur les 30 premières minutes à partir de 0.

Ce n’est pas aussi rapide que le Galaxy Book 2 360, mais c’est à peu près correct pour un tel ordinateur portable. Une charge complète prend un peu moins d’une heure et 45 minutes.

Dans l’ensemble, c’est peut-être le seul point fondamental qui empêche le Galaxy Book 3 Pro 360 d’être aussi performant qu’il pourrait l’être. Si Samsung parvenait à concevoir un 2‑en‑1 capable de tenir une journée de travail avec une seule charge, il serait parfait.

Logiciels et applications

Windows 11 Pro

L’expérience Galaxy Book

Samsung ne modifie pas le logiciel Windows 11 de ses ordinateurs portables autant qu’il le fait avec ses smartphones, mais il y a tout de même un peu de “bloat” Samsung.

Les programmes les plus utiles comprennent Samsung Notes, qui combine une app de prise de notes classique avec l’intégration du stylet S Pen. Elle peut même traduire avec précision des notes manuscrites en texte numérique, ce qui semble un peu magique, sans parler de l’utilité réelle.

Samsung Noteshelf met encore plus l’accent sur l’utilisation du brillant stylet de Samsung, avec des fonctions supplémentaires telles que la création automatique de formes.

Ailleurs, on trouve des fonctions comme Quick Search, Quick Share, Bixby et Samsung Gallery, qui sont plus ou moins indispensables selon votre degré d’investissement dans l’écosystème Samsung au sens large.

Jon Mundy / Foundry

Pour ce qui est des applications tierces préinstallées, il y a des liens pour télécharger Adobe Lightroom et Clip Studio Paint, ce qui est logique dans le contexte du stylet S Pen inclus et du magnifique écran AMOLED. Il s’agit vraiment d’un outil idéal pour les artistes en herbe.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 se décline en deux versions, disponibles directement auprès de Samsung, mais aussi de commerçants tels que Amazon, La Fnac, Darty, LDLC, Boulanger, etc. Les prix commencent à 2 199 € avec processeur i7 de 13e génération, de 16 Go de RAM, d’un espace de stockage de 512 Go, pour 1 To, comptez 2 399 €.

Conclusion

Le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 est peut-être le 2-en-1 le plus libre de tout compromis que nous ayons testé. Son design raffiné le fait ressembler à un ordinateur portable de taille standard, mais l’écran peut pivoter à 360 degrés et le stylet S Pen fourni le transforme en un véritable plaisir pour les artistes.

L’élément clé est le nouvel écran AMOLED de 16 pouces. Avec une résolution de 3K et un taux de rafraîchissement de 120Hz, il est aussi fluide que net et vibrant.

Les performances ne sont pas en reste, même si la batterie vous permettra à peine de tenir une journée de travail. L’utilisation de ce magnifique écran à 120Hz est également très coûteuse.

Il est dommage que la frappe et le pavé tactile ne soient pas au niveau de l’élite, ce qui signifie que les utilisateurs expérimentés auront tout intérêt à opter pour un modèle non convertible plutôt que celui-ci. Néanmoins, Samsung a produit son meilleur 2-en-1 à ce jour, sans aucun doute.

