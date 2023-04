En pocas palabras Puntuación Pros Pantalla AMOLED de 120 Hz excelente

Diseño

Rendimiento muy sólido

S Pen incluido Contras No ofrece la mejor experiencia de escritura

Duración de la batería más bien escasa

Sin opción de GPU discreta Nuestro veredicto Samsung ha creado su mejor 2 en 1 hasta la fecha, con una increíble pantalla AMOLED de 120 Hz y un diseño robusto y refinado. No es el paquete perfecto, pero los que prefieren la flexibilidad y las opciones de entrada por encima de todo pueden haber encontrado su dispositivo ideal.

Precio en el momento de escribir esta review

Samsung está volviendo a las andadas tras su regreso al negocio de los portátiles en 2020. Con el Galaxy Book 2 Pro y el Galaxy Book 2 360 del año pasado, presentó portátiles extremadamente ligeros que se quedaron un poco cortos en algunas especificaciones clave.

En la clase de 2023, Samsung sube el listón en cuanto a especificaciones. Sí, el Galaxy Book 3 Pro 360 es otro portátil-tablet ligero con una bisagra de pantalla increíblemente flexible. Pero también incluye un panel AMOLED 3K de 16 pulgadas a 120 Hz, procesadores Intel Core de 13ª generación y un lápiz óptico S Pen de serie.

Todo ello sugiere que Samsung podría haber creado un campeón polifacético que puede ser, si no todo para todo el mundo, sí la mayoría de las cosas para la mayoría de la gente. ¿Quizás un deseo?

Es otra brillante obra de ingeniería de una empresa que se ha vuelto muy buena en este tipo de cosas”

Diseño y construcción

12.8 mm

Desde 1,66 kg

Construcción de aluminio

Con 12,8 mm de grosor, el Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 no es tan delgado como el Galaxy Book 2 Pro 360 del año pasado (11,9 mm), pero sí un poco menos. La recompensa es que da la sensación de ser extremadamente robusto. A pesar de que la característica principal de su diseño es que puedes girar la pantalla desde una posición cerrada hasta colocarla espalda con espalda con el teclado, parece un portátil “normal”.

En cuanto a la bisagra, es otra brillante obra de ingeniería de una empresa que se ha vuelto muy buena en este tipo de cosas con sus diversos portátiles y teléfonos plegables. Al parecer, el factor de durabilidad se ha incrementado con el modelo de este año, que obviamente tardaría meses o años en probarse en lugar de un par de semanas. Pero, como he dicho, el hecho de que parezca un portátil normal es un testimonio del trabajo de Samsung.

Jon Mundy / Foundry

No, la bisagra no pasa la prueba del pulgar único, lo que significa que tuve que usar la otra mano para sujetar el chasis mientras se abría, no fuera a ser que patinara por la parte de atrás de mi escritorio. Pero dadas las proezas de 360 grados de las que es capaz, me inclino a dar un aprobado a Samsung, sobre todo teniendo en cuenta que muchos portátiles no convertibles caros tampoco superan la prueba.

Para que quede claro, la pantalla del Galaxy Book 3 Pro 360 no se aplasta contra el teclado cuando está completamente abierto, ya que las patas de goma o el S Pen, que está suelto, mantienen una ligera separación. Pero aún así se siente bastante sólido cuando se utiliza como una tableta de gran tamaño. La bisagra también ofrece suficiente resistencia cuando se coloca en un ángulo de 135 grados, aunque si se coloca más plano puede que la gravedad se apodere de él con el tiempo.

Con 1,66 kg en la variante Wi-Fi (que es la que he probado) y 1,71 kg en el modelo 5G, es bastante ligero para un portátil de tamaño normal. No es ni de lejos tan ligero como el Galaxy Book 2 Pro no convertible de 1,16 kg, pero pocos portátiles lo son. Por supuesto, también es muy pesado para ser una tableta, así que no vas a manejar el Galaxy Book 3 Pro 360 como un iPad cuando esté completamente abierto, al menos no durante mucho tiempo.

Jon Mundy / Foundry

Puedes elegir la Book 3 Pro 360 en color Grafito o Beige, ambos fabricados en aluminio de primera calidad. Puede que este último color no suene muy atractivo, pero puede que merezca la pena tenerlo en cuenta si eres reacio a las huellas sucias por todos tus aparatos. A los pocos días de manejar este modelo Graphite, observé una pátina de grasa aparentemente permanente en la tapa.

El Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 está bien equipado en el frente de la conectividad en comparación con muchos rivales delgados, comenzando con dos puertos USB-C disponibles en el lado izquierdo (al menos danos uno en cada uno, Samsung). Pero son puertos Thunderbolt 4 completos, lo que ya es algo.

Por lo demás, tienes un único puerto USB-A, una ranura microSD (una ranura SD normal habría sido más útil), una ranura HDMI y una toma de auriculares de 3,5 mm. Es una dotación sólida para un 2 en 1, quizá, pero no tanto para un portátil de 16 pulgadas en el mercado más amplio.

También hay una webcam 1080p justo encima de la pantalla, lo que siempre es bueno ver.

Pantalla y altavoces

aMOLED de 16 pulgadas

120 Hz

resolución 3K

Samsung ya está acostumbrado a ofrecer pantallas OLED en sus portátiles. A lo que no estamos acostumbrados, y podría decirse que es la mayor aportación de esta generación, es a una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Por defecto, se ajusta dinámicamente entre 60 y 120 Hz, pero si se cambia a 120 Hz, el desplazamiento es suave como la seda. Esto afectará a la duración de la batería de forma crónica, como explicaré más adelante, pero la opción es muy bienvenida para cuando estés enchufado a la red eléctrica.

Sin duda, la mayor contribución de esta generación es una frecuencia de actualización de 120 Hz”

Aunque esta frecuencia de refresco es lo más llamativo de la pantalla del Samsung Galaxy Book 3 Pro 360, no es lo único que impresiona. Se trata de un gran panel de 16 pulgadas con una relación de aspecto de 16:10, que proporciona un lienzo de tamaño considerable para todo, desde la edición de imágenes hasta la realización de bocetos.

También es extremadamente nítida, con una resolución de 2880 x 1800 o 3K, lo que supone una gran mejora con respecto a la Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 de 1080p.

Jon Mundy / Foundry

Al tratarse de un panel AMOLED, cabe esperar negros profundos y colores vibrantes. Registré una cobertura de gama del 99,9 % sRGB, 95,3 % Adobe RGB y 99,4 % DCI P3 en el perfil de color predeterminado Auto, que es muy potente y lo hace adecuado para la mayoría de trabajos creativos.

Un brillo máximo de 358 nits no es nada del otro mundo, así que no es el portátil que debes comprar si piensas trabajar mucho al aire libre en los meses de verano. Sin embargo, es perfecto para interiores.

En cuanto al sonido, incorpora un sistema de cuatro altavoces AKG con dos woofers de 5W y dos tweeters de 2W, además de soporte Dolby Atmos. El sonido es nítido y claro, pero carece de los graves y la gran amplitud de un MacBook Pro, por lo que no me sentí inclinado a escuchar música sin conectar unos auriculares, pero tiene más capacidad de audio que muchos portátiles.

Teclado, trackpad y S Pen

Teclado chiclet de desplazamiento limitado

Trackpad grande pero descentrado

Lápiz óptico S Pen incluido

La experiencia de escritura en el Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 está muy lograda, con un teclado de tamaño completo que incluye un teclado numérico y teclas de flecha correctamente distinguidas. Es un gran comienzo.

En cuanto a las teclas reales, el bajo nivel de desplazamiento de estas teclas chiclet significa que está un poco por debajo de los mejores en el negocio. Prefiero teclear en mi MacBook Pro o en el Dell XPS 13 Plus sin teclas chiclet, que ofrecen una mejor sensación y permiten cometer menos errores. Aun así, es una prestación decente, sobre todo para un 2 en 1.

Jon Mundy / Foundry

También tiene un sensor de huellas dactilares decente integrado en el botón de encendido físico en la esquina superior derecha, que demostró ser extremadamente fiable durante mi tiempo con el portátil.

No estoy del todo contento con el trackpad del Book 3, sin embargo. Es lo suficientemente grande, pero el hecho de que esté ligeramente desplazado hacia un lado me hizo perder la noción de lo que era un clic izquierdo y lo que era un clic derecho. Sospecho que me adaptaré con más tiempo, y técnicamente está en línea con el teclado QWERTY (culpa del teclado numérico inclinado), pero no es una experiencia totalmente natural.

Mecánicamente hablando, el trackpad sólo hace clic en la parte inferior, con una respuesta más física que háptica. Además, aunque el panel táctil es lo suficientemente sensible en la navegación de barrido general, me pareció un poco impreciso al hacer cosas más sutiles como tratar de afinar la posición de un cursor en un documento. Me sentí aliviado al conectar mi ratón.

Con todo, no llega ni de lejos a la sutil brillantez de un touchpad de MacBook, que es el nivel con el que Samsung debe ser juzgado dado su pedigrí y precio.

Jon Mundy / Foundry

Donde Samsung da en el clavo es con su lápiz óptico S Pen, que viene incluido con todos los Samsung Galaxy Book 3 Pro 360. Se guarda en la tapa de la tableta. Se guarda en la tapa del portátil mediante imanes cuando no está en uso, lo que no es el accesorio más seguro cuando estás fuera de casa.

Sin embargo, cuando lo usas, la sensibilidad a la presión y la capacidad de respuesta hacen que la experiencia sea similar a la de un bolígrafo. Combinado con esa gloriosa pantalla, es un gran sistema para garabatear notas o bocetos.

Especificaciones y rendimiento

chips Intel de 13ª generación

Sin opción de GPU discreta

Hasta 1 TB de almacenamiento

El Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 funciona con procesadores Intel Core de 13ª generación Mi modelo de prueba viene con un i7-1360P y 16 GB de RAM, mientras que el modelo básico viene con un i5-1340P con 8 GB de RAM.

No, no está a la altura del potente Samsung Galaxy Book 3 Ultra, pero pocos portátiles lo están ahora mismo.

La ventaja generacional de su chip hace que el Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 supere con creces a los rivales de Windows antes mencionados”

No tuve ningún problema en utilizar el Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 para tareas generales de trabajo. Funcionó a toda velocidad con varias pestañas de Chrome, correos electrónicos, streaming de vídeo 4K y mucho más sin sudar la gota gorda. Sólo noté los ventiladores de vez en cuando, y no eran demasiado ruidosos cuando lo hacían.

Jon Mundy / Foundry

Naturalmente, este no es un portátil para juegos, sin ninguna de las opciones de GPU discreta del modelo Ultra. Los títulos 3D más antiguos, como Portal 2, se ejecutan sin problemas, pero cualquier cosa vagamente reciente no se ejecutará de forma óptima. Pude jugar a la sección abierta de Star Wars Jedi: Fallen Order con la configuración Media por defecto, pero se producían frecuentes parones y tartamudeos cuando se cargaban varios elementos cinemáticos.

En la prueba multinúcleo Geekbench 5 centrada en la CPU, la variante superior del Book 3 Pro 360 supera al Samsung Galaxy Book 2 Pro y al Dell XPS Plus 13 con sus procesadores Intel Core i7 de 12ª generación. También iguala al MacBook Air M2, pero como era de esperar queda aniquilado por el MacBook Pro M2 Pro.

En lo que respecta a nuestras pruebas habituales de GPU, la ventaja generacional de su chip hace que el Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 supere con bastante facilidad a los rivales de Windows antes mencionados.

Las opciones de almacenamiento son muy variadas, con 256 GB, 512 GB y 1 TB. Sin embargo, si quieres las opciones SSD de mayor capacidad, tendrás que optar por el procesador más rápido y la mayor asignación de RAM de 16 GB en lugar de 8 GB.

Batería y carga

Batería de 76 Wh

Cargador de 65W

El Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 tiene una batería razonablemente grande de 76 Wh, que en líneas generales proporciona el tipo de aguante que esperamos de un portátil moderno con Windows 11. En otras palabras, no es una barbaridad, pero no es suficiente para una jornada de trabajo completa, ni mucho menos para molestar a un MacBook de silicona de Apple.

En condiciones de trabajo ligeras, que implicaban predominantemente la navegación basada en Chrome y el uso de Google Doc, un puñado de vídeos de YouTube y el uso regular del correo electrónico y Slack, descubrí que el Book 3 Pro 360 mostraba la advertencia de batería crítica (en torno al 6 %) después de 7 horas de uso, con una pausa para comer incluida.

Jon Mundy / Foundry

Esto fue con la pantalla ajustada a una frecuencia de actualización adaptativa y con HDR desactivado, que es el estado por defecto. Con 120Hz y HDR activo, el portátil sólo aguantaría 4 horas de una jornada de trabajo tan típica.

Nuestro test habitual de vídeo 720p en bucle, con el brillo de pantalla a 120 nits, duró 14h 26m antes de apagarse. Es una media hora menos que el Samsung Galaxy Book 2 360 y está muy por debajo del LG Gram 16 (por no hablar de los MacBook), pero por lo demás está lejos de ser el peor resultado que hemos visto.

A la hora de recargarlo, Samsng incluye su habitual ladrillo de 65W. Registré una tasa de carga del 37% durante los primeros 30 minutos desde un estado apagado. No es tan rápido como el Galaxy Book 2 360, pero está bien para el tamaño y las especificaciones del portátil. Una carga completa tardará algo menos de 1 hora y 45 minutos.

Con todo, este es quizás el aspecto fundamental que impide que el Galaxy Book 3 Pro 360 sea el gran todoterreno que podría ser. Si Samsung consiguiera diseñar un 2 en 1 capaz de aguantar una jornada completa de trabajo con una sola carga, estaría en el buen camino.

Software y aplicaciones

Windows 11 Pro

Experiencia Galaxy Book

Samsung no juega con el software de Windows 11 en sus portátiles ni la mitad de lo que juega con sus teléfonos inteligentes, pero usted todavía consigue un poco de hinchazón de Samsung.

Las aplicaciones más útiles incluyen Samsung Notes, que combina una aplicación normal para tomar notas con la integración de S Pen. Incluso puede traducir con precisión notas escritas a mano a texto digital, lo que parece ligeramente mágico, por no decir realmente útil. Samsung Noteshelf pone aún más énfasis en el uso del brillante lápiz óptico de Samsung, con funciones añadidas como la creación automática de formas.

Por lo demás, cuenta con funciones como Quick Search, Quick Share, Bixby y Samsung Gallery, que resultan más o menos innecesarias en función de lo involucrado que estés en el ecosistema de Samsung.

Jon Mundy / Foundry

En cuanto a las aplicaciones preinstaladas de terceros, hay enlaces para descargar Adobe Lightroom y Clip Studio Paint, lo que tiene sentido en el contexto de ese lápiz óptico S Pen incluido y la magnífica pantalla AMOLED. Realmente es una gran herramienta para artistas en ciernes.

Precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 está disponible en varias versione, todas ellas directamente a través de Samsung. Los precios empiezan en 1999 € para el modelo básico, que incluye un procesador CPU i7 de 13ª generación, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, que es el modelo que hemos probado en este artículo. O puedes llegar a 1 TB de almacenamiento por 2.199 €.

También hay una opción 5G, que ofrece las especificaciones básicas más conectividad de red móvil por 1.999 euros. No sé por qué no hay una opción que no cueste nada y que te ofrezca las mejores especificaciones con conectividad 5G.

Si quieres conocer más modelos, echa un vistazo a nuestras guías de compra:

Veredicto

El Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 es quizás el convertible 2 en 1 sin compromisos que hemos probado. Su diseño refinado hace que el portátil parezca y se sienta como un portátil normal de tamaño completo, pero la pantalla puede girar 360 grados y el S Pen incluido lo convierte en una delicia para el artista.

El componente clave es la nueva pantalla AMOLED de 16 pulgadas. Con una resolución 3K y una frecuencia de actualización de 120 Hz, es tan fluida como nítida y vibrante.

El rendimiento no le va a la zaga, aunque la batería apenas le alcanzará para un día de trabajo. Utilizar al máximo esa hermosa pantalla AMOLED de 120 Hz también le pasará factura.

Es una pena que la experiencia de tecleo y el trackpad no estén al nivel de la élite, lo que significa que los usuarios avanzados seguirán beneficiándose de una opción no convertible en lugar de ésta. Pero, sin duda, Samsung ha creado su mejor 2 en 1 hasta la fecha.

