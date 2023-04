En résumé Les Plus Bonne qualité d’image et de son

Bon rapport qualité/prix

Compatible avec une batterie portable Les Moins Pas d’application Netflix optimisée

Pas portable Notre verdict Le XGIMI MoGo 2 Pro n’est pas parfait, mais c’est un bon achat notamment grâce à sa qualité d’image et de son, même s’il manque quelques lumens pour en faire un modèle haut de gamme. Son design, sa construction et sa taille sont ses points forts, néanmoins il est regrettable qu’il ne soit pas portable.

XIGIMI est une marque de projecteur facile à recommander. Pour cause, la société spécialisée dans ce type de produits propose trois catégories de modèles différentes : ceux pour le salon, les portables et les lasers. Cette dernière peut être considérée comme Premium, car l’avenir des projecteurs semble se concentrer sur cette technologie et tous les avantages qu’elle leur confère.

Ces projecteurs “futuristes” sont toutefois encore trop chers, raison pour laquelle la plupart des utilisateurs optent pour des versions plus abordables tels que notre MoGo 2 Pro à lampe classique.

Il fait partie des modèles domestiques de XGIMI, aux côtés du MoGo 2 ou encore de ses prédécesseurs MoGo Pro et MoGo Pro+ et de ceux de la famille Halo, plus haut de gamme.

Conception et qualité de fabrication

Taille portable : léger et petit

Qualité de fabrication supérieure

Si vous vous souciez de l’esthétique des produits que vous achetez, le XGIMI MoGo 2 Pro devrait répondre à vos attentes. Les matériaux de bonne qualité donnent au projecteur l’aspect d’un appareil coûteux (après tout, vous payez près de 600 €).

On peut dire qu’esthétiquement, il est à peu près identique à son prédécesseur, le MoGo Pro, à l’exception de quelques petits détails qui passeront inaperçus. En d’autres termes, XGIMI n’a pas beaucoup innové dans le design de son nouvel appareil, que nous pourrions également considérer comme une version plus petite du Halo), et ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien ?

Comme vous pouvez le voir sur la photo, il fait environ deux fois la taille d’une canette de soda, le rendant ainsi très pratique à déplacer d’un endroit à l’autre.

Sara Piquer-Martí

Le haut-parleur en occupe une grande partie, dont il entoure tout le corps. Sa forme rectangulaire aux bords arrondis et sa finition gris mat confèrent au projecteur une touche élégante et haut de gamme.

Sur sa partie inférieure se trouve le minuscule logo “auto keystone” à côté d’une petite lentille sollicitée pour la correction du trapèze dont nous parlons plus bas.

Sara Piquer-Martí

C’est au dos que vous trouverez tous les ports disponibles, y compris celui de charge et, sur le dessus, le seul bouton physique du projecteur qui sert à l’allumer ou l’éteindre.

En dessous, elle est dotée d’un matériau antidérapant grâce auquel l’appareil reste solidement fixé à n’importe quelle surface, évitant ainsi les chutes ou glissements.

Sara Piquer-Martí

Enfin, le projecteur n’est disponible qu’en une seule couleur, le gris foncé.

Prise en main du projecteur

Lorsque l’on prend la boîte en main, on retrouve ce que l’on attend de tout produit qui coûte le prix de ce projecteur XGIMI. Il est très bien protégé et emballé, avec les instructions, la télécommande, le chargeur et même des piles.

Pour allumer l’appareil, il a suffit de le brancher sur secteur. L’installation est très simple en suivant les étapes affichées à l’écran et qui consistent à appairer la télécommande (en appuyant sur deux boutons en même temps), connecter le projecteur à un réseau wifi et configurer votre compte Google.

Si vous avez un téléphone Android, vous pouvez également le jumeler avec le projecteur.

Sara Piquer-Martí

L’une des stades de la configuration concerne les applications que vous souhaitez voir préinstallées sur l’appareil. Personnellement, nous en avons choisi très peu car nous n’avions besoin que d’Amazon Prime, Netflix et YouTube, il aurait été inutile de surcharger l’interface.

Qualité d’image

400 ISO lumens

1920 x 1080 pixels

Taille de l’image : 40″ – 200″

Passons maintenant à l’essentiel, la qualité d’image offerte par MoGo 2 Pro. Pour la déterminer, il faut se concentrer sur deux éléments clés : les lumens et les pixels.

Selon le nombre de lumens du projecteur, vous devrez contrôler plus ou moins la lumière ambiante. Gardez à l’esprit que pour obtenir une image claire et nette en plein jour, il faut un minimum de 1 000 à 1 500 lumens. Bien entendu, pour pouvoir l’utiliser à l’extérieur, il faut également tenir compte d’autres caractéristiques comme que la taille de l’image.

Le MoGo 2 Pro offre 400 lumens, ce qui représente une amélioration par rapport aux 300 de son prédécesseur, mais ce n’est pas suffisant. Il lui reste encore du chemin à faire pour atteindre la qualité du Halo+ avec ses 900 lumens.

Sara Piquer-Martí

De plus, il conserve la Full HD, ce qui n’est pas le mieux. Pour sa défense, il convient de noter que seuls les projecteurs haut de gamme (donc beaucoup plus chers), comme le modèle Horizon Pro, ont une qualité 4K.

Bien que ses spécifications ne brillent pas sur le papier, lorsque nous avons allumé le projecteur, il a finalement créé la surprise. Sur les images ci-dessous, vous pouvez voir de quelle manière il se présente à la lumière naturelle le matin et le soir.

Les lumens ne sont pas tout, XGIMI a été en mesure de corriger le résultat en ajoutant des technologies telles que l’inclusion de lentilles traitées pour réduire la perte de lumière. En outre, si vous regardez des projecteurs de prix similaires, à l’instar du Nebula Apollo ou Capsule Max, vous remarquerez qu’ils offrent une qualité nettement inférieure.

Pour améliorer l’expérience visuelle, la marque a aussi inclus un certain nombre d’outils de configuration qui continuent de renforcer les points forts du projecteur.

Si vous vous rendez dans ses paramètres, vous trouverez de quoi modifier : le mode de luminosité le mode de luminosité, la correction du trapèze, la mise au point ou l’emplacement du projecteur. Ainsi, le projecteur n’a pas besoin d’être parfaitement aligné avec la surface sur laquelle vous allez projeter l’image, ni d’être à la même hauteur.

C’est quelque chose qui est très apprécié et qui nous semble être une fonction essentielle dans un projecteur.

Sara Piquer-Martí

Notez que la correction trapézoïdale est en fait un processus numérique par lequel l’image est manipulée numériquement avant de passer à travers le capteur. XIGIMI intègre cette fonction de manière automatique, c’est-à-dire qu’elle s’ajuste dès qu’elle détecte la surface sur laquelle elle sera projetée, mais rien ne vous empêche de le faire manuellement si vous le souhaitez.

S’il est courant qu’elle dégrade légèrement la qualité de l’image, nous n’avons pas rencontré ce problème avec le MoGo 2 Pro.

Toute cette technologie d’amélioration de l’image est renforcée par la ISO 2.0 que XGIMI a dévoilée au CES 2023. Il s’agit d’une mesure visant à protéger la santé oculaire des utilisateurs du MoGo 2 Pro. Sur le papier, cela semble très bien, mais dans la pratique, elle a encore besoin d’être peaufinée. Nous avons constaté qu’elle s’activait soudainement alors qu’il n’y avait rien ou personne devant l’appareil, ou au contraire, nous n’avons parfois vu aucune différence.

En conclusion, bien que tout ne soit pas brillant, la qualité est épatante compte tenu du prix et du type de projecteur auquel nous avons affaire.

Qualité du son

Deux haut-parleurs de 8W

Son Dolby

Après l’image, la qualité du son est un autre facteur important à prendre en compte. Évidemment, si vous utilisez votre propre système audio pour créer un effet home cinema, cette section ne vous intéressera probablement pas.

Le XGIMI montre une amélioration notable, même par rapport au modèle Halo, plus cher, qui embarque deux haut-parleurs de 5W en augmentant la puissance à 8W.

Le fait que le design de l’appareil inclut des haut-parleurs sur tout son corps projette le son et donne cette qualité immersive tant apprécié pour les soirées films. Évidemment, le fait que la technologie Dolby soit utilisée joue un rôle important à cet égard.

Sara Piquer-Martí

Nous avons pu apprécier des films de science-fiction avec des scènes d’action sur ce projecteur pendant lesquelles le volume monte. Ce MoGo 2 Pro répond parfaitement à cette exigence.

Évidemment, si vous souhaitez obtenir un son beaucoup plus professionnel, alors nous vous conseillons d’y connecter une enceinte supplémentaire.

Batterie et connectivité

Ports USB-C x 1, USB-A x 1, HDMI 2.0 x 1, 3.5 mm

Prise en charge d’une batterie externe

Pas portable

Voici venue l’une des premières vraies déceptions rencontrées avec le projecteur : il n’est pas portable à proprement parlé. Cela contraste avec l’image que XGIMI voulait donner de lui : un appareil petit et léger qui peut être transporté d’un endroit à l’autre.

Mais non, il ne fonctionne tout simplement pas s’il n’est pas branché sur secteur ou à une batterie externe. Nous ne considérons donc pas comme portable un appareil qui a besoin d’un autre appareil pour fonctionner…

Sara Piquer-Martí

Sur le plan de la connectivité, on profite de plusieurs ports : un USB-C, USB-A, une entrée HDMI 2.0 et une prise casque de 3,5 mm. Il prend également en charge le Bluetooth au cas où vous souhaiteriez utiliser des écouteurs sans fil, et enfin, il se connectera avec le Wi-Fi 5 au réseau.

Logiciel

Android TV11

Chromecast intégré

Assistant Ok Google

2 Go de RAM / 16 Go de stockage

Plongeons dans le système qui donne vie au projecteur : Android TV 11. Il s’agit du dernier système d’exploitation Android conçu pour les smartTV. Il n’y a pas grand-chose à dire sur l’interface qui, elle, présente un design intuitif et facile à utiliser à laquelle beaucoup d’entre vous doivent être habitué.

Sara Piquer-Martí

Côté espace de stockage, 2 Go de RAM peuvent sembler peu, mais il s’agit pourtant d’un chiffre courant pour ce type d’appareil. En vérité, il n’est pas nécessaire de disposer de plus de gigaoctets pour obtenir de bonnes performances. Lors de notre utilisation, nous n’avons rencontré aucun problème de gel ou de bug. Il est d’ailleurs doté d’une fonction de démarrage rapide pour éviter d’attendre trop longtemps avant que le projecteur ne soit prêt à l’emploi.

Pour ce qui est de ses 16 Go de stockage, cela nous a été suffisant pour stocker nos applications comme Netflix, YouTube et Amazon Prime.

En parlant de Netflix, nous vous le rappelons qu’elle n’est pas inclue en raison de critères d’intégration imposés par le service. Toutefois, en attendant que les choses évoluent, il existe d’autres solutions en profiter sur le MoGo 2 Pro comme l’achat d’une clé de streaming ou relier votre smartphone au projecteur via HDMI. Il est évident que cela n’est pas idéal, mais on finit pas s’y habitué.

Prix et disponibilité

Le modèle MoGo 2 Pro est disponible dans la boutique en ligne de XGIMI au prix de 599 € contre 399 € pour le modèle standard MoGo 2.

L’écart de 200 € entre ces deux produits est à prendre en considération. Leur seule différence est la qualité de l’image : le modèle Pro est 1080p et le modèle standard 720p. Si vous êtes très exigeant en cette matière, alors nous vous recommandons le Pro, ou même, si vous pouvez vous le permettre, d’acheter le Halo qui coûte 749 € avec ses 800 lumens.

Sara Piquer-Martí

Conclusion

XGIMI est une marque à laquelle vous pouvez faire confiance si vous recherchez un projecteur de bonne qualité.

Néanmoins, le MoGo 2 Pro a un bon rapport qualité-prix. Les images sont étonnamment claires et le son est excellent. De plus, il est de bonnes facture, avec de nombreuses options de connectivité, l’intégration du dernier système d’exploitation Android et d’une poignée d’autres caractéristiques qui en font un bel achat.

En revanche, si vous recherchez un modèle portable, alors vous serez déçu de ce qu’il propose.

Fiche technique