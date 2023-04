En résumé Note de l’expert Les Plus Excellentes performances

Nécessite un abonnement à un service de streaming pour les jeux AAA Notre verdict Jouer sur un Chromebook semblait impossible jusqu’à présent. En associant le Acer Chromebook 516 GE à un service de streaming comme GeForce Now de Nvidia, on obtient des résultats très impressionnants. Il s’agit d’un appareil puissant et performant, qui marque le début d’une nouvelle ère pour les Chromebook.

On observe depuis peu une tendance à la création de nouveaux Chromebook destinés aux joueurs. Le moment est peut-être un peu mal choisi avec la fermeture de la plateforme de streaming de jeux Stadia en janvier 2023, mais il existe encore de nombreux autres services, ainsi qu’une gamme d’applications Android qui sont compatibles avec ChromeOS.

L’entrée d’Acer est connue sous le nom de Chromebook 516 GE, “GE” pour “Gaming Edition”. Mais peut-il rivaliser avec ses concurrents dans ce secteur émergent ? Voici l’avis complet de Tech Advisor sur le Chromebook 516 GE d’Acer.

Design

Léger pour sa taille imposante

Un ensemble propre et élégant

Le 516 GE est conçu pour les jeux, il est donc logique qu’il ne s’agisse pas d’un Chromebook petit et compact. Le châssis en aluminium mesure 357 x 250 x 21 mm et pèse 1,7 kg.

Tout cet espace permet d’accueillir un écran IPS de 16 pouces, des haut-parleurs quadruples, un clavier de taille normale (doté d’un éclairage programmable) et un grand pavé tactile. Il y a également une bonne sélection de ports, dans lesquels vous pouvez brancher un moniteur, une manette de jeu, un câble Ethernet ou bien d’autres périphériques.

Martyn Casserly

La palette de couleurs Iron est sympathique et évite les designs criards que l’on voit souvent sur les ordinateurs portables gamer. Deux grandes ouvertures se trouvent sous l’écran, pour aider à dissiper la chaleur et à garder une certaine fluidité au milieu de sessions de jeu bien intenses.

Martyn Casserly

Le châssis raisonnablement léger et l’ensemble attrayant signifient que le Acer peut mener la double vie d’un Chromebook standard qui n’aurait pas l’air grossier. Le 516 GE est durable et professionnel, et vous n’abîme pas les épaules lorsque porté dans un sac à dos. Ce n’est donc pas une mauvaise combinaison.

Le 516 GE est durable et professionnel, et vous n'abîme pas les épaules lorsque porté dans un sac à dos.

Écran et haut-parleurs

Ecran IPD de16 pouces

Haut-parleurs quadruples

Pas d’écran tactile

Évidemment, si vous voulez jouer sérieusement, vous aurez besoin d’un écran décent avec des taux de rafraîchissement rapides, et sur ce point, le Chromebook 516 GE est à la hauteur. Acer a équipé l’appareil d’un écran LCD IPS WQXGA de 16 pouces qui affiche une résolution de 2560×1600 et un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Martyn Casserly

L’écran très net dispose de suffisamment d’espace pour afficher les nombreux aspects mobiles d’un jeu AAA, mais aussi les chiffres mensuels d’une feuille de calcul Excel. Il faut souligner que peu nombreux sont les écrans de Chromebook pouvant passer du jeu aux tâches bureautiques de manière aussi transparente.

Les couleurs sont bien représentées, l’écran affiche une couverture sRGB de 100 %, vous obtenez ainsi des tons très détaillés. De plus, le format 16:10 le rend légèrement plus grand que les panneaux 16:9 que l’on trouve habituellement sur un Chromebook. Le défilement des images est également fluide, et le taux de rafraîchissement élevé vous permet de ne pas manquer d’éléments essentiels lorsque vous jouez.

Si vous souhaitez partir à l’aventure dans le jardin ou dans des pièces très éclairées, la luminosité maximale de 370 nits devrait suffire, mais la luminosité de 516 nits est nettement plus satisfaisante à l’intérieur.

Il faut souligner que peu nombreux sont les écrans de Chromebook pouvant passer du jeu aux tâches bureautiques de manière aussi transparente

L’un des inconvénients de ce Chromebook est qu’il n’est pas équipé d’un écran tactile. Si vous aimez les jeux Android, cela peut être un problème. Toutefois, le panneau plus fin permet de limiter le poids, et l’accent est mis ici sur les services de streaming de jeux, pour lesquels vous devez de toute façon connecter une manette.

Le son provient de quatre haut-parleurs, avec des grilles placées de chaque côté du clavier et sur le dessous de l’appareil. Ils procurent un volume correct, mais le son n’est pas immersif. Comparé à l’effet 3D de nombreux systèmes de haut-parleurs dédiés, le son est plutôt plat.

La prise casque de 3,5 mm vous servira à connecter des haut-parleurs externes pour améliorer le son, ou un casque gamer pour une expérience immersive.

Clavier et pavé tactile

Clavier confortable

Rétroéclairage RVB

Grand pavé tactile

Le clavier du Chromebook 516 GE est très confortable à utiliser, bien qu’il soit assez mou et manque d’une certaine réponse tactile que certains joueurs pourraient préférer. Cela ne nous a pas posé de problème et il fonctionne bien.

Martyn Casserly

Le rétroéclairage RGB, qui permet de choisir la couleur affichée sous les touches, est une caractéristique évidente de cet appareil gamer.

Acer a également ajouté des reflets sur le pourtour des touches W, A, S et D, souvent utilisées pour les mouvements dans les jeux. Il n’est pas possible de définir des couleurs spécifiques pour certaines touches, mais le fait que le clavier ne soit pas à fond blanc rend l’expérience de jeu dans l’obscurité plutôt agréable sur un Chromebook.

Martyn Casserly

Le pavé tactile est de bonne taille et répond rapidement aux gestes. Vous devrez probablement investir dans une souris gamer si vous avez l’intention de jouer à des FPS ou à des jeux de stratégie en temps réel, mais pour les activités quotidiennes, le trackpad est solide.

le fait que le clavier ne soit pas à fond blanc rend l'expérience de jeu dans l'obscurité plutôt agréable sur un Chromebook

Ports, connectivité et webcam

Nombreux ports

Ethernet et HDMI inclus

Webcam 1080p décente

Acer a équipé le Chromebook 516 GE d’une multitude de ports qui peuvent être utilisés pour améliorer l’expérience de jeu.

Sur les flancs, vous trouverez 2 ports USB-C 3.2, un port Gigabit Ethernet 2,5G (pour les connexions internet filaires), un port HDMI (pour l’affichage sur télévion ou moniteur externe) et un port USB-A 3.2 (pour les périphériques généraux). Le vaste choix de ports est l’un des principaux atouts du 516 GE.

Martyn Casserly

L’ordinateur portable est également équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, ce qui lui donne un côté moderne. Ces connexions devraient aider l’appareil à faire face à l’épreuve du temps.

Le vaste choix de ports est l'un des principaux atouts du 516 GE

La webcam intégrée va jusqu’à 1080p et fait un travail décent en gardant l’image propre. Ce n’est pas la meilleure que nous ayons vu, mais elle est loin d’être la pire. Si vous souhaitez simplement faire de la visioconférence alors elle vous suffira.

Martyn Casserly

Caractéristiques techniques et performances

Processeur Intel Core i5

Configuration 8 Go/256 Go

D’excellentes performances pour les jeux

Les Chromebook sont souvent dotés de caractéristiques techniques assez basiques, car ChromeOS n’exécute pas beaucoup d’applications locales et tend à se concentrer sur les tâches basées sur le web.

Acer n’est pas en reste avec le 516 GE, qui est muni d’un processeur Intel Core i5-1240p de 12 cœurs de la 12e génération (Alder Lake). Il est accompagné d’un GPU intégré Intel Iris Xe, de 8 Go de RAM LPDDR4X et d’un SSD de 256 Go. L’absence d’un GPU discret peut sembler un problème, mais les excellentes performances gamer suggèrent le contraire.

En essayant le vieux jeu Android, Asphalt 9 : Legends, l’expérience a été fluide et visuellement agréable. Il n’y a eu aucune irrégularité et notre manette PS4 connectée au Chromebook via Bluetooth qui a fourni des réponses rapides et précises.

L'absence de GPU discret peut sembler un problème, mais les excellentes performances gamer suggèrent le contraire

En nous inscrivant à la plateforme de cloud gaming GeForce Now de Nvidia, nous avons eu accès à des titres plus complexes, et là encore, le 516 GE s’est montré stable et sans saccade. Google et Acer se sont associés pour offrir à tous ceux qui achètent le Chromebook 516 GE une période d’essai gratuite de trois mois pour le niveau Ultimate.

Il est vraiment impressionnant de voir à quel point cette technologie a progressé en peu de temps. Les jeux PC AAA ont un rendu parfait sur un Chromebook, grâce aux tâches lourdes effectuées côté serveur par Nvidia GeForce Now. En plus des démos free-to-play, il y avait aussi des titres nouveaux et classiques qu’il vous est possible d’acheter, ainsi que de connecter vos comptes Steam, Ubisoft, GOG et Epic et d’accéder à vos jeux déjà acquis (à condition qu’ils soient également disponibles sur GeForce Now).

Martyn Casserly

Il est évident que vous aurez besoin d’une connexion Internet fiable pour maintenir des niveaux de performance élevés, mais le port Ethernet peut être votre roue de secours à une connexion Wi-Fi fragile. Cela dit, nous avons trouvé que les vitesses sans fil étaient suffisamment rapides pour jouer facilement à des jeux exigeants sur le plan graphique.

Il y a eu des problèmes occasionnels avec les boutons de la manette qui ne correspondaient pas toujours aux commandes, mais dans l’ensemble, l’expérience a été très positive. Cela prouve que les jeux sur Chromebook sont enfin arrivés à maturité.

Pour avoir une idée de la façon dont le Chromebook 516 GE se compare aux autres modèles que nous avons testés, nous l’avons soumis à certains de nos tests de référence habituels.

Batterie et charge

Autonomie solide

Pas de charge rapide

Avoir de bonnes performances, c’est bien, mais si la batterie s’épuise au bout de peu de temps, il y a peu à faire avec les jeux. Heureusement, ce n’est pas un problème pour le Chromebook 516 GE, l’autonomie n’est pas spectaculaire, mais elle cadre avec celle de nombreux ordinateurs portables gamer sous Windows.

Après une heure à jouer à des jeux de type FPS sur le service GeForce Now de Nvidia, l’autonomie a baissé de 20 %. Cela sous-entend que vous devriez être en mesure d’utiliser l’ordinateur pendant cinq ou six heures. Évidemment, le fait que les serveurs de jeu fassent une grande partie du travail signifie que le Chromebook lui-même peut économiser de l’énergie, ce qui le rend plutôt compétitif par rapport aux PC gamer Windows plus puissants.

L'autonomie n'est pas spectaculaire, mais elle cadre avec celle de nombreux ordinateurs portables gamer sous Windows

Lors de notre test de boucle vidéo standard, qui consiste à streamer en 1080p avec l’écran réglé sur 200 nits jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne, le Chromebook 516 GE a réussi à tenir cinq heures et dix minutes, ce qui est acceptable, même si ce n’est pas si saisissant.

Les temps de charge sont également corrects, l’appareil atteint 21 % en 15 minutes et 41 % en une demi‑heure. La recharge complete est d’environ 90 minutes, alors assurez‑vous de le brancher un bon moment avant de vous éloigner de toute prise de courant.

Logiciel

ChromeOS

Les services de streaming comme GeForce Now fonctionnent parfaitement

Comme il s’agit d’un Chromebook, le 516 GE fonctionne sous ChromeOS, système d’exploitation simplifié qui ressemble beaucoup au navigateur Chrome.

Il n’est donc pas possible d’exécuter des applications Windows ou macOS, à moins qu’elles n’aient un équivalent Android. Bien que l’ajout d’applications Android permette d’ouvrir un peu plus les choses, elles ne sont toujours pas en mesure de se redimensionner à la taille du bureau.

Martyn Casserly

Cependant, de nombreux services disposent désormais d’une version web, ce qui facilite le travail, la synchronisation des progrès et l’utilisation générale d’un Chromebook comme tout autre ordinateur portable.

Les logiciels de Google couvrent une grande partie du champ d’application de Microsoft Office, avec plusieurs applications fonctionnant hors ligne et chargeant les modifications lorsque vous revenez à une connexion web.

Comme le montre le service Nvidia GeForce Now mentionné plus haut, il est aujourd’hui tout à fait possible d’utiliser des apps puissantes sur un Chromebook sans même avoir à les installer localement.

Prix et disponibilité

Vous pouvez acheter le Chromebook 516 GE directement auprès d’Acer, au prix de 999 €, vous obtiendrez le modèle Intel Core i5-1240P avec un stockage de 256 Go en SSD. Pour la version i7, le Chromebook vous coûtera 1 199 €.

Les Chromebook gamer étant encore relativement nouveaux, il n’y a pas beaucoup de concurrence pour le 516 GE pour le moment. Asus a son nouveau Chromebook Vibe CX34 Flip qui est à 599 €, et il y a aussi le révolu Lenovo IdeaPad 5i.

Conclusion

Étant donné le prix élevé de nombreuses cartes graphiques dédiées, l’approche du Chromebook consistant à diffuser les jeux en streaming plutôt que de jouer localement donne accès à de nombreux titres AAA sans dépenser une fortune.

Le Acer Chromebook 516 GE répond admirablement à cette exigence. L’écran est grand, net et coloré, le clavier est confortable pendant de longues périodes et dispose d’un rétroéclairage RGB, et les performances dans toutes les situations sont aussi bonnes que celles d’un Chromebook de ce prix.

Mais en l’associant à un service de streaming de jeux comme Nvidia GeForce Now, l’expérience de jeu passe à la vitesse supérieure. Il est plus léger que la moyenne des portables gamer de 16 pouces, et l’autonomie est suffisamment bonne pour supporter une session de jeu prolongée.

Si vous souhaitez un Chromebook pour un usage général, il existe de nombreux modèles plus abordables. Cependant, si vous voulez un Chromebook pour jouer, alors c’est celui qu’il vous faut.

