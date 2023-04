Review del Motorola Moto G53 5G, y todo en lo que podría mejorar

En pocas palabras Puntuación Pros Diseño delgado y decente

Excelente software típico de Motorola

Batería de larga duración

Soporte 5G Contras Pantalla de solo 720p

Rendimiento bajo

El cargador incluido no es óptimo Nuestro veredicto El Moto G53 5G es un buen teléfono de menos de 300 € / MXN$5,000, pero no consigue destacar en un rango cada vez más abarrotado, en el que la propia Motorola aporta significativamente. Es bastante atractivo a la vista y al uso, sobre todo con el software limpio de Motorola, pero la falta de una pantalla decente de 1080p echa para atrás y su rendimiento es algo mediocre.

Precio en el momento de escribir esta review

Unavailable in the US

En los últimos años, Motorola nos ha bombardeado con teléfonos de menos de 300 € / MXN$5,000, buenos pero similares, y es fácil entender por qué. Este tipo de teléfono ha proporcionado a la marca propiedad de Lenovo un éxito considerable, que incluso le llevó a dejar a un lado los buques insignia durante un tiempo.

El último bombardeo de móviles de Moto está formado por cuatro (¡sí, cuatro!) teléfonos baratos, pero hoy nos centraremos en el modelo Moto G53, el segundo por la cola (por debajo del Moto G73 5G). Todo suena muy familiar: una pantalla de 120 Hz, una cámara de 50 MP, un sobrio diseño totalmente de plástico, conectividad 5G y, por supuesto, el software de la marca.

¿Es eso suficiente para recomendarlo?

Diseño y calidad de fabricación

Cuerpo de plástico plano y ordenado

USB-C, puerto de auriculares de 3,5 mm, altavoces estéreo

Sensor de huellas dactilares en el botón de encendido lateral

Se nota que Motorola es un veterano en esto de los teléfonos baratos. Fabricar un teléfono asequible es generalmente un ejercicio de intentar que los materiales menos premium que inevitablemente se utilizan no llamen la atención, y Motorola lo hace tan bien como cualquiera.

La cubierta trasera, por su parte, tiene un acabado esmerilado que le da un aspecto bonito y elegante”

Coger el Moto G53 con las manos no es un ejercicio demasiado emocionante, y eso no es necesariamente malo. El modelo que probé viene en color plateado, uno de los tres tonos apagados (los otros son azul y rosa) que le dan un toque profesional y clásico.

Los materiales, aunque sean plásticos, se sienten sólidos en la mano, sin apenas crujidos ni flexiones. La cubierta trasera, por su parte, tiene un acabado esmerilado que le da un aspecto bonito y elegante, aunque atrae las huellas dactilares (sí, incluso en este tono más claro).

Jon Mundy / Foundry

El diseño más plano del Moto G53, sin ningún atisbo de curvatura en el panel trasero, está más cerca del Moto G22 que del Moto G62. Como resultado, es relativamente delgado, con una carcasa de 8,2 mm de grosor. Por lo demás, mide 162,7 x 74,7 mm y pesa 183 gramos.

El típico acabado “repelente al agua” de la marca significa que aguantará las salpicaduras, pero no querrás dejarlo caer en un charco ni sacarlo durante un chaparrón torrencial.

Dispone de un fiable sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido, en el lateral derecho, aunque no es especialmente rápido a la hora de desbloquear el móvil. Sin embargo, es probable que esto se deba a la lentitud del procesador. En el borde inferior, tiene el conector de 3,5 mm para auriculares habitual y un puerto USB-C.

Pantalla y altavoces

LCD HD+ de 6,5″

Tasa de refresco de 120 Hz

Colores poco precisos

El año pasado elogié el Moto G62 por no caer en la desagradable costumbre de Motorola de incluir pantallas por debajo de Full HD en sus teléfonos de la serie G. Por mala suerte, esa costumbre ha vuelto a aparecer con el Moto G53. Recuerda que el G53 es 30 € / MXN$2,000 más barato que el G62 cuando salió a la venta.

Jon Mundy / Foundry

No voy a entrar en demasiados detalles sobre por qué no se deberían usar pantallas de 720p, salvo para decir que la resolución por defecto para todos los teléfonos, excepto los más baratos (200 € o menos), debería ser Full HD o 1080p. Los vídeos, las fotos y el contenido web se ven mucho mejor con esta resolución, sobre todo en las pantallas de gran tamaño que hemos llegado a aceptar como normales.

En este sentido, la pantalla del Moto G53 mide 6,5″. No es enorme, pero tampoco tan pequeña como para justificar semejante déficit de píxeles.

La tasa de refresco de 120 Hz está muy bien, pero el procesador y la memoria RAM limitados del teléfono no permiten disfrutar al máximo de estas prestaciones. Hubiera preferido que Motorola hubiera copiado al Poco M5 y hubiera reducido la tasa a 90 Hz, quizás a cambio de poder tener una resolución FHD+.

Además, es una pantalla LCD IPS, por lo que no se obtienen colores vibrantes para compensar la menor resolución, mientras que los negros son más bien grises oscuros. En cuanto a la precisión del color, el modo de color ‘Natural’ es mejor (al menos, en términos sRGB) que el modo ‘Saturado’ predeterminado.

Aun así, una cobertura de gama del 89,9 %, un volumen de gama del 90,1 % y una puntuación Delta E de 1,57 no está demasiado bien, por detrás del Poco M5 y el Moto G62.

Logré registrar un brillo máximo de 454 nits con el brillo automático desactivado, lo cual es razonable.

Jon Mundy / Foundry

En pocas palabras, pues, la pantalla del Moto G53 no es muy nítida ni precisa en cuanto al color, y solo consigue ofrecer un brillo moderado. Es perfectamente utilizable, pero se puede hacer algo mejor por ese precio.

Los altavoces estéreo son siempre bienvenidos en un teléfono de menos de 300 € / MXN$5,000, así que celebramos que se hayan incluido, especialmente porque tienen soporte Dolby Atmos. Era de esperar que les faltara algo de potencia en la gama baja de tonos, pero la claridad es bastante decente para lo que cuesta el móvil.

Especificaciones y rendimiento

Procesador Snapdragon 480+ 5G

4 GB de RAM

conectividad 5G

El Moto G53 está equipado con el Snapdragon 480+ 5G, un viejo conocido, entre otras cosas, porque es el mismo chip que usó el Moto G62 del año pasado. También tiene los mismos 4 GB de RAM que ese teléfono.

Este procesador no es especialmente ágil a la hora de navegar por las pantallas de inicio y los menús”

Como ya he mencionado, este procesador no es especialmente ágil a la hora de navegar por las pantallas de inicio y los menús. No es que sea inservible ni mucho menos, pero se producen frecuentes microparpadeos al realizar tareas bastante ordinarias.

La puntuación media de multinúcleo de 1.600 en Geekebench 5 se queda un poco por debajo de su predecesor y del Poco M5, con su veloz chip MediaTek Helio G99. El Moto G53 está por detrás en las pruebas de GPU, pero esto se debe a que el Poco tiene que manejar una pantalla superior, de 1080p.

El hecho de que incluya 128 GB de almacenamiento de serie es una mejora con respecto al Moto G62 y el Poco M5. Se puede ampliar hasta 1 TB gracias a la ranura para tarjetas microSD.

Motorola ha vuelto a apostar fuerte por la conectividad 5G, aunque esta sigue siendo una característica de “gama alta” que no me importaría dejar de lado en favor de algunos de los aspectos básicos. Prefiero una pantalla FHD+, un procesador más rápido o un ultra gran angular a una conectividad móvil ocasionalmente más rápida.

Cámaras

Lente gran angular de 50 MP

Sin ultra gran angular

Sensor macro de 2 MP sin sentido

Pese a que el Moto G53 viene con una configuración de doble cámara, en realidad solo una de ellas es una lente gran angular de 50 MP decente. La otra lente está una cámara macro de 2 MP que, como siempre, no sirve para nada.

En serio, fabricantes, si vais a incluir una cámara que literalmente se centra en capturar los detalles más sutiles de la vida, al menos dadle suficientes píxeles para terminar de vender bien el concepto. Para ser justos, puedes acercarte bien al sujeto (unos 4 cm con un enfoque fijo), pero el nivel de nitidez es pobre.

Jon Mundy / Foundry

La cámara principal de 50 MP es aparentemente la misma que la del Moto G62 y el Moto G22 anteriores y, como tal, es capaz de capturar buenas fotos con buena iluminación, con colores que resaltan sin parecer demasiado falsos.

En general, el HDR automático funciona de forma fiable y compensa bien los extremos de luz y sombra, aunque detecté algunos signos de sobreexposición en un día bastante luminoso de principios de primavera.

Como era de esperar, las fotos con poca luz es donde todo se desmorona. La combinación de usar un sensor de imagen muy pequeño de 1/2,76″ con la falta de OIS (estabilización óptica de imagen) y un humilde ISP (procesamiento de señal de imagen) da como resultado unas tomas nocturnas muy ruidosas.

En ese sentido, quizás sea revelador que el modo nocturno esté escondido en el submenú ‘Más’, si bien ciertamente las fotos hechas en entornos con poca luz sin este modo activado son notablemente peores.

No hay un ultra gran angular, lo que es una pena, pero no el desastre que algunos podrían pensar. Sí, habría estado bien tener la opción de encuadrar las tomas de paisajes con un zoom más alejado. No obstante, la mayoría de los ultra gran angulares de los smartphones asequibles e incluso de gama media dan pena.

Si no hubiera sido por esa cámara macro sin sentido, incluso podría haber alabado a Motorola por su apuesta.

Las fotos en modo retrato tienden a dejar un halo borroso alrededor del sujeto, y es posible que el borde de una oreja o algún otro detalle bastante crucial desaparezca por el efecto. No es que los resultados sean muy malos, pero podrían mejorarse.

La cámara frontal de 8 MP funciona bien en entornos con suficiente luz, aunque su fuerte no son los detalles y los tonos de piel salen un poco borrosos. Es suficiente para selfies para redes sociales, que es para lo que generalmente se utiliza.

Autonomía de la batería y carga

Batería de 5.000 mAh

Autonomía de dos días

Carga pobre de 10 W

Motorola ha equipado su teléfono económico con una batería de 5.000 mAh. Junto con esa pantalla de baja resolución, un software sin complicaciones y un procesador que ha demostrado lo que puede hacer, habría sido una sorpresa que el Moto G53 no hubiera llegado a, como mínimo, un día y medio de uso regular.

A menudo podrás llegar al final de un segundo día de uso”

Así, a menudo podrás llegar al final de un segundo día de uso si haces un uso ligero y no “abusas” del contenido audiovisual. En mi experiencia, un día de uso moderado me ha solido llevar hasta algo menos del 40 %.

La prueba de batería PCMark Work 3.0 logró una puntuación de 10 horas y 24 minutos, lo que no es excelente, pero no sí inusual para un teléfono de este precio. En parte, esto se debe a que realicé la prueba con la pantalla configurada a 120 Hz. Si la dejas en el modo automático, obtendrás una puntuación mucho mejor, de 12 horas y 54 minutos.

Jon Mundy / Foundry

La principal crítica que le hago al Moto G53 en cuanto a la batería es que la compañía solo incluye un mísero cargador de 10 W. Si lo utilizas durante 15 minutos, cargarás hasta el 10 % desde vacío, mientras que tras media hora llegarás a solo el 21 %. Tardé más de 2 horas y 30 minutos en cargarlo al 100 %.

Curiosamente, parece que el teléfono sí que puede cargar un poco más rápido. Al usar mi cargador Samsung de 65 W, apareció el símbolo “TurboPower” en la pantalla de bloqueo. Tras 15 minutos, el teléfono estaba al 13 %, mientras que, tras media hora, estaba al 26 %. Sigue sin ser rápido, pero es una mejora.

Software

Android 13

Útiles mejoras gestuales habituales de Motorola

El hardware lento lo lastra un poco

Como siempre ocurre con Motorola, el software es uno de los elementos más potentes del Moto G53. El cuidadoso manejo de Android que hace la marca es una delicia, y ojalá más fabricantes siguieran su ejemplo.

Se trata, en gran medida, de una experiencia Android 13 stock como la que encontrarías en el Google Pixel 6a, por ejemplo, con algunas mejoras bienvenidas como el reloj, la fecha y el widget del tiempo característicos de Motorola, además de un par de fondos de pantalla personalizados.

Más significativa es la aplicación Moto, que te da acceso a los famosos gestos de Motorola. Aquí puedes activar gestos como el doble chasquido para encender la linterna, el doble giro para acceder a la app Cámara y la posibilidad de dar la vuelta al teléfono para activar la función ‘No molestar’. Bienvenido sea.

Jon Mundy / Foundry

Esta aplicación elegante y muy funcional también ofrece consejos para sacar el máximo partido al teléfono, así como opciones de personalización y acceso a funciones útiles como la pantalla ‘Attentive’ (que no apaga la pantalla cuando la estás mirando).

Destacan por su ausencia todas las inútiles aplicaciones preinstaladas que encontramos en muchos rivales asequibles (y no tan asequibles). Esta falta de bloatware no debería ser tan destacada, pero así son las cosas.

Es una pena que el hardware del Moto G53 lastre un poco toda la experiencia de software, ya que no es tan rápido y ágil como podría ser. Aun así, la interfaz de usuario personalizada de Motorola sigue siendo uno de sus puntos fuertes.

Precio y disponibilidad

El Moto G53 ha salido a la venta con un precio recomendado de 269 € / MXN$4,999. Puedes comprarlo directamente Ese precio está disponible directamente en la propia tienda de Motorola, aunque también está disponible en otras páginas, como Amazon en España o Bodega Aurrera en México.

Por ahora, el G53 no se comercializa en Estados Unidos, pero el Moto G Power 5G puede ser una buena alternativa.

Echa un vistazo a más opciones en nuestros rankings de mejores teléfonos económicos y mejores teléfonos 5G baratos.

Veredicto

El Moto G53 es otro teléfono perfectamente funcional de Motorola, pero su hardware no está tan bien pensado como en los anteriores. ¿De qué sirve una tasa de refresco de 120 Hz cuando el hardware no está a la altura y no funciona de forma consistente y fluida? Sobre todo cuando la pantalla tiene una resolución inferior a 720p y una precisión del color mediocre.

Otra novedad ligeramente superflua es la conectividad 5G. Está bien tenerla, pero en este segmento del mercado suele ir a cambio de características más útiles, como una pantalla Full HD o un procesador superior.

La cámara principal de 50 MP aguanta muy bien cuando hay buena luz, pero se resiente en condiciones más difíciles, y no incluye un ultra gran angular, sino una inútil lente macro.

La limpia interfaz de usuario Android de Motorola está aquí para salvar los platos, como siempre, y siempre destacará por encima de los rivales de Xiaomi con mejores especificaciones. Pero no puedo evitar pensar que Motorola necesita centrar un poco sus esfuerzos en teléfonos asequibles y centrarse en lo que realmente importa.

Especificaciones