En résumé Note de l’expert Les Plus Écran LCD lumineux

Performances de l’appareil photo principal

Autonomie

Expérience pure Android 13 Les Moins Capteurs photo secondaires

Qualité des photos macro

Stabilité vidéo Notre verdict Le Motorola G73 5G est un téléphone qui répond aux exigences du marché dans des domaines clés tels que la performance et l’autonomie. Malheureusement, la partie photographique laisse à désirer et l’écran LCD est en concurrence avec d’autres modèles OLED dans la même gamme de prix.

Si vous êtes à la recherche d’un bon smartphone de milieu de gamme avec lequel vous pourrez aborder la plupart des tâches quotidiennes, vous êtes au bon endroit.

Dans notre test du Motorola G73 5G, un modèle qui vient en tête de la gamme G de la marque, la plus riche de toutes où l’on trouve jusqu’à douze modèles différents, avec des prix allant de 149 € pour le Moto G22 à 329 € pour le G82.

Design

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Maintien de la prise jack 3,5 mm

Boîtier en plastique hydrofuge

Le Moto G73 est un smartphone qui, quel que soit l’angle sous lequel on le regarde, est séduisant. Son design est simple, tout en conservant un caractère haut de gamme, avec un double capteur photo à l’arrière qui conserve une grande symétrie.

Il est léger puisqu’il pèse 181 grammes pour une épaisseur de 8,3 mm. Bien que le dos soit en plastique, y compris le cadre légèrement incurvé, Motorola applique la même couleur à toutes les parties, ce qui lui confère une meilleure apparence.

Alfonso Casas / Foundry

Dans notre cas, nous avons eu l’occasion de tester le Midnight Blue, bien qu’il soit également disponible en Lucent White. Sur les deux modèles, la palette de couleurs s’étend aux boutons de volume et d’alimentation, ce qui est une touche agréable.

Ajoutez à cela le fait que tous les boutons sont situés sur côté droit, de sorte que le flanc gauche est complètement libre. Le connecteur USB‑C, les haut‑parleurs et la prise casque de 3,5 mm sont placés dans la partie inférieure, qui reste inchangée.

Le Moto G73 est un smartphone qui, quel que soit l’angle sous lequel on le regarde, est séduisant

La double carte SIM (2 nano SIM) et le lecteur de carte microSD sont soigneusement rangés sur l’autre côté sans bouton, tandis qu’en haut se trouvent des haut-parleurs supplémentaires, compatibles avec le son Dolby Atmos.

Alfonso Casas / Foundry

Le bouton d’alimentation mentionné ci-dessus est également l’endroit où est logé le lecteur d’empreintes digitales.qui n’est pas intégré à l’écran comme sur d’autres téléphones..

Enfin, le G73 offre une protection hydrofuge légère. La société ne mentionne pas d’indice IP, il faut donc éviter tout contact avec des liquides, mais il pourrait survivre à une exposition à une pluie légère lors d’une utilisation en extérieur.

Alfonso Casas / Foundry

Comme d’habitude, Motorola le vend avec le câble et l’adaptateur d’alimentation correspondants, et l’accompagne d’un étui de protection en silicone.

Écran et son

Écran de 6,5 pouces avec une fréquence de 120Hz

Full HD+

Manque de contraste du solide écran LCD

L’écran du G73 5G est l’un des aspects que l’entreprise continue de soigner tout particulièrement. Ainsi, ce Motorola offre une diagonale de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de l’écran de 120Hz pour assurer une certaine fluidité.

Puisqu’il s’agit d’un modèle de milieu de gamme, la dalle se contente d’une technologie LCD au lieu de OLED. Malgré cela, l’écran offre de nombreux détails et des couleurs éclatantes. Il peut également atteindre une luminosité de 405 nits, ce qui le rend clairement visible dans la plupart des environnements extérieurs.

Toutefois, il est inévitable de le comparer avec les smartphones à dalle AMOLED, et c’est là que l’on apprécie que les noirs affichés ne soient pas tout à fait noirs (plutôt gris), ainsi que le fait qu’il manque un contraste un peu plus net.

Alfonso Casas / Foundry

Si l’on compare l’expérience de vitesse avec des téléphones deux fois plus chers, on remarque un léger décalage dans les défilements rapides, mais c’est le résultat logiquement attendu d’un processeur haut de gamme beaucoup plus puissant.

L’écran offre de nombreux détails et des couleurs éclatantes

La réactivité de l’écran est généralement bonne, et vous ne constaterez un ralentissement par rapport aux modèles phares que lorsque vous jouerez.

L’écran est interrompu par un capteur selfie en poinçon, mais les autres bordures sont relativement fines. Nous aimerions juste que Motorola arrête de persister avec un cadre inférieur aussi large.

Alfonso Casas / Foundry

Sur le plan audio, vous trouverez des haut-parleurs stéréo et la prise en charge du Dolby Atmos sur le G73. Ce Moto est l’un des plus performants à ce niveau de prix, malgré une certaine distorsion à volume élevé.

Caractéristiques techniques et performances

Puce MediaTek Dimensity 930

Mémoire extensible par carte MicroSD

256 Go de stockage en standard

La puissance de ce Moto G73 5G repose sur les performances de son processeur intégré, le MediaTek Dimensity 930 de 6nm, un modèle que nous avons déjà vu dans d’autres appareils tels que le Vivo Y77 ou le CAT S75, mais sans beaucoup d’autres références.

La performance est l’un des principaux arguments de vente du Moto G73. Il est équipé de la puce Dimensity 930 6nm de MediaTek et de 8 Go de RAM.

C’est une puce de milieu de gamme, donc les performances sont meilleures que ce que l’on peut attendre d’un smartphone de ce prix. Il gère toutes les fonctions de base avec une relative facilité, et vous ne rencontrerez des problèmes que lorsque vous exécuterez les applications et les jeux les plus exigeants.

loading=lazy>

L’autre bonne nouvelle est que la quantité de stockage est généreuse, avec un chiffre de 265 Go que beaucoup d’utilisateurs d’iPhone aimeraient pouvoir obtenir à petit prix.

Sans surprise, ce modèle haut de gamme de la famille G de Motorola dispose d’une belle fourchette de fonctionnalités, dont la connexion 5G, le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6. Il inclut également le NFC pour les paiements sans contact.

Appareils photo et vidéo

Capteur photo principal décent de 50 Mp

Capteur photo ultra grand-angle de 8 Mp peu convaincant

Bon capteur selfie 16 Mp

Les appareils photo peuvent faire le succès ou l’échec d’un smartphone moderne, même à ce niveau de prix plus abordable. Le G73 peut prendre de belles photos, mais il est loin d’être le meilleur de sa catégorie. Son objectif principal de 50 Mp, f/2,2 est sans aucun doute le point fort. Et, sous un bon éclairage, vous pouvez obtenir des clichés vraiment impressionnants.

Alfonso Casas / Foundry

Cet objectif est le seul à bénéficier d’une mise au point par détection automatique, ce qui lui permet de bien faire son travail et de prendre de bonnes photos en plein jour, avec une bonne exposition et une plage dynamique décente qui rend les couleurs plus vraies que nature.

Cependant, la qualité de l’image diminue considérablement dans des conditions de faible luminosité. La mise au point prend beaucoup plus de temps, tandis que des zones granuleuses et du bruit commencent à apparaître. Les photos manquent de détails, même en présence d’un éclairage artificiel.

Un mode nuit logiciel améliore quelque peu la situation, mais la définition et la plage dynamique restent très faibles.

Cet objectif principal est rejoint par un seul autre au dos du téléphone : un ultra grand-angle 8 Mp, f/2,2. Il offre un champ de vision de 118º, utile dans de nombreuses situations, mais il est loin d’être aussi détaillé que le capteur de 50 Mp.

Découvrez quelques exemples de clichés dans le diaporama ci-dessous :

Le traitement d’image est bon dans l’ensemble, mais il ne sert qu’à améliorer les photos lorsque l’éclairage est déjà satisfaisant.

En l’absence d’objectif macro dédié, les prises de vue en gros plan dépendent d’un logiciel. Les résultats sont impressionnants, mais ils dépendent d’une main ferme et d’une distance exacte par rapport au sujet. Cela ne vaut pas la peine d’y consacrer beaucoup de temps.

Sous un bon éclairage, vous pouvez obtenir des clichés vraiment impressionnants



Néanmoins, l’objectif frontal de 16 millions de pixels est beaucoup plus saisissant. Il offre une détection des contours plus efficace que prévu pour le mode portrait, tandis que les selfies classiques offrent des tons naturels et un niveau de détail décent. Il est intéressant de noter que les couleurs des selfies ordinaires (à gauche) apparaissent généralement plus rouges que ceux en mode portrait (à droite).

Enfin, les vidéos du G73 5G sont à 60 images par seconde lorsque vous utilisez l’appareil photo principal, avec la possibilité de gérer un zoom numérique jusqu’à 6x. La plage dynamique est fragile et il faut s’éloigner du sujet pour élargir le champ de vision.

Le capteur selfie est limité à 30 i/s, mais comme elle ne dispose d’aucune stabilisation d’image, ce n’est pas une option idéale si vous avez l’intention de vous déplacer, ni pour créer du contenu TikTok ou Instagram.

Autonomie et charge

Batterie de 5000 mAh

Autonomie impressionnante

Chargement décent de 30W

Les Moto G sont depuis longtemps associés à une grande autonomie, et il en va de même pour le G73.

Il est équipé d’une batterie de 5000mAh qui peut durer une journée entière d’utilisation, même avec des tâches intensives. Même si vous prévoyez d’utiliser beaucoup le GPS et les données mobiles et de maintenir la luminosité à un niveau élevé, l’autonomie est solide.

Nous avons effectué des tests de lecture vidéo en permanence avec une luminosité de 120 nits et avons obtenu une autonomie spectaculaire de 13 heures et 48 minutes.

Alfonso Casas / Foundry

Même si vous prévoyez d’utiliser beaucoup le GPS et les données mobiles et de maintenir la luminosité à un niveau élevé, l’autonomie est solide

Enfin, pour la charge rapide, nous disposons de la technologie TurboPower 30W qui nous a permis d’atteindre une charge d’environ 51 % en 15 minutes, mais nous nous attendons désormais à des vitesses encore plus élevées de la part des smartphones modernes.

Logiciels et applications

Fonctionne sous Android 13

Très proche de la version pure d’Android

Seulement 2 ans de mises à jour du système d’exploitation

L’expérience logicielle sur les Motorola est souvent l’une des meilleures choses à leur sujet. C’est vrai pour le G73, qui exécute une version d’Android 13 très proche de l’expérience pure des Google Pixel.

En fait, le seul véritable ajout sont les Moto Actions, une gamme de gestes qui peuvent être utilisés comme raccourcis pour des actions spécifiques. Cela vaut la peine de prendre le temps de les apprendre, car ils sont vraiment utiles.

Cependant, ce que nous préférons le plus concerant le logiciel du Moto G73 est l’absence de bloatware, c’est-à-dire de logiciels inutiles préinstallés sur l’appareil. Il n’y en a pratiquement pas, ce qui est vraiment rafraîchissant. C’est un plaisir d’utiliser un téléphone avec une expérience logicielle aussi propre et fluide.

C’est un plaisir d’utiliser un téléphone avec une expérience logicielle aussi propre et fluide



Si vous n’avez jamais utilisé de téléphone Motorola, ne vous inquiétez pas. Il n’y a pas vraiment de courbe d’apprentissage, malgré les nombreuses options de personnalisation disponibles. Les notifications détaillées de l’écran de verrouillage réduisent également le nombre de fois où vous devez déverrouiller l’appareil, ce qui permet de préserver l’autonomie.

Prix et disponibilité

Le Moto G73 5G est proposé au prix de 349 €. Pour le meilleur ou pour le pire, vous ne pouvez acheter qu’une seule configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Bien que le téléphone ne soit pas disponible avec forfait, il fonctionnera avec n’importe quelle carte SIM valide.

Conclusion

Le Moto G73 est un téléphone impressionnant qui offre de bonnes performances dans de nombreux domaines. Mais le Edge 30 Neo de Motorola ne coûte qu’un peu plus cher (50 €), pour des performances nettement supérieures.

Par rapport au G73, le Neo est doté d’un processeur plus puissant, d’un meilleur écran OLED, d’un système de recharge 68W beaucoup plus rapide et d’appareils photo améliorés.

Alors, pourquoi acheter le G73 à la place ? Il dispose d’une excellente autonomie (malgré une charge relativement lente), d’un écran LCD décent et d’une capacité de stockage de 256 Go, mais il n’y a pas de caractéristiques exceptionnelles.

Si vous envisagez d’acheter un téléphone à ce prix, il est préférable d’envisager d’autres solutions avant d’opter pour le Moto G73. Vous pourriez trouver quelque chose qui vous plaira davantage pour un prix très similaire.

Fiche technique